Test du Huawei Matepad Pro 12.6

introduction

Vous allez entendre que c’est une nouvelle aube pour Huawei grâce à la première version publique d’HarmonyOS. Et les nouvelles tablettes MatePad sont censées faire entrer les produits Huawei dans une ère Harmony et abandonner Android pour de bon. Mais au-dessous de tout ce discours sur les relations publiques, tout se résume à une seule chose : les appareils commandés par Harmony peuvent-ils rivaliser avec Android et Apple ? Nous avons le MediaPad Pro 12.6 à tester aujourd’hui, et c’est ce que nous allons essayer de découvrir.

Ce n’est pas parce qu’Apple domine le marché des tablettes avec ses iPad que la concurrence doit disparaître. Au contraire, nous aimerions voir plus d’ardoises comme le trio Galaxy Tab S7 et la série MatePad nouvellement annoncée. Le marché des tablettes peut apparaître comme un créneau, mais il conduit à des avancées incroyables en matière d’interface utilisateur et certaines d’entre elles se retrouvent inévitablement sur les téléphones également. Et aujourd’hui, nous sommes ravis de rencontrer une nouvelle grande tablette avec prise en charge du stylet et un (soi-disant) tout nouveau système d’exploitation mobile – le Huawei MatePad Pro 12.6.

Tout d’abord, regardons les spécifications. Le MatePad Pro plus grand est à coup sûr un appareil haut de gamme commençant par un corps attrayant avec un profil mince. Il possède un écran OLED haute résolution de 12,6 pouces avec des bords minces, un puissant chipset Kirin 9000E 5G, un trio de snappers à l’arrière et une batterie suffisamment grande de 10 050 mAh avec une charge rapide de 40 W.

Il y a aussi huit haut-parleurs incroyablement puissants, une option 5G, et vous pouvez acheter un stylet M-Pencil pour dessiner, prendre des notes et ainsi de suite. Ledit crayon se recharge sans fil via un chargeur magnétique sans fil intégré sur l’un des côtés.

Le MatePad Pro 12.6 fonctionne sur HarmonyOS 2.0, qui est basé sur une version fork Android 10, et vous pouvez installer et exécuter la plupart des applications Android disponibles, à l’exception de celles qui reposent sur les services Google. Il existe de nombreuses applications par défaut de Huawei pour vous aider à démarrer, tandis qu’AppGallery et les magasins tiers devraient couvrir le reste. L’utilisation de référentiels d’applications tiers est inévitable dans un avenir prévisible.

Voici la fiche technique complète :

Caractéristiques du Huawei MatePad Pro 12.6 (2021) en un coup d’œil :

Corps: 286,5×184,7×6,7mm, 609g; façade en verre, cadre en aluminium; Support de stylet (magnétique).

286,5×184,7×6,7mm, 609g; façade en verre, cadre en aluminium; Support de stylet (magnétique). Affichage: OLED 12,60″, résolution 2560x1600px, rapport hauteur/largeur 5,63:9, 240ppi.

OLED 12,60″, résolution 2560x1600px, rapport hauteur/largeur 5,63:9, 240ppi. Jeu de puces : Kirin 9000E 5G (5 nm) : Octa-core (1×3,13 GHz Cortex-A77 & 3×2,54 GHz Cortex-A77 & 4×2,05 GHz Cortex-A55) ; Mali-G78 MP22.

Kirin 9000E 5G (5 nm) : Octa-core (1×3,13 GHz Cortex-A77 & 3×2,54 GHz Cortex-A77 & 4×2,05 GHz Cortex-A55) ; Mali-G78 MP22. Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM ; UFS 3.1 ; NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (emplacement dédié).

128 Go 8 Go de RAM, 256 Go 8 Go de RAM ; UFS 3.1 ; NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (emplacement dédié). Système d’exploitation/logiciel : HarmonyOS 2.0.

HarmonyOS 2.0. Caméra arrière: Large (principal) : 13 MP, f/1.8, PDAF ; Ultra grand angle : 8 mégapixels, f/2,4 ; Profondeur : TOF 3D.

: 13 MP, f/1.8, PDAF ; : 8 mégapixels, f/2,4 ; : TOF 3D. Caméra frontale: 8 mégapixels, f/2.0.

8 mégapixels, f/2.0. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps, 1080p@30fps; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30fps, 1080p@30fps; : 1080p@30fps. La batterie: 10050mAh ; Charge rapide 40W, Charge inversée 5W, Charge sans fil 27W, Charge inversée sans fil 10W.

10050mAh ; Charge rapide 40W, Charge inversée 5W, Charge sans fil 27W, Charge inversée sans fil 10W. Divers : Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle.

Le MatePad Pro 12.6 a deux omissions flagrantes – il n’y a pas de support de taux de rafraîchissement élevé pour l’écran, et il n’y a pas de sécurité biométrique d’empreinte digitale ou de numérisation faciale 3D. La tablette offre une reconnaissance faciale, mais c’est du type le moins sécurisé, et nous ne nous sentirons pas en sécurité en laissant nos informations de carte bancaire stockées sur cette chose. La résistance aux éclaboussures aurait été bien aussi, mais bon, c’est une tablette après tout.

Déballage du MatePad Pro 12.6

Le MatePad Pro 12.6 arrive emballé dans une boîte en papier blanc. Notre pack comprend un chargeur de 40 W, un câble USB et un adaptateur USB-C vers 3,5 mm.

Huawei indique que le forfait peut varier selon les marchés, donc si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter votre site Web Huawei local. Il aurait été agréable de voir le M-Pencil livré avec ce modèle Pro.

Accessoires optionnels

Vous pouvez acheter deux accessoires pour votre MatePad Pro 12.6. Le premier est probablement un incontournable – le M-Pencil. C’est comme le S-Pen de la Galaxy Tab S7 – un stylet rechargeable, qui peut être fixé magnétiquement et rechargé sur la tablette elle-même. Il est emballé avec deux embouts supplémentaires – un transparent et un gris foncé.

Et le deuxième est le clavier magnétique intelligent. C’est exactement ce que son nom suggère – un couvercle/support de clavier magnétiquement attachable.

Il existe également une couverture Folio, mais nous n’avons pas eu celle-ci pour examen.