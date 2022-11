Test du Lenovo Yoga Slim 9i (Gen 7) : tout simplement doré

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Superbe design doré

Écran OLED clair et lumineux

Performances décentes Les inconvénients Autonomie quotidienne décevante de la batterie

Déplacement peu profond des touches Notre avis Le Yoga Slim 9i de Lenovo a un design qui se démarque de la foule et des performances impressionnantes dans une variété de tâches. Cependant, la durée de vie de la batterie est un peu décevante.

Contrairement à la plupart des ordinateurs portables Yoga de Lenovo, Slim 9i (Gen 7) n’est pas un appareil 2 en 1. Cependant, il s’agit d’un ordinateur haut de gamme avec un design saisissant qui fonctionne aussi bien qu’il en a l’air.

Avec un écran éblouissant, un processeur Intel performant et des haut-parleurs impressionnants, cet ordinateur portable est aussi bon pour le travail que pour le jeu, surtout si vous travaillez dans les industries créatives. Mais vaut-il le prix élevé?

Concevoir et construire

Finition flocons d’avoine

Pèse 1,37 kg

La meilleure chose à propos de cet ordinateur portable 14 pouces est son aspect et sa convivialité haut de gamme, qui figurent parmi les meilleurs du secteur.

Ce que Lenovo qualifie de couleur « avoine » est une finition inhabituelle mais extrêmement esthétique. La coque extérieure est en verre blanc brillant avec un logo Lenovo très simple sur le côté, tandis que le clavier et le châssis sont tous dans une teinte champagne brillante. Parmi une mer d’ordinateurs portables noirs et argentés de base, le Yoga Slim 9i fait une véritable déclaration, bien qu’il n’y ait pas d’options de couleur alternatives.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

L’ordinateur portable mesure 14,9 mm d’épaisseur, il peut donc se glisser dans un sac à dos ou un sac de sport tout en vous offrant beaucoup d’espace. À 1,37 kg, ce n’est pas le plus léger du marché, mais il ne se sent toujours pas lourd lorsqu’il est transporté. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un cabriolet, le 9i a un large rayon de 180 degrés et est à la hauteur de son nom Yoga en se sentant à la fois flexible et solide.

Il y a trois ports USB-C (qui prennent tous en charge Thunderbolt 4 pour un transfert de données rapide), plus une prise casque 3,5 mm et un obturateur de confidentialité physique pour la webcam. Il y a aussi un bouton d’alimentation latéral, mais pas de ports HDMI ou USB-A.

Lenovo fournit un adaptateur dans la boîte, mais il ne comprend qu’un port HDMI, un port USB-A et un port VGA à l’ancienne – donc si vous avez deux appareils qui se connectent via USB-A, vous devrez débourser pour un adaptateur supplémentaire.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le ventilateur intégré fait un bon travail pour garder l’appareil au frais pendant les tâches quotidiennes telles que la navigation sur le Web, et est pour la plupart silencieux. Cela dit, dans le cadre d’une activité plus intense comme le jeu, il devient sensiblement plus fort.

La boîte comprend également un portefeuille en tissu assorti à la teinte de l’ordinateur portable, vous permettant de le protéger lors de vos déplacements. Cependant, il n’est pas assez grand pour s’adapter confortablement à la fois à l’ordinateur portable et au chargeur.

Clavier, pavé tactile et webcam

Beaucoup de raccourcis clavier disponibles

Le voyage clé semble assez superficiel

Bégaiement étrange du trackpad

Les touches du Lenovo Yoga Slim 9i ont une forme incurvée et large avec une plaque de cheminée réactive. Le déplacement de la touche est peu profond, ce qui peut être un bug bear si vous tapez de manière agressive. Cependant, ils sont assez silencieux. Le clavier peut avoir le rétroéclairage réglé sur toujours allumé, automatique ou éteint, avec deux niveaux de luminosité disponibles.

De nombreuses touches de raccourci sont incluses sur cet appareil, la barre d’espace servant également de touche de rétroéclairage, et les touches F servant également de commandes pour modifier le son et la luminosité, étendre les écrans, activer le mode avion, etc. Il y a pas mal de raccourcis auxquels s’habituer, mais dans l’ensemble, je les ai trouvés pratiques.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le trackpad prend beaucoup de place. J’ai eu quelques occasions où il a bégayé lors du démarrage de l’ordinateur portable, mais c’était très rare.

