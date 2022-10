Test du Huawei MateBook X Pro (fin 2022)

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Beau design léger

Excellent clavier et trackpad

Des performances solides

Charge rapide Les inconvénients Pas de GPU discret

Autonomie de la batterie inférieure à la normale

Pas d’USB-A Notre avis La deuxième révision 2022 du MateBook X Pro ne change pas grand-chose, mais un saut vers les puces Intel de 12e génération et une construction en alliage de magnésium plus légère suffisent à rendre un excellent ordinateur portable encore meilleur. Ce n’est pas tout à fait parfait — il nous manque toujours le bon port USB, et les rivaux ont une meilleure batterie — mais c’est sacrément proche.

Prix ​​lors de l’examen

Non disponible aux États-Unis

Huawei a déjà mis à jour son produit phare MateBook X Pro une fois pour 2022, mais il est de retour avec une deuxième actualisation pour inclure 12 plus puissants.epuces Intel de dernière génération avec un nouveau design plus léger.

Peu de choses ont changé, mais depuis que la dernière génération a obtenu 4,5 étoiles et un très convoité Editor’s Choice Award de notre part il y a à peine six mois, une version plus légère et plus rapide ne semble pas être une mauvaise chose.

Concevoir et construire

Alliage de magnésium doux au toucher

Mince et élégant

Seuls les ports USB-C

En termes de dimensions et de détails, Huawei n’a pas du tout changé le MateBook X Pro depuis sa dernière itération. Il s’agit toujours d’un ordinateur portable mince et élégant avec un trackpad expansif, un cadre fin autour de l’écran et un design haut de gamme.

Dominic Preston / Fonderie

Il dispose à nouveau de quatre ports USB-C et d’une prise casque 3,5 mm, sans signe d’USB-A, HDMI ou d’un emplacement pour carte SD – bon pour les minimalistes, un peu ennuyeux pour ceux d’entre nous qui ont des périphériques et des dongles à transporter .

Il y a eu des changements cependant. D’une part, il y a la couleur : l’ancien excellent vert émeraude a malheureusement été retiré, mais je suis presque aussi fan du profond bleu d’encre cette fois-ci. C’est la seule couleur proposée au Royaume-Uni, bien que vous trouviez des modèles blanc et gris sidéral ailleurs.

Il y a aussi la finition. Alors que la version grise utilise le même alliage d’aluminium qu’auparavant, les modèles bleu et blanc sont fabriqués à partir d’un alliage de magnésium plus léger, ce qui fait passer le poids de l’ordinateur portable de 1,38 kg à 1,26 kg.

Dominic Preston / Fonderie

Ce nouvel alliage est ensuite fini avec un “revêtement d’oxydation à micro-arc”. Je ne pourrais pas vous dire ce que cela signifie, mais le résultat final est une finition lisse et mate qui ne ressemble pas à du métal. Au lieu de cela, il est presque doux et satiné au toucher. Je suis un fan, mais je pense que cela pourrait être source de discorde – vous trouverez peut-être qu’il ressemble trop au plastique pour faire l’affaire sur un ordinateur portable à ce prix élevé.

Clavier, pavé tactile et webcam

Clavier confortable bord à bord

Pavé tactile haptique expansif avec commandes gestuelles

Webcam 720p dans le cadre de l’écran

Huawei a presque toujours livré d’excellents claviers dans ses ordinateurs portables, et cela ne fait pas exception. S’étendant presque d’un bord à l’autre, il s’agit d’une carte à grande échelle avec une action de frappe vraiment confortable et réactive et une option de rétroéclairage à deux niveaux.

Le trackpad est tout aussi impressionnant, mais certainement plus intéressant. D’une part, il est grand et s’étend jusqu’au bord inférieur de l’ordinateur portable. Cela vous donne beaucoup d’espace pour faire défiler et a l’air net aussi.

Dominic Preston / Fonderie

Comme c’est la mode ces jours-ci, il s’agit d’un trackpad haptique, que Huawei a utilisé pour activer une variété de nouveaux raccourcis complets avec un retour vibratoire. Vous pouvez balayer vers le haut et vers le bas l’un ou l’autre des bords pour régler le volume ou la luminosité de l’écran, appuyer deux fois avec vos doigts pour prendre des captures d’écran ou un enregistrement d’écran, et appuyer sur les coins pour réduire ou fermer vos fenêtres.

C’est tout ce que vous pouvez faire ailleurs bien sûr, y compris la plupart du temps avec des raccourcis clavier, mais il est toujours pratique d’avoir des options supplémentaires, en particulier avec le buzz haptique bienvenu que le trackpad fournit pour les commentaires. Vous pouvez également désactiver chacun d’eux individuellement, au cas où vous vous retrouveriez à déclencher par erreur.

