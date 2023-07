Test du Huawei MateBook X Pro (2023) : la mise à niveau d’Intel

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Conception mince et légère

Excellent clavier et trackpad haptique

De solides performances

Charge rapide Les inconvénients Pas de GPU discret

Autonomie de la batterie inférieure à la normale

Seuls les ports USB-C Notre avis Le MateBook X Pro 2023 est presque identique à sa dernière itération, mais une mise à niveau vers un Intel Core i7 de 13e génération débloque des performances supérieures – si seulement nous pouvions en dire autant pour la durée de vie de la batterie.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible aux États-Unis

Les ordinateurs portables haut de gamme MateBook X Pro de Huawei figurent depuis longtemps parmi les meilleures machines Windows haut de gamme du marché, et l’édition 2023 – bien qu’une refonte mineure – ne change pas grand-chose à cela.

Le design mince et léger et le bel écran 90 Hz du retour de l’ordinateur portable de l’année dernière, cette fois renforcés par une mise à niveau vers des puces Intel de 13e génération plus puissantes.

En l’absence d’option GPU discrète et uniquement de ports USB-C, cela ne fonctionnera pas pour les utilisateurs créatifs et la durée de vie de la batterie reste un point d’achoppement – mais si vous avez besoin d’une machine élégante pour une productivité générale et que vous pouvez vous permettre le prix élevé demandé, c’est l’une des rares machines à vraiment rivaliser avec les options d’Apple.

Concevoir et construire

Construction en alliage de magnésium ou en aluminium

Élégant et léger

Seuls les ports USB-C

Huawei n’a pas mis à jour la conception physique du MateBook X Pro pour cette itération, qui reste identique à son homologue fin 2022.

Le modèle 2023 est disponible en trois couleurs et finitions, bien que la disponibilité varie selon le marché. J’ai passé en revue le modèle White, qui, avec la version Ink Blue, a une finition douce, lisse, presque veloutée. Les deux sont construits en alliage de magnésium, ce qui aide à maintenir la légèreté de l’ordinateur portable à 1,26 kg.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il existe également une édition « Core » moins chère de l’ordinateur portable dans certaines régions, qui est disponible en Space Grey et construite à partir d’un alliage d’aluminium, ce qui le rend un peu plus lourd à 1,38 kg.

Le modèle White a une finition douce, lisse, presque veloutée

Quoi qu’il en soit, l’ordinateur portable est mince et élégant, avec un châssis étroit et incliné, des bords arrondis et un cadre fin autour de l’écran lorsque vous l’ouvrez – facile à faire d’une seule main grâce à une légère lèvre sur le bord avant.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les ports sont, légèrement frustrants, également inchangés. Il y en a au moins beaucoup : une prise casque et quatre ports USB-C, les deux sur la gauche prenant également en charge Thunderbolt 4. Cela signifie que si vous utilisez toujours des accessoires USB-A ou des cartes SD, vous vivrez ce dongle vie.

Clavier, pavé tactile et webcam

Excellent clavier spacieux

Grand trackpad haptique

Webcam 720p

Également inchangés, le clavier et le trackpad du MateBook X Pro sont excellents.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le clavier est un plaisir à taper, avec un design spacieux, bord à bord, une action réactive et un rétroéclairage réglable. C’est vraiment parmi les meilleurs du coin.

Le trackpad est également impeccable. C’est énorme pour un, s’étendant jusqu’au bord inférieur du châssis.

Il prend en charge le multi-touch, mais plus impressionnant encore, il fait partie de la vague moderne de trackpads haptiques, que Huawei utilise pour implémenter une gamme de raccourcis supplémentaires.

Le trackpad est également impeccable

Vous pouvez prendre des captures d’écran, régler la luminosité et le volume, avancer ou rembobiner rapidement la vidéo, et plus encore, le tout avec une série d’interactions rapides avec le trackpad. Aucun de ceux-ci ne change la donne, mais la commodité supplémentaire est certainement la bienvenue.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

En ce qui concerne la webcam, la caméra 720p trouvée sur la lunette supérieure ici est bien, mais rien de spécial. D’autres fabricants s’efforcent d’améliorer la qualité et la résolution de la webcam, et cela semble un peu en dessous de la moyenne pour 2023.

Vous pouvez également utiliser la webcam pour la reconnaissance faciale pour vous connecter, ainsi que le lecteur d’empreintes digitales intégré au bouton d’alimentation. Les deux ont bien fonctionné pour moi.

Écran et haut-parleurs

Écran 14,2 pouces

Résolution 3K

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Arrêtez-moi si vous avez déjà entendu celui-ci : Huawei n’a pas changé l’affichage du dernier modèle.

Ce n’est certainement pas un problème ici, où l’écran reste l’un des points forts de l’ordinateur portable. Ce n’est pas OLED, mais avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution 3K, la technologie est de premier ordre à tous les autres égards.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Les couleurs profondes et les noirs d’encre en font un excellent écran pour tout, du travail au visionnage de films, et il impressionne également sur la précision des couleurs – couvrant 98 % de la gamme de couleurs DCI-P3 lors de mes tests – et il est suffisamment lumineux pour être utilisé dans la plupart des éclairages aussi .

C’est aussi un écran tactile, donc il y a un niveau de commodité supplémentaire si vous voulez taper sur le système d’exploitation pendant que vous utilisez l’ordinateur portable.

Le clavier est flanqué des six haut-parleurs de l’ordinateur portable, qui sont suffisamment percutants pour une session Netflix, même si vous ne voudriez pas trop compter sur eux pour votre musique.

