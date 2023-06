Test du Lenovo IdeaPad Gaming 3 : un bon point de départ

7.3 Lenovo IdeaPad Gaming 3 Comme Espace pour plus de RAM, stockage

Bonne autonomie de la batterie, affichage rapide pour l’argent N’aime pas Le petit disque de stockage se remplit rapidement

Affichage sombre avec des couleurs ternes

Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 est un excellent exemple de ce que vous pouvez attendre d’un ordinateur portable de jeu d’entrée de gamme à moins de 700 $. C’est juste assez pour vous permettre de démarrer avec son processeur AMD milieu de gamme et une puce graphique Nvidia légèrement meilleure que la base. Il dispose également d’un bon nombre de ports pour que vous puissiez facilement vous connecter à un écran externe et un clavier et une souris pour les jeux de bureau. L’IdeaPad Gaming 3 est un bon choix pour l’argent, qu’il s’agisse de votre premier ordinateur portable de jeu ou que vous soyez un joueur occasionnel cherchant à jouer à des jeux peu exigeants entre le travail de bureau ou scolaire.

Comme pour tous les ordinateurs portables, cependant, plus vous pouvez investir dans des composants à l’avance, mieux vous serez à long terme. Augmenter votre budget à 1 000 $ peut vous offrir beaucoup plus de performances de jeu pour votre dollar, surtout si vous pouvez trouver la bonne affaire. Mais tout le monde n’a pas l’argent supplémentaire, auquel cas l’IdeaPad Gaming 3 vous donne au moins un point de départ solide avec de la place pour plus de stockage et de mémoire.

Configuration revue Prix ​​tel que revu 660 $ Taille/résolution d’affichage Écran 15,6 pouces, 1 920 x 1 080 pixels, 120 Hz, 16:9 CPU AMD Ryzen 5 6600H 3,3 GHz Mémoire 8 Go de RAM DDR4 4 800 MHz Graphique 4 Go Nvidia GeForce RTX 3050 Stockage Disque SSD PCIe NVMe de 256 Go La mise en réseau Wi-Fi 6 MT7921 (2×2) et Bluetooth 5.2 Système opérateur Windows 11 Famille 21H2

Pour un ordinateur portable de jeu plus récent, 660 $, ce n’est pas beaucoup à dépenser. Les jeux nécessitent un niveau de traitement et de performances graphiques plus élevé que les tâches de productivité moyennes. Ces composants nécessitent également un meilleur refroidissement et plus de puissance pour fonctionner à leur maximum, et tout cela s’additionne. La GeForce RTX 3050 est un cran au-dessus de la puce graphique bas de gamme habituelle trouvée à ce prix, la GeForce GTX 1650. Elle est associée à un processeur AMD milieu de gamme qui peut surpasser le processeur Core i5 équivalent d’Intel. Le combo place l’IdeaPad Gaming 3 au milieu du peloton d’autres ordinateurs portables de jeu économiques de moins de 1 000 $.

L’affichage de l’IdeaPad Gaming 3 est rapide, mais sa couleur et sa luminosité sont moins impressionnantes. Josh Goldman/Crumpe

Là où Lenovo et d’autres rappellent généralement, c’est sur la mémoire et le stockage. Les 8 Go de RAM de cet ordinateur portable sont essentiellement le strict minimum ; recherchez plutôt 16 Go si vous pouvez vous permettre un peu plus. Il en va de même pour le disque SSD de 256 Go pour le stockage. Téléchargez plus d’un couple de grands jeux, et vous n’aurez pas de place pour autre chose. Optez pour au moins un SSD de 512 Go pour éviter de supprimer régulièrement des jeux pour en installer de nouveaux.

Performances et autonomie de la batterie

Cela dit, si vous jouez à des titres plus anciens ou peu exigeants comme Stardew Valley, Among Us, Minecraft, Borderlands 2 et Cuphead, la mémoire de la puce graphique vous aidera avec le gros du travail et ces jeux ne prennent pas beaucoup de place non plus. . De plus, il y a un emplacement ouvert pour amener l’IdeaPad Gaming 3 jusqu’à 16 Go de RAM, et vous pouvez remplacer son SSD par un SSD de plus grande capacité si les 256 Go se sentent à l’étroit après un certain temps. De plus, j’ai pu jouer à quelques titres plus exigeants, dont Deathloop, qui a des exigences système élevées et était autrefois connu pour être bogué sur les PC. Bien que la qualité vidéo et les effets aient tous dû être réglés sur faible, le gameplay était relativement fluide avec seulement un bégaiement occasionnel.

Le clavier de l’IdeaPad Gaming 3 ressemble à celui de n’importe quel autre Lenovo IdeaPad. Josh Goldman/Crumpe

Pourtant, il y a une différence entre simplement jouable et agréablement jouable, et plus le jeu avec l’IdeaPad Gaming 3 est exigeant, plus vous vous tournez vers le premier. L’affichage aide cependant à prendre du mou. L’écran LCD 1080p de 15,6 pouces a un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui rend les jeux joués à des fréquences d’images plus rapides plus fluides et peut aider à améliorer votre temps de réaction pour des jeux tels que CS:GO, Fortnite et Overwatch 2 où la précision est cruciale. D’un autre côté, la couleur de l’écran est un peu terne et sa luminosité maximale n’est que de 266 nits (mais je l’ai mesurée à 210 à certains endroits de l’écran). Cela l’a probablement aidé à atteindre un niveau raisonnablement élevé (pour un ordinateur portable de jeu à petit budget) de 8 heures et 8 minutes lors de notre test de décharge de la batterie en streaming vidéo. Ne vous attendez pas à vous en approcher pendant que vous jouez, cependant.

