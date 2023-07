Test du Linksys Atlas Pro 6 : Wi-Fi maillé rapide 6

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Vitesses de pointe élevées

De nombreux ports réseau câblés

Application facile à utiliser Les inconvénients Peu de fonctionnalités supplémentaires

Gestion difficile Notre avis Malgré le changement de nom, il s’agit du même maillage Velop familier que nous avons vu auparavant. L’Atlas 6 Pro est rapide, facile à utiliser et élégant. La portée est acceptable, mais il existe des systèmes qui couvrent mieux de plus grandes zones. Cependant, il est très abordable et si vous n’avez pas besoin d’étaler les nœuds trop loin, c’est un excellent achat, en particulier le forfait à deux unités, qui est très abordable.

Prix ​​lors de l’examen

298,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Linksys Atlas Pro 6 MX5502 (pack de 2)

Les routeurs Linksys Velop sont un spectacle familier depuis que les systèmes maillés domestiques sont devenus courants. Ils ont à peu près la même apparence depuis des années. Tours carrées minces facilement reconnaissables en blanc, avec des performances fiables et souvent un bon rapport qualité-prix. Et peu de changements avec le dernier package maillé basé sur le Wi-Fi 6 du fabricant. Sauf le nom. Linksys différencie désormais ses systèmes bi-bande moins chers en tant qu’Atlas, réservant Velop aux systèmes tri-bande plus chers. Ainsi, sur l’Atlas Pro 6, vous verrez qu’ils sont « propulsés par Velop ».

Ce package s’appelle Atlas Pro 6, où 6 signifie Wi-Fi 6, car c’est la norme Wi-Fi sur laquelle il est basé. Linksys a au moins un système maillé Wi-Fi 6E – le Velop Pro 6E, mais c’est plus cher.

L’Atlas Pro 6 est vendu en un, deux et trois packs. Nous avons testé à la fois le plus grand paquet et un pack de deux. Extérieurement, il n’y a rien de significatif qui les distingue des unités Velop précédentes.

Une LED RVB sur le dessus est le seul élément de couleur dans un appareil autrement conçu discrètement.

Caractéristiques et conception

C’est la même conception haute et étroite de tours blanches carrées avec un sommet plat qui a des trous pour la dissipation de la chaleur et une LED d’état. À l’arrière se trouvent quatre ports Ethernet Gigabit, dont un pour l’accès à Internet. Les trois appareils du package sont identiques – celui que vous connectez en premier devient le routeur central.

Sur les deux autres, le port wan n’est pas utilisé, vous disposez donc de quatre ports Ethernet pour connecter des gadgets. C’est très généreux pour un système maillé, surtout s’il n’est pas super cher. Si vous souhaitez exécuter une liaison Ethernet – ce qui signifie connecter un câble Ethernet entre les nœuds afin qu’ils n’aient pas à se parler via Wi_Fi -, vous connectez le câble au port WAN de ces nœuds.

Être un système Altas signifie Wi-Fi bi-bande – une bande 2,4 GHz et une bande 5 GHz. La communication de liaison entre les nœuds partage la bande 5 GHz. Sur la bande 2,4 GHz, vous obtenez une vitesse maximale théorique de 574 Mbps. Heureusement, il y a beaucoup plus de bande passante disponible sur 5 GHz, avec une capacité allant jusqu’à 4,8 Gbps. Le fait que vous puissiez obtenir un système à deux unités aussi puissant pour ce prix est remarquable. La plupart de ces systèmes Wi-Fi 6 bon marché ont une capacité de 2,4 ou 1,8 Gbit/s à 5 GHz.

Cela signifie que l’Atlas Pro 6 peut facilement gérer plusieurs nœuds maillés et de nombreux utilisateurs diffusant du contenu haute définition, parcourant et téléchargeant des données en même temps, tant que le signal est fort.

L’installation et les paramètres sont mieux effectués avec l’application mobile Linksys pour Android ou iOS. En fait, il a fallu bien chercher pour comprendre que le routeur dispose également d’une interface web : il est évident qu’il est destiné à être géré via mobile. Il n’y a pas de fonctions supplémentaires dans l’interface Web, mais certains paramètres détaillés pour le Wi-Fi et en particulier le pare-feu sont ici, auxquels vous ne pouvez pas accéder depuis l’application.

De nombreux ports réseau sont toujours un plus.

L’une des raisons du prix inférieur est un ensemble de fonctionnalités très basiques. Vous pouvez configurer un simple réseau invité, vous obtenez des contrôles parentaux avec un calendrier de navigation pour les appareils connectés, seulement une liste noire manuelle pour les URL à bloquer et une fonction QoS afin que vous puissiez accorder la priorité à une bande passante supplémentaire pour une poignée d’ordinateurs ou d’appareils mobiles. C’est ça. Sans ports USB, vous n’obtenez aucune fonctionnalité de serveur de fichiers ou de partage d’imprimante, d’autres types de fonctions, comme un serveur VPN, vous devrez également vous en passer.

La configuration est simple. Avec Bluetooth intégré dans chaque nœud, chacun est facilement détecté par l’application et la plupart des choses se font automatiquement. Linksys nécessite que vous vous inscriviez à un compte pour utiliser le système, mais en utilisant cela, vous aurez ensuite accès à l’administration à distance, ce qui peut être utile lorsque vous n’êtes pas à la maison.

