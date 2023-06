Test du Lenovo Slim Pro 7 : alimentation portable pour les créateurs de contenu

8.5 Lenovo Slim Pro 7 Vous recevez des alertes de prix pour Lenovo Slim Pro 7 Comme Combinaison inhabituelle de puissance et de portabilité

Destiné aux créateurs de contenu dont le travail les déplace, le Lenovo Slim Pro 7 offre une combinaison peu commune de puissance et de portabilité. Il est construit autour d’un écran de 14,5 pouces à 90 Hz et alimenté par un AMD Ryzen 7 et une carte graphique discrète Nvidia GeForce RTX 3050 d’entrée de gamme. Les ordinateurs portables de création de contenu associent généralement un GPU dédié à un écran plus grand de 16 ou 17 pouces qui fournit une toile plus grande sur laquelle travailler au détriment de la facilité de déplacement. Avec un écran de 14,5 pouces et un châssis fin et compact, le Lenovo Slim Pro 7 ne pèse que 3,5 livres et constitue un meilleur compagnon de voyage qu’une station de création de contenu mobile pleine grandeur.

Et bien que l’écran soit plus petit que d’habitude, il est fin et rapide avec une résolution 2,5K plus fine que la résolution Full HD habituelle et un taux de rafraîchissement de 90 Hz plus rapide que le panneau 60 Hz typique. Ajoutez une longue durée de vie de la batterie et un châssis robuste, et le Lenovo Slim Pro 7 constitue un cas convaincant pour les créateurs de contenu errants ou les joueurs à temps partiel. Cependant, l’apparence piétonne de l’ordinateur portable peut décourager les professionnels du graphisme soucieux du style.

Lenovo Slim Pro 7 Prix ​​tel que revu 1 200 $

Lenovo ne fabrique qu’un seul modèle de Lenovo Slim Pro 7, et il n’est pas personnalisable. Il est disponible directement auprès de Lenovo et également chez Best Buy pour 1 200 $ et, pour le moment, il n’est que de 900 $. Il dispose d’un écran de 14,5 pouces alimenté par AMD Ryzen 7 7735HS, 16 Go de RAM et une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050. Il embarque également un SSD de 512 Go. L’écran de 14,5 pouces au format 16:10 présente une résolution de 2,5K (2 560 x 1 600 pixels), un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une prise en charge tactile. Le processeur Ryzen 7 7735HS fait partie de la dernière série Ryzen 7 7000 d’AMD et possède huit cœurs, 16 threads et une fréquence de base de 3,2 GHz. Le RTX 3050 est le GPU d’entrée de gamme de la précédente série RTX 30 de Nvidia.

Lors des tests en laboratoire, le Slim Pro 7 s’est avéré être un excellent interprète et un coureur de longue date. Avec le HP Dragonfly Pro basé sur AMD, il a suivi les deux ordinateurs portables basés sur Intel, l’Asus ROG Flow Z13 et le Dell XPS 15, sur les tests PCMark et Geekbench, mais la paire AMD a pu retourner le script sur Cinebench. Bien que le Slim Pro 7 ne soit pas conçu pour être un ordinateur portable de jeu, nous avons exécuté nos graphiques 3D et nos benchmarks de jeu pour voir ce que le RTX 3050 pouvait gérer. Et il s’est admirablement comporté lors de ces tests, en suivant le rythme et, dans certains cas, en dépassant les ordinateurs portables Asus et Dell dotés de graphiques RTX 3050 Ti. Et le Slim Pro 7 a été le grand gagnant de notre test d’autonomie de la batterie, dépassant facilement les autres ici avec une durée de fonctionnement de plus de 12 heures lors de notre exigeant test de décharge de la batterie en streaming en ligne.

Châssis gris terne mais robuste

Le Slim Pro 7 a un châssis entièrement en aluminium avec un look sobre et professionnel. C’est entièrement une couleur gris foncé que Lenovo appelle Storm Grey. Le couvercle est gris foncé, le clavier est gris, les touches sont gris foncé et le panneau inférieur est gris foncé. C’est beaucoup d’un gris foncé plutôt terne. Dans le passé, nous avons demandé aux fabricants d’ordinateurs portables pourquoi les options de couleur penchent régulièrement vers le terne aux États-Unis et la réponse standard est : « Les autres couleurs ne se vendent pas bien ». Et ce gris foncé est le résultat.

Les seuls accents sont de petits badges Lenovo argentés sur le bord gauche du clavier et le bord gauche du couvercle. Il manque le style du HP Libellule Proqui présente un magnifique design minimaliste avec une finition noire mate et des bords légèrement arrondis.

Ce qui manque au Slim Pro 7 en apparence, il le compense en robustesse. Le châssis est très ferme et a passé les tests MIL-STD 810H, prouvant sa capacité à résister aux chutes, aux vibrations, aux chocs, à la poussière, à l’altitude et aux températures extrêmes. Cependant, la robustesse de qualité militaire ne transforme pas le Slim Pro 7 en un ordinateur portable imposant. Il mesure une garniture de 12,8 pouces de large sur 8,9 pouces de profondeur et une épaisseur de seulement 0,6 pouce. Il pèse 3,56 livres, ce qui est fondamentalement le même que le MacBook Pro 14 de 3,52 livres et légèrement plus lourd que le HP Dragonfly Pro de 14 pouces qui pèse 3,42 livres.

La charnière d’affichage est stellaire. Il peut sembler étrange de faire l’éloge d’une charnière, mais elle s’étend sur presque la largeur de l’ordinateur portable et maintient l’écran fermement en place tout en glissant en douceur lorsque vous ouvrez et fermez le couvercle. Et le couvercle est facile à ouvrir, grâce à l’encoche qui dépasse doucement du centre du bord supérieur de l’écran.

Le clavier est spacieux et confortable avec un retour rapide pour une frappe rapide et précise. Le touchpad, cependant, sonne un peu « claquant ». Il offre un peu trop de débattement et émet un son plus fort que d’habitude lorsqu’on clique dessus. Le clavier offre un rétroéclairage à deux niveaux, et il y a aussi un réglage automatique qui active le rétroéclairage lorsque les conditions s’assombrissent.

Le clavier n’a pas de lecteur d’empreintes digitales, mais la webcam est une caméra infrarouge qui vous permet d’ignorer la saisie d’un mot de passe et de vous connecter à l’aide de la reconnaissance faciale. La caméra dispose également d’un capteur 1080p qui crée des images mieux équilibrées avec moins de bruit granuleux que les webcams 720p de la génération précédente. Et lorsque vous n’êtes pas en visioconférence, vous pouvez activer le coupe-circuit sur le bord droit de l’ordinateur portable pour couper l’alimentation de la caméra afin de protéger votre vie privée.

Un bel affichage

La résolution 2,5K de l’écran 14,5 pouces se situe à mi-chemin entre le panneau Full HD (1 920 x 1 200 pixels) du HP Dragonfly Pro 14 pouces et l’écran Liquid Retina XRD du MacBook Pro 14 pouces doté d’un écran 3 024 x 1 964 – résolution de pixels. Après avoir passé en revue le Dragonfly Pro et utilisé le MacBook Pro 14 pouces comme ordinateur portable de tous les jours, je peux affirmer avec autorité que l’écran du Slim Pro 7 est plus proche de celui du MacBook Pro que du Dragonfly Pro. Le texte est net et d’un noir d’encre comme sur le MacBook Pro, sans le flou que j’ai vu avec le texte sur le Dragonfly Pro. Le Slim Pro 7 est cependant le moins brillant de ce trio. Il est évalué à 350 nits de luminosité et j’ai mesuré une luminosité maximale de 375 nits avec un luxmètre. Le Dragonfly Pro est évalué à 400 nits et atteint 450 nits lors de mes tests, tandis que le MacBook Pro atteint un pic de 500 nits.

Les éditeurs vidéo apprécieront le taux de rafraîchissement de 90 Hz du panneau, qui est 50 % plus rapide que le panneau typique de 60 Hz. Je n’ai pas pu détecter de mouvement plus fluide en regardant des vidéos, mais les professionnels de la vidéo devraient remarquer une différence lorsqu’ils sont engagés dans leur travail d’édition détaillé.

Les éditeurs vidéo peuvent ne pas apprécier le SSD de 512 Go du Slim Pro 7, qui pourrait rapidement atteindre sa pleine capacité si vous travaillez avec des fichiers vidéo volumineux. Même une option pour mettre à niveau le SSD vers une taille plus grande serait utile, mais Lenovo ne propose qu’un seul modèle de Slim Pro 7, et c’est une configuration fixe.

