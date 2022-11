Test du Huawei MatePad Pro 11 (2022)

Introduction

Annoncé cet été, le MatePad Pro 11 pour 2022 apporte des mises à jour très bienvenues à la gamme de tablettes haut de gamme de Huawei. Le 11 dans le nom est la diagonale d’affichage, contre 10,8 sur le plus petit Pro de l’année dernière, mais il s’agit maintenant d’un écran OLED – tout comme le Pro 12.6 de 2021.

Une puce Snapdragon 888 remplace le SD870 pour la version de connectivité cellulaire, que nous avons pour examen ici et vous obtenez maintenant une caméra ultra large supplémentaire à l’arrière. Tout cela est emballé dans ce que Huawei appelle la tablette 11 pouces la plus fine et la plus légère à ce jour.

Nous appelons cela le MatePad Pro 11 (2022) dans nos spécifications pour tenter de rendre les choses aussi claires que possible, mais Huawei n’utilise pas l’année modèle dans ses documents de presse. C’est techniquement le seul MatePad Pro avec un écran de 11 pouces jusqu’à présent mais il y a le MatePad (non-Pro) 11 de l’année dernière pour nous mélanger tous, et l’année prochaine pourrait très bien apporter un successeur – donc Pro 11 (2022) devrait être uniquement identifiable comme ce MatePad que nous avons ici, les deux maintenant et aller de l’avant. Eh bien, moins cette division chipset / connectivité, mais plus à ce sujet quand elle se présentera.













Caractéristiques du Huawei MatePad Pro 11 (2022) en un coup d’œil :

Corps: 249.2×160.4×5.9mm, 449g.

249.2×160.4×5.9mm, 449g. Affichage: OLED 11.0″, couleurs 1B, 120Hz, 600 nits (typ), résolution 2560x1600px, format 16:10, 274ppi.

OLED 11.0″, couleurs 1B, 120Hz, 600 nits (typ), résolution 2560x1600px, format 16:10, 274ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) (version cellulaire) ; Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) (version Wi-Fi uniquement).

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) (version cellulaire) ; Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) (version Wi-Fi uniquement). Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : HarmonyOS 3.0.

HarmonyOS 3.0. Caméra arrière: Large (principal) : 13 MP, f/1.8, PDAF ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2.2.

: 13 MP, f/1.8, PDAF ; : 8 MP, f/2.2. Caméra frontale: 16 MP, f/2.2.

16 MP, f/2.2. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30fps, 1080p@30fps ; Caméra frontale : 1080p@30fps.

: 4K@30fps, 1080p@30fps ; : 1080p@30fps. La batterie: 8300 mAh ; 66 W filaire (version cellulaire), 40 W filaire (version Wi-Fi uniquement).

8300 mAh ; 66 W filaire (version cellulaire), 40 W filaire (version Wi-Fi uniquement). Divers : Accéléromètre, gyroscope, détecteur de proximité, boussolle; haut-parleurs stéréo (6 haut-parleurs).

Déballage du Huawei MatePad Pro 11

Le MatePad Pro 11 arrive dans une boîte en carton blanc solide avec quelques petites impressions dessus – le nom de l’appareil est à l’avant et au centre, et il y a un logo Huawei, la diagonale d’affichage et une mention de l’AppGallery.

À l’intérieur de la boîte, nous avons un chargeur évalué à 40 W pour notre version de la tablette compatible SD888, même si l’appareil doit prendre en charge jusqu’à 66 W de charge.

Le modèle Wi-Fi uniquement atteint 40 W mais est livré avec un adaptateur 22,5 W – nous ne savons pas pourquoi les deux diffèrent en termes de capacité de charge et même alors pourquoi ils ne sont pas fournis avec des adaptateurs correspondants.