Contrairement à certains systèmes maillés, vous aurez besoin d’un peu de patience avec l’Atlas Pro 6. Il y a quelques étapes où chaque nœud est « initialisé » et « optimisé » avec plusieurs minutes d’attente. C’est quelque chose qui devient alors un thème commun avec l’administration en général. L’application est simple et soignée, mais il peut y avoir de longs délais d’attente pour des choses simples comme vérifier l’état des nœuds ou modifier les paramètres du routeur, ce qui est ennuyeux.

L’interface de l’application est épurée et propre, mais également facile à utiliser, avec des descriptions claires à côté de la plupart des options de réglage. Malheureusement, l’écran de droite est également un spectacle courant. Thomas Newton / Fonderie

Performance

Les SSID des bandes 2,4 et 5 GHz sont fusionnés par défaut et le routeur choisit lui-même comment connecter les appareils. Le système semble avoir tendance à reléguer de nombreux appareils à 2,4 GHz que nous préférerions avoir à 5 GHz, notamment les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles. Il est possible de les configurer séparément, mais pour cela, vous devez entrer dans l’interface Web, pas dans l’application. C’est aussi un cadre assez caché.

Cependant, les performances de l’Atlas 6 Pro compensent finalement la plupart de ses faiblesses. La vitesse de pointe est excellente. Avec la prise en charge d’une largeur de canal de 160 MHz, il est possible de se rapprocher de la vitesse du gigabit lors de l’utilisation d’un appareil avec Wi-Fi 6 ou 6E, tant qu’il prend en charge 2 x 2 MIMO. J’ai vu une vitesse de pointe de 910 Mbps dans la même pièce que le nœud principal, et j’ai quand même dépassé 700 Mbps dans une pièce adjacente. La perte de performances lors de la connexion via l’un des autres nœuds est marginale.

La plage par nœud n’est pas la plus grande, mais reste acceptable. Les meilleurs systèmes Wi-Fi 6 que nous avons testés vous permettent de placer des nœuds à une distance d’environ 25 mètres, y compris les murs, de manière à atteindre un minimum de 200 Mbps. Avec l’Atlas Pro 6, j’ai pu les placer jusqu’à 20 mètres l’un de l’autre dans ma maison de test avant que les vitesses ne chutent à ce chiffre. Cela signifie que vous devrez peut-être rapprocher les nœuds pour obtenir la même vitesse minimale ou vous contenter d’une vitesse maximale inférieure, sauf à proximité du routeur principal.

En bas se trouvent l’interrupteur marche, le bouton wps et le bouton de réinitialisation. Mattias Inghe

Ce n’est pas un gros problème, et n’oubliez pas que vous pouvez acheter plus de modes si nécessaire. Un pack de deux Atlas Pro 6 est encore plus que suffisant pour une couverture Wi-Fi dans un grand appartement ou une petite maison. Mais dans une grande maison ou une maison avec des murs intérieurs épais, il peut être judicieux d’opter pour le pack de trois ou même deux packs de deux.

Si Linksys pouvait ajuster légèrement les choses afin que davantage de clients soient affectés à la bande 5 GHz en mode fusionné, j’aimerais encore plus l’Atlas Pro 6. Si vous êtes prêt à séparer les SSID pour vous assurer que vos appareils sont connectés à 5 GHz, il s’agit d’un système maillé Wi-Fi 6 à petit budget.

Prix ​​& disponibilité

L’Atlas 6 Pro commence à 299 $ / 249 £ pour un pack de deux. C’est bon pour 5400 pieds carrés / 500 m² et pour plus de 60 appareils. Tu peux achetez-les sur Amazon US et amazon Royaume-Unis.

Vous pouvez obtenir un pack de trois (8100 pieds carrés / 750²) pour 399 $ d’Amazon US ou 365 £ d’Amazon Royaume-Unimais les prix recommandés sont de 599,99 $ / 499,99 £.

Vous pouvez également acheter des nœuds uniques pour environ 130 $ / 135 £ chacun, destinés à être ajoutés aux systèmes ci-dessus, plutôt que de les utiliser seuls (bien qu’ils puissent l’être si vous le vouliez vraiment).

Une option moins chère est l’Atlas 6, un système AX3000. C’est à peu près la même chose que l’Atlas 6 Pro mais avec des vitesses et une couverture légèrement inférieures, mais pour un prix inférieur.

Spécifications

Nom du produit: Atlas Pro 6 MX5502/MX5503

Type de Wi-Fi : Wi-Fi 6, MU-MIMO 2×2

Bande de fréquence: 2,4 + 5GHz

Capacité Wi-Fi : 574 + 4802 Mbps (théorique)

Sécurité: WPA2, WPA3, WPS

Connexions par nœud: 3 Gigabit WAN, 1er Gigabit LAN

Interface d’administration: Application, Web

Administration à distance: Oui, via l’application

Autres caractéristiques: Réseau invité, contrôle parental, QoS.

Dimensions: 86 x 86 x 284 mm

Cette critique a été initialement publiée en suédois sur PC pour Alla.