La webcam est située au-dessus de l’écran au centre, dans une lunette qui dépasse légèrement du haut. Il est de qualité 1080p et est combiné à un capteur infrarouge pour le déverrouillage du visage Windows Hello, ainsi qu’à deux microphones pour aider à améliorer les appels vidéo. Il y a aussi un bouton d’obturateur de confidentialité sur le clavier pour votre tranquillité d’esprit.

J’ai trouvé que la reconnaissance faciale fonctionnait très bien. Il peut avoir du mal à vous reconnaître si vous portez des lunettes, je vous recommande donc d’améliorer la reconnaissance avec une deuxième analyse via les paramètres. Cependant, aucun lecteur d’empreintes digitales n’est inclus.

Écran et haut-parleurs

Écran tactile OLED 2.8K

L’affichage prend des marques

Son impressionnant

Le Yoga Slim 9i dispose d’un écran OLED 2,8K (2880×1800) avec un rapport d’aspect de 16:10. Il en résulte un écran clair et lumineux où les couleurs ressortent et brillent, même avec la luminosité réduite.

Les angles de vision sont excellents sur cet appareil, bien qu’il puisse souffrir d’éblouissement si vous l’utilisez près d’une fenêtre ou à l’extérieur sous un soleil éclatant.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Lors de la mesure de l’écran avec un Spyder Elite, le Yoga Slim 9i a atteint une couverture 100 % sRGB, 95 % AdobeRGB, 100 % DCI-P3 et une luminosité maximale de 392 nits. Pour un écran OLED, ce score AdobeRGB est particulièrement impressionnant – ce qui signifie que non seulement cet appareil a l’air bien, mais c’est aussi une option viable pour les créateurs et les concepteurs.

Le taux de rafraîchissement maximal sur le 9i est de 90 Hz. L’ordinateur portable est automatiquement réglé par défaut sur 60 Hz, vous devrez donc vous diriger vers les paramètres d’affichage si vous souhaitez modifier cela. Ce sera un ajout bienvenu pour ceux qui aiment un peu de jeu occasionnel ou simplement un défilement plus fluide, mais cela affectera légèrement la durée de vie de la batterie.

L’écran est compatible avec les écrans tactiles. Alors que j’ai trouvé que cela était rapide et réactif aux gestes, aux balayages et aux pressions, l’écran capte très facilement les empreintes digitales et les marques – vous devrez maintenir l’entretien de cet appareil pour le garder sans bavures.

Le matériel audio du Yoga Slim 9i est impressionnant. L’ordinateur portable est livré avec quatre haut-parleurs, avec le son de Bowers & Wilkins et le support Dolby Atmos. Au total, cela se traduit par un son coloré et fort avec des niveaux de basses percutants. C’est un plaisir de regarder Netflix, de jouer à des jeux et d’écouter de la musique.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Spécifications et performances

Le Lenovo Yoga Slim 9i est doté d’un processeur Intel Core i7 de la dernière gamme (au moment de la rédaction) de 12e génération, ainsi que de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Vous pouvez créer des configurations personnalisées sur le site Web de Lenovo, et sur d’autres marchés tels que les États-Unis, l’ordinateur portable est livré avec des options de RAM et de stockage plus élevées.

La puce spécifique utilisée dans ce modèle est le Core i7-1280P. Faisant partie de la série Alder Lake-P, cette puce offre un équilibre entre efficacité et performances dans un ordinateur portable fin et léger. Il dispose également de graphiques Intel Iris Xe intégrés, mais il n’y a pas d’option pour un GPU discret.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les performances au jour le jour sont solides, rapides et réactives. J’ai utilisé cet appareil pour de nombreuses tâches à la fois, éditer des photos, prendre des appels vidéo et même des jeux légers, et il a pu tout faire sans accroc.

D’après nos tests d’analyse comparative, vous pouvez voir que le Yoga Slim 9i parvient à suivre le rythme d’autres ordinateurs portables d’un prix similaire, tels que Huawei et LG.

Batterie en charge

Pas la meilleure autonomie de la batterie

Charge de 65 W via USB-C

Des vitesses rapides aident à accélérer l’ordinateur portable rapidement

Dans le cadre de notre test de batterie en boucle vidéo continue, le Lenovo Yoga Slim 9i a atteint 8 heures et 37 minutes. Cependant, la durée de vie réelle de la batterie ne correspond pas toujours à ces niveaux. J’ai pu faire environ quatre heures avec les meilleures performances activées, en utilisant plusieurs applications et en écoutant de la musique tout au long de la journée.

