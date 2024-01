Test du MagEZ Car Mount Pro 2 : caractéristiques, spécifications, prix

Le MagEZ Car Mount Pro 2 de Pitaka est une excellente évolution de son chargeur de voiture d’origine avec l’avantage supplémentaire de l’automatisation des raccourcis alimentés par NFC.

Test du support de voiture Pitaka MagEZ Pro 2

Les chargeurs de voiture ne semblent pas être des endroits attendant des perturbations. MagSafe les a rendus bien meilleurs en termes de présentation et de chargement des appareils, il n’y avait donc pas grand chose d’autre à faire à partir de là.

Plutôt que d’accepter cela, Pitaka a tenté d’aller plus loin dans le concept simple d’un chargeur de voiture. Il a créé une construction élégante en plastique et en fibre d’aramide qui sécurise un iPhone compatible MagSafe avec une forte adhérence.

En prime, il dispose d’un interrupteur physique sur lequel l’utilisateur peut basculer pour modifier les fonctions NFC. Il existe trois positions, offrant à l’utilisateur une certaine variabilité au-delà de ce qui est possible avec un seul raccourci.

Examen du MagEZ Car Mount Pro 2 – conception

Le MagEZ Car Mount Pro 2 a un design similaire à l’original, qui reprend un design moderne semblable à celui d’une voiture. Il présente des courbes, des côtés en plastique brillant et des rainures, et il semble qu’il fasse partie de la plupart des systèmes d’infodivertissement modernes.

Test MagEZ Car Mount Pro 2 : fibre aramide et NFC

La surface avant plate est recouverte de la même fibre d’aramide utilisée dans les coques pour iPhone de Pitaka. Le commutateur du milieu bascule le paramètre NFC et une icône NFC est visible en bas.

L’arrière du chargeur est doté d’un bouton de réglage permettant de régler la tension du clip de ventilation. Le clip de ventilation se connecte au chargeur principal via une boule pivotante universelle de 17 mm, ce qui signifie que n’importe quel clip de ventilation ou support de tableau de bord compatible peut être échangé.

Test du MagEZ Car Mount Pro 2 : un clip de ventilation mince et simple

Le MagEZ Car Mount Pro original avait un ventilateur interne pour refroidir les bobines de charge. Pitaka affirme que le chargeur de deuxième génération n’a pas besoin de ventilateurs grâce aux améliorations apportées à la conception globale.

Les aimants MagSafe du chargeur sont suffisamment puissants pour maintenir même le lourd iPhone 15 Pro Max en l’air sur des routes cahoteuses. Un étui MagSafe augmentera encore cette force de préhension.

Le chargeur sans fil est évalué à 15 W pour les appareils Android, tandis que les iPhones sont limités à 7,5 W. En effet, il n’est ni certifié MagSafe ni Qi2.

Utilisation du support de voiture MagEZ Pro 2

Le support de ventilation inclus avec le MagEZ Car Mount Pro 2 est l’un des meilleurs que nous ayons utilisés. D’autres sont grands et difficiles à monter dans les bouches d’aération difficiles de notre Honda HR-V.

Test du MagEZ Car Mount Pro 2 : le clip de ventilation est affleurant et stable sur la grille d’aération

Le clip d’aération inclus de Pitaka s’est glissé juste entre les aérations et s’est fixé sans effort. Après avoir serré la rotule, l’iPhone est resté en l’air et ne s’est jamais affaissé.

Le chargeur se connecte via USB-C à une alimentation branchée sur l’allume-cigare. Pitaka n’inclut pas l’alimentation électrique, mais toute option de 20 W ou mieux devrait fonctionner sans problème.

Test du MagEZ Car Mount Pro 2 : connexion USB-C et support à bille standard de 17 mm

Étant donné que le MagEZ Car Mount Pro 2 est alimenté via USB-C, il peut être débranché et branché sur notre iPhone en un clin d’œil. La charge de 7,5 W maintient notre iPhone rechargé pour les longs trajets, mais si nous sommes un peu faibles et que nous conduisons seulement 10 minutes sur la route, 20 W filaires peuvent ajouter beaucoup plus de puissance.

Dans l’ensemble, le chargeur de voiture de Pitaka fonctionne très bien comme chargeur de voiture magnétique et a fière allure. Mais ce n’est pas tout ce qu’il peut faire.

Automatisations NFC

Le commutateur à la base du MagEZ Car Mount Pro 2 permet à l’utilisateur de basculer entre trois fonctions NFC. Ceux-ci ne font rien d’autre que d’afficher un lien vers le site Web de Pitaka, mais ils peuvent être utilisés pour programmer des automatisations dans des raccourcis qui s’exécutent lorsqu’on les appuie.

Test du MagEZ Car Mount Pro 2 : appuyer sur le symbole NFC déclenche une automatisation programmée

Trois tags NFC signifient trois automatisations distinctes. Vous pouvez faire preuve de créativité en exécutant des raccourcis avec des instructions if/and complexes, mais nous avons gardé les choses simples pour l’examen.

Deux de nos automatisations étaient destinées aux médias. Appuyer sur une puce NFC démarrerait ma station Apple Music, tandis qu’une autre reprendrait le podcast actif dans l’application Apple Podcasts.

Un troisième raccourci que nous avons testé consistait à obtenir automatiquement un itinéraire pour rentrer chez soi et à envoyer une ETA à notre partenaire. L’avantage de commencer simplement est que nous pouvons facilement ajouter d’autres étapes au fur et à mesure que des idées nous viennent à l’esprit.

Test MagEZ Car Mount Pro 2 : mise en place d’une automatisation dans Raccourcis

La configuration de l’automatisation est la même à chaque fois.

Ouvrez l’application Apple Shortcuts et accédez à l’onglet Automatisation. Appuyez sur le « + » dans le coin supérieur droit et sélectionnez « NFC » comme déclencheur. Configurez les paramètres selon vos besoins : nous configurons l’automatisation pour qu’elle s’exécute immédiatement sans notification. Appuyez sur « Scan » et placez votre iPhone sur le symbole NFC du chargeur. Appuyez sur « Suivant » et configurez vos actions de raccourci. Appuyez sur “Terminé” et votre automatisation est prête.

Répétez cette opération avec le commutateur dans les trois positions pour configurer chaque automatisation. Appuyer l’iPhone sur la balise NFC exécutera désormais l’automatisation associée à cette couleur de commutateur.

Nous avons remarqué que la notification du site Web se produit à chaque fois que l’iPhone est exploité. Il ne semble pas y avoir de moyen d’effacer cela de la puce NFC, mais ce n’est pas trop gênant.

NFC dans un chargeur de voiture simple et élégant

L’ajout du NFC à un chargeur de voiture compatible MagSafe le rend encore plus utile. Nous sommes heureux de voir l’automatisation des raccourcis exécutée dans un espace différent, comme à l’intérieur d’un véhicule.

Test du MagEZ Car Mount Pro 2 : conçu dans le cadre d’un tableau de bord moderne

La bonne conception et l’ensemble de fonctionnalités uniques n’ont pas non plus un coût élevé. Son prix est identique à celui du support de voiture magnétique Car and Driver moyen que nous avons examiné précédemment.

Si vous recherchez une meilleure solution de recharge embarquée, nous ne saurions trop vous recommander le MagEZ Car Mount Pro 2 de Pitaka. C’est particulièrement intéressant si vous êtes un fervent utilisateur de raccourcis et d’automatisation.

Support de voiture MagEZ Pro 2 – Avantages

Bien conçu et disparaît lorsque l’iPhone est connecté

L’alimentation USB-C signifie que la charge rapide filaire de l’iPhone est à portée de main

Se fixe facilement à d’autres supports si le support de ventilation inclus ne suffit pas

NFC est un bonus sur un chargeur par ailleurs bien équilibré

MagEZ Car Mount Pro 2 – Inconvénients

Aucun adaptateur secteur inclus

Les balises NFC sont associées à un site Web qui ne peut pas être supprimé

Note : 4,5 sur 5

Il est difficile d’envisager comment améliorer quelque chose d’aussi simple qu’un chargeur de voiture magnétique monté sur une grille d’aération. Les automatisations NFC sont suffisamment nouvelles pour obtenir ce produit 5 sur 5, mais cette notification ennuyeuse sur le site Web n’est pas idéale.

De plus, inclure un simple adaptateur secteur aurait été bien à ce prix.

Où acheter le MagEZ Car Mount Pro 2

Obtenez le MagEZ Car Mount Pro 2 auprès de Site Web de Pitaka pour 59,99 $. Il peut également être acheté sur Amazon pour 59,99 $.