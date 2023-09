Test du Kingston XS1000 : un petit SSD portable et abordable

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Petit facteur de forme

Le nouveau SSD portable XS1000 10 Gbps de Kingston apporte le petit facteur de forme 20 Gbps SX2000 au grand public à un prix plus abordable et avec des performances étonnamment comparables.

En effet, dans nos transferts réels de 48 Go, cela s’est avéré un peu plus rapide. Allez comprendre. Hélas, aucun des deux disques ne gère très bien les ensembles de données très volumineux, comme vous le verrez ci-dessous dans la section performances.

Prix ​​et fonctionnalités

Kingston vend le XS1000 en 1 To pour 65 $/69 £ et 2 To pour 110 $/106 £ (testés), ce qui est considérablement moins cher que le XS2000, bien que le prix de ce dernier ait considérablement baissé depuis notre examen. Et le XS1000 ne dispose pas des capacités de 512 Go et 4 To dans lesquelles le XS2000 est disponible.

Vous pouvez acheter le disque chez Kingston ainsi que chez des détaillants comme Amazon, Boîte et Acheteur électronique.

Aux États-Unis, il est également disponible chez Kingston et Amazon.

Le connecteur Type-C et le voyant d’activité à l’extrémité du petit XS1000.

Le XS1000 mesure environ 2,73 pouces de long (69 mm), 1,27 pouces de large (32 mm) et 0,53 pouces (13 mm) d’épaisseur et dispose d’un connecteur de type C.

Le lecteur est USB 10 Gbit/s, que j’appellerai désormais simplement 10 Gbit/s. Kingston comprend un câble Type-C vers Type-A, mais il n’y a pas de chaussette en silicone comme celle incluse avec le XS2000.

Cela dit, la finition noire semi-brillante du XS1000 est moins sujette aux imperfections que la finition argentée du XS2000. Et les SSD sont si résistants aux chocs en général que l’absence de tampon supplémentaire n’est pas un gros problème – même si j’ai aimé la sensation tactile de la botte en caoutchouc.

Le contrôleur est un Silicon Motion SM2320, mais Kingston a refusé de révéler le type exact de NAND à l’intérieur. La société a admis qu’il s’agissait de 3D TLC (Triple-Level Cell, 3-bit). On supposerait beaucoup de couches (176, 232, etc.) puisqu’il est disponible jusqu’à 2 To.

Les composants internes du XS1000 sont NVMe, car SATA ne serait pas en mesure de fournir des performances proches des performances atteintes par le XS1000.

Performance

Nous avons inclus le Kingston XS2000 20 Gbit/s dans les graphiques afin que vous puissiez voir exactement les avantages, le cas échéant, du disque le plus cher. Les deux autres disques, le SK Hynix Beetle X31 et le Crucial X9 Pro sont tous deux des SSD de 10 Gbit/s comme le XS1000.

De toute évidence, le XS2000 à 20 Gbit/s allait dominer les benchmarks synthétiques, mais le XS1000 est là avec la concurrence à 10 Gbit/s dans CrystalDiskMark 8 et AS SSD (non illustré).

Les performances aléatoires étaient en grande partie les mêmes, bien que le débit de 20 Gbit/s du XS2000 n’offre aucun avantage par rapport au XS1000 dans ce département.

En ce qui concerne les transferts de fichiers de 48 Go, le XS1000 était en fait largement plus rapide que le XS2000, et plus rapide que la concurrence à 10 Gbit/s.

Là où les choses s’effondrent pour le XS1000, c’est le temps d’écriture de 450 Go. C’est tout simplement catastrophique, même comparé aux faibles performances du XS2000. Les SSD de la série XS de Kingston ne sont pas ce que vous souhaitez pour ce type d’opération, bien qu’il s’agisse d’un type de charge de travail certes rare.

La capture ci-dessous montre que le XS1000 s’essouffle – c’est-à-dire le cache secondaire (NAND écrit en SLC plutôt que TLC/QLC) – à environ 150 Go et que la vitesse chute entre 100 Mo/s et 200 Mo/s à partir de ce point.

Tant que vous restez à l’écart des très grands ensembles de données, le XS1000 est performant. En effet, même si l’écriture de 450 Go était un peu tragique, ce n’est vraiment pas une action que l’utilisateur moyen effectuera plus d’une fois dans une lune bleue.

Faut-il acheter le Kingston XS1000 ?

Nous ne pouvons certainement pas contester le prix du XS1000 ou ses performances dans la grande majorité des situations. Pour l’informatique et le transport de données au quotidien, c’est un atout et un bien meilleur rapport qualité-prix que le XS2000.

Mais ce n’est pas pour les prosommateurs qui s’en servent constamment avec de gros fichiers vidéo. Consultez le X10 Pro de Crucial pour obtenir de l’aide sur ce scénario.