Enfin, la webcam est un simple numéro 720p situé dans le cadre supérieur au-dessus de l’écran. Huawei est depuis longtemps passé des webcams secrètes cachées sous de fausses clés, et cette webcam plus traditionnelle est certainement dans une position supérieure. La qualité est bonne, mais rien d’excitant – c’est assez bon pour Zoom cependant.

Dominic Preston / Fonderie

Vous obtenez un bouton supplémentaire au-delà du clavier : un bouton d’alimentation en haut à droite, qui sert également de lecteur d’empreintes digitales. La webcam comprend également la technologie IR pour la reconnaissance faciale Windows Hello, vous offrant quelques options biométriques.

Écran et haut-parleurs

Écran tactile ACL de 14,2 pouces à 90 Hz

Format d’image 3:2

Haut-parleurs puissants

Huawei continue de résister à l’attrait des écrans OLED, en utilisant toujours des panneaux LCD LTPS à la place.

Ne tenez pas cela contre le MateBook X Pro cependant – c’est un excellent panneau d’affichage, et meilleur que de nombreux OLED. Vous pouvez vous attendre à des angles de vision impressionnants, à une résolution 3K riche et à un contraste solide – et c’est aussi un écran tactile.

La gamme de couleurs reste excellente lorsqu’elle est mesurée à l’aide d’un colorimètre Spyder X, avec une couverture 100 % sRGB soutenue par 97 % DCI-P3 et 88 % AdobeRGB, ce qui devrait suffire à satisfaire tout le monde, à l’exception des colorimètres professionnels les plus exigeants.

Dominic Preston / Fonderie

Vous bénéficiez également de quelques avantages plus inhabituels. L’un est la prise en charge d’un taux de rafraîchissement plus rapide de 90 Hz – idéal pour les jeux et pour des animations fluides et fluides le reste du temps. Ce n’est pas un avantage aussi important sur un ordinateur portable que sur les smartphones ou les moniteurs de jeu connectés à des ordinateurs de bureau haut de gamme, mais c’est un avantage bienvenu.

Il y a aussi le rapport d’aspect carré de 3: 2. Cela vous rapporte de l’espace supplémentaire sur l’écran vertical, parfait pour la productivité – bien qu’il ne soit pas si bien adapté à Netflix et autres.

Au moins, lorsque vous diffuserez vos émissions, vous obtiendrez des haut-parleurs puissants. Les six haut-parleurs à bord ici sont nets, clairs et peuvent même fournir un peu de basses. Ajoutez quatre microphones et vous disposez d’une configuration assez puissante pour les appels, même sans casque.

Spécifications et performances

12 e Processeur Intel i7 de dernière génération

Processeur Intel i7 de dernière génération Pas d’option GPU discrète

16 Go de RAM et 1 To de stockage

La version mondiale du MateBook X Pro est livrée dans une seule configuration, ce qui au moins simplifie les choses. Vous obtiendrez un processeur Intel Core i7, 16 Go de RAM et un généreux 1 To de stockage.

Le processeur est le 12e-gen Core i7-1260P – les passionnés de chipset peuvent remarquer le nouveau suffixe « P », destiné à marquer les puces qui se situent quelque part entre la série H de niveau passionné et la série U axée sur l’efficacité. Essentiellement, cela signifie qu’il s’agit d’une puce Goldilocks, fournissant de la puissance tout en se serrant dans des facteurs de forme compacts.

Avec les impressionnantes allocations de RAM et de stockage, vous obtenez beaucoup de puissance pour la productivité en déplacement. J’ai utilisé le MateBook X Pro pour le travail sur le Web, les appels vidéo et l’édition d’images légères dans Photoshop et Lightroom, généralement avec plusieurs applications et une gamme d’onglets Chrome exécutés simultanément, sans rencontrer de problèmes.

Les repères sont solides, bien que curieusement, cela soit en retard par rapport à son prédécesseur – peut-être en raison du fait que la puce de cette année fonctionne à une puissance légèrement inférieure à celle de la version de 11e génération. Pourtant, les performances sont impressionnantes à tous points de vue, suivant globalement le rythme des autres appareils de premier plan.

L’absence d’un GPU discret peut engorger le X Pro lorsqu’il s’agit de certains cas d’utilisation comme le montage vidéo sérieux, mais à part cela, il y a beaucoup de performances proposées ici. Les graphiques Xe d’Intel sont également bien meilleurs qu’auparavant, donc cela se maintiendra à la rigueur.

