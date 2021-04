Introduction, déballage

La gamme MateBook X de Huawei est la plus haut de gamme de la société – couvrant le MateBook X sans ventilateur, qui ne pèse que 1,0 kg et est la machine la plus portable de Huawei et l’ordinateur portable que nous avons ici – le Huawei MateBook X Pro, qui combine portabilité et puissance.

Le MateBook X Pro 2021 a été lancé à l’origine en Chine et est maintenant en précommande en Europe et bientôt en vente. Le modèle 16 Go / 1 To coûte 12000 CNY / 1,899 € / 1,599 £, ce qui n’est pas bon marché, mais en fait assez compétitif si l’on considère le package que vous obtenez.

Notre appareil est de couleur vert émeraude et il y en a aussi un gris sidéral, mais Huawei a apparemment abandonné le briquet Mystic Silver qu’il offrait pour le MateBook X Pro 2020. L’ordinateur portable est livré dans une petite boîte en carton avec un chargeur de 65 W et un seul USB -C câble.

Le chargeur est une brique Power Delivery standard qui peut également charger votre tablette ou téléphone (ou même drone) avec une puissance variable de 10W, 18W, 24W, 45W et 65W, ce qui en fait une combinaison très pratique.

L’un des principaux attraits du Huawei MateBook X Pro 2021 est son design. C’est une machine fine et légère avec des lunettes minces et des composants internes bien emballés.

Il est bizarre de penser que Huawei a conservé plus ou moins le même design pour sa gamme MateBook X Pro pendant quatre ans et pourtant cette machine est au moins aussi bonne que n’importe lequel de ses concurrents en 2021.







Le Huawei MateBook X Pro 2021, avant et arrière

Complet avec les processeurs Intel Tiger Lake de 11e génération, la RAM la plus rapide du marché, la prise en charge du Wi-Fi 6, un écran tactile 3: 2 et une construction haut de gamme, le Huawei MateBook X Pro 2021 est un ultraportable sérieux.

Le modèle 2021 apporte également des améliorations subtiles par rapport à son prédécesseur. Il y a un deuxième ventilateur sous le capot et le processeur Intel de 11e génération apporte plus de performances et Thunderbolt 4, le Wi-Fi 6 plus rapide susmentionné et un pavé tactile à semi-conducteurs.

Écran, clavier, pavé tactile, E / S

L’affichage du MateBook X Pro 2021 semble identique au modèle de l’année dernière. C’est un écran LCD LTPS 3: 2 d’une résolution de 3000x2000px, avec des angles de vision de 260ppi et de 178 degrés. Les lunettes autour de la machine sont bien coupées, ce qui donne un rapport écran / corps de 91%.

Huawei revendique une luminosité typique de 450 nits, ce que nous avons même trouvé conservateur. Nous avons mesuré un maximum de 480 nits au centre. L’écran prend en charge 100% de la gamme de couleurs sRGB et est livré avec une excellente reproduction des couleurs de la boîte.

La seule faiblesse de l’écran est son couvercle en verre brillant, qui est assez réfléchissant.

Le rapport hauteur / largeur de l’écran est de l’avis de cet critique le meilleur pour un ordinateur portable. À 13,9 pouces et 3: 2, il atteint l’équilibre parfait entre vidéo, photo et navigation / productivité sur le Web. Vous obtenez plus d’espace vertical pour les sites Web et les documents et ne perdez aucun espace horizontal pour la visualisation de vidéos 16: 9, par rapport à un ordinateur portable typique de 13,3 à 14 pouces 16: 9 ou 16:10.

De plus, l’aspect 3: 2 est parfait pour l’édition de photos.

Naturellement, l’écran du MateBook X Pro 2021 est un écran tactile. Il prend en charge jusqu’à 10 points d’entrée, est très réactif et prend en charge les gestes multi-touch pour le zoom. Il ajoