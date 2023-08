Test du Logitech G Pro X 2 : un champion du casque de jeu

La mise à jour de Logitech de son casque de jeu sans fil le plus axé sur les performances, le Logitech Pro GX 2 LightSpeed, gagne dans presque tout ce qui compte, du son précis au confort tout au long de la journée en passant par la formidable autonomie de la batterie. Il est légèrement plus cher qu’avant à 250 $ (250 £, 450 AU $) – pas bon marché, mais bien que l’ensemble de fonctionnalités soit un peu étroit par rapport à d’autres casques dans la même gamme de prix, certains des compromis ont beaucoup de sens à la lumière du public visé des joueurs sérieux.

C’est prédécesseur populaire est toujours là si vous voulez quelque chose d’un peu moins cher, actuellement à 160 $.

L’un des changements les plus importants et les plus novateurs du G Pro X est la construction du pilote. Logitech a changé le matériau du diaphragme du Mylar à celui d’Ora GraphèneQ, une membrane plus rigide – le graphène est une feuille d’atomes de carbone d’une épaisseur d’atome liée dans des hexagones – et un mécanisme de suspension correspondant plus rigide. La combinaison permet théoriquement un contrôle plus précis des vibrations ; puisque les vibrations créent les ondes sonores, en théorie, plus de précision signifie une meilleure précision et moins de distorsion.

Logitech G Pro X 2 LightSpeed Comme Confortable

Excellente autonomie de la batterie

Très bonne qualité sonore du micro et du casque

Prend en charge le fonctionnement filaire analogique

Une tonne de réglages de micro dans le logiciel

Le son surround fonctionne sans le logiciel en cours d’exécution N’aime pas Il faut basculer Bluetooth pour l’utiliser

Tous les indicateurs sont sur l’oreillette

Bien qu’il soit possible que le pouvoir de la suggestion colore mon expérience, je pense que j’ai entendu une attaque différente et plus nette (pas dans le sens de la prise de vue, dans le sens « coups de volume de pointe rapides ») que les autres casques. Cela semble offrir une clarté supplémentaire pour les bruits, ce qui est vraiment le but de ce casque.

Mais il semblait aussi qu’il y avait une décroissance plus longue – encore une fois, pas dans le sens du zombie, dans le sens « les sons persistent plus longtemps que d’habitude » – presque comme un pied de plomb sur la pédale de sourdine d’un piano. Cependant, il est particulièrement efficace pour l’horreur et donne l’impression que la scène sonore est plus grande (ou du moins je le fais, car la persistance peut aider à transmettre la distance).

Logitech dit qu’il offre également une plus grande scène sonore (quelle est la taille de la bulle audio autour de vous), et à cet égard, il ne semblait pas beaucoup plus grand que tout autre casque avec des pilotes de 50 mm et une construction décente. Mais ça sonne vraiment bien, et je n’ai pas entendu de distorsion ni dans les graves ni dans les aigus.

Le casque prend en charge Casque DTS : X pour le surround, mais comme son prédécesseur, il ne peut pas fonctionner avec l’application DTS Sound Unbound. Au lieu de cela, vous le contrôlez via le logiciel G Hub de Logitech. La meilleure chose à propos des commandes est la possibilité de régler le volume de chacun des canaux 7.1 séparément, ce qui peut effectivement vous permettre de faire des bruits plus proches ou plus éloignés. Dans l’ensemble, la directivité est assez efficace, bien que j’aimerais pouvoir régler le HRTF pour l’emplacement ainsi que le volume pour distinguer la position des sons provenant de l’arrière. (Comme pour tout ce qui concerne le son, YMMV.)

Le micro n’a pas changé, mais vous pouvez faire des ajustements et traiter le son avec la vaste Blue Voice de Logitech intégrée au G Hub. Il n’a qu’un égaliseur à trois bandes, mais vous pouvez créer vos propres plages pour les bandes, ce qui est bien. Sa réduction du bruit est cependant moins que stellaire. C’est bon pour bloquer complètement le bruit – à moins que vous ne parliez. Ensuite, il ne semble pas être en mesure de filtrer le bruit tout en gardant la voix, ou il n’essaie tout simplement pas. Le micro sonne vraiment bien, cependant; net et précis, exactement ce que vous voulez pour le chat.

