Test du Kobo Clara 2E : Relancer le Kindle

Amazon a une telle emprise sur le marché des liseuses que les autres marques sont souvent négligées.

De tous les challengers, Kobo fait le meilleur travail de lutte contre le monopole du Kindle sur le marché. Kobo n’est pas exactement un vairon cependant, en tant qu’entreprise canadienne acquise par le géant japonais Rakuten.

La Kobo Clara 2E, sortie en septembre 2022, est l’une des meilleures liseuses que Kobo ait jamais fabriquées, avec un mélange équilibré de spécifications, de prix et de fonctionnalités qui la rendent aussi bonne que la dernière Kindle Paperwhite.

Il a une meilleure conception logicielle qu’un Kindle et une intégration avec OverDrive, un service permettant d’emprunter des livres électroniques à votre bibliothèque locale. Si vous n’avez pas envie de remplir les poches de Jeff Bezos, la Clara 2E est probablement la liseuse que vous devriez acheter.

Concevoir

Le Clara 2E suit le design classique de la liseuse « dalle à écran tactile portrait avec bordures ». Les lunettes ont été bannies des smartphones, mais elles ont du sens sur une liseuse car elles vous donnent du matériel à retenir.

Kobo est fier du fait que le Clara 2E est fabriqué à partir de plastique recyclé et lié à l’océan – je suppose que le « E » signifie « éco-conscient », car c’est un terme collé sur les supports marketing du produit.

Henry Burrell / Fonderie

C’est un appareil incroyablement léger, ce qui correspond exactement à ce que vous attendez de quelque chose que vous tiendrez beaucoup face à votre visage pour lire. L’avant et l’arrière sont en plastique dur, le premier étant gris foncé et le second une teinte bleu marine attrayante qui est en relief avec un motif ondulé pour aider à l’adhérence. Cela signifie également que le dos n’est pas couvert d’empreintes digitales.

Il y a un port USB-C pour charger de manière décentrée en bas à côté d’un texte juridique difficile à lire, et un bouton d’alimentation en haut à gauche lorsque vous regardez à l’arrière de l’appareil. J’aime ce positionnement car il n’est pas appuyé accidentellement, contrairement au bouton d’alimentation du bord inférieur de plusieurs modèles Kindle.

Dans l’ensemble, il mesure 112,05 x 159,02 x 8,66 mm et pèse 171 g, ce qui est à peu près le même que de nombreux smartphones, mais semble plus léger car le poids est mieux réparti dans le design plus plat.

Henry Burrell / Fonderie

Affichage

La partie la plus importante d’un eReader est l’affichage, et bien que le Clara 2E ne soit pas le plus haut de gamme du marché, c’est un bon que cela ne me dérangeait pas de lire pendant des heures à la fois.

Il s’agit d’un écran e-ink HD de 6 pouces avec une résolution de 1448 x 1072 et 300 pixels par pouce. 6 pouces est en quelque sorte un point idéal pour les écrans eReader, et dans cette orientation portrait, il s’apparente à une page de poche compacte. Il utilise un écran e-ink Carta 1200, une version de la technologie e-ink qui améliore le temps de réponse et le contraste.

Vous appuyez sur l’écran tactile pour changer de page et naviguez dans le logiciel pour parcourir, sélectionner et acheter des livres. La plupart des autres Kobos ont des boutons de changement de page, mais le Clara 2E est uniquement tactile.

Henry Burrell / Fonderie

Dommage que l’écran ne soit pas rincé et qu’il soit encastré dans le corps. Ce n’est pas terrible, mais le Kindle Paperwhite est maintenant affleurant, ce qui semble plus premium. La poussière a tendance à s’accumuler dans la crête du Clara 2E, mais pas trop.

Vous bénéficiez également de la technologie ComfortLight Pro de Kobo intégrée, qui ajuste automatiquement la luminosité et la température de couleur en fonction des conditions d’éclairage. Il prétend réduire la lumière bleue pour réduire la fatigue oculaire, et j’ai senti que cela aidait considérablement lors de la lecture dans des conditions de faible luminosité ou dans l’obscurité.

À moins que vous ne souhaitiez un écran plus grand, celui-ci est très bon malgré le fait qu’il soit sur une liseuse relativement abordable.

Expérience de lecture

Donc, c’est un écran décent, mais qu’est-ce que ça fait de lire?

L’intérêt de la technologie e-ink utilisée dans tous les liseuses est qu’elle n’émet pas de lumière à partir de pixels lumineux comme un téléviseur ou un smartphone, ce qui rend l’expérience aussi proche que possible d’un livre papier physique.

Avec le rétroéclairage complètement éteint, l’écran du Clara 2E a une teinte grisâtre habituelle aux liseuses, avec du texte noir superposé. J’ai préféré lire avec le rétroéclairage allumé en permanence pour blanchir légèrement la page, mais il n’est pas nécessaire d’être proche de 100 %.

Henry Burrell / Fonderie

Tous les eReaders fonctionnent en chargeant la page suivante sans rafraîchir l’affichage à chaque tour pour économiser de l’énergie. Cela signifie qu’il y a les traces les plus faibles de la dernière page lorsque vous passez à la suivante – c’est très difficile à voir sur le Clara 2E, et je ne l’ai jamais remarqué à moins d’aller chercher. Vous l’obtiendrez même sur les liseuses les plus chères.

Le matériel fait ce qu’il doit faire et reste à l’écart pour vous laisser vous perdre dans votre lecture. J’ai parcouru un roman en un rien de temps sur le 2E, ce qui est exemplaire pour les séances de lecture courtes ou longues.

Kobo a plus de personnalisation que Kindle en ce qui concerne la taille et l’espacement des polices. Vous pouvez choisir parmi une longue liste de polices, dont une qui aide les personnes dyslexiques, et il existe des curseurs pour ajuster la taille de la police, l’espacement des lignes et la taille des marges. Un paramètre avancé vous permet même d’ajuster le poids et la netteté de la police sélectionnée pour vous assurer que la page s’affiche exactement comme vous le souhaitez.

Il existe également un mode sombre qui rend l’arrière-plan noir et le texte blanc pour une configuration de lecture nocturne ultime.

Spécifications et performances

Le seul point faible du Clara 2E, ce sont ses performances. Il a un processeur de 1 GHz qui l’alimente, et il a parfois du mal. Heureusement, cela ne se remarque pas lors de la lecture de livres, les pages se tournant instantanément. Mais par rapport au Kindle Paperwhite, se déplacer dans les menus du logiciel est un peu plus lent, et appuyer sur les menus et les icônes signifie généralement une courte attente. Il en va de même lorsque vous saisissez des titres de livres pour effectuer une recherche dans la boutique Kobo.

Henry Burrell / Fonderie

Ce n’est pas un facteur décisif, mais j’ai été un peu ennuyé par la lenteur parfois lorsque le fait d’appuyer sur une icône prenait une seconde ou deux pour réagir.

Heureusement, cela est compensé par un généreux 16 Go de stockage. Kobo dit que c’est suffisant pour mettre 12 000 livres sur l’appareil – plus que suffisant, c’est le moins qu’on puisse dire.

Le Clara 2E est également étanche IPX8, ce qui signifie qu’il pourrait passer jusqu’à une heure dans deux mètres d’eau et survivre, techniquement. Ne le testez pas, mais cela signifie que vous pouvez lire en toute sécurité dans le bain ou au bord de la piscine.

Logiciels et fonctionnalités

Le Clara 2E se télécharge depuis la boutique Kobo dans le propre format de fichier eBook de Kobo. Mais il peut également afficher d’autres types de fichiers eBook populaires : EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ et CBR. Ces deux derniers sont des formats de bandes dessinées, mais l’écran 6 pouces est un peu petit pour lire confortablement la plupart des bandes dessinées.

Le seul format de fichier que vous ne pouvez pas lire est celui d’Amazon, donc si vous avez déjà des livres Kindle, vous ne pourrez pas les synchroniser avec un Kobo. Vous pouvez charger tous les autres sur le Clara à l’aide d’un câble et les faire glisser depuis un ordinateur.

Kobo Plus est le service de lecture par abonnement de Kobo similaire à Kindle Unlimited. Pour un abonnement mensuel, vous pouvez lire autant que vous le souhaitez parmi une vaste sélection de livres, tout comme vous pourriez payer et regarder ce que vous voulez sur Netflix.

