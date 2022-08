Test du lave-vaisselle compact de comptoir Hava

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Réservoir d’eau de cinq litres

Aucune plomberie requise

Excellentes performances de lavage Les inconvénients Capacité de réglage de deux à trois

Grand à 46cm

Nécessite la proximité d’un drain ou d’un bucker Notre avis Vous pouvez payer plus pour cet appareil de niche, mais le lave-vaisselle de comptoir Hava est un excellent kit. Si vous n’avez pas d’espace ou de plomberie pour un lave-vaisselle traditionnel, cela vous évitera d’avoir à laver à la main et vous donnera d’excellents résultats.

Prix ​​lors de l’examen

399,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : lave-vaisselle de comptoir compact Hava R01

Si vous n’avez pas l’espace au sol ou la plomberie pour un lave-vaisselle sous le comptoir ou sur pied, ne vous sentez pas condamné à faire la vaisselle à la main sans fin : nous sommes maintenant à l’ère du comptoir.

Oui, c’est un lave-vaisselle qui repose sur un comptoir. Vous remplissez le réservoir d’eau à la main et évacuez toutes les eaux usées dans un drain ou un seau. Vous pouvez utiliser cet appareil compact dans de petites maisons, des appartements, des dortoirs, sur des bateaux et dans des camping-cars ou des camping-cars, tant que vous êtes à proximité d’une prise de courant.

Et Hava est l’une des marques leaders dans ce domaine. Regardons de plus près.

Concevoir et construire

Le lave-vaisselle de comptoir Hava ressemble à un objet soulevé d’une station spatiale. À 43 cm sur 43 cm, il est carré avec un corps en plastique blanc brillant et un long panneau de commande noir au-dessus de la porte. La porte s’étend sur tout le devant de l’appareil et comporte un grand panneau transparent pour que vous puissiez voir le processus de lavage tout au long du cycle.

Alex Greenwood / Fonderie

Bien qu’il soit techniquement portable, il pèse 28,7 lb / 13 kg, vous ne voudrez donc pas trop le déplacer. Il mesure également 46 cm de haut, vous devrez donc vérifier qu’il s’adaptera sous toutes les armoires murales que vous pourriez avoir au-dessus de l’emplacement de votre plan de travail choisi.

Alex Greenwood / Fonderie

De plus, comme le couvercle du réservoir d’eau se trouve sur le dessus de l’appareil, à une distance possible de 136 cm du sol de la cuisine, certaines personnes vont avoir besoin d’une marche pour pouvoir remplir le réservoir.

Installer

Outre l’appareil proprement dit, vous disposez également d’un tuyau d’arrivée avec douille à vis pour raccorder l’appareil à un robinet d’eau, d’un tuyau d’évacuation avec collier de serrage pour les eaux usées, d’un manuel et d’une fiche d’information, et d’accessoires pour le lave-vaisselle : un une étagère de rangement qui se clipse sur le côté du tiroir grillagé du lave-vaisselle, un panier à couverts, un pichet d’eau pour remplir le réservoir d’eau et une corbeille à fruits en plastique pour laver les fruits.

Alex Greenwood / Fonderie

Il y a un peu d’orientation nécessaire au début. Comme nous n’avions jamais utilisé de lave-vaisselle de comptoir auparavant, nous devions trouver le meilleur endroit pour l’appareil près d’un point de prise et d’un point de vidange. Le câble d’alimentation mesure 105 cm de long et le tuyau de vidange mesure 154 cm de long, vous avez donc besoin d’un endroit entre les deux.

De plus, si vous souhaitez raccorder le lave-vaisselle à un robinet, le tuyau d’arrivée mesure 154 cm de long et a une douille à vis à l’extrémité, vous aurez donc besoin d’un robinet avec une extrémité de tuyau. Vous ne pouvez pas simplement le coller sur votre robinet de cuisine.

Vous connectez le tuyau de vidange à la sortie d’eau à l’arrière de la machine, puis serrez le collier du tuyau à travers la vis du collier du tuyau avec un tournevis cruciforme. Vous avez alors trois options pour votre raccordement à l’égout. Vous pouvez vidanger dans un évier ou un seau, ou vous pouvez connecter le tuyau à un tuyau d’évacuation ou à un tuyau d’évacuation d’évier, ce qui nécessitera des colliers de tuyau supplémentaires non fournis avec l’appareil.

Nous avons opté pour l’option simple de remplir le réservoir avec une cruche et de le vider dans un évier. Le tuyau de vidange a une ventouse à l’extrémité, nous pouvons donc le coller sur le côté de l’évier, mais la ventouse n’adhère pas aux surfaces marbrées, alors faites attention si la surface de votre évier a une texture.

Alex Greenwood / Fonderie

Nous avons ensuite branché l’appareil et commencé à remplir le réservoir. Vous utilisez de l’eau froide, car l’appareil la chauffe pour vous, et cela prend cinq litres. L’appareil émet un bip lorsque vous atteignez la limite, alors n’oubliez pas de l’allumer avant de commencer à remplir pour recevoir cette alerte.

Fonctionnement et performances

Une fois que vous ouvrez la porte, la lumière LED interne s’allume et s’éteint dans les deux minutes ; le voyant s’allume également pour indiquer la fin du processus de séchage.

Pour utiliser l’appareil, il vous suffit de charger le lave-vaisselle, de mettre votre lessive dans la niche au bas de la porte, de choisir votre mode et d’appuyer sur start.

