Test du Jabra Elite 5 : de merveilleux écouteurs milieu de gamme

Jabra fabrique d’excellents écouteurs sans fil depuis plus longtemps que de nombreux rivaux et la dernière paire de la société, l’Elite 5, vise à être le « héros de milieu de gamme » que vous recherchiez.

Cela signifie qu’ils coûtent raisonnablement 149 $ / 149 £ / 149 €, mais offrent un ensemble de fonctionnalités que l’on trouve normalement sur les bourgeons phares plus chers. Cela inclut, mais sans s’y limiter, l’ANC hybride, pas moins de six microphones et la recharge sans fil.

Bien qu’ils soient destinés aux premiers utilisateurs et aux travailleurs hybrides, des tests approfondis révèlent qu’ils satisferont probablement à peu près tous ceux qui recherchent une paire bien équilibrée de véritables écouteurs sans fil.

Conception et construction

Conception familière

IP55

Boutons poussoir

L’Elite 5 ne s’écarte pas du style habituel de Jabra. Loin de là, et les fans remarqueront rapidement que ces têtes semblent presque identiques aux Elite 4 Active et Elite 3.

Si vous avez les yeux d’aigle, vous remarquerez peut-être le nouveau trou d’aération, mais sinon, c’est plus ou moins la même chose de Jabra dans ce département.

Et ce n’est pas une mauvaise chose puisque les Elite 5 sont compacts, légers (seulement 5 g par oreillette) et confortables. Ils viennent en Titanium Black et un nouveau Gold Beige que j’ai testé ici.

Il y a une poussière et une étanchéité IP55 décentes qui sont plus que de nombreux rivaux pour ce prix, vous pouvez donc prendre l’Elite 5 pour une course sous la pluie sans souci.

Chris Martin / Fonderie

Et si vous le faites, vous n’aurez pas la précipitation qui fait des ravages avec les commandes tactiles car il n’y en a pas. Jabra s’en tient à ses armes à ce sujet et continue d’offrir des boutons physiques à la place.

Ceux-ci sont presque invisibles, et je dois admettre que je n’ai pas revu les écouteurs Jabra depuis un moment et que j’ai passé quelques bonnes minutes à me demander où ils se trouvaient. Ce sont, sur cette couleur, le panneau brillant avec le logo Jabra.

C’est une question de préférence personnelle si vous préférez les boutons ou le toucher, mais même si j’ai détesté les boutons dans le passé parce qu’ils enfonçaient l’écouteur dans mon conduit auditif, les boutons Elite 5 fonctionnent très bien sans que cela se produise.

Chris Martin / Fonderie

Vous pouvez les personnaliser dans l’application – plus à ce sujet plus tard – et les panneaux de boutons sont également l’endroit où les LED se cachent sur les écouteurs eux-mêmes.

Il n’y a pas grand-chose à dire sur l’affaire, qui est essentiellement une procédure standard. Le couvercle magnétique se relève, les écouteurs sont faciles à retirer ou à insérer, il y a une LED à l’avant et un port USB-C à l’arrière.

Qualité sonore et fonctionnalités

Pilotes 6 mm

ANC hybride

Des fonctionnalités premium

À l’intérieur de l’Elite 5 se trouvent des pilotes de 6 mm relativement petits, mais ne lisez pas trop cela, c’est vraiment ce que vous en faites qui compte. Il existe une réponse en fréquence standard de 20 Hz à 20 kHz correspondant à la plage théorique de l’audition humaine.

En termes de connectivité, vous obtenez Bluetooth 5.2 ici et la situation du codec est assez basique, ce qui signifie que vous obtenez Qualcomm aptX pour les appareils Android compatibles, AAC sur les produits Apple et SBC sur tout le reste. C’est bien, car je ne m’attendais pas à quelque chose comme Hi-Res Lossless sur des écouteurs à ce prix.

Dans l’ensemble, l’Elite 5 offre de bonnes performances audio pour une gamme de genres musicaux allant du rock à la pop électronique. C’est un test avec le profil par défaut, mais vous pouvez personnaliser le son comme et quand vous le souhaitez dans l’application — plus d’informations ci-dessous.

Certes, les écouteurs plus chers ont un réglage plus délicat et nuancé qui donne beaucoup mieux vie aux chansons, mais je pinaille et j’ai l’avantage (si vous pouvez l’appeler ainsi) d’avoir testé de nombreuses autres paires.

Chris Martin / Fonderie

La plupart des gens ne remarqueront pas ces différences, mais vous remarquerez peut-être la faiblesse la plus évidente de l’Elite 5 et c’est un manque de vitesse. Exceptionnellement, j’ai dû monter les écouteurs assez haut la plupart du temps pour que le son soit à un niveau d’écoute normal.

Bien qu’il restait encore de la marge, c’est à ce moment-là que les choses peuvent facilement devenir boueuses et déformées.

La qualité sonore n’est peut-être pas tout à fait à la hauteur du nom de l’écouteur, mais l’ANC hybride proposé ici le fait certainement. L’élément hybride fait référence à l’utilisation de micros externes et internes pour la suppression du bruit par anticipation et par rétroaction, respectivement.

C’est essentiellement plus complexe et intelligent que d’avoir simplement des micros à l’extérieur des écouteurs comme c’est traditionnel.

La performance n’est pas loin des écouteurs qui coûtent encore 50 $ à 100 $, ce qui est vraiment très impressionnant. Avec une suppression complète du bruit, j’ai pu étouffer le drone et le bruit de fond de choses comme un vol vers l’Allemagne, des trains et un environnement de bureau.

HearThrough vous permet d’écouter ce qui se passe autour de vous en cas de besoin, bien que ce ne soit pas aussi impressionnant que l’ANC, ce qui est surprenant compte tenu des six microphones répartis sur les deux écouteurs. Ce n’est pas mal, mais je m’attendais à ce qu’il soit meilleur et j’ai parfois ressenti un étrange bruit de craquement dans l’écouteur gauche lors de son utilisation.

Avoir autant de micros est également de bon augure pour les appels car vous en avez deux externes sur chaque bourgeon pour une capture claire et une suppression du bruit, puis l’interne s’allumera s’il y a du vent. Si vous passez beaucoup d’appels, l’Elite 5 est un choix solide.

Chris Martin / Fonderie

En termes d’autres fonctionnalités, l’Elite 5 en est riche, notamment un couplage rapide avec Google Fast Pair et Microsoft Swift Pair. Ensuite, il y a Bluetooth Multipoint, Spotify Tap et la prise en charge d’Alexa, Google Assistant et Siri.

De plus, il y a une détection d’usure, donc la lecture avec pause/reprise automatique de la lecture lorsque vous retirez ou remettez un écouteur. Cependant, ils sont bien meilleurs pour mettre en pause que pour reprendre d’après mon expérience.

Logiciel

Application iOS et Android

Beaucoup de fonctionnalités

Personnalisation personnelle

L’application Jabra Sound+ – disponible pour iOS et Android – est l’endroit où vous trouverez de nombreux paramètres et fonctionnalités pour l’Elite 5, bien que vous n’ayez pas à l’utiliser si vous ne le souhaitez pas.

Ce serait vous tirer une balle dans le pied, car il s’agit d’une excellente application, remplie de choses utiles.

En plus de l’aperçu habituel de ce qui se passe comme la durée de vie de la batterie et le mode ANC, vous voudrez utiliser l’application Sound+ pour personnaliser ce que font les boutons sur chaque écouteur ainsi que des choses comme l’enregistrement de votre garantie.

Chris Martin / Fonderie

Il est facile à utiliser et vous permet d’ajuster les niveaux de suppression du bruit et de HearThrough à votre guise, ainsi que d’accéder à un égaliseur graphique pour ajuster le profil audio – ou vous pouvez choisir parmi divers préréglages musicaux comme Bass boost ou Energize.

Il existe également des options pour des choses comme Find my Jabra au cas où vous perdriez les bourgeons et de nombreux paramètres avec lesquels vous pouvez bricoler. J’aime beaucoup le fait que vous puissiez basculer entre les trois modes sonores à partir du volet de notification de votre téléphone lorsque vous écoutez quelque chose.

Autonomie et charge de la batterie

7 heures sur les bourgeons avec ANC

28 heures au total avec ANC

Chargement USB ou sans fil

La durée de vie de la batterie est un point fort pour l’Elite 5 avec jusqu’à sept heures d’autonomie des bourgeons seuls avec ANC activé. Cela passe à neuf heures avec la suppression du bruit désactivée.

Lorsque vous tenez compte du boîtier de charge, les chiffres totaux sont évalués à 28 ou 36 heures avec ANC activé et désactivé respectivement. Bien sûr, quelques paires peuvent durer plus longtemps, mais pas beaucoup et les Elite 5 durent plus longtemps que beaucoup d’écouteurs plus chers.

La charge rapide n’a rien de spécial, car un repos de 10 minutes dans le boîtier ne vous procurera qu’une heure de lecture. Jabra indique également que la charge complète peut prendre jusqu’à trois heures.

Chris Martin / Fonderie

Comme mentionné précédemment, le boîtier de charge dispose d’un port USB-C pour charger comme d’habitude mais à ce prix, il est inhabituel de voir la charge sans fil aussi bien faite Jabra. Le boîtier est compatible avec les chargeurs certifiés Qi, ce qui vous donne beaucoup de choix.

Prix ​​et disponibilité

Comme mentionné en haut, le Jabra Elite 5 coûte 149 $/149 £/149 €, ce qui les place fermement dans le milieu de gamme du marché.

Ils sont moins chers que les options phares telles que le WF-1000XM4 à 280 $/250 £ de Sony, les AirPods Pro 2 à 249 $/249 £ d’Apple et les Google Pixel Buds Pro à 199 $/179 £ – pour n’en nommer que trois.

Cependant, certains ont un coût plus proche, notamment le Huawei FreeBuds Pro 2 à 169 £ et vous pouvez dépenser moins dans la fourchette de budget sans avoir à perdre des choses comme l’ANC. Vous pouvez également consulter notre tableau des meilleurs vrais écouteurs sans fil pour plus d’options.

Verdict

Jabra a fait un travail solide avec l’Elite 5 en apportant de nombreuses fonctionnalités haut de gamme que vous ne voyez pas normalement à un prix plus abordable.

La qualité sonore, la durée de vie de la batterie et la conception sont également excellentes, nous avons donc vraiment l’une des meilleures options de milieu de gamme ici si vous ne pouvez pas vous étendre à quelque chose de phare.

Vous pouvez évidemment dépenser moins pour des écouteurs qui ont encore ANC, mais il est très peu probable qu’ils aient des fonctionnalités telles que la recharge sans fil, Spotify Tap et la détection d’usure comme vous arrivez ici.