Des grilles de haut-parleur étroites flanquent le clavier, et derrière chacune se trouve non pas un mais deux haut-parleurs. La sortie audio du Slim Pro 7 est plus complète que celle du son stéréo typique d’un ordinateur portable. La lecture de musique manque de basses, mais les quatre haut-parleurs produisent suffisamment de punch pour remplir une petite pièce.

Le Slim Pro 7 dispose d’une paire de ports USB-C – un port USB 3.2 Gen 2 avec une vitesse de 20 Gbit/s et une connexion USB 4 plus rapide de 40 Gbit/s – ainsi qu’un port USB Type-A sur le côté droit pour connecter une souris ou un ancien périphérique USB. Vous disposez également d’un port HDMI et d’une prise casque mais pas de prise Ethernet, ce qui serait pratique pour télécharger de gros fichiers photo et vidéo.

Si le design sobre et le petit SSD ne vous font pas trébucher, il y a beaucoup à aimer dans le Lenovo Slim Pro 7 robuste et compact, surtout lorsqu’il est en vente avec une remise importante de 300 $. C’est une rareté parmi les ordinateurs portables de création de contenu dans l’emballage des graphiques RTX dans un ordinateur portable de moins de 15 pouces ; la plupart à cette taille sont pour les jeux. Ce que vous sacrifiez dans l’immobilier d’écran avec l’écran de 14,5 pouces, vous gagnez en portabilité avec un compagnon de voyage de 3,5 livres. Et réduire la taille de l’écran ne vous ramène pas également à une résolution Full HD – la résolution 2,5K de l’écran est incroyablement nette sur le panneau de 14,5 pouces. La longue durée de vie de la batterie du Slim Pro 7 prolonge également sa portabilité – il s’agit d’un ordinateur portable qui vous permettra probablement de passer la journée de travail sur une seule charge.

Le processus d’examen des ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes et autres appareils de type informatique se compose de deux parties : des tests de performance dans des conditions contrôlées dans les laboratoires CNET et une utilisation pratique intensive par nos examinateurs experts. Cela comprend l’évaluation de l’esthétique, de l’ergonomie et des fonctionnalités d’un appareil. Un verdict de révision final est une combinaison de jugements objectifs et subjectifs. La liste des logiciels d’analyse comparative que nous utilisons change au fil du temps à mesure que les appareils que nous testons évoluent. Les tests de base les plus importants que nous exécutons actuellement sur chaque ordinateur compatible incluent : Primate Labs Geekbench 5, Cinebench R23, PC Mark 10 et 3DMark Fire Strike Ultra. Une description plus détaillée de chaque référence et de la façon dont nous l’utilisons peut être trouvée dans notre page Comment nous testons les ordinateurs.

Geekbench 5 (multicœur) Asus ROG Flow Z13 11 629Dell XPS 15 9520 11 138HP Libellule Pro 9 146Lenovo Slim Pro 7 (14ARP8) 9 053 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Cinebench R23 (multicœur) HP Libellule Pro 12 696Lenovo Slim Pro 7 (14ARP8) 11 520Asus ROG Flow Z13 11 028Dell XPS 15 9520 8 816 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark Vie Sauvage Extrême Dell XPS 15 9520 8 816Lenovo Slim Pro 7 (14ARP8) 8 511Asus ROG Flow Z13 8 268HP Libellule Pro 3 790 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



PCMark 10 Pro Asus ROG Flow Z13 7 164Lenovo Slim Pro 7 (14ARP8) 6 446Dell XPS 15 9520 6 161HP Libellule Pro 6 085 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Gardiens de la Galaxie (Élevé @1920×1080) Dell XPS 15 9520 93Lenovo Slim Pro 7 (14ARP8) 91Asus ROG Flow Z13 83 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Le GPU Riftbreaker @ 1920×1080 Lenovo Slim Pro 7 (14ARP8) 128,8Asus ROG Flow Z13 126.18Dell XPS 15 9520 125.13 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Test de décharge de la batterie en streaming en ligne Lenovo Slim Pro 7 (14ARP8) 727Dell XPS 15 9520 610HP Libellule Pro 449Asus ROG Flow Z13 381 Note: En quelques minutes ; des barres plus longues indiquent de meilleures performances