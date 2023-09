Test du Jabra Elite 8 Active : quand les choses se compliquent

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Coupe confortable

Bourgeons durables et imperméables

ANC forte

Son équilibré

Autonomie impressionnante de la batterie Les inconvénients Les matériaux ramassent facilement la saleté

Temps de charge longs

Qualité des appels minuscules

Pas de prise en charge des codecs haute résolution Notre verdict Bien que les Jabra Elite 8 Active présentent quelques problèmes mineurs, ces écouteurs sont parfaits pour s’entraîner et offrent un excellent son avec un ANC puissant.

Prix ​​une fois examiné

199,99 $

Meilleurs prix aujourd’hui : Jabra Elite 8 Active

199,99 $

Le dernier ensemble d’écouteurs de Jabra dédié à l’exercice a été surnommé par la société « les écouteurs les plus résistants au monde ». Sur le papier, ils sont à la hauteur de cette affirmation. Ils offrent l’une des meilleures imperméabilisations que l’on puisse obtenir sur un produit de ce type et sont fabriqués à partir de matériaux durables pour résister aux chocs et aux chutes.

Pour cela, vous devrez débourser 199 $/199 £. Mais les écouteurs Jabra Elite 8 Active valent-ils leur prix élevé ? Je les ai testés en voyage, en faisant de l’exercice et en me reposant à la maison pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Concevoir et construire

Quatre options de couleurs

Indice IP68 sur les écouteurs

Les Jabra Elite 8 Active sont disponibles en quatre couleurs différentes : noir, caramel, gris et bleu marine.

Ils ont un design rond avec un embout fermé et il y a trois paires différentes de gels auriculaires dans la boîte pour s’adapter à la forme de votre oreille. Ils sont suffisamment petits pour tenir sous un casque sans problème, et ils sont agréables et légers à 5 g par tête.

Les écouteurs Elite 8 Active ont un indice IP68, ce qui est rare sur les écouteurs. Vous pouvez les plonger dans l’eau, ou même les porter au bord de la piscine, sans craindre qu’ils ne se cassent. Comme ils dépendent d’une connexion Bluetooth, vous ne pourrez pas nager avec eux si vous utilisez une nage qui va sous l’eau, car Bluetooth cesse de fonctionner lorsqu’il est immergé. Vous auriez besoin d’écouteurs avec stockage de musique hors ligne dédié, comme le H2O Audio Tri Pro Multi-Sport.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Ils sont confortables à porter, même pendant de longues périodes – j’ai même fini par faire une sieste avec. Ils sont restés pour la plupart en sécurité dans mes oreilles lorsque j’ai trouvé les bons conseils, même si avant cela, j’ai eu un moment embarrassant de danser autour de ma cuisine où les têtes se sont envolées, ont heurté le mur et sont tombées au sol. Heureusement, cela n’a donné aucune note, ce qui montre que la certification américaine MIL-810H est bien méritée (les écouteurs sont évalués, pas le cas).

Avec les plus petits embouts, je les ai portés lors d’un jogging sous la pluie et ils sont restés bien en place, et ils étaient tout aussi stables lors d’un entraînement HIIT difficile avec des burpees et des squats. Cependant, gardez à l’esprit qu’aucune aile ni crochet n’est inclus pour plus de tranquillité d’esprit.

Vous pouvez les plonger dans l’eau, ou même les porter au bord de la piscine, sans craindre qu’ils ne se cassent.

Le matériau caoutchouté du boîtier et des têtes semble ramasser plus de marques et de crasses que les autres têtes que j’ai utilisées. Le boîtier n’est pas aussi durable que les écouteurs, avec un indice IP54. Cependant, il a également survécu à quelques coups et bosses sans présenter de marques ni de dommages.

Plutôt que des commandes tactiles, les Jabra Elite 8 Active disposent d’un bouton sur chaque bouton, avec différents clics attribués à diverses commandes. Bien qu’ils soient réactifs, ils peuvent se sentir un peu inconfortables lorsque vous finissez par enfoncer l’écouteur plus profondément dans votre conduit auditif.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Fonctionnalités intelligentes

Six modes d’égalisation

Mise en page propre de l’application

Configurer les écouteurs avec mon smartphone est simple comme bonjour. Retirez simplement les écouteurs du boîtier, appuyez sur les boutons pendant trois secondes jusqu’à ce que les LED commencent à clignoter en bleu (indiquant qu’ils sont maintenant en mode d’appairage), puis accédez à vos paramètres Bluetooth pour les connecter.