Le manque de GPU est également un peu compensé par le fait que deux des quatre ports USB-C prennent en charge Thunderbolt 4, vous donnant la possibilité d’exécuter un eGPU si nécessaire. La connectivité sans fil comprend le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2, donc c’est aussi le top.

Batterie en charge

Autonomie de la batterie toute la journée

Charge extrêmement rapide de 90 W

Les ordinateurs portables haut de gamme de Huawei n’ont pas toujours fourni le meilleur en termes d’autonomie de la batterie, mais pour la plupart, le X Pro 2022 a bien résisté.

Il y a assez de puissance ici pour durer une journée complète de travail léger, même si cela n’ira pas beaucoup plus loin. Les 11 heures qu’il a duré dans notre test de batterie de lecture vidéo non-stop sont un peu en deçà de la concurrence, donc cela reste un domaine où vous pouvez probablement trouver une durée de vie plus longue ailleurs, bien que l’offre de Huawei soit à peu près assez bonne.

Dominic Preston / Fonderie

Ce qui aide, c’est que Huawei ouvre la voie en matière de charge. Le X Pro est livré avec un chargeur USB-C de 90 W (bon aussi pour votre téléphone) qui était assez puissant pour restaurer 57 % de la batterie de l’ordinateur portable en seulement 30 minutes lors de mes tests – un résultat exceptionnel pour un ordinateur portable.

Mieux encore, Huawei a activé la charge sur les quatre ports USB-C de l’ordinateur portable, de sorte que peu importe ce que vous avez d’autre branché ou de quel côté de vous se trouve la prise de courant.

Logiciels et fonctionnalités

Windows 11

Fonctionnalités supplémentaires avec d’autres appareils Huawei

Le MateBook X Pro est livré avec Windows 11 en standard. Et au cas où vous craignez que, comme les téléphones de Huawei, cela puisse être compromis d’une manière ou d’une autre, ne le soyez pas : il s’agit de l’expérience complète et régulière de Windows 11 sans limites. Il exécute même le logiciel Google.

Dominic Preston / Fonderie

Il vient en fait avec un petit plus en plus. Huawei, comme toutes les grandes entreprises technologiques en 2022, est optimiste quant à son écosystème matériel. Dans cet esprit, ses ordinateurs portables sont conçus pour fonctionner sans problème avec d’autres composants du kit Huawei.

Cela signifie que vous pouvez vous connecter sans fil à un moniteur Huawei, partager en toute transparence des fichiers à partir d’une tablette Huawei ou même contrôler à distance un téléphone Huawei dans une fenêtre sur l’écran de l’ordinateur.

L’utilité de tout cela dépend évidemment du fait que vous possédiez un autre kit Huawei – ou pensez que vous pourriez le faire à l’avenir. Bien que les téléphones de l’entreprise soient actuellement limités, sans prise en charge logicielle 5G ou Google, les tablettes, appareils portables et moniteurs Huawei sont pour la plupart excellents, c’est donc au moins quelque chose que vous devez garder à l’esprit.

Prix ​​& disponibilité

Le MateBook X Pro est maintenant disponible au Royaume-Uni, en Europe et sur d’autres marchés.

Vous pouvez l’acheter directement auprès de Huawei, ou de Amazone et certains autres détaillants technologiques, et cela vous coûtera 1 799 £ / 2 199 €.

C’est certainement un prix premium, mais c’est un produit premium. Il coûte moins cher que n’importe quel MacBook aux spécifications comparables (Air ou Pro), et à peu près la même chose qu’un Dell XPS 13 Plus équipé de la même façon. Vous ne pouvez pas dire beaucoup plus juste que cela.

Dominic Preston / Fonderie

Pour plus d’options, assurez-vous de consulter notre classement des meilleurs ordinateurs portables du moment.

Verdict

Le MateBook X Pro a toujours été un excellent kit, et cette mise à jour fin 2022 n’est pas différente.

Huawei n’a pas trop gâché la formule, mais le nouvel alliage de magnésium plus léger est certainement un ajout bienvenu, et je suis fan de la finition douce au toucher même si je soupçonne que tout le monde ne le sera pas.

La puissance supplémentaire offerte par le 12eLes puces Intel de nouvelle génération aident à maintenir cette compétitivité, et le reste du package est aussi bon qu’il ne l’a jamais été : élégant, simple et un réel plaisir à utiliser. Il nous manque juste les ports USB-A.

Si vous pouvez vous permettre de dépenser autant pour votre prochain ordinateur portable, le MateBook X Pro est l’un des rares modèles que vous devriez sérieusement envisager.

Spécifications