Test du Infinix Zero 30 – Tests GSMArena.com

Introduction

Au cours des deux dernières années, Infinix a gagné du terrain en dehors de ses marchés traditionnels, grâce à plusieurs excellentes offres de milieu de gamme offrant un excellent rapport qualité-prix. Aux côtés de ses sociétés sœurs Tecno et Itel, le fabricant chinois de Transsion Holding s’est aventuré hors de ses bastions en Afrique et en Asie du Sud et a étendu sa présence mondiale.

Bien que les téléphones d’entrée de gamme soient le point fort d’Infinix, la gamme Zero de la société comprend également des modèles de plus grande portée et a été le moteur de la croissance récente. C’est là que nous trouvons le Zero 30 5G que nous avons à tester aujourd’hui.

Aperçu des spécifications de l’Infinix Zero 30 :

Corps: 164,51 x 75,03 x 7,9 mm, 185 g ; Façade en verre (Gorilla Glass), dos en plastique, cadre en plastique ; IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures.

164,51 x 75,03 x 7,9 mm, 185 g ; Façade en verre (Gorilla Glass), dos en plastique, cadre en plastique ; IP53, résistant à la poussière et aux éclaboussures. Afficher: 6,78″ AMOLED, couleurs 1B, 144 Hz, 950 nits (crête), résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 388ppi.

6,78″ AMOLED, couleurs 1B, 144 Hz, 950 nits (crête), résolution 1080x2400px, format d’image 20:9, 388ppi. Jeu de puces : Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) : Octa-core (Cortex-A78 4 x 2,6 GHz et Cortex-A55 4 x 2,0 GHz) ; Mali-G77 MC9.

Mediatek Dimensity 8020 (6 nm) : Octa-core (Cortex-A78 4 x 2,6 GHz et Cortex-A55 4 x 2,0 GHz) ; Mali-G77 MC9. Mémoire: 256 Go, 8 Go/12 Go de RAM.

256 Go, 8 Go/12 Go de RAM. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, XOS 13.

Android 13, XOS 13. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f/1,65, 1/1,67″, 0,64 µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2, 1/3″, 1,12 µm ; Profondeur : 2MP, f/2.4.

: 108 MP, f/1,65, 1/1,67″, 0,64 µm, PDAF, OIS ; : 13 MP, f/2.2, 1/3″, 1,12 µm ; : 2MP, f/2.4. Caméra frontale: 50 MP, f/2,45, 1/2,76″, 0,64 µm, PDAF.

50 MP, f/2,45, 1/2,76″, 0,64 µm, PDAF. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30/60 ips, 1080p à 30 ips ; Caméra frontale : 4K à 30/60 ips, 1080p à 30 ips.

: 4K à 30/60 ips, 1080p à 30 ips ; : 4K à 30/60 ips, 1080p à 30 ips. Batterie: Charge rapide de 5 000 mAh, 68 W.

Charge rapide de 5 000 mAh, 68 W. Connectivité : 5G ; Dual SIM; Wifi; BT ; NFC ; Radio FM.

5G ; Dual SIM; Wifi; BT ; NFC ; Radio FM. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous l’écran) ; deux haut-parleurs.

C’est un appareil intéressant, beaucoup plus haut de gamme que son prix ne le suggère avec cet écran AMOLED incurvé à 144 Hz. Le MediaTek Dimensity 8020 à l’intérieur du Zero 30 5G n’est pas exactement un chipset phare, mais il n’est pas en reste non plus. On pourrait affirmer que le Zero 30 est l’alternative de téléphone-appareil photo la plus performante au GT 10 Pro récemment révisé, qui est devenu une véritable réussite sur le marché.

Le Zero 30 5G arbore une grande batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 68 W, un appareil photo principal compatible OIS de 108 MP et un selfie de 50 MP avec des capacités vidéo 4K – ce dernier étant le point central de toute sa campagne marketing. Des haut-parleurs stéréo, un récepteur radio FM et NFC complètent les points forts.

Cependant, comme d’habitude, nous ne tenons rien pour acquis et nous devons mettre l’Infinix Zero 30 5G à l’épreuve avant de rendre un verdict. Ce Dimensity 8020, par exemple, n’est pas une puce avec laquelle nous avons une vaste expérience, même s’il s’agit techniquement d’un Dimensity 1100 rebaptisé. Mais avant tout cela, voici un déballage.

Déballage

L’Infinix Zero 30 5G est livré dans une boîte en carton solide en deux parties. Il est très robuste et comprend un support en plastique pour le téléphone lui-même afin de le protéger pendant le transport.

Infinix est assez généreux avec les accessoires inclus. Vous obtenez un chargeur Infinix de 68 W ainsi qu’un câble USB Type-A vers Type-C. Il s’agit d’un câble non standard avec une broche supplémentaire à l’intérieur, vous devez donc en garder une trace ainsi que le chargeur si vous souhaitez maximiser le potentiel de charge rapide du téléphone. Il y a aussi une jolie coque transparente en TPU dans la boîte.