Test du LG XBoom 360 XO3 : centrale électrique portable

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Son remplissant la pièce

Portable et alimenté par batterie

Entrée ligne 3,5 mm

Lumières amusantes Les inconvénients Lourd

Pas de diffusion ni d’AirPlay

Pas de fonctionnalités intelligentes Notre avis Le LG XBoom XO3 portable a une qualité sonore et une autonomie de batterie excellentes et est un haut-parleur Bluetooth haut de gamme malgré le manque de fonctionnalités intelligentes.

Prix ​​lors de l’examen

299 $

196,99 $

LG n’est pas un poids lourd sur le marché des enceintes Bluetooth, mais j’ai été agréablement surpris par la qualité de son XBoom 360 XO3, certes mal nommé.

C’est une belle enceinte sans fil avec une qualité sonore solide et des lumières personnalisables folles qui peuvent être branchées sur le secteur ou chargées via USB-C et utilisées en déplacement avec sa batterie rechargeable.

Les lumières sont un peu un gadget mais assez amusantes, et le XO3, comme on le sait, tient le coup en matière d’audio. C’est juste dommage que pour le prix, il n’offre pas de fonctionnalités intelligentes ou d’entrée vocale comme les haut-parleurs Sonos et Apple à prix similaire — mais la qualité sonore est excellente.

Si tout ce dont vous avez besoin est un haut-parleur Bluetooth fiable avec des morceaux de son remplissant la pièce et que vous souhaitez également connecter quelque chose comme une platine vinyle via une prise audio, le XO3 est un excellent choix.

Concevoir et construire

Lourd à 3,2 kg

Conception de vase attrayante

Combinaison woofer, haut-parleur et tweeter

Le XO3 est lourd pour un haut-parleur portable à 3,2 kg et un imposant 165 x 327 x 165 mm. Ce n’est pas un haut-parleur à coller dans un sac et à oublier, mais il est suffisamment petit pour que vous puissiez le mettre dans un sac plus grand pour l’emporter au parc ou en voyage, ou simplement vous déplacer dans une autre pièce. Ceci est facilité par la dragonne en option incluse.

LG décrit le design comme un « vase moderne », ce qui est assez précis. C’est une forme de vase ronde symétrique dans la couleur grise que j’ai examinée ou dans une version crème alternative. L’un ou l’autre peut se fondre dans un salon ou une chambre bien aménagé car le look est assez ornemental.

Il y a un espace près du sommet où se trouvent les lumières LED. Vous pouvez les personnaliser dans l’application Android ou iOS XBoom pour jouer des spectacles de lumière prédéfinis en fonction de l’ambiance que vous recherchez.

Henry Burrell / Fonderie

Ils peuvent également scintiller comme une bougie ou vous pouvez les éteindre. Il y a même une option stroboscopique qui fait clignoter la lumière de votre téléphone en tant que démarreur d’ambiance. Si vous voulez vraiment un haut-parleur avec des lumières funky, le XO3 conviendra parfaitement, et ils sont amusants, mais je les ai généralement éteints.

Les lumières se trouvent dans un réflecteur en plastique, ce qui est plus important pour la distribution du son que les lumières ne le sont pour le produit. Le son peut émaner du haut et est dirigé vers l’extérieur grâce à la forme.

Sous le réflecteur de lumière, tout le corps de l’enceinte est recouvert d’un tissu maillé pour permettre au son de se déplacer vers l’extérieur depuis le woofer et le tweeter à l’intérieur. Il est assez robuste et je n’étais pas trop inquiet qu’il se frotte à côté d’objets dans un sac ou un coffre de voiture lors de son transport.

Sur le dessus de l’appareil se trouvent des commandes tactiles réactives pour le volume, la lecture/pause, le Bluetooth et les lumières, à côté d’un voyant de batterie. Rouge pour un avertissement bas.

