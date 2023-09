Test du Jabra Elite 10 – Conseiller technique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages ANC avancée

Confortable

Autonomie fiable de la batterie

Technologie de suivi de la tête

Expérience audio personnalisable Les inconvénients Temps de charge longs

Qualité d’appel peu fiable

Pas de codec haute résolution

Les hautes fréquences nécessitent plus de détails Notre verdict Les Jabra Elite 10 sont des écouteurs hautes performances qui vous offrent un ANC puissant et une excellente qualité sonore combinés à une longue durée de vie de la batterie sans quelques inconvénients, même si ceux-ci ne sont pas trop graves.

Prix ​​une fois examiné

249,99 $

249,99 $

Jabra est une marque qui a acquis une réputation depuis des années en lançant des appareils audio qui se distinguent à la fois par leur qualité de fabrication et leur son distinctif, ainsi que par leurs nombreuses fonctionnalités utiles. Il n’est donc pas surprenant que le Jabra Elite 10 soit un autre modèle qui répond à de nombreuses cases pour moi.

Bien qu’ils ne soient pas parfaits et moins axés sur l’activité physique et l’endurance que les Jabra Elite 8 Active, ils vous permettent de profiter de votre musique préférée en grande qualité, aussi bien dans le confort de votre maison que dans des endroits plus bruyants grâce à l’ANC amélioré.

Cependant, vous vous demandez peut-être, devriez-vous vraiment dépenser 249,99 $/229,99 £ pour ces produits ? J’ai passé de nombreuses heures avec eux au cours des dernières semaines, tout en travaillant à domicile et en écoutant de la musique en ville, les testant pour vous aider à faire le bon choix.

Concevoir et construire

Cinq options de couleurs

Revêtement silicone

Indice IP57

L’Elite 10 est disponible en quatre couleurs différentes : Cacao, Crème, Noir Brillant, Noir Mat ou Noir Titane.

Si vous avez déjà utilisé les précédents écouteurs phares de Jabra, vous remarquerez immédiatement ce design distinctif. Ce que Jabra a fait différemment cette fois-ci, c’est que le boîtier de chaque bourgeon est doté d’un revêtement en silicone qui les protège et leur donne une sensation texturée intéressante, ce qui améliore encore leur prise en main.

En conséquence, je n’ai eu aucun problème à les garder propres. Un avantage supplémentaire est la résistance IP57 à la poussière et à l’eau, donc aucune sueur ne peut les effrayer.

Artur Tomala / Fonderie

Je dois dire que les Elite 10 sont très confortables. Je pense que cela est dû aux embouts en silicone bien conçus, qui ont une forme spéciale de sorte que lorsqu’ils sont insérés dans l’oreille, ils s’adaptent et restent simplement en place, même sans ailettes ni crochets supplémentaires. Ils ne provoquent pas non plus d’inconfort ou de douleur désagréable après plusieurs heures de port. Dans mon cas, les embouts préinstallés étaient les meilleurs, mais vous pouvez toujours choisir les bons parmi les 4 tailles disponibles dans le set.

Passons au cas, je n’ai rien à redire non plus. Il est suffisamment léger et fin pour accueillir deux écouteurs ainsi qu’une batterie longue durée. Il tient également bien dans la main et s’ouvre avec la même facilité que d’en retirer et d’insérer les bourgeons.

Je dois dire que les Elite 10 sont très confortables

Fonctionnalités intelligentes

Appairage facile

Six modes d’égalisation

Ayant testé les précédents écouteurs Jabra, je m’attendais à un processus de configuration facile à utiliser et rapide et je n’ai pas été déçu.

Retirez-les simplement du boîtier, maintenez les boutons enfoncés pendant 3 secondes jusqu’à ce que la LED commence à clignoter en bleu. Ensuite, accédez simplement aux paramètres Bluetooth de votre smartphone ou autre appareil et sélectionnez les écouteurs avec lesquels vous souhaitez les associer.

L’application Jabra Sound+, disponible pour iOS et Android, vous permet de débloquer des fonctionnalités supplémentaires et donc toutes les capacités de l’Elite 10.

C’est ici que vous pouvez ajuster les paramètres d’égalisation, configurer les fonctions des boutons et affiner l’ANC avancé de Jabra. Ce dernier mérite une mention spéciale car il s’adapte automatiquement au son ambiant, atténuant efficacement les environnements difficiles avec une plus grande efficacité que tous les modèles Jabra Elite précédents – nous y reviendrons plus tard.

Artur Tomala / Fonderie

Les paramètres d’égalisation vous permettent de mélanger et d’adapter le son selon vos préférences, ainsi que de choisir l’un des six préréglages audio prédéfinis : Neutre, Parole, Bass Boost, Treble Boost, Smooth et Energise.

L’application prend également en charge Spotify Tap et est compatible avec Google Assistant sur Android et Siri sur iOS. Pour les utilisateurs d’Android, la commodité est étendue grâce à la notification de contrôle discrète de l’application qui affiche des informations rapides telles que le suivi de la tête et l’utilisation de Dolby Atmos.

Les paramètres d’égalisation vous permettent de le mélanger et de l’adapter vous-même à vos préférences

Qualité sonore

Pilotes de 10 mm

Son Dolby Spatial

Jabra Advanced ANC

Les écouteurs Elite 10 sont dotés de pilotes de 10 mm et prennent en charge les codecs AAC et SBC pour l’audio. Bien qu’il ne dispose pas de codecs premium comme aptX ou LDAC (il n’y a donc pas de support Hi-Res ici), la qualité audio globale est impressionnante.

Jabra ne se présente pas comme une marque Hi-Fi, ce qui convient à ceux qui préfèrent un son exceptionnel sans complications. Une critique mineure concerne le désir de plus de détails dans les hautes fréquences. De plus, les écouteurs Elite 10 offrent Dolby Atmos avec et sans Head Tracking.

Artur Tomala / Fonderie

L’ANC avancé du Jabra est très efficace et n’induit aucune sensation de pression inconfortable dans vos oreilles. Cela a cependant un léger impact sur la qualité audio, je ne recommanderais donc pas de l’utiliser à tout moment. Néanmoins, il fonctionne comme prévu sans l’inconfort rencontré avec certains autres écouteurs. La fonction pass-through fonctionne également bien, cependant, j’ai l’impression que les sons ambiants sont quelque peu atténués.

Une qualité d’appel peu fiable peut parfois être problématique, même si les écouteurs pourront gérer les appels téléphoniques ou vidéo normaux. Cependant, si vous avez l’intention de les utiliser régulièrement lors d’appels vidéo ou à l’extérieur par temps venteux, votre interlocuteur risque d’avoir du mal à comprendre tout ce que vous dites.

L’ANC avancé du Jabra est très efficace et n’induit aucune sensation de pression inconfortable dans vos oreilles

Autonomie et charge de la batterie

Jusqu’à 36 heures d’autonomie

Charge de 5 minutes pour 1 heure d’écoute

Les écouteurs Elite 10 durent environ six heures avec ANC activé et huit heures sans. Lorsque vous incluez la batterie du boîtier, l’utilisation totale s’étend à environ 27 heures avec ANC et 36 heures sans.

Gardez à l’esprit que la lecture audio à des niveaux de volume élevés et l’utilisation de fonctionnalités audio spatiales réduiront la durée de vie de la batterie des écouteurs. Bien que cela ne soit pas très différent des performances des AirPods Pro 2, qui offrent jusqu’à 7 heures d’utilisation, elles sont nettement plus courtes que celles du Sony WF-1000XM5, qui offrent environ 10 heures de lecture.

D’après mon expérience, j’ai réussi à tenir environ 2 jours avec une utilisation mixte (avec et sans ANC), en les utilisant pendant environ trois à quatre heures chaque jour, avant de devoir recharger.

Artur Tomala / Fonderie

Selon Jabra, il faut jusqu’à trois heures pour charger complètement les écouteurs vides, mais seulement cinq minutes de charge devraient vous offrir environ une heure d’écoute. D’après mon expérience, cela prend en réalité environ 2 heures et 15 minutes, mais il faut toujours garder à l’esprit le temps de charge de trois heures. Quant à la recharge de 5 minutes, elle fonctionne comme annoncé.

En résumé, la durée de vie de la batterie a été exceptionnelle pour mon utilisation. De plus, la possibilité de les charger sans fil, ainsi que la commodité de l’USB-C, sont un bonus.

J’ai réussi à tenir environ 2 jours en usage mixte… avant de devoir recharger

Prix ​​et disponibilité

Le Jabra Elite 10 est au prix de 249,99 $/229,99 £. Vous pouvez les acheter chez Jabra et Amazon aux États-Unis, tandis que ceux du Royaume-Uni peuvent les trouver chez Jabra et John lewis. Jabra offre une garantie de deux ans en cas de problème.

Si vous recherchez des écouteurs haut de gamme similaires offrant un son exceptionnel et un ANC avancé, il existe d’autres excellents modèles comme Sony WF-1000XM5 ou Apple AirPods Pro 2, ainsi que des marques que vous ne connaissez peut-être pas aussi bien comme Denon, Huawei et JBL.

N’oubliez pas de consulter notre tableau des meilleurs véritables écouteurs sans fil pour les voir tous.

Artur Tomala / Fonderie

Faut-il acheter le Jabra Elite 10 ?

Lorsque j’ai découvert et testé les écouteurs Elite 10, ils ont dû faire face à mes attentes élevées. Pour être honnête, ils les ont non seulement atteints, mais dépassés, et leurs performances globales correspondent à leur prix.

Je n’ai rencontré aucun problème de connectivité et je suis très impressionné par leur confort. L’ANC avancé et la qualité sonore sont également excellents, même s’il y a un léger manque de détails dans les hautes fréquences et que la qualité des appels n’est pas toujours la meilleure.

Compte tenu de leur qualité de fabrication, de leur confort, de leurs performances audio et de la longue durée de vie de leur batterie, les écouteurs Jabra Elite 10 vous offrent une expérience phare qui en vaut la peine mais qui ne se démarque pas vraiment de ses concurrents, qui sont nombreux.