Conception et fonctionnalités

Le reste des caractéristiques et de la conception de l’ordinateur portable est un sac mélangé. Par exemple, Lenovo inclut un obturateur de confidentialité physique pour bloquer la webcam, mais il s’agit d’un appareil photo à résolution 720p qui a besoin de beaucoup de lumière pour fournir une bonne image. Le clavier est confortable pour la frappe et les jeux, mais son rétroéclairage n’est que blanc brillant – pas de lumières RVB à changement de couleur ici. Le touchpad fonctionne assez bien et est lisse au toucher. Les haut-parleurs ont également un son correct et ne m’ont pas envoyé chercher mon casque.

Les ports sont à l’arrière pour un look plus propre lorsqu’il est connecté à des périphériques. Josh Goldman/Crumpe

Pour plaire aux joueurs qui ont également besoin d’utiliser leur ordinateur portable pour le travail ou l’école, les fabricants font en sorte que davantage d’ordinateurs portables de jeu d’entrée de gamme aient l’air moins gamers. En regardant de haut en bas sur l’IdeaPad Gaming 3 – ouvert ou fermé – il ne semble pas trop différent des autres Lenovo IdeaPads : gris foncé avec un petit logo Lenovo en haut à gauche. Lenovo a coupé les coins avant pour lui donner un aspect anguleux, et si vous regardez sur les côtés ou à l’arrière, vous trouverez des accents bleu clair brillants et des ailettes de dissipateur thermique nichées à l’intérieur des évents de ventilateur accentués.

Entre les évents arrière se trouvent la majorité de ses ports : alimentation, Ethernet, HDMI 2.0 et un USB-C 3.2 Gen 1 uniquement pour les transferts de données. Vous trouverez également deux ports USB-A 3.2 Gen 1 répartis entre les côtés et une prise casque combinée sur la gauche.

Le Lenovo IdeaPad Gaming 3 est un modèle d’ordinateur portable de jeu d’entrée de gamme à moins de 700 $. Il a de bonnes performances et de bonnes fonctionnalités pour l’argent, mais vous pouvez également voir où les choses pourraient être meilleures. Heureusement, les performances globales peuvent être améliorées avec plus de RAM et un SSD de plus grande capacité pour le stockage. Et si vos besoins de jeu sont basiques, vous n’aurez pas besoin de changer ces choses immédiatement, ce qui fait de cet IdeaPad Gaming 3 un bon point de départ.

Le processus d’examen des ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes et autres appareils de type informatique se compose de deux parties : des tests de performance dans des conditions contrôlées dans les laboratoires CNET et une utilisation pratique intensive par nos examinateurs experts. Cela comprend l’évaluation de l’esthétique, de l’ergonomie et des fonctionnalités d’un appareil. Un verdict de révision final est une combinaison de jugements objectifs et subjectifs. La liste des logiciels d’analyse comparative que nous utilisons change au fil du temps à mesure que les appareils que nous testons évoluent. Les tests de base les plus importants que nous exécutons actuellement sur chaque ordinateur compatible incluent : Primate Labs Geekbench 5, Cinebench R23, PC Mark 10 et 3DMark Fire Strike Ultra. Une description plus détaillée de chaque référence et de la façon dont nous l’utilisons peut être trouvée dans notre page Comment nous testons les ordinateurs.

Geekbench 5 (multicœur) Série Dell G16 7620 G 12520Asus ROG Strix G15 9485Série Dell G15 5520 G 8932Acer Nitro 5 AN515-58 8443Ordinateur portable de jeu HP Victus 15 6766Lenovo IdeaPad Gaming 3 6146 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Cinebench R23 (multicœur) Série Dell G16 7620 G 17942Asus ROG Strix G15 14096Série Dell G15 5520 G 13694Acer Nitro 5 AN515-58 13583Lenovo IdeaPad Gaming 3 10192Ordinateur portable de jeu HP Victus 15 9718 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark Wild Life Extreme Illimité Série Dell G16 7620 G 18004Acer Nitro 5 AN515-58 16510Lenovo IdeaPad Gaming 3 11020Asus ROG Strix G15 10466Série Dell G15 5520 G 10285Ordinateur portable de jeu HP Victus 15 6779 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Gardiens de la Galaxie (Élevé @1920 x 1080) Série Dell G16 7620 G 123Asus ROG Strix G15 103Série Dell G15 5520 G 84Lenovo IdeaPad Gaming 3 76Acer Nitro 5 AN515-58 71Ordinateur portable de jeu HP Victus 15 61 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Test de décharge de la batterie en streaming vidéo en ligne Lenovo IdeaPad Gaming 3 488Asus ROG Strix G15 438Ordinateur portable de jeu HP Victus 15 377Série Dell G15 5520 G 307Série Dell G16 7620 G 287Acer Nitro 5 AN515-58 277 Note: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances