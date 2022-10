Test du Huawei MateView SE : affichage coloré du budget

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Peu coûteux

Mode portrait sur top modèle

Cadres étroits

Bonne performance de couleur Les inconvénients Pas de haut-parleurs ni de prise casque

Luminosité insuffisante pour le HDR

L’uniformité de la luminosité est mauvaise Notre avis Un design élégant et flexible qui est aussi pratique à la maison qu’au bureau. Certaines fonctionnalités sont plus utiles que d’autres, mais pour le petit prix, c’est un bon choix pour le travail à domicile ou la connexion d’une console de jeux. Cependant, à seulement 250 nits, y compris un mode HDR est très optimiste de la part de Huawei.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible aux États-Unis

Huawei est mieux connu pour les téléphones, les ordinateurs portables et les tablettes, mais il fabrique également une petite gamme de moniteurs.

Sous la marque MateView, Huawei propose une gamme d’écrans incurvés et plats conçus pour les particuliers et les entreprises, avec quelques modèles comme le MateView SE en test ici.

L’objectif de la série MateView est de fournir des panneaux abordables avec des fonctionnalités sophistiquées qui, il n’y a pas si longtemps, les auraient classés comme des produits haut de gamme.

Aujourd’hui, nous examinons le MateView SE, un moniteur de 23,8 pouces qui est livré avec un support de base ou, comme dans notre modèle d’examen, un avec réglage de la hauteur et de la rotation.

Compte tenu du prix bas de cette solution – à partir de seulement 139,99 £ – et des fonctionnalités qu’elle prétend avoir, y a-t-il un hic avec le Huawei MateView SE ?

Conception et construction

Les deux versions du MateView SE ont un panneau identique, d’après ce que je peux vérifier, donc tout ce qui est dit à propos de cette conception s’applique au modèle « Standard Edition », sauf pour pouvoir se déplacer verticalement sur le support et pivoter.

En ce qui concerne les moniteurs, le Huawei MateView SE Adjustable Stand Edition est incroyablement fin et présente une bordure remarquablement étroite sur la plupart des côtés. Les cadres minces le rendent idéal pour ceux qui cherchent à créer un écran large multi-panneaux, car il minimise les écarts entre les panneaux MateView adjacents.

Marque Pickavance / Fonderie

L’assemblage de l’écran à partir de l’emballage est très simple, car le support est composé de deux parties qui peuvent être assemblées sans outils. Une fois le bras de support assemblé, il peut être fixé au panneau avec un connecteur à ressort.

Là où les bras se fixent sont des trous de montage VESA, alternativement, le MateView peut être attaché à une structure de support personnalisée.

Inclus dans la boîte sont une petite prise de courant PSU et un seul câble HDMI. Le MateView SE prend en charge les entrées HDMI et DisplayPort, mais ceux qui souhaitent utiliser la deuxième option doivent fournir leur propre câble.

Ce qui est très bienvenu sur un moniteur à petit budget, c’est un joystick pour accéder au menu OSD (affichage à l’écran) plutôt qu’une ligne de boutons où vous choisissez invariablement le mauvais trois fois. Une curiosité à propos de cette fonctionnalité était qu’au début, je trouvais cela difficile à utiliser en raison d’un collier en mousse que Huawei avait placé autour d’elle sur trois côtés.

Marque Pickavance / Fonderie

J’ai depuis été informé que c’était pour protéger le bâton en saillie pendant le transport et qu’il devait être retiré pour permettre un accès complet au contrôle. La mousse est fixée avec un adhésif puissant, soyez donc prudent en la retirant.

Le seul autre commentaire que j’aimerais faire à propos de la conception de MateView SE est qu’il fut un temps où les écrans de cette taille étaient considérés comme grands, mais cette époque est révolue depuis longtemps. De nos jours, à moins que l’ergonomie ne soit un problème important, ce n’est pas un grand moniteur, et à cause de cela, il était censé être observé à une distance relativement courte.

Spécifications et fonctionnalités

Lorsque les panneaux IPS sont apparus pour la première fois, ils ont souffert par rapport aux écrans de technologie TN en raison d’un décalage accru et d’un rafraîchissement plus long mais d’une couleur nettement meilleure.

Les progrès de l’IPS ont pratiquement résolu ces différences, et les moniteurs utilisant cette technologie sont utilisés par les joueurs et les utilisateurs professionnels avec le même succès.

Le panneau IPS du MateView SE a une résolution native Full HD (1920 x 1080) dans un rapport d’aspect typique de 16: 9, un rapport de contraste cité de 1 000: 1 et une luminosité maximale de 250 nits.

À ce prix, s’attendre à des résolutions de 1440p ou plus n’est pas réaliste, bien que souhaiter qu’il soit un peu plus lumineux n’est certainement pas si clair que la pièce où il sera utilisé est lumineuse.

Marque Pickavance / Fonderie

Cependant, le rafraîchissement maximal est de 75 Hz, et bien que ce ne soit pas parfait pour les joueurs professionnels, il prend en charge FreeSync permettant au moniteur d’ajuster le rafraîchissement pour éviter que l’écran ne se déchire automatiquement.

