Test du LG Gram 17 (2023) : un ordinateur portable 17 pouces qui ne vous alourdira pas

7.8 LG Gram 17 (2023) Comme Extrêmement léger pour un modèle 17 pouces

Grande capacité de RAM et de SSD

Sortie audio puissante N’aime pas Cher

Certains châssis flexibles en alliage magnétique

Graphiques RTX de génération précédente

Clavier et pavé tactile so-so

La gamme LG Gram 17 a toujours été de combiner productivité et portabilité, offrant un écran spacieux de 17 pouces qui offre suffisamment d’espace pour travailler dans un boîtier de trois livres. La version de cette année ajoute l’option pour les graphiques GeForce RTX 3050 dédiés, ce qui fait du Gram 17 un bon choix pour les bases de la création de contenu. Le boost graphique ajoute un peu de poids au Gram 17 et raccourcit quelque peu la durée de vie de la batterie, mais le Gram 17 reste incroyablement fin et léger – et de longue durée.

Nos reproches des anciens modèles Gram restent cependant: le châssis en alliage de magnésium semble un peu fragile et le prix est un peu élevé. Le boîtier mince du Gram 17 en fait certainement un compagnon de voyage léger, mais il n’est pas aussi luxueusement solide que le châssis en aluminium d’un Apple MacBook Pro 16 ou Dell XPS 17. Le clavier et le pavé tactile sont également affectés négativement par l’extrême du Gram 17. minceur. Au prix de 2 300 $, notre modèle de test offre des performances de processeur compétitives pour le prix, mais je suis d’avis que tout ordinateur portable au nord de 2 000 $ devrait offrir un GPU de la génération actuelle de la série 40 de Nvidia et non des graphiques RTX 3050 de la génération précédente. Compte tenu des compromis qu’il vous oblige à faire, le Gram 17 est le mieux adapté aux utilisateurs extrêmement mobiles qui souhaitent un ordinateur portable à grand écran dans le boîtier le plus léger possible.

Configuration telle que testée Prix ​​tel que revu 2 300 $ Taille/résolution d’affichage IPS antireflet WQXGA 2 560 x 1 600 de 17 pouces CPU Intel Core i7-1360P 2,2 GHz Mémoire 32 Go DDR5 6 000 MHz Graphique 4 Go Nvidia RTX 3050 Stockage Disque SSD PCIe NVMe de 2 To La mise en réseau Intel sans fil-AX211 802.11ax, Bluetooth Connexions USB-A 3.2 Gen2x1 (x2), USB-C Gen3x2 (x2), prise combo casque, fente pour carte microSD, sortie HDMI Système opérateur Fenêtre 11 Accueil 22H2

La gamme LG Gram 17 commence à 2 000 $ pour un système doté d’un processeur Intel Core i7-1360P, de graphiques RTX 3050, de 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To. Notre système de test à 2 300 $ double la RAM à 32 Go et le SSD à 2 To. Les deux modèles disposent du même combo CPU/GPU alimentant un écran non tactile de 17 pouces avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, un rapport d’aspect élevé de 16:10 et un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz. Le LG Gram 17 commence à 1 600 £ au Royaume-Uni pour un modèle avec le même processeur Core i7-1360P mais des graphiques Intel intégrés. Un modèle basé sur RTX 3050 est disponible en Australie pour 3 599 AU$.

Le processeur Intel Core i7-1360P fait partie de la série P 28 watts d’Intel qui se situe entre la série U 15 watts plus efficace et la série H 45 watts plus axée sur les performances. Il présente l’architecture hybride d’Intel avec des cœurs de performance et d’efficacité ; il possède quatre cœurs de performance, huit cœurs d’efficacité et un total de 16 threads de traitement. Combiné au GPU RTX 3050 et à une généreuse mémoire vive de 32 Go, le Gram 17 offre des performances équilibrées. Lorsqu’elles sont comparées à d’autres ordinateurs portables de création de contenu, ses performances se situent entre les ordinateurs portables, à savoir le Dell XPS 17 9730 et le Samsung Galaxy Book 3 Ultra, dotés de processeurs Core i7 série H orientés vers l’alimentation et d’un RTX 4050 plus récent et plus puissant. ou 4070 graphiques, et le Lenovo Yoga 7i de 16 pouces qui comprend une puce Core i7 U-series et des graphiques Intel intégrés.