Spécifications et performances

Intel Core i7 de 13e génération

Pas d’option GPU dédiée

16 Go de RAM et 1 To de stockage

Huawei a gardé les choses simples avec le MateBook X Pro cette année, qui n’est disponible qu’en une seule version principale, mais le saut de processeur ici est également la principale raison d’acheter le modèle 2023 plutôt qu’un modèle plus ancien.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il est alimenté par le processeur Intel Core i7-1360P de 13e génération, offrant un saut générationnel respectable en termes de performances, d’autant plus que le X Pro de l’année dernière a obtenu un score étrangement bas dans Geekbench. C’est un match pour la puce M2 standard d’Apple dans ses derniers MacBook, et sur un pied d’égalité avec des appareils Windows compacts similaires comme le Dell XPS 13 Plus, bien qu’il exécute Intel de 12e génération.

Avec 16 Go de RAM, il y a assez de puissance pour piloter facilement la navigation sur le Web et les feuilles Excel, et ce sera également une excellente machine pour les travaux créatifs légers, y compris Photoshop ou un peu de montage vidéo.

Si vous êtes un utilisateur plus exigeant – qu’il s’agisse d’éditer des séquences 4K, de créer des ressources 3D ou simplement de jouer aux derniers jeux – vous serez probablement limité par la puce de la série P économe en énergie et l’absence d’un GPU discret, mais pour le reste d’entre nous, il y a plus qu’assez de punch ici.

Le saut de processeur est la principale raison d’acheter le modèle 2023 plutôt qu’un modèle plus ancien

Le stockage est un généreux 1 To en standard, et Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6E couvrent les options de mise en réseau sans fil.

Batterie en charge

Autonomie de la batterie inférieure à la moyenne

Charge USB-C rapide

J’ai passé en revue un certain nombre d’ordinateurs portables MateBook de Huawei au cours des dernières années, et l’un des points communs a été la durée de vie de la batterie décevante.

Malgré les gains d’efficacité du 13e-gen processeur, c’est encore vrai ici. La durée de vie de la batterie n’est pas mauvais en soi — l’ordinateur portable a duré un peu plus de dix heures dans notre test de lecture vidéo HD constant — mais c’est définitivement en dessous de la moyenne, et un domaine où les rivaux sont sans équivoque meilleurs.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il y a assez de puissance pour durer à peu près une journée de travail complète tant que vous ne faites rien de trop exigeant, mais j’avoue que j’hésiterais à quitter la maison sans chargeur juste au cas où.

Au moins, ce côté des choses est facile : la charge se fait via USB-C, et n’importe lequel des quatre ports de l’ordinateur portable fonctionnera. C’est rapide aussi : le chargeur compact de 90 W inclus a fourni 53 % de la capacité de la batterie en seulement une demi-heure lors de mon test, parmi les plus rapides du marché.

Logiciels et fonctionnalités

Exécute Windows 11

Huawei PC Manager avec quelques fonctionnalités supplémentaires

Le MateBook X Pro est livré avec Windows 11 en standard, et l’expérience Windows de base est assez pure.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

À son crédit, Huawei ajoute très peu de logiciels supplémentaires à son ordinateur portable, vous n’aurez donc pas à repousser les antivirus indésirables ou les jeux préinstallés.

Le seul extra est le Huawei PC Manager, un programme relativement discret qui gère les mises à jour des pilotes ainsi que les fonctionnalités de connectivité si vous possédez également un autre matériel Huawei.

Vous pouvez partager votre écran ou vos fichiers avec des téléphones ou des tablettes Huawei, ou vous connecter sans fil à un moniteur pris en charge. Tout est étonnamment lisse, mais bien sûr, vous ne pouvez en bénéficier que si vous possédez un autre kit Huawei.

Prix ​​& disponibilité

Le MateBook X Pro 2023 est maintenant disponible au Royaume-Uni et en Europe dans la boutique officielle de Huawei ou Amazonemais cela vous coûtera 1 799 £/2 199 €.

L’ordinateur portable n’est pas du tout disponible aux États-Unis.

On ne peut nier qu’il s’agit d’un ordinateur portable coûteux, bien que ce soit en partie grâce au choix de Huawei de partir de généreuses allocations de 16 Go de RAM et de 1 To de stockage.

Les goûts du Dell XPS 15 et du MacBook Air 15 pouces ont tous deux des prix de départ inférieurs (malgré des écrans légèrement plus grands), mais les spécifient de la même manière et le Huawei est en fait plus abordable.

Pourtant, d’autres fabricants vous offrent plus de flexibilité pour construire une machine à votre goût, alors assurez-vous d’avoir besoin de toute cette RAM et de tout ce stockage avant de vous engager.

Verdict

Le MateBook X Pro est un autre excellent ordinateur portable haut de gamme de Huawei, bien qu’essentiellement inchangé par rapport au modèle de fin 2022, à l’exception d’une augmentation de la dernière puce Intel.

Cela apporte une amélioration modeste des performances, mais aucun gain réel sur la durée de vie de la batterie, qui reste le principal point faible du matériel.

Si vous pouvez vivre en gardant votre chargeur à portée de main et que cela ne vous dérange pas de payer une prime pour beaucoup de stockage, alors c’est aussi haut de gamme que les ordinateurs portables légers, un appareil élégant qui a l’air aussi beau que n’importe quoi et offre les performances pour correspondre .

Spécifications