Bien sûr, il y a des choses que vous pouvez faire pour économiser la batterie. Le logiciel Vantage de Lenovo vous permet de choisir des modes d’économie de batterie ou de performances adaptatives, plutôt que des performances extrêmes. Vous pouvez également activer le mode de conservation dans la barre des paramètres rapides pour protéger la batterie à long terme.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

L’ordinateur portable est livré avec un chargeur de 65 W, qui peut être utilisé avec l’un des trois ports USB-C. Lenovo inclut une fonction de charge rapide (qui doit être activée dans Lenovo Vantage), qui, selon la société, peut donner à l’appareil jusqu’à deux heures d’utilisation en seulement 15 minutes.

Avec cette option activée, j’ai pu extraire l’ordinateur portable à 39 % à plat en 30 minutes, ce qui n’est pas aussi rapide que ce que nous avons vu sur les appareils concurrents.

Logiciels et fonctionnalités

Windows 11 Famille

Quelques logiciels gonflés

Le Yoga 9i est livré avec Windows 11 Home, vous obtenez donc tous les programmes Microsoft inclus et de nombreuses applications populaires telles que WhatsApp, Disney+ et Xbox incluses sur l’appareil en standard.

Cet ordinateur portable est livré avec un essai gratuit de 30 jours de McAfee LiveSafe et un mois de Microsoft 365 pour un accès complet à Word, Excel, PowerPoint et plus encore.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il existe des applications Lenovo préinstallées telles que Lenovo Vantage pour obtenir des informations sur votre appareil, Lenovo Hotkeys pour trouver des raccourcis clavier et Lenovo Voice pour contrôler votre PC via des commandes vocales.

Lenovo n’est pas tout à fait le pire contrevenant pour les bloatwares, mais pour certaines, ces applications peuvent vous énerver – en particulier lorsque les notifications apparaissent lorsque vous en avez le moins besoin (ne commettez pas l’erreur de cet écrivain de ne pas les désactiver et d’avoir des pings ennuyeux pendant un appel Zoom).

Lenovo inclut une garantie PremiumCare d’un an à l’achat – vous pouvez en savoir plus sur la garantie sur le site Web de Lenovo.

Prix ​​& disponibilité

Au Royaume-Uni, le Lenovo Yoga Slim 9i commence à partir de 1 499 £ – bien que vous puissiez ajouter des configurations supplémentaires telles qu’un écran 4K et plus de stockage moyennant un coût supplémentaire. Au moment de la rédaction de cet article, Lenovo propose des offres Black Friday.

Les lecteurs américains ne peuvent obtenir cet ordinateur portable qu’avec un écran 4K et le double de la quantité de RAM, ce qui signifie que le prix de départ est un peu plus cher à 2 070 $. Cependant, le processeur et la conception restent les mêmes.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Pour les performances et le design, ce prix tombe largement en ligne avec ce qui est proposé par les concurrents. La principale déception est la durée de vie de la batterie – donc si cela vous préoccupe, cela vaut la peine de regarder le Huawei MateBook 14s ou même le Apple MacBook Air (M1) si vous êtes heureux de laisser tomber l’expérience Windows. Aucun de ceux-ci n’est plus le dernier modèle, ce qui signifie qu’il devrait y avoir des remises utiles.

Vous pouvez également lire les choix de Tech Advisor parmi les meilleurs ordinateurs portables dans l’ensemble.

Verdict

Le Lenovo Yoga Slim 9i a un design magnifique et unique et l’associe à des performances compétitives adaptées à la fois au travail et aux loisirs, en particulier avec ses haut-parleurs puissants et son écran lumineux de haute qualité.

La durée de vie de la batterie inférieure à la norme peut être gênante pour certains, tout comme le manque de ports physiques pour les personnes qui connectent plusieurs appareils à la fois. L’écran tactile est également susceptible de capter les marques d’empreintes digitales.

Néanmoins, il s’agit dans l’ensemble d’un excellent appareil polyvalent de Lenovo, et à considérer si vous cherchez à investir dans votre prochain ordinateur portable.