Nous avons constaté que nous pouvions obtenir environ trois à quatre couverts dans le lave-vaisselle avec un placement judicieux, bien que Hava suggère une capacité de deux à trois couverts. Nous avons réussi à installer quatre assiettes plates de 26 cm de diamètre, trois gobelets courts et quatre tasses de 250 ml dans l’armoire intérieure, ainsi que le panier à couverts. Notez que l’appareil n’acceptera pas d’assiettes de 28 cm de diamètre ou plus sans les incliner pour les adapter. Le panier à couverts dispose de 28 fentes, dont quatre grandes ouvertures et six longues.

Alex Greenwood / Fonderie

Il existe cinq modes de lavage – normal, rapide, doux, bébé/lourd et fruits – et un mode de séchage.

Le mode normal lave à 55 °C/ 131 °F, puis rince dans de l’eau froide et chaude à 68 °C/ 154,4 °F, pendant 69 minutes, puis sèche pendant 60 minutes, de sorte que le cycle dure un peu plus de deux heures dans total. Cela peut sembler exagéré pour quatre assiettes et quelques verres et tasses, mais il est difficile de contester les résultats. L’appareil se vide bien et rapidement et tout ressort incroyablement propre.

Le lave-vaisselle émet un bip lorsqu’il est terminé, et si vous voulez insérer une assiette alors que le cycle a déjà commencé, il vous suffit d’appuyer sur pause, d’attendre que les bras gicleurs s’arrêtent, d’ajouter votre assiette oubliée, puis d’appuyer à nouveau sur start.

Le mode vitesse lave à 50°C/ 122°F, rince à 62°C/ 143,6°F, pendant 29 minutes avec un temps de séchage de 60 minutes, soit un peu moins d’une heure et demie au total. Nous avons trouvé cela bien pour les assiettes légèrement sales et utiliserions probablement ce réglage régulièrement pour la vaisselle de tous les jours qui venait d’être utilisée.

Alex Greenwood / Fonderie

Le mode doux lave aux mêmes températures que le mode normal, mais le cycle de lavage est plus court de dix minutes. Le mode soin bébé/lourd lave à 55°C/ 131°F, rinçage à 75°C/ 167°F et eau froide, pendant 89 minutes avec un temps de séchage de 60 minutes, et est le mode pour la vaisselle sale, bébé biberons et produits pour animaux de compagnie (bien que, évidemment, ne lavez pas les biberons à côté des plats de votre chien). Nous avons trouvé que ce mode était vraiment un cycle «tout éteindre», et la vaisselle ou les ustensiles de cuisine devraient être dans un état réel pour que nous puissions l’utiliser.

Ensuite, vous avez le mode fruits, où vous pouvez utiliser le panier à fruits en plastique fourni. Ceci est pour les fruits et légumes durs et rince les pommes ou les carottes à l’eau froide pendant 19 minutes. Nous l’avons essayé avec des pommes de terre et avons été plutôt impressionnés.

Le mode sec est intéressant. Il vous offre 60 minutes de séchage à l’air chaud supplémentaire. Si vous l’utilisez en combinaison avec un cycle de lavage, vous prolongez le temps de séchage de 100 %, ou vous pouvez l’utiliser séparément pour sécher la table et les ustensiles de cuisine déjà dans l’appareil. Encore une fois, si vous activez ce mode, le lave-vaisselle ventilera également automatiquement la vaisselle pendant 15 minutes toutes les 75 minutes sur une période de trois jours.

Donc, fondamentalement, il gardera votre vaisselle, vos couverts et vos tasses propres, secs et hygiéniques pendant de longues périodes, donc si vous avez un bateau ou une caravane, vous pouvez y laisser votre vaisselle et elle sera parfaitement fraîche pour votre prochaine utilisation.

Nettoyage et entretien

Hava vous suggère de laver le système de filtration une fois par semaine sous l’eau courante et d’utiliser une brosse à vaisselle pour nettoyer le filtre grossier et fin. Les bras gicleurs peuvent être retirés pour un nettoyage périodique, et il vous suffit de les laver également sous l’eau courante.

Coût énergétique

Au Royaume-Uni, le lave-vaisselle de comptoir Hava a une cote énergétique de F sur la nouvelle échelle de cote énergétique des appareils qui est arrivée l’année dernière, ce qui aurait été A+ sur l’ancienne échelle. Avec le coût de l’énergie qui augmente actuellement, nous ne voulons pas suggérer une estimation du coût de fonctionnement annuel du lave-vaisselle, mais Hava estime utiliser 0,384 kWh par cycle si vous utilisez de l’eau froide pour remplir l’appareil, ce qui, si vous l’utilisez une fois par jour, serait de 140,16 kWh par an.

Volume de fonctionnement

Le niveau sonore indiqué est de 60 dB, ce qui équivaut à peu près à un climatiseur et est plus silencieux qu’une machine à laver moyenne. Nous ne l’avons certainement pas trouvé intrusif.

Prix ​​et disponibilité

Le lave-vaisselle de comptoir Hava coûte 399,99 $ aux États-Unis et est disponible auprès de Hava. Au Royaume-Uni, vous pouvez achetez-le sur Amazon pour 380,95 £ ou directement depuis Hava pour 398,95 €. C’est un peu plus cher que les modèles de certains concurrents, mais ce n’est pas le plus cher — cet honneur revient à des marques comme Bosch et Zanussi.

Verdict

Le lave-vaisselle de comptoir Hava fait ce qu’il est censé faire, et il le fait bien. Oui, vous payez une prime pour le fait qu’il s’agit d’une conception compacte de comptoir, mais vous ne pouvez pas réduire un appareil tout en conservant un niveau de fonctionnement et de performance viable à un prix raisonnable.

Tout bien considéré, nous avons beaucoup aimé ce lave-vaisselle. Il s’adapte à une niche, il est bien construit et votre batterie de cuisine en ressort propre.