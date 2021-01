introduction

Environ six mois après le Motorola Moto G 5G Plus, la société a lancé la version la plus abordable – la vanille Moto G 5G. Le nouvel appareil est presque identique à son aîné en termes de conception et de matériel. Il n’y a que quelques éléments clés qui différencient les deux et permettent un prix plus bas.

Le Moto G 5G standard atténue le chipset en Snapdragon 750G au lieu du Snapdragon 765G sur le modèle Plus, et c’est probablement une bonne chose. Nous commençons à voir une tendance ici, et nous aimons la façon dont Motorola s’efforce de mettre des chipsets plus récents entre les mains des consommateurs. Les anciens téléphones Motorola ont souvent été réprimandés pour leur sortie avec des SoC plus anciens. Ce n’est plus le cas. Le Moto G 5G et le Moto G 5G Plus utilisent tous deux des chipsets capables et à jour.

Aperçu des spécifications du Motorola Moto G 5G:

Corps: 166,1 x 76,1 x 9,9 mm, 212 g; Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique.

166,1 x 76,1 x 9,9 mm, 212 g; Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique. Afficher: Écran LCD LTPS IPS 6,70 « , HDR10, résolution de 1 080 x 2 400 pixels, format d’image 20: 9, 393 ppp.

Écran LCD LTPS IPS 6,70 « , HDR10, résolution de 1 080 x 2 400 pixels, format d’image 20: 9, 393 ppp. Chipset: Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm): Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 570 et 6×1,8 GHz Kryo 570); Adreno 619.

Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm): Octa-core (2×2,2 GHz Kryo 570 et 6×1,8 GHz Kryo 570); Adreno 619. Mémoire: 64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé).

64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 6 Go; microSDXC (utilise un emplacement SIM partagé). OS / logiciel: Android 10.

Android 10. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f / 1,7, 26 mm, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, PDAF; Ultra grand angle : 8 MP, f / 2,2, 118˚, 1,12 µm; Macro : 2 MP, f / 2.4, AF.

: 48 MP, f / 1,7, 26 mm, 1 / 2,0 « , 0,8 µm, PDAF; : 8 MP, f / 2,2, 118˚, 1,12 µm; : 2 MP, f / 2.4, AF. Caméra frontale: 16 MP, f / 2,2, (large), 1,0 µm.

16 MP, f / 2,2, (large), 1,0 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, gyro-EIS; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, gyro-EIS; : 1080p à 30 ips. Batterie: 5 000 mAh; Charge rapide 20W.

5 000 mAh; Charge rapide 20W. Divers: Lecteur d’empreintes digitales (monté à l’arrière); NFC; Radio FM; Prise jack 3,5 mm.

Une autre différence clé serait l’affichage. La taille et la résolution correspondent (principalement), mais la variante non-Plus que nous avons ici ignore le HRR et se fixe pour un taux de rafraîchissement standard de 60 Hz. L’expérience de la caméra devrait être en grande partie la même. Seuls l’objectif macro et la caméra selfie secondaire manquent, mais les plus importants sont empruntés à la configuration du Plus. La batterie et la charge restent également les mêmes.

Mais assez sur les différences et les similitudes entre les deux. Comme le modèle Plus, le bon Moto G 5G fait face à une concurrence féroce dans ce segment. Nous avons Xiaomi, Samsung et Realme avec des chipsets similaires ou identiques offrant un excellent rapport qualité-prix. Voyons donc si le Moto G 5G est à la hauteur de la tâche.

Déballage du Motorola Moto G 5G

Le combiné est livré dans une boîte standard avec les manuels d’utilisation habituels et le chargeur mural approprié, et un câble USB-A vers USB-C. Le chargeur est évalué à 20 W pour prendre en charge la capacité de charge rapide du téléphone. Vous obtenez également un étui en silicone transparent en prime.