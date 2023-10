8.5 Lenovo Slim Pro 9i 14IRP8 (14 pouces) Comme Excellent affichage HDR

Grandes performances pour ses composants

Qualité de construction et design haut de gamme

Bon son

Bel ensemble de connexions Je n’aime pas Meh la durée de vie de la batterie

Le SDR n’est pas très fidèle aux couleurs

Du côté lourd et épais pour sa taille

Lenovo frappe littéralement les points forts avec son ordinateur portable Slim Pro 9i de 14 pouces, un modèle axé sur les créateurs et les joueurs avec un écran HDR lumineux. L’ordinateur portable est en concurrence avec les modèles équipés d’un écran OLED, comme l’Acer Swift X 14 moins cher, mais celui de Lenovo AffichageHDR 1000 Le mini écran LED résiste assez bien à l’OLED en HDR grâce à des noirs denses comparables et une luminosité plus élevée que celle que vous pouvez obtenir avec un écran OLED sur un ordinateur portable. En SDR, cependant, les résultats ne sont pas aussi bons en comparaison. Ajoutez à cela une construction robuste, un design simple mais frappant, un clavier et un pavé tactile confortables, des performances solides et un excellent son et vous obtenez un ensemble assez convaincant, si ce n’est pour les personnes qui en ont besoin.

Il est également en concurrence avec le MacBook Pro 14 pouces, qui est beaucoup plus cher une fois que vous avez ajouté de la mémoire et du stockage correspondant. Mais il dispose d’un écran avec des capacités similaires.

Lori Grunin/CNET

L’ordinateur portable de 14,5 pouces est essentiellement proposé dans une seule configuration à 1 800 $, équipé de processeurs de milieu de gamme supérieur – processeur Intel Core i7-13705H et GPU Nvidia GeForce RTX 4050 – plus 1 To de SSD et 32 ​​​​Go de RAM. Lenovo compte de nombreux concurrents similaires dans ses nombreuses gammes. Ce n’est pas bon marché, mais les niveaux de luminosité HDR de 1 200 nits, les niveaux de luminosité SDR de 600 nits, la couverture complète de la gamme P3 et le taux de rafraîchissement de 165 Hz de l’écran l’élèvent pour créer, jouer et végéter devant des films.

Il y a aussi un modèle 16 pouces du Slim Pro 9i avec une configuration améliorée de Core i9-13905H et GeForce RTX 4060, plus une version 3 200 x 2 000 du mini écran LED. Bien que ce soit nominalement 2 149 $.

Lenovo Slim Pro 9i (14 pouces) Prix ​​tel que révisé 1 800 $ Afficher Écran tactile de 14,5 pouces, 3 072 x 1 920 165 Hz, 250ppi, 1 200 nits HDR Processeur du PC Intel Core i7-13705H à 2,4 GHz Mémoire PC 32 Go LPDDR5-6400 (soudé) Graphique NVIDIA GeForce RTX 4050 de 6 Go Stockage SSD NVMe de 1 To, emplacement pour carte SD Ports 2 x USB-C (1 x Thunderbolt 4), 2 x USB-A, 1 x combo audio, 1 x HDMI 2.1 La mise en réseau Intel Wi-Fi 6E AX211, Bluetooth 5.3 Système opérateur Windows 11 Famille (22H2) Poids 3,7 livres/1,7 kg

Lenovo ne lésine pas sur les ports, qui sont plus nombreux que ce que l’on voit généralement sur un ordinateur portable de cette taille. Si vous êtes pointilleux sur le côté sur lequel le chargeur se connecte, les droitiers n’ont pas de chance ; les deux ports USB-C/Thunderbolt se trouvent sur la gauche. Mais les deux ports USB-A se trouvent à droite si vous devez connecter des claviers ou des souris plus anciens. De plus, il dispose d’un emplacement pour carte SD, ce qui est pratique, et d’un connecteur HDMI pour les moniteurs qui n’ont pas d’USB-C ou lorsque vous n’avez pas votre adaptateur USB-C vers HDMI.

Il semble également solidement construit, avec une finition gris mat et une légère saillie en haut où se trouvent la webcam et la caméra IR (pour Windows Hello). La webcam est très bien ; c’est 5MP, mais la qualité ne se démarque pas et il a un champ de vision et une mise au point fixes. Le réseau de micros capte le son et traite très bien le bruit de fond, mais il semble également qu’il ait été traité – un peu de l’effet de conversation dans un tunnel.

C’est un peu épais, mais en échange vous obtenez un port HDMI complet. Il y a aussi un emplacement pour carte SD. Lori Grunin/CNET

Tout cela donne un ordinateur portable légèrement plus épais et plus lourd que beaucoup de concurrents ; par exemple, il mesure 0,8 pouce (21 mm) et le MacBook Pro 14 ne mesure que 0,6 pouce (15,5 mm).

Performance

Le Slim Pro 9i offre des performances moyennes à supérieures à la moyenne. Le processeur correspond exactement à tous les ordinateurs portables Core i7-13700H que nous avons testés (le 13705H est essentiellement la même puce), et le GPU fonctionne à peu près de la même manière que les autres systèmes RTX 4050 de taille similaire ; les systèmes plus gros, comme le Samsung Galaxy Book 3 Ultra de 16 pouces, peuvent généralement le pousser davantage grâce à un espace supplémentaire pour le refroidissement. Mais le Lenovo a également la capacité d’overclocker le GPU et la mémoire vidéo – une capacité généralement exposée uniquement dans les systèmes de jeu, et non principalement dans les systèmes créatifs.

Le simple fait d’activer l’overclocking dans le logiciel Vantage de Lenovo et de le laisser à ses valeurs par défaut a entraîné une augmentation surprenante des fréquences d’images, à la fois dans les jeux et dans les logiciels graphiques professionnels ; assez de bosse pour pousser ses performances jusqu’aux niveaux RTX 4060. Les ventilateurs se déclenchent, mais cela peut devenir un peu bruyant, et les performances peuvent devenir incohérentes car elles ralentissent fréquemment lorsqu’elles atteignent le plafond thermique.

Ce n’est pas exceptionnellement élégant, mais c’est élégant et chic. Lori Grunin/CNET

En mode HDR, c’était extrêmement bien. En raison de la petite taille des éléments du mini-réseau de LED et de la gradation locale, il peut fournir efficacement des noirs nuls – en dessous du seuil de 0,018 nits de mon colorimètre, au moins et visuellement à peine détectables. Toutes sortes de contenus semblaient formidables. Le seul inconvénient est qu’il est profilé pour le paramètre de luminosité par défaut du système (40), mais le contrôle de la luminosité n’est pas verrouillé comme il devrait l’être en HDR, et si vous l’augmentez, le HDR peut être perturbé, atteignant son apogée. luminosité trop tôt, puis il suffit de la couper.

En mode standard, c’est moins impressionnant. Selon Lenovo, les rétroéclairages mini LED rendent le calibrage plus difficile, ce qui est probablement vrai dans une certaine mesure. Et la mini LED est vraiment destinée au HDR avec une gradation locale, que le SDR n’utilise pas. Mais cela utilise également un panneau CSOT appartenant à TCL, et ses téléviseurs affichent également une asymétrie croissante à mesure que les gris passent du noir au blanc. Ici, cela signifie qu’à mesure que la luminosité/blancheur augmente, le canal rouge est beaucoup trop accentué et le bleu trop peu, ce qui entraîne une dominante rouge-jaune visible (cette basse température blanche).

Afficher les mesures Préréglage Gamme (% de couverture de la gamme pertinente) Température de couleur prédominante Gamma Luminosité maximale (nites) Précision (DE2K moyenne/max) sRVB 100% 5 350 000 2.19 658 3,9/10,5 D65 P3 (par défaut) 97% 5 300 000 2.19 660 (136 au réglage par défaut) 3,9/10,6 Adobe RVB 72% 5 400 000 2.19 654 4.12/10.85 D65 P3 HDR 99% environ 6 000 000 ; les noirs les plus sombres et les blancs les plus brillants perturbent le calcul n / A 1 407 n / A D65 P3 (après calibrage) 89% 6 300 000 2.3 524 1,2/5,9

Après calibrage, ça va beaucoup mieux, en quelque sorte. Il est obligé de retirer le canal rouge, ce qui fait baisser la luminosité maximale et il a un peu plus de mal à atteindre les valeurs cibles dans les ombres (d’où le gamma 2,3 au lieu de 2,2). Mais retirer le rouge diminue considérablement la couverture de la gamme P3 ; il est assez loin du primaire rouge saturé qui définit le coin de la gamme P3. Et cela signifie que les préréglages d’espace colorimétrique définis auxquels on peut accéder dans l’utilitaire Vantage ne sont pas très utiles.

