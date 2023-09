Test du Moto G84 – Tests GSMArena.com

Introduction

Motorola a toujours eu le don de fabriquer des appareils à petit budget. De nos jours, la société dispose d’un portefeuille plutôt complet et étoffé, comprenant davantage de modèles haut de gamme de la série Edge et même ses offres de facteur de forme pliable dans la gamme Razr. Pourtant, il y a quelque chose dans la gamme Moto G qui reste le pain et le beurre de la société légendaire.

Aujourd’hui, nous avons le Moto G84 à examiner. Il s’agit techniquement de l’offre « haut de gamme » de la famille budget G, et le budget reste ici l’objectif principal, avec un PDSF de 19 999 INR (245 $/222 €) en Inde et 299 € sur les marchés européens. Le Moto G84 a un look classique tout autour, mais légèrement épicé par l’inclusion d’options de couleurs Pantone – Viva Magenta et Marshmallow Blue. Ces deux variantes sont dotées d’un panneau arrière en similicuir et d’une couleur vibrante. Le téléphone peut également être équipé d’un dos en plastique dans la couleur bleu nuit, plus conservatrice, tout en offrant un îlot de caméra et un cadre central de couleur assortie.

Spécifications du Motorola Moto G84 en un coup d’œil :

Corps: 160,0 x 74,4 x 7,6 mm, 166 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique ou dos en éco-cuir ; IP54, résistant à la poussière et aux éclaboussures.

160,0 x 74,4 x 7,6 mm, 166 g ; Façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique ou dos en éco-cuir ; IP54, résistant à la poussière et aux éclaboussures. Afficher: P-OLED 6,50″, couleurs 1B, 120 Hz, 1 300 nits (crête), résolution 1 080 x 2 400 px, format d’image 20:9, 405 ppi.

P-OLED 6,50″, couleurs 1B, 120 Hz, 1 300 nits (crête), résolution 1 080 x 2 400 px, format d’image 20:9, 405 ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2 x 2,2 GHz Kryo 660 Gold et 6 x 1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619.

Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) : Octa-core (2 x 2,2 GHz Kryo 660 Gold et 6 x 1,7 GHz Kryo 660 Silver) ; Adréno 619. Mémoire: 256 Go 12 Go de RAM ; UFS 2.2 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

256 Go 12 Go de RAM ; UFS 2.2 ; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : Android 13.

Android 13. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.9, 1/1.5″, 1.0µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 120 degrés, 1/4.0″, 1.12µm, AF.

: 50 MP, f/1.9, 1/1.5″, 1.0µm, PDAF, OIS ; : 8 MP, f/2.2, 120 degrés, 1/4.0″, 1.12µm, AF. Caméra frontale: 16 MP, f/2,5, (large), 1,0 µm.

16 MP, f/2,5, (large), 1,0 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 1080p à 30/60 ips ; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 1080p à 30/60 ips ; : 1080p à 30 ips. Batterie: 5000 mAh ; 30W filaire.

5000 mAh ; 30W filaire. Connectivité : 5G ; Double SIM hybride ; Wi-Fi 6 ; BT 5.1 ; NFC ; Radio FM (selon le marché/la région) ; Prise 3,5 mm.

5G ; Double SIM hybride ; Wi-Fi 6 ; BT 5.1 ; NFC ; Radio FM (selon le marché/la région) ; Prise 3,5 mm. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique) ; haut-parleurs stéréo.

En plus d’être superbe, le Moto G84 contient également des spécifications intéressantes pour son prix économique. L’écran OLED 6,55″ 10 bits avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz se démarque. Motorola promet une luminosité maximale de 1 300 nits sur le panneau en question. Parmi les autres points forts, citons une configuration de haut-parleurs stéréo avec prise en charge Dolby Atmos, Moto Spatial. Prise en charge du son et prise audio 3,5 mm. Le G84 est également livré avec deux emplacements Nano-SIM, dont l’un sert également d’emplacement d’extension microSD.

Bien qu’il ne soit composé que de deux modules, le système de caméra arrière du téléphone semble impressionnant sur le papier avec un capteur principal de 50 MP compatible OIS et un ultra-large de 8 MP, doté d’une mise au point automatique afin de servir de caméra macro. Le Moto G84 dispose également d’une assez grosse batterie de 5 000 mAh malgré son boîtier assez léger de 166,8 g.

Malheureusement, Motorola a dû faire des économies quelque part et a décidé de lésiner sur le chipset. Le Snapdragon 695 n’a jamais été une puce particulièrement bonne, même en 2021, lors de son annonce. Il n’est pas particulièrement puissant, mais ce n’est sans doute pas sa plus grande béquille, qui est son FAI, qui se limite à la capture vidéo 1080p. Une réalité bien malheureuse à affronter en 2023.

Pourtant, si tout cela ne vous intéresse pas, le G84 possède de nombreuses autres qualités rédemptrices et semble plutôt sympathique, du moins en apparence.

Déballage

Avant d’aller plus loin, voyons avec quel type de boîte de vente au détail le Moto G84 est livré. L’emballage ici est sans plastique, ce que nous apprécions beaucoup. En plus de cela, la boîte en deux parties n’a rien de spécial et arbore principalement une couleur carton « naturelle », ce qui n’est pas intrinsèquement une mauvaise chose. La boîte est dure et robuste. C’est certainement suffisant pour protéger le téléphone pendant le transport. Il existe également un support interne très décent, même s’il est en carton, pour maintenir le téléphone lui-même en place.

Motorola est assez généreux en ce qui concerne le pack d’accessoires. Le Moto G84 est livré avec un chargeur Moto « Turbo Power » de 33 W dans la boîte et un câble USB Type-A vers Type-C. Il s’agit d’un câble USB standard sans broches supplémentaires, ce qui est agréable à voir. Motorola a également inclus une jolie coque transparente en TPU dans notre boîte de vente au détail. Toutefois, cela pourrait n’être le cas que sur certains marchés. Vous devriez vérifier auprès de votre détaillant local.