Henry Burrell / Fonderie

Il y a aussi une boucle pour attacher la dragonne en option incluse pour la transporter plus facilement, qui se trouve au-dessus du port USB-C pour le chargement et une prise audio de 3,5 mm pour attacher un câble auxiliaire aux appareils audio. Il n’y a pas de chargeur dans la boîte, bien qu’il y ait un câble USB-C vers -A pour le chargement.

Avec une résistance à la poussière et à l’eau IP54, tout ira bien si vous êtes pris sous la pluie pendant que la musique retentit, mais le XO3 ne survivra pas à un plongeon dans la piscine.

Connectivité

Bluetooth uniquement

Entrée audio 3,5 mm

Chargement USB-C

Alors que le marché des enceintes regorge d’enceintes intelligentes telles que l’Apple HomePod et le Sonos 100, LG reste très simple avec le XO3. Il n’y a pas de fonctionnalités intelligentes ici et les connexions se font via Bluetooth 5.1.

Il peut prendre en charge les codecs AAC ou SBC mais ne lit pas les fichiers FLAC ou WAV dans leur qualité haute résolution complète. La prise en charge multipoint vous permet de connecter plusieurs entrées audio sans fil et vous pouvez même relier plusieurs haut-parleurs ensemble pour un son stéréo, ce que je n’ai pas pu tester.

La durée de vie de la batterie est revendiquée à 24 heures si vous écoutez de l’audio à 50% de volume et n’utilisez pas les lumières ou la fonction EQ dans l’application XBoom. L’appareil n’a jamais manqué de moi avant que je ne sois rentré chez moi et que je l’ai branché pour le recharger, et je pouvais régulièrement compter sur lui pour une lecture toute la journée.

Henry Burrell / Fonderie

Le manque de fonctionnalités intelligentes pourrait vous irriter à ce prix. Vous ne pouvez pas parler au XO3 pour choisir de la musique et vous ne pouvez donc pas l’utiliser comme hub domestique intelligent pour contrôler les lumières ou les appareils comme vous le feriez avec le HomePod ou un produit Google Nest ou Amazon Echo.

Cela signifie que vous n’obtenez pas non plus la fonctionnalité Apple AirPlay ou Google Cast – il s’agit vraiment uniquement de Bluetooth. LG fournit cependant des mises à jour logicielles en direct via l’application XBoom.

En tant que personne qui n’a pas tendance à faire confiance aux assistants vocaux pour faire le bon choix de chanson, j’étais parfaitement heureux d’échanger ces fonctionnalités « intelligentes » contre la portabilité du haut-parleur. J’aime la façon dont LG se concentre entièrement sur la lecture de musique, la durée de vie de la batterie et la polyvalence du XO3.

Henry Burrell / Fonderie

Il y a aussi une prise jack 3,5 mm pour l’entrée audio, ce qui m’a permis de brancher facilement ma platine vinyle au haut-parleur (il n’y a pas de câble audio 3,5 mm inclus, mais ils ne sont pas chers à l’achat). Connecté et branché sur un chargeur USB-C via le secteur, le XO3 est une bonne option pour une enceinte de platine vinyle permanente et compacte.

Qualité sonore

Excellent son arrondi

Bonnes options d’égalisation

Audio à 360 degrés

Ce grand vase sonore est conçu pour offrir un son à 360 degrés, et LG tient cette promesse. Où que vous le placiez dans une pièce, le XO3 produit un son complet et bien équilibré – bien qu’il n’ait pas l’intelligence du HomePod, qui peut régler la direction de l’audio en ne le projetant pas dans un mur s’il détecte qu’il est à côté.

Malgré l’absence de tels capteurs, je n’ai jamais trouvé que le XO3 déformait ou sonnait mal où que je le place.

Le son est formé d’un woofer de 4 pouces, d’un haut-parleur de milieu de gamme de 2 pouces et d’un tweeter de 1 pouce. La combinaison de ces nombreux composants donne un son merveilleux.

