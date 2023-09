Test du Lenovo Yoga 7i 16 : ordinateur portable 2-en-1 haut de gamme

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Bonne performance

Grand écran haute résolution

Haute qualité de fabrication

Excellente autonomie de la batterie Les inconvénients L’écran n’atteint pas le niveau professionnel Notre verdict Lenovo maintient presque tout dans cet ordinateur Yoga à un niveau élevé. L’écran, la webcam et la durée de vie de la batterie sont tous meilleurs que ce à quoi on pourrait s’attendre à ce prix.

Prix ​​une fois examiné

1 089,99 $

Lenovo Yoga 7i 16

Parmi tous les ordinateurs portables Lenovo Yoga, il y en a un qui se démarque des autres : le 7i 16.

L’ordinateur portable convertible 2023 offre de solides performances et un écran spacieux et lumineux avec prise en charge Dolby Vision. Il coche également de nombreuses autres cases en ce qui concerne les fonctionnalités. Le lecteur d’empreintes digitales est facile à utiliser pour une connexion et une identification sécurisées, un stylet est inclus et il est livré avec 16 Go de mémoire DDR5 rapide. Cette machine a beaucoup à offrir aux acheteurs.

Concevoir et construire et

Le Yoga 7i 16 a une excellente qualité de construction. Le châssis est entièrement en aluminium avec une finition gris foncé et des bords arrondis qui le rendent confortable à prendre en main. Il ne semble jamais non plus encombrant à transporter.

Mattias Inghé

L’écran présente un petit renflement en haut, là où se trouve la webcam, ce qui facilite son ouverture et sa fermeture. Cela ne peut pas être fait d’une seule main, mais comme il est entièrement convertible, je peux le pardonner, car ce type d’ordinateur a besoin de charnières un peu plus rigides.

Les touches et le trackpad sont légèrement poussés vers la gauche pour accueillir les touches numériques de droite, mais il y a encore suffisamment d’espace pour reposer vos poignets sur des surfaces en aluminium pour la plupart froides. Les touches ont un rétroéclairage réglable en deux étapes. Le réglage le plus élevé aurait pu être plus lumineux, mais il fait l’affaire. Les touches ont une faible hauteur de frappe, une mécanique de qualité et une sensation de clic claire.

Mattias Inghé

Performances, haut-parleurs et webcam

En termes de performances, difficile de se plaindre. Le Core i7-1360P offre à la fois des pics élevés et un multitâche efficace, et avec une mémoire RAM rapide, j’ai rarement l’impression d’avoir besoin de plus.

Peut-être plus de mémoire lorsque j’essaie d’éditer des photos très haute résolution et des vidéos 4K, mais même cela est possible avec un peu de patience pour les pauses pendant que le SSD se met au travail.

Ce qui manque, ce sont des graphiques supplémentaires – ici, c’est la solution Intel Iris Xe intégrée au processeur qui s’applique. C’est bien pour la plupart des tâches, mais n’améliore pas les performances de la même manière qu’un GPU dédié.

Les haut-parleurs stéréo intégrés de deux watts sur deux offrent un son clair et bien équilibré qui, grâce à Dolby Atmos, sonne mieux que prévu. Mais tout n’est pas bon, avec un manque général de basses et quelques aigus manquants. C’est certainement suffisant pour un épisode d’une émission de télévision ou une visioconférence.

Une webcam rapide et sans bruit avec une résolution de 1080p signifie que vous pouvez aussi avoir fière allure. L’enregistrement audio du microphone intégré est également clair. C’est un choix décent pour les appels vidéo.

Il n’y a pas de surprises en matière de connexions et de connectivité – Lenovo propose ce qui est fondamentalement la norme de l’industrie d’ici 2023. Deux ports Thunderbolt 4 USB-C, deux USB Type-A, HDMI et une prise audio 3,5 mm. Sans fil, vous bénéficiez d’une connectivité Wi-Fi 6E avec une réception stable et Bluetooth 5.1.

Écran et stylet

Mais alimenter un écran 60 Hz avec des graphiques 2D n’est pas si exigeant, même avec une résolution plus élevée comme celle-ci. L’écran a une belle lueur dans les couleurs et correspond à la gamme sRGB avec une bonne précision des couleurs. Mais pas plus, il atterrit à environ 65 % de la norme DCI-P3. Cela peut être une raison pour rechercher des alternatives si vous souhaitez utiliser l’ordinateur pour un travail de création professionnel.

