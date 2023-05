Test du Huawei P60 Pro – Tests GSMArena.com

Introduction

Le Huawei P60 Pro entre dans une niche de smartphone sursaturée où de nombreuses entreprises tentent de revendiquer la première place des caméraphones. Autrefois pionnier du segment, Huawei est devenu une sorte de concurrent non compétitif en raison des sanctions américaines et des restrictions technologiques. Et pourtant, il est toujours là, avec un tout nouveau Huawei P60 Pro, qui apporte un appareil photo que vous aimeriez probablement.

Huawei ne va nulle part, et ses smartphones non plus. EMUI et ses services ont suffisamment mûri pour avoir un sens en les utilisant, tout comme les alternatives qui activent les applications Google sans enfreindre aucune règle – comme Gbox. Et le Huawei P60 Pro est certainement l’un des meilleurs photophones du marché, et vous êtes invités à rester avec nous et à tout savoir à ce sujet.

Le Huawei P60 Pro fait partie de la série phare de smartphones orientés vers la photographie de Huawei, et il s’appuie sur les célèbres P50 Pro et Mate 50 Pro. En fait, le P60 Pro est une version raffinée du Mate 50 Pro avec un écran, des capteurs de caméra et une connectivité améliorés.

Allons droit au but. Le P60 Pro offre une conception en verre familière avec des panneaux incurvés et un grand écran OLED LTPO haute résolution, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et 1 milliard de couleurs. Il a un petit trou de perforation pour la caméra selfie, une amélioration bienvenue par rapport à l’énorme découpe du Mate 50 Pro. Bien sûr, il n’y a pas d’identification faciale, mais le scanner d’empreintes digitales sous l’écran devrait très bien fonctionner.

Le chipset reste le même que sur le Mate 50 Pro – la version 4G personnalisée du Snapdragon 8+ Gen 1, la deuxième meilleure plateforme du marché. Bien qu’il ne s’agisse pas du modèle Gen 2 le plus récent, il devrait tout de même être largement suffisant.

Le département de la caméra est, bien sûr, la partie la plus intrigante du Huawei P60 Pro. Il y a trois appareils photo à l’arrière – un primaire 48MP avec ouverture variable et objectif stabilisé, un téléobjectif 48MP avec zoom optique 3,5x et option télémacro, et un ultra large 13MP avec autofocus.

La caméra frontale reste identique à celles des téléphones Huawei haut de gamme récents – un imageur 13MP avec un objectif grand angle de 18 mm.

Huawei a annoncé trois modèles P60 en Chine, même si les marchés mondiaux n’obtiennent que ce Pro. Il existe un P60 Art avec un design plus sophistiqué et un appareil photo ultra-large de 40MP (au lieu de 13MP), et un P60 standard avec un téléobjectif 12MP 5x (au lieu d’un 48MP 3,5x).

Enfin, le Huawei P60 Pro est livré avec une batterie de 4 815 mAh capable d’une charge rapide filaire de 88 W et sans fil de 50 W. La charge sans fil inversée est également prise en charge.

Le Huawei P60 Pro fonctionne sur EMUI 13.1, qui contient le noyau Android 12. Il n’y a pas de Google Mobile Services à bord, remplacé par la propre solution de Huawei. Vous n’êtes pas sans options, cependant.

Caractéristiques du Huawei P60 Pro en un coup d’œil :

Corps: 161,0 x 74,5 x 8,3 mm, 200 g ; cadre en aluminium, dos en verre ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min).

161,0 x 74,5 x 8,3 mm, 200 g ; cadre en aluminium, dos en verre ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min). Afficher: 6,67″ LTPO OLED, 1B couleurs, 120Hz, résolution 1220x2700px, format 19,92:9, 444ppi.

6,67″ LTPO OLED, 1B couleurs, 120Hz, résolution 1220x2700px, format 19,92:9, 444ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 256 Go, 512 Go ; UFS ; NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (utilise un emplacement SIM partagé).

256 Go, 512 Go ; UFS ; NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : HarmonyOS 3.1 (Chine), EMUI (Europe), pas de services Google Play.

HarmonyOS 3.1 (Chine), EMUI (Europe), pas de services Google Play. Caméra arrière: Large (principal) : 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25 mm, PDAF, AF laser, OIS ; Téléobjectif : 48 MP, f/2.1, 90 mm, PDAF, stabilisation par déplacement du capteur + OIS, zoom optique 3,5x ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2, 13mm.

: 48 MP, f/1.4-f/4.0, 25 mm, PDAF, AF laser, OIS ; : 48 MP, f/2.1, 90 mm, PDAF, stabilisation par déplacement du capteur + OIS, zoom optique 3,5x ; : 13 MP, f/2.2, 13mm. Caméra frontale: 13 MP, f/2.4, (ultra large).

13 MP, f/2.4, (ultra large). Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, [email protected] ; gyro-EIS ; Caméra frontale : [email protected], [email protected].

: [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, [email protected] ; gyro-EIS ; : [email protected], [email protected]. Batterie: 4 815 mAh ; 88 W filaire, 50 W sans fil, charge sans fil inversée.

4 815 mAh ; 88 W filaire, 50 W sans fil, charge sans fil inversée. Connectivité : LTE ; Double SIM hybride ; Wi-Fi 6 ; BT 5.2 ; NFC ; Port infrarouge.

LTE ; Double SIM hybride ; Wi-Fi 6 ; BT 5.2 ; NFC ; Port infrarouge. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); haut-parleurs stéréo; Message satellite BDS.

Eh bien, évidemment, Huawei a pensé à tout pour le P60 Pro. C’est juste que la seule mise à jour significative de l’appareil photo depuis les précédents smartphones de la série P est l’ouverture variable, une fonctionnalité introduite pour la première fois sur le Huawei Mate 50 Pro. Et il semble que le zoom optique devienne plus court au profit de capteurs plus grands et d’ouvertures plus lumineuses – une décision controversée même dans notre bureau.

Il n’y a pas d’omissions évidentes sur le Huawei P60 Pro, à part celles qui résultent des restrictions imposées par les États-Unis – la connectivité 5G et les services mobiles Google.

Et sans plus tarder, déballons le Huawei P60 Pro.

Déballage du Huawei P60 Pro

Le Huawei P60 Pro est livré dans une boîte en papier blanc qui contient tous les accessoires essentiels. Il y a un chargeur de 88 W, un câble USB-A à C de 6 A et un étui souple transparent.

Le P60 Pro a également un mince film protecteur sur le dessus de son écran, mais nous l’avons retiré immédiatement car il s’agissait d’un aimant à taches géant. Nous sommes sûrs que beaucoup de gens l’apprécieront, bien sûr, car il évite les rayures.

Enfin, nous souhaitons à nouveau attirer votre attention sur le nouveau chargeur 88W. Il dispose de deux ports l’un à côté de l’autre – USB-C et USB-A. De cette façon, vous pouvez l’utiliser pour charger des ordinateurs portables, des tablettes, des smartphones, etc. Et, non, vous ne pouvez pas utiliser les deux ports simultanément.