Bien que vous ne puissiez pas parcourir différents profils de casque dans le matériel, il se souvient des derniers paramètres activés dans le logiciel, y compris le surround.

Conception

Le Pro X 2 est également plus léger qu’auparavant, avec des oreillettes rotatives, une meilleure autonomie de la batterie et Bluetooth 5.3. À 12,2 onces (345 g), le casque ne tombe pas à l’extrémité légère de l’échelle, mais grâce à ses coussinets d’oreille très semblables à HyperX et à ses bonnets rotatifs, il est tout aussi confortable à porter toute la journée. Et en parlant de toute la journée, la durée de vie de la batterie est l’une des meilleures que j’ai rencontrées : après au moins 24 heures d’utilisation, elle n’est toujours pas descendue en dessous de 75 %.

Les commandes analogiques mécaniques du casque sont faciles à différencier au toucher. Lori Grunin/Crumpe

Il y a quelques compromis pour le poids et la durée de vie de la batterie. Par exemple, il ne prend pas en charge simultanément Bluetooth et PC sans fil ; vous devez basculer les appareils via un bouton sur l’oreille. Ce n’est pas inhabituel, du moins à des prix inférieurs, et est similaire à l’approche adoptée par Razer avec sa gamme concurrente BlackShark. Mais je manque toujours au moins d’entendre les notifications et les rappels sur mon téléphone, et je préfère la méthode de Turtle Beach pour son Stealth Pro sans fil (nettement plus cher) – la possibilité de désactiver les notifications pendant le jeu.

Il se connecte presque instantanément au récepteur, cependant – il n’essaie pas de se reconnecter automatiquement au Bluetooth à moins que ce ne soit la connexion active lorsque vous avez éteint l’alimentation – ce qui est un avantage du Bluetooth à bascule uniquement. Il n’y a pas de micro intégré pour les appels, mais c’est courant dans cette classe de casques.

La commutation entre les deux connexions est également rapide. Logitech évalue la portée sans fil jusqu’à 98 pieds (30 m). À travers des murs assez solides, j’ai parcouru environ 30 pieds avant que le signal ne commence à se briser, bien qu’il ne se soit jamais complètement déconnecté.

Il y a un ensemble de coussinets d’oreille recouverts de tissu dans la boîte si le similicuir vous fait transpirer l’oreille. Le similicuir n’est pas très insonorisant; vous n’abandonnez vraiment rien si vous changez. Mais parce que je ne m’y attendais pas, je n’ai pas regardé et maintenant il y a probablement une machine de recyclage qui les retire de ses dents. Si vous avez besoin de re-jumeler le casque avec le récepteur, vous devez retirer l’écouteur et appliquer la méthode du trombone-trou.

Il y a aussi une entrée analogique de base via une prise jack 3,5 mm, mais il n’y a pas de séparateur dans la boîte. Vous pouvez également mélanger une autre source audio via une prise jack 3,5 mm sur le dongle. Vous pouvez charger le casque pendant son utilisation, mais vous ne pouvez pas écouter via la connexion USB.

Mon seul problème avec le design est qu’il n’y a pas de tonalités ou d’invites vocales ; tous les indicateurs de connexion et de batterie sont des LED sur l’oreillette gauche. Comme j’ai tendance à mettre le casque avant de le mettre sous tension, c’est à ce moment-là que l’on verrait que la puissance est faible (la LED s’allume en rouge pendant 5 secondes lorsqu’il est descendu à 10%), c’est embêtant. Encore une fois, voyez la durée de vie exceptionnelle de la batterie. Ou connectez-vous à votre téléphone si vous n’êtes pas devant votre PC.

Il y a très peu de choses que je n’aime pas dans ce casque ; Je n’ai même pas beaucoup de pinaillages. J’aurais aimé qu’il ait un micro rabattable au lieu d’être amovible, mais c’est une préférence personnelle et peut même être un point d’échec. Tout dans le Logitech G Pro X 2 semble se concentrer sur le confort, la fiabilité (à la fois physique et audio) et la durée de vie de la batterie pour sa cible démographique d’esports et de joueurs passionnés, et il réussit – du moins pour autant que je sache sans une autre année de utiliser.