Pour tirer pleinement parti des écouteurs, il existe l’application Jabra+ pour iOS et Android. C’est ici que vous pouvez régler les niveaux ANC, EQ et les commandes des boutons.

Six préréglages audio sont disponibles : Neutre, Parole, Bass Boost, Treble Boost, Smooth et Energise. Il existe également un mode personnalisable avec des curseurs, afin que vous puissiez ajuster l’audio en fonction de vos préférences manuellement.

Hannah Cowton / Fonderie

L’application comprend même des options pour la sortie audio de votre appel, avec une échelle mobile pour l’effet local (entendre votre propre voix pendant un appel) et la possibilité de modifier les niveaux d’égalisation pour favoriser les aigus ou les basses. Il existe également une prise en charge de Spotify Tap et de Google Assistant sur Android et Siri sur iOS.

La présentation de l’application par Jabra est propre et personnalisable, sans perte d’espace et sans problème de chargement ou de plantage. C’est de haute qualité et l’une des meilleures expériences utilisateur que j’ai eues avec un produit audio.

La portée Bluetooth peut atteindre 10 m et je n’ai eu aucun problème de coupure de connexion lorsque je suis monté à l’étage de ma maison et que j’ai laissé mon téléphone en bas. Il existe également une détection supra-auriculaire, de sorte que le son que vous diffusez se met en pause lorsque vous retirez un ou les deux écouteurs. Vous pouvez activer ou désactiver cette pause automatique dans les paramètres de l’application.

La présentation de l’application Jabra est claire et personnalisable… et constitue l’une des meilleures expériences utilisateur que j’ai eues avec un produit audio.

Qualité sonore

Pilotes de 6 mm

ANC adaptative

Son Dolby Spatial

Alors que le marketing du Jabra Elite 8 Active se concentre sur leur construction durable, le son n’a rien à redire non plus. Ils disposent de haut-parleurs de 6 mm, avec une plage de fréquences de 20 à 20 000 Hz. Ils prennent en charge les codecs standard tels que SBC et AAC, mais il n’y a pas de prise en charge des codecs haute résolution comme vous en trouverez sur les écouteurs tels que le Sony WF-1000XM5.

Néanmoins, l’audio est solide sur l’Elite 8 Active, avec un juste équilibre entre les basses, les médiums et les aigus. Mon morceau signature à tester, le remix de Sebastian Bohm de « Blue Monday » de New Order, a des cordes brillantes et une batterie puissante. Les instruments se distinguent clairement et créent une expérience d’écoute fantastiquement mélangée.

En mode standard, les basses n’ont pas vraiment ce « bruit sourd ». Cela peut être amélioré dans les paramètres d’égalisation, même si vous n’obtiendrez pas la même expérience qu’avec un casque supra-auriculaire. Je me suis retrouvé à dériver le plus vers les modes Smooth ou Energize.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Des morceaux de rock tels que « No Sleep Til Brooklyn » des Beastie Boys ont des batteries et des caisses claires tranchantes, sans souffle, comme vous pouvez en trouver sur des écouteurs moins chers. Des chansons pop telles que « Unwriting » de Natasha Bedingfield sonnent chaleureuses et vivantes sur ces têtes, tandis que des morceaux funk tels que « Cosmic Sans » de Cory Wong et Tom Misch ont une ligne de basse distinctive et ludique qui accentue la guitare solo filtrée.

La « Suite Planète Terre II » de Hans Zimmer a une merveilleuse profondeur, avec de petits détails dans l’orchestre qui sont mis en valeur. Pour les podcasts, j’ai utilisé le mode Parole, bien que cela rende les bandes sonores d’introduction beaucoup plus silencieuses et un peu bizarres – les voix sont très bien en mode Neutre de toute façon. J’ai remarqué que quelques streams Twitch ont également un léger décalage dans les dialogues.

L’audio spatial Dolby est pris en charge sur ces écouteurs. Cela améliore l’atmosphère des scènes de films conçues avec ce type d’audio, comme le concert de Shallow dans « A Star Is Born ». Cependant, j’éviterais de l’utiliser sur des morceaux de musique normaux, sinon cela donne l’impression que tout est diffusé dans les toilettes.

J’ai été impressionné par l’ANC sur l’Elite 8 Active. Ils ont été suffisamment puissants pour étouffer fortement le bruit des moteurs d’avion et rendre le son d’un bébé qui crie moins grinçant. Bien qu’ils n’offrent pas un silence complet comme le ferait une paire d’écouteurs supra-auriculaires en raison de leur plus grande étanchéité, ils sont parmi les meilleurs que j’ai utilisés.

Le mode Talk Through/Ambient est également un régal, même si vous aurez besoin de votre volume au plus bas pour continuer à entendre les conversations, par exemple si vous commandez votre premier latté épicé à la citrouille de l’année comme moi (pas de jugement s’il vous plaît).

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Mon seul reproche avec les deux modes est que parfois, lorsqu’aucune musique/podcast n’est diffusé, le bruit de filtrage est audible, ce qui est un peu inconfortable. Cependant, je ne peux pas imaginer que beaucoup de gens utiliseront ANC sans rien jouer.

Il y a six microphones sur le Jabra Elite 8, trois chacun, qui sont les plus utilisés lors des appels téléphoniques. Même si les têtes étaient assez efficaces pour bloquer le bruit du vent et des voitures, ma voix était assez grêle et pas très forte pour la personne avec qui j’étais en communication.

Autonomie et charge de la batterie

Jusqu’à 32 heures d’autonomie

Environ 2 heures et 35 minutes pour charger

La longévité du Jabra Elite 8 Active est excellente. Les têtes dureront jusqu’à huit heures à elles seules, ce qui est extensible jusqu’à 32 heures avec le boîtier – cela utilise l’ANC. Cela peut être prolongé jusqu’à 56 heures sans ANC, soit 14 heures en utilisant les têtes seules.

Ces chiffres étaient exacts lors de mes tests. Jabra inclut le niveau de la batterie dans l’application et une notification constante sur votre smartphone permet également une visualisation rapide. Lorsque le jus est faible, les écouteurs vous en informeront par une invite vocale.

La charge de l’Elite 8 Active est d’une lenteur peu impressionnante, à 2 heures et 35 de plat à plein lors de mes tests, bien que Jabra déclare que cela pourrait prendre jusqu’à trois heures au total. Un câble USB-C est inclus dans la boîte, mais le boîtier ne prend pas en charge le chargement sans fil.

La charge de l’Elite 8 Active est incroyablement lente

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Prix ​​et disponibilité

Le Jabra Elite 8 Active coûte 199 $/199 £. Les lecteurs américains peuvent les acheter chez Jabra, Amazon et Walmarttandis que ceux du Royaume-Uni peuvent les acheter chez Jabra, Amazon et John lewis. Jabra offre une garantie de deux ans en cas de problème.

Si vous êtes à la recherche d’écouteurs axés sur le fitness, vous devriez également consulter le Beats Fit Pro, vendu au même prix que l’Elite 8 Active. Il y a aussi le Shokz OpenFit. Pour plus d’options, consultez notre tableau des meilleurs véritables écouteurs sans fil.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Dois-je acheter le Jabra Elite 8 Active ?

Bien que le prix des Jabra Elite 8 Active soit élevé, il est à peu près justifiable, surtout si vous avez besoin d’écouteurs pour vous accompagner pendant l’exercice. Ils sont sécurisés, confortables et utilisables sous la pluie et pour les entraînements en sueur grâce à leur résistance IP68 à l’eau et à la poussière. La durabilité de qualité militaire est également agréable à avoir.

L’audio est tout aussi impressionnant et convient à un large éventail de genres. L’ANC bloque une grande partie du bruit, mais sachez simplement que parfois les microphones captent un peu de bruit ambiant lorsque rien ne joue.

Combinez tout cela avec une longue durée de vie de la batterie et vous obtenez une superbe paire d’écouteurs entre vos mains – et dans vos oreilles. Mais il existe de nombreuses excellentes alternatives à des prix tout aussi élevés.

Spécifications