Le MacBook Pro 16 pouces basé sur M2 Pro s’est également révélé plus rapide sur les tests multiplateformes Geekbench 5 et 3DMark tout en durant plus longtemps lors de notre test de décharge de la batterie. Le Gram 17 a duré plus de 11 heures lors des tests de batterie, ce qui devrait vous permettre de passer les plus longues journées de travail (et il se charge rapidement aussi). Cela dit, le précédent LG Gram 17 que nous avons examiné en 2020 a duré près de deux heures de plus. Et même le Dell XPS 17 9730 et son processeur Intel série H haute puissance ont survécu au Gram 17 lors de notre test de batterie.

Un ultraportable de 17 pouces

Le Gram 17 noir mat offre un look qui s’apparente à la beauté minimaliste d’un ordinateur portable Razer Blade. Sans accents chromés et avec une image de marque minimale, le design du Gram 17 est résolument sobre. Il est également très fin et léger avec seulement 0,7 pouce d’épaisseur et 3,2 livres. Alors que le LG Gram 17 2020 pesait un peu moins de 3 livres, la version 2023 reste très légère pour un ordinateur portable de 17 pouces. Nous considérons que le Samsung Galaxy Book 3 Ultra est léger pour sa catégorie, et il a un écran plus petit de 16 pouces et pèse 4 livres. Le MacBook Pro 16 pouces pèse encore plus à 4,7 livres.

Matt Elliott / Crumpe

Le compromis pour obtenir un boîtier aussi léger est de vivre avec une certaine flexibilité du boîtier en alliage de magnésium. Ce n’est tout simplement pas aussi rigide qu’un corps en aluminium. Le clavier est assez solide et la majeure partie de la flexibilité se trouve dans le mince couvercle derrière l’écran. La finesse du clavier a plus à voir avec l’expérience de frappe médiocre qu’avec la légère flexibilité dont il dispose. Les touches offrent une course peu profonde avec un retour ferme. Avec un peu plus de déplacement, les touches se sentiraient plus tactiles avec une réponse plus rapide. Le clavier est spacieux, cependant, et aucune touche n’est raccourcie ou écrasée pour accueillir le pavé numérique.

Le pavé tactile est plus large que les modèles précédents et offre une glisse fluide grâce à sa finition mate. Contrairement aux touches, le pavé tactile offre une course trop profonde lors du clic au point de se sentir pâteux dans les coins avant.

Matt Elliott / Crumpe

La finition mate sur le pavé tactile et ailleurs sur le Gram 17 signifie que l’ordinateur portable est un aimant pour les empreintes digitales et les taches. Gardez un chiffon de nettoyage à portée de main pour garder l’ordinateur portable impeccable.

L’écran 17 pouces, 16:10 est délicieusement énorme. Il est plus grand qu’un écran large 16:9 traditionnel et est également un pouce plus large que les ordinateurs portables 16:10 de 16 pouces qui gagnent en popularité. La résolution de 2 560 x 1 600 pixels donne des textes et des images nets. Et bien que le RTX 3050 n’en fasse pas un monstre de jeu, son affichage est plus rapide que le panneau typique de 60 Hz avec un taux de rafraîchissement variable de 144 Hz qui lisse l’apparence de la vidéo en mouvement rapide et vous suivra pendant Fortnite et d’autres occasionnels. tireurs.

Le panneau est évalué pour 350 nits de luminosité, et mes tests ont montré qu’il est même un peu plus lumineux que cela avec un maximum de 390 nits. Il offre une luminosité plus que suffisante pour la plupart des environnements intérieurs, et je me suis même retrouvé à l’utiliser avec la luminosité de l’écran réglée à environ 70 % dans mon coin petit-déjeuner ensoleillé.

La webcam 1080p produit une image nette et bien équilibrée avec des couleurs et des tons de peau précis. J’ai ressenti un certain grain dans des situations de faible luminosité, mais rien dans la mesure où vous obtiendriez avec un appareil photo 720 à faible résolution. La webcam dispose également d’un capteur infrarouge afin que vous puissiez utiliser la reconnaissance faciale pour des connexions faciles et sécurisées. L’ordinateur portable n’a pas de lecteur d’empreintes digitales, la caméra infrarouge est donc appréciée.

