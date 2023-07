Test du Huawei Nova 11 Pro

Introduction

Quelles sont les exigences pour qu’un nouveau modèle constitue une mise à niveau par rapport au précédent de la série ? Normalement, une mise à niveau du chipset figure sur cette liste, peut-être quelques améliorations dans le département de la caméra, quelques ajustements dans l’affichage, une batterie plus grosse ou une charge plus rapide – quelque chose dans ce sens. Eh bien, le Huawei nova 11 Pro ne semble pas en apporter – alors y a-t-il quelque chose qui le rend meilleur que le nova 10 Pro ?

Eh bien, la conception arrière est différente, d’une part. Huawei a atténué le style assez collant de l’îlot de caméra de la génération précédente et a introduit deux coloris avec des panneaux arrière en similicuir et un motif « nova » en creux.

Et, parce que nous savons déjà quelques choses sur le combiné, nous allons renverser du thé. Ce n’est pas parce que les spécifications de charge sont les mêmes que les résultats sont nécessairement les mêmes – nous avons là des chiffres vraiment impressionnants.

Le nova 11 Pro ne fait peut-être que le strict minimum pour gagner le droit d’augmenter le nom du modèle, mais le 10 Pro avait déjà des spécifications solides, il n’est donc peut-être pas juste de rejeter le 11 aussi facilement. Par exemple, le système de caméra frontale plutôt unique qui comprend une unité ultra large de 60 MP et une caméra zoom équivalente à 50 mm a été reporté et peut être le bon argument de vente pour une foule folle de selfie.

À l’arrière, le capteur de profondeur 2MP qui a été mis au rebut est peu susceptible d’être manqué, mais l’AF laser maintenant introduit devrait aider dans l’obscurité et avec des gros plans. Et les gros plans sont l’endroit où l’ultra large (8MP), par ailleurs modeste, peut faire mieux que la plupart, grâce à sa capacité AF. L’appareil photo principal de 50MP s’est également avéré performant sur l’ancien modèle, nous ne nous plaignons donc pas qu’il revienne, la plupart du temps inchangé.

C’est un peu la même histoire dans d’autres domaines. L’écran sophistiqué de 6,78 pouces à double courbure avait à la fois les pixels et le hertz pour ne pas avoir besoin d’une mise à niveau immédiate. La puce Snapdragon 778G n’est peut-être pas à la pointe de la technologie, mais elle reste également un concurrent solide dans l’espace de milieu de gamme. Et avec une généreuse version de stockage de base de 256 Go (128 Go sur le nova 10 Pro) et une option de 512 Go, vous ne manquerez pas non plus de mémoire.

Spécifications du Huawei nova 11 Pro en un coup d’œil :

Corps: 164,3 x 74,4 x 7,9 mm, 188 g ; Façade en verre, dos en verre ou dos en cuir écologique.

164,3 x 74,4 x 7,9 mm, 188 g ; Façade en verre, dos en verre ou dos en cuir écologique. Afficher: OLED 6,78″, couleurs 1B, HDR10, 120Hz, résolution 1200x2652px, format d’image 19,89:9, 429ppi.

OLED 6,78″, couleurs 1B, HDR10, 120Hz, résolution 1200x2652px, format d’image 19,89:9, 429ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) : Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 670 & 4×1,8 GHz Kryo 670) ; Adreno 642L.

Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) : Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 670 & 4×1,8 GHz Kryo 670) ; Adreno 642L. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go.

256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go. Système d’exploitation/logiciel : HarmonyOS 3.0.

HarmonyOS 3.0. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.9, PDAF, AF laser ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 112˚, AF.

: 50 MP, f/1.9, PDAF, AF laser ; : 8 MP, f/2.2, 112˚, AF. Caméra frontale: Ultra grand angle : 60 MP, f/2.4, 17 mm, 100˚, AF ; Téléobjectif : 8 MP, f/2.2, 52 mm (portrait), AF.

: 60 MP, f/2.4, 17 mm, 100˚, AF ; : 8 MP, f/2.2, 52 mm (portrait), AF. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K, 1080p, [email protected], gyro-EIS ; Caméra frontale : [email protected], [email protected], gyro-EIS.

: 4K, 1080p, [email protected], gyro-EIS ; : [email protected], [email protected], gyro-EIS. Batterie: 4500 mAh ; 100W filaire, 50% en 15 min (annoncé), Reverse wired.

4500 mAh ; 100W filaire, 50% en 15 min (annoncé), Reverse wired. Connectivité : LTE ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; BT 5.2 ; NFC.

LTE ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; BT 5.2 ; NFC. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); haut-parleurs stéréo; Détection de proximité virtuelle.

Déballage Huawei Nova 11 Pro

Le nova 11 Pro est livré dans une boîte blanche classique avec les logos et les noms de modèles peints avec une finition arc-en-ciel réfléchissante. Il y a aussi un logo Kunlun Glass à l’avant et au centre, indiquant l’utilisation par Huawei de sa propre marque de protection d’écran.

À l’intérieur, à part le téléphone, vous trouverez le même chargeur de 100 W d’avant qui nous a apporté des surprises cette fois, ainsi qu’un câble USB-A-à-C de 6 A pour l’accompagner. Un étui de protection en silicone souple qui couvre les côtés et le dos sans obstruer la vue du dos à motif nova est également inclus.