Cependant, pour tous les autres usages, c’est très bien. Il a une image et une luminosité calmes et agréablement sans scintillement qui me permettent de travailler dessus à l’extérieur – tant qu’il n’y a pas de lumière du soleil directement sur l’écran ou que l’arrière-plan reflète quelque chose de trop lumineux. À 100 % de luminosité, les surfaces noires sont quelque peu pâles, mais vous n’avez besoin que de cette quantité de lumière dans les environnements extérieurs. La finition brillante est relativement douce sur les reflets.

Vous obtenez le HDR sur l’écran avec la prise en charge de Dolby Vision, mais étant donné la précision des couleurs décevante et une luminosité maximale de 400 nits, vous n’obtenez pas vraiment le même effet qu’un téléviseur intelligent ou une bonne tablette. Il est idéal pour visualiser des pages Web, des documents, des applications bureautiques et lire des vidéos SDR. Dans ces scénarios, c’est génial.

Mattias Inghé

Vous contrôlez la navigation facilement grâce au pavé tactile, mais aussi avec votre doigt ou un stylet sur l’écran. La précision ne manque jamais et le stylet vous permet de griffonner des notes, d’écrire à la main et de dessiner avec d’excellents résultats. Le stylet est aussi solide que le reste de l’ordinateur, avec un poids bien équilibré et une prise en main confortable.

Il est alimenté par une pile mince standard de type AAA. Il dure donc beaucoup plus longtemps que les stylos rechargeables, mais vous devrez vous procurer une recharge vous-même. Malheureusement, il n’existe aucun bon moyen de fixer le stylo à la plaque. Vous obtenez un support que vous pouvez enfiler autour, puis le brancher sur l’un des ports USB-A de votre ordinateur, mais cela semble risqué.

Vie de la batterie

Lenovo surprend agréablement par la durée de vie de la batterie. L’écran doit être d’un type très économe en énergie, ou la batterie doit être inhabituellement grande, car j’ai ici une journée complète de travail actif avec plusieurs heures à perdre.

Si je pousse le processeur au maximum et que j’utilise une luminosité d’écran élevée, il reste bon pendant plus de deux heures, et avec un fonctionnement vraiment économe, je peux surfer tôt le matin jusqu’à tard le soir sans avoir à recharger.

Si vous souhaitez emporter le chargeur avec vous, il n’est pas trop grand non plus et il est assez rapide de recharger avec plus d’énergie. Vous pouvez également désactiver la charge rapide dans le programme de paramètres Vantage de Lenovo si vous souhaitez utiliser moins de batterie.

Mattias Inghé

Ici, vous choisissez également d’autres choses, comme l’activation ou le blocage de la webcam et du microphone, le fonctionnement des touches de fonction, ainsi que les performances et le niveau de refroidissement – ​​du mode performance avec un ventilateur complet, ce qui n’est pas grand-chose, au mode complètement silencieux avec une charge de processeur limitée. . Vous pouvez ensuite basculer entre les modes de refroidissement avec un raccourci clavier.

Spécifications

Processeur: Intel Core i7-1360P, 4 pièces performantes jusqu’à 5 GHz + 8 pièces efficaces jusqu’à 3,7 GHz

Graphique:Intel Iris Xe

Mémoire: 16 Go DDR5

Stockage: SSD 1 To, emplacement pour micro SD

Afficher: 16 pouces IPS brillant, 2560×1600 pixels

Webcam: 1080p

Connexions: 2 Thunderbolt 4, 2 USB 3 gen 1 type a, HDMI, casque

Sans fil: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.1

Système opérateur: Windows 11 Famille

Autre: Lecteur d’empreintes digitales, mode flip to table, stylet inclus, clavier rétroéclairé, pavé numérique

Niveau de bruit: 0-35 dBa

Vie de la batterie: 2 heures 15 min (charge élevée), 19 heures 40 min (charge faible).

Taille: 36,2 x 25 x 1,7 cm

Poids: 4,18 livres

Prix: 1 089,99 $