Avec la luminosité par défaut, elle est trop faible pour une utilisation quotidienne, vous devrez donc probablement l’augmenter pour une visualisation confortable (à 50 ou 60). Cela réduit cependant la durée de vie de la batterie. Et comme tous les ordinateurs portables Windows, je vous suggère de désactiver le réglage automatique de la luminosité. Il est conçu pour économiser la batterie et compenser les grands changements d’éclairage ambiant – comme passer de l’intérieur à l’extérieur – mais je trouve que la luminosité change soit trop souvent, soit pas assez souvent, ainsi que de manière trop aléatoire et très évidente (pas assez progressivement). ). De plus, le capteur de lumière capte les changements uniquement lorsque la source de lumière est derrière vous ou s’il fait très clair. C’est donc plus distrayant qu’utile. Votre kilométrage peut bien sûr varier.

Et en parlant de durée de vie de la batterie, c’est plutôt moyen. Lors de nos tests de vidéo en streaming, cela atteint environ 8,2 heures, mais c’est vraiment l’extérieur que vous pouvez vous attendre à voir.

J’aime beaucoup le Lenovo Slim Pro 9i, ce qui rend les problèmes de précision des couleurs plus décevants qu’ils ne pourraient l’être autrement. Mais si vous êtes prêt à effectuer votre propre calibrage et que vous ne vous souciez pas de la contraction de l’espace colorimétrique P3 lorsque vous le faites, alors c’est une option plutôt intéressante.

Geekbench 6 (multicœur) Microsoft Surface Ordinateur portable Studio 2 9 870Acer SwiftX14 12 628Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 12 717Lenovo Slim Pro 9i (14 pouces) 13 215Dell Inspiron 16 Plus 7630 13 250 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Processeur Cinebench R23 (multicœur) Microsoft Surface Ordinateur portable Studio 2 11 223Acer SwiftX14 14 760Apple MacBook Pro (16 pouces, 2023) 14 803Lenovo Slim Pro 9i (14 pouces) 15 737Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 15 965Dell Inspiron 16 Plus 7630 17 167 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Test d’épuisement de la batterie de lecture vidéo en streaming (minutes) Acer SwiftX14 446Microsoft Surface Ordinateur portable Studio 2 478Lenovo Slim Pro 9i (14 pouces) 496Dell Inspiron 16 Plus 7630 608Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 634 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Test de jeu Shadow of the Tomb Raider (1080p) Microsoft Surface Ordinateur portable Studio 2 83Acer SwiftX14 87Lenovo Slim Pro 9i (14 pouces) 92Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 105Dell Inspiron 16 Plus 7630 109 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances (FPS)



Espion du temps 3DMark Acer SwiftX14 5 975Lenovo Slim Pro 9i (14 pouces) 7 244Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 7 432Microsoft Surface Ordinateur portable Studio 2 8 555Dell Inspiron 16 Plus 7630 9 118 Note: REMARQUE : Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Gardiens de la Galaxie (Élevé @1920 x 1080) Microsoft Surface Ordinateur portable Studio 2 64Acer SwiftX14 127Samsung Galaxy Livre 3 Ultra 131Lenovo Slim Pro 9i (14 pouces) 135Dell Inspiron 16 Plus 7630 144 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



SpecViewPerf 2020 SolidWorks (1080p) Lenovo Slim Pro 9i (14 pouces) 152.27Lenovo Slim Pro 9i (14 pouces) overclocké 191.45Microsoft Surface Ordinateur portable Studio 2 201.05 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances (FPS)