Le problème est que Kobo Plus n’est disponible qu’au Canada, en Belgique et aux Pays-Bas. Je n’ai pas pu le tester.

Heureusement, le Clara 2E est livré avec l’intégration OverDrive. OverDrive est un service qui se connecte à votre carte de bibliothèque et vous permet d’emprunter des livres électroniques numériquement.

Henry Burrell / Fonderie

Je l’ai trouvé excellent – il y a un nombre limité d’emprunts par livre par bibliothèque, donc vous serez toujours mis sur une liste d’attente pour vérifier un titre s’il est populaire, mais c’est un excellent moyen de lire des livres sans les acheter. Je l’ai utilisé lors de l’examen du Clara, et cela a très bien fonctionné.

Le service dépend du pays et vous devrez vérifier si votre bibliothèque locale participe, mais j’ai trouvé que c’était une excellente raison de rester avec Kobo plutôt que Kindle. C’est gratuit.

L’intégration avec Pocket, l’application qui vous permet d’enregistrer des articles à lire plus tard, est également gratuite. Vous installez l’extension Pocket sur votre navigateur Web et cliquez sur Enregistrer pour enregistrer dans Pocket si vous souhaitez lire un article plus tard.

Pocket est également une application pour smartphone, mais lorsqu’elle est accessible via le Kobo, vous pouvez lire des choses sans distraction. Une autre victoire sur Kindle.

Les livres audio sont également pris en charge sur le Clara 2E afin que vous puissiez télécharger et écouter avec des écouteurs Bluetooth – il n’y a pas de prise casque.

Un inconvénient encore une fois par rapport au Kindle est qu’il n’y a pas de fonction de synchronisation entre les livres électroniques et les livres audio. La technologie Kindles souper WhisperSync vous permet de lire un livre Kindle, puis de reprendre là où vous vous étiez arrêté dans la version du livre audio Audible et vice versa.

Vie de la batterie

Kobo dit que le Clara 2E peut durer des semaines avec une charge, mais cela dépend de l’utilisation – en particulier de la quantité d’utilisation du rétroéclairage ou du Wi-Fi.

Avec une luminosité d’environ 50% et constamment connectée au Wi-Fi à la maison, la Clara m’a tenu environ deux semaines avant d’avoir besoin de la recharger. Il durera plus longtemps si vous désactivez le Wi-Fi lorsque vous n’en avez pas besoin.

Il y a un câble USB-A vers USB-C dans la boîte mais pas de brique de charge.

Henry Burrell / Fonderie

Prix ​​& disponibilité

Le Kobo Clara 2E coûte 129,99 $ / 129,99 £ / 149,99 $ et peut être acheté directement auprès de Kobo.

Sans surprise, vous ne pouvez pas facilement acheter des Kobos sur Amazon.

Son prix le met en concurrence avec le Kindle Paperwhite, qui coûte 139,99 $ / 129,99 £ / 139,99 € – mais c’est avec des publicités sur écran de verrouillage et la moitié du stockage de Clara à 8 Go.

Si vous voulez un Paperwhite avec 16 Go de stockage et sans publicité – comme le Clara – cela vous coûtera 169,99 $/159,99 £/169,99 €.

Je pense que le Clara 2E est un meilleur achat pour le prix grâce à la valeur que j’obtiens d’OverDrive, mais si vous voulez un affichage affleurant et des livres audio qui se synchronisent avec les livres électroniques, le Kindle est fait pour vous.

Verdict

Le Kobo Clara 2E est un excellent eReader à un prix abordable étant donné qu’il dispose d’un stockage de 16 Go, d’un rétroéclairage automatique et qu’il est entièrement étanche. C’est formidable de voir qu’il est fabriqué à partir de plastique recyclé et qu’il est léger et sans empreintes digitales.

Si vous voulez un eReader qui ne vient pas d’Amazon, c’est celui qu’il vous faut.

Cependant, il est dommage que le service d’abonnement Kobo Plus ne soit pas disponible dans le monde entier et que vous ne puissiez pas synchroniser les livres audio avec les livres électroniques comme vous le pouvez sur les Kindles.

Mais pour la majorité des personnes à la recherche d’une liseuse, la Clara 2E est un excellent rapport qualité-prix et un excellent choix.

