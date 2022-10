Test du Huawei Nova 10 Pro

Introduction, spécifications, déballage

La série Huawei nova 10 a été créée en juillet, mais son lancement européen a eu lieu quelques mois plus tard, au cours d’une saison pleine de téléphones Apple et Xiaomi. Et pourtant, rien qu’en regardant ce Huawei nova 10 Pro, que nous avons ici aujourd’hui, nous pouvons certainement sentir une bouffée d’air frais, un pas en dehors de la régularité établie.

L’activité téléphonique de Huawei a perdu l’accès aux services de Google et au matériel 5G depuis un certain temps déjà. Mais cela n’a pas empêché Huawei de se réinventer et son HarmonyOS avec noyau Android a beaucoup aidé.

La série nova cible généralement les jeunes utilisateurs avec ses nouveaux designs, son matériel puissant et ses kits d’imagerie centrés sur les selfies en plus des caméras arrière de haute qualité. Et le nouveau Huawei nova 10 Pro offre tout ce que nous avons mentionné, et encore plus de surprises comme un AMOLED 1200p et une charge rapide de 100W.

En effet, le corps incroyablement fin du Huawei nova 10 Pro parlera à de nombreux utilisateurs dès le premier coup d’œil. Il a un design unique avec un îlot de caméra encore plus extravagant à l’arrière. Ceux-ci, ainsi que le logo nova, font du nova 10 Pro une vedette immédiate parmi les autres téléphones Android.

L’OLED de 6,78 pouces offre une résolution plus élevée que votre Full HD typique, et il y a une profondeur de couleur de 10 bits, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge HDR10. L’encoche en forme de pilule autour du coin supérieur gauche accueille le clou du spectacle sur le nova 10 Pro – la caméra double selfie avec un angle ultra large de 60MP et un téléobjectif de 8MP, tous deux avec AF. Que diriez-vous de ça ? !

L’îlot de caméra arrière est plus traditionnel mais parvient toujours à offrir quelques touches premium ici et là. Il y a un capteur principal de 50 MP avec un filtre couleur RYYB, suivi d’un appareil photo AF de 8 MP qui prend à la fois des photos ultra grand angle et macro. Le troisième et dernier œil à l’arrière est un capteur de profondeur 2MP.

Un autre grand plaisir est la charge rapide de 100 W pour la batterie de 4500 mAh, et ledit chargeur est bien sûr fourni avec le téléphone. Selon les spécifications de Huawei, il devrait se recharger entre 20 % et 80 % en seulement 10 minutes.

Les nécessités habituelles telles que les haut-parleurs stéréo, le NFC et un capteur d’empreintes digitales sous-écran sont également présentes.

Spécifications du Huawei nova 10 Pro en un coup d’œil :

Corps: 164,2 x 74,5 x 7,9 mm, 191 g ; façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique.

164,2 x 74,5 x 7,9 mm, 191 g ; façade en verre, cadre en plastique, dos en plastique. Affichage: OLED 6,78″, couleurs 1B, HDR10, 120Hz, résolution 1200x2652px, format d’image 19,89:9, 429ppi.

OLED 6,78″, couleurs 1B, HDR10, 120Hz, résolution 1200x2652px, format d’image 19,89:9, 429ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) : Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 670 & 4×1,8 GHz Kryo 670) ; Adreno 642L.

Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) : Octa-core (4×2,4 GHz Kryo 670 & 4×1,8 GHz Kryo 670) ; Adreno 642L. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go. Système d’exploitation/logiciel : HarmonyOS 2.0.

HarmonyOS 2.0. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 27 mm, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2, 112˚, AF ; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 50 MP, f/1.8, 27 mm, PDAF ; : 8 MP, f/2.2, 112˚, AF ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: Ultra grand angle : 60 MP, f/2.4, 100˚, AF ; Téléobjectif : 8 MP, f/2.2, (portrait).

: 60 MP, f/2.4, 100˚, AF ; : 8 MP, f/2.2, (portrait). Capture vidéo: Caméra arrière : 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS.

: 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS ; : 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS. La batterie: 4500 mAh ; Charge rapide 100W, 20-80% en 10 min (annoncé), charge inversée.

4500 mAh ; Charge rapide 100W, 20-80% en 10 min (annoncé), charge inversée. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; haut-parleurs stéréo; Détection de proximité virtuelle.

Il y a trois omissions évidentes sur le Huawei nova 10 Pro, les deux premières étant valables pour tout smartphone Huawei récent – il nous manquera les applications et services Google, ainsi que la connectivité 5G. Nous espérions également voir au moins un indice de protection IP67 pour la protection contre la poussière et l’eau, mais Huawei n’a mentionné aucun détail sur la protection contre les infiltrations.

Maintenant que nous avons éliminé ce qui semble manquer dans un défilement rapide des spécifications, continuons et ouvrons la boîte nova 10 Pro et voyons ce qu’il y a à l’intérieur.

Déballage du Huawei nova 10 Pro

Le Huawei nova 10 Pro arrive dans une grande boîte blanche, qui contient le téléphone lui-même, le bloc d’alimentation de 100 W et un câble USB-A-to-C de 6 A.

À l’intérieur de la boîte, vous trouverez également un étui transparent souple, qui réduira la saillie de la caméra arrière, mais il enlèvera également le profil mince que nous aimions tant.

Enfin, vous bénéficiez également d’un fin film protecteur déjà appliqué sur l’écran. C’est un peu un aimant à bavures, et nous l’avons décollé à des fins de test, mais nous avons apprécié de l’avoir.