Pouvoir exploiter cette fonctionnalité suppose que vous disposez d’un GPU discret capable d’utiliser cette technologie de synchronisation variable et que vous disposez d’une fréquence d’images qui varie nominalement entre 40 et 75 ips.

Il y a quelques fonctionnalités manquantes qui doivent être décrites puisque Huawei a simplement évité de les mentionner dans l’une de ses spécifications. Le MateView SE n’a pas de haut-parleurs et il n’offre pas non plus de prise audio 3,5 mm pour transmettre le son du câble HDMI au casque. Par conséquent, si vous voulez du son, vous devrez soit fournir des haut-parleurs externes, soit connecter des écouteurs directement à l’ordinateur.

Qualité d’affichage

Dans le matériel promotionnel de Huawei, le contenu parle longuement des capacités de couleur du MateView SE, et il s’avère qu’elles sont plutôt bonnes pour un moniteur à petit budget.

La gamme citée est de 90 % P3 et 100 % sRGB, et mon échantillon d’examen a atteint ces deux niveaux lorsqu’il a été testé avec un calibrateur DataColor SpyderX. Avec DisplayCAL, la couverture de la gamme était de 89,7 % de P3 et de 99,7 % de sRGB, prenant en charge l’analyse DataColor.

S’il s’agissait d’un moniteur à résolution plus élevée, cela pourrait rendre cet écran adapté au travail avec la photographie et la vidéo, mais la résolution 1080p n’est pas idéale pour ces objectifs.

Par défaut, le Gamma par défaut est proche de 2,1 et aucun changement de Gamma n’est disponible dans le menu OSD. Ce que ce menu offre, ce sont des modes spécifiques pour les jeux, la précision des couleurs et même un paramètre de lecture de document blanc.

Marque Pickavance / Fonderie

La luminosité citée de 250 nits a été dépassée, avec près de 275 nits atteints lors de mes tests. Cependant, c’est encore trop bas pour prendre le mode HDR au sérieux. Le contraste a culminé à 880:1, pas très loin des 1000:1 cités.

Si cet écran a un vrai point faible, c’est le manque d’homogénéité du rétroéclairage. La partie la plus claire du panneau est en bas au centre et la plus sombre en haut à droite. L’écart n’est que de 5,4 % au maximum, mais cela aurait pu être meilleur et moins déséquilibré entre la gauche et la droite.

Dans les spécifications de cet écran, Huawei ne cite pas de temps de réponse, mais je l’ai estimé à environ 5 ms. Pas mal, mais rien de spécial non plus. Dans le menu OSD, il existe des options pour réduire cette valeur, mais le compromis est une réduction de la qualité de l’image. Le choix vous appartient, mais ce n’est pas le genre de panneau qu’un joueur sérieux choisirait.

Dans l’ensemble, pour un moniteur à petit budget, Huawei devrait être ravi du MateView SE. Il a une meilleure représentation des couleurs et un meilleur contraste que de nombreux modèles plus chers et, à bien des égards, est à la hauteur de sa facturation.

Prix ​​et disponibilité

Au Royaume-Uni, le modèle de révision avec le support réglable coûte 179,99 £, et la version standard avec un support plus simple ne coûte que 139,99 £. Comme l’affichage est le même, c’est un supplément de 40 £ pour le support réglable, bien qu’il soit souvent réduit.

Vous pouvez l’acheter auprès de Huawei, Amazone, Argos et Currys.

Le prix européen est de 169,99 € pour la version standard chez les détaillants en ligne. Actuellement, Huawei ne vend pas ses moniteurs aux États-Unis, ce qui en fait une option d’importation uniquement.

Verdict

En tant que moniteurs abordables, le Huawei MateView SE est un contraste rafraîchissant avec de nombreuses offres Full HD de base typiques.

Bien que la fonctionnalité pour les jeux soit limitée et que la résolution ne soit pas idéale pour le travail en couleur, elle peut être utilisée dans les deux scénarios à la rigueur. Pour ceux qui jouent sérieusement ou travaillent avec des photos ou des vidéos de manière professionnelle, vous devrez chercher ailleurs, mais cela a du potentiel pour ceux qui ont parfois besoin de quelque chose de mieux que les écrans les moins chers.

Cependant, l’absence de haut-parleur ou même de prise audio 3,5 mm est un peu gênante et proposer un mode HDR quand la luminosité de l’écran de 250 nits (même si elle mesurait un peu plus haut) représente un décalage entre ambition et capacités.

Une fonction de menu pour le mode HDR n’a pas le même impact qu’un téléviseur 1000 nits ou plus lumineux utilisant la technologie d’écran OLED. Les niveaux de contraste ne sont pas suffisants pour créer une expérience HDR optimale, quelle que soit la manière dont vous choisissez de calibrer le MateView SE.

Les attentes doivent être ajustées, même si ce panel était nettement meilleur que les indices de prix. Malgré ces limitations pratiques, pour le prix demandé, le MateView SE est une solution budgétaire décente.

Spécifications