Henry Burrell / Fonderie

‘Speed ​​of Plight’ de Loyle Carner est bien arrondi, avec des notes de basse qui grondent joliment derrière les aigus serrés de la batterie. De même, le « soleil de minuit » de Nilüfer Yanya remplit la pièce lorsque vous montez le volume sur le XO3, mais il ne se déforme pas et il peut garder les fréquences suffisamment séparées pour un son toujours clair. Vous pouvez facilement créer une ambiance et vous perdre dans la musique avec ce haut-parleur.

Le haut-parleur porte bien la basse et les percussions sur « Lady » d’Ezra Collective, cimentant le XO3 comme un bon haut-parleur de fête. J’espérais que les basses seraient fortes mais contrôlées et je n’ai pas été déçu car dans des chansons comme celle-ci, elles sont très bien accordées.

Si vous organisez effectivement une fête ou si vous souhaitez simplement donner un coup de pouce supplémentaire à l’enceinte à l’intérieur ou à l’extérieur, dans le XBoom, vous pouvez activer le préréglage « sound boost ». Il augmente sensiblement le bas de gamme mais garde un bon mélange sur la plupart des genres.

Henry Burrell / Fonderie

J’ai préféré la plupart des musiques avec. Même Bach sonne bien avec un peu d’amplification des basses.

Vous pouvez également personnaliser l’égaliseur avec un cadran d’égaliseur à six canaux réactif. J’ai souvent trouvé un meilleur mélange de niveaux de cette façon, en particulier avec du rock indépendant comme The Strokes, où en mode « standard », le haut-parleur peut sonner un peu plat à moins que le volume ne soit vraiment poussé à fond.

En plus de la maîtrise des basses, le XO3 gère bien les moyennes et hautes fréquences. Je n’ai jamais écouté une chanson en pensant qu’elle sonnait boueuse ou mal reproduite.

Prix ​​& disponibilité

Le LG XBoom XO3 coûte 299 $ d’Amazon aux États-Unis ou 299 £ directement de LG au Royaume-Uni. Il est également disponible sur AmazoneDes sons plus riches, AOet Currys.

Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs détaillants avaient le XO3 en vente pour environ 199 $ / 199 £, ce qui est un prix plus acceptable.

C’est relativement cher pour un haut-parleur sans fonctionnalités intelligentes. Vous préférerez peut-être dépenser 249 $ / 249 £ sur le Sonos Era 100 – mais ce haut-parleur, comme beaucoup d’autres, doit être branché sur le secteur.

Le Sonos Roam est plus petit et coûte 179 $ / 179 £, mais doit être connecté au Wi-Fi pour profiter pleinement de ses fonctionnalités, et sa durée de vie de la batterie loin d’un chargeur n’est que de 10 heures contre plus de 20 pour le LG.

Pour profiter simplement de la musique sur un très bon haut-parleur, sans la complication des connexions Wi-Fi – et sur batterie – le LG XBoom XO3 pourrait être un gagnant sans fioritures pour vous.

Son rival le plus proche est le Marshall Middleton, qui a une excellente qualité sonore et est beaucoup plus portable pour 299 $/269 £.

Verdict

C’est un peu cher pour un haut-parleur Bluetooth uniquement, mais le LG XBoom XO3 compense cela (et son nom maladroit) en offrant une qualité audio exceptionnellement forte à partir de sources de streaming, MP3 et d’entrée de ligne.

Ce que vous perdez en fonctionnalités intelligentes, vous gagnez en portabilité – et bien que le XO3 soit assez lourd, être capable de diffuser rapidement la musique à l’extérieur, lors d’un barbecue ou au parc vaut le sacrifice des fonctionnalités intelligentes si c’est ce que vous recherchez. . Si vous ne voulez pas vous embêter avec le Wi-Fi, AirPlay, le XO3 est génial.

Avec des lumières optionnelles amusantes, un design attrayant, une grande autonomie de batterie et une résistance à l’eau, le XO3 devrait vous durer plusieurs années.