Le Gram 17 dispose d’une paire de haut-parleurs à déclenchement par le bas, qui frappent généralement un et frappent deux lorsqu’il s’agit de haut-parleurs pour ordinateur portable. Sur les modèles plus grands, en particulier, les fabricants trouvent souvent de la place pour un réseau quadruple pour un son plus riche. Et sur de nombreux ordinateurs portables, les haut-parleurs sont positionnés pour tirer vers l’avant depuis le bord avant ou vers le haut depuis le haut, ce qui se traduit généralement par un meilleur son. À ma grande surprise, les haut-parleurs du Gram 17 ont produit un son bien équilibré qui remplissait mon petit bureau. Ils sont certainement assez puissants pour regarder des films et des émissions et peuvent même être utilisés pour la lecture de musique tant que vous gardez vos attentes en matière de basses sous contrôle.

Geekbench 5 (multicœur) MacBook Pro (16 pouces, 2023) 15 009Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 12 558Dell XPS 17 9730 12 355LG Gram 17 (2023) 9 983Lenovo Yoga 7i (82YN-16IRL8) 8 809 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



L’ordinateur portable offre une sélection de ports de rechange mais utile. Il y a une paire de ports USB-C avec prise en charge Thunderbolt 4 à gauche et une paire de ports USB-A à droite. Vous disposez également d’un port HDMI, d’une prise casque et, en clin d’œil aux créateurs de contenu, d’un emplacement pour carte miniSD. Étant donné que l’ordinateur portable se recharge via les ports USB-C, il aurait été bien que LG les sépare entre la gauche et la droite.

Un acheteur qui achète un ordinateur portable de 17 pouces recherche généralement un système pour la maison ou le bureau où il restera et ne fera pas les allers-retours entre ces deux endroits avec une grande fréquence. Le LG Gram 17 est unique en ce qu’il pèse un peu plus de 3 livres – assez léger pour les trajets quotidiens sans donner mal à son propriétaire. Et avec un GPU Nvidia RTX, il attire les créateurs de contenu en déplacement. Ou des étudiants qui pourraient vouloir s’engager dans des jeux occasionnels. Sachez simplement que vous sacrifiez une partie de la sensation de solidité que vous obtiendriez avec un châssis en aluminium certes plus lourd pour une portabilité accrue.

Le processus d’examen des ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes et autres appareils de type informatique se compose de deux parties : des tests de performance dans des conditions contrôlées dans les laboratoires CNET et une utilisation pratique intensive par nos examinateurs experts. Cela comprend l’évaluation de l’esthétique, de l’ergonomie et des fonctionnalités d’un appareil. Un verdict de révision final est une combinaison de jugements objectifs et subjectifs. La liste des logiciels d’analyse comparative que nous utilisons change au fil du temps à mesure que les appareils que nous testons évoluent. Les tests de base les plus importants que nous exécutons actuellement sur chaque ordinateur compatible incluent : Primate Labs Geekbench 5, Cinebench R23, PC Mark 10 et 3DMark Fire Strike Ultra. Une description plus détaillée de chaque référence et de la façon dont nous l’utilisons peut être trouvée dans notre page Comment nous testons les ordinateurs.

Geekbench 5 (multicœur) MacBook Pro (16 pouces, 2023) 15 009Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 12 558Dell XPS 17 9730 12 355LG Gram 17 (2023) 9 983Lenovo Yoga 7i (82YN-16IRL8) 8 809 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Geekbench 6 (multicœur) Dell XPS 17 9730 13 266Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 12 717LG Gram 17 (2023) 9 366Lenovo Yoga 7i (82YN-16IRL8) 9 303 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark Vie Sauvage Extrême Dell XPS 17 9730 17 740MacBook Pro (16 pouces, 2023) 12 989Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 12 853Lenovo Yoga 7i (82YN-16IRL8) 3 736LG Gram 17 (2023) 3 663 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



PCMark 10 Pro Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 7 545Dell XPS 17 9730 7 114LG Gram 17 (2023) 6 708Lenovo Yoga 7i (82YN-16IRL8) 5 988 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Gardiens de la Galaxie (Élevé @1920 x 1080) Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 131Dell XPS 17 9730 122LG Gram 17 (2023) 60 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Test de décharge de la batterie en streaming en ligne MacBook Pro (16 pouces, 2023) 1 474Lenovo Yoga 7i (82YN-16IRL8) 820Dell XPS 17 9730 714LG Gram 17 (2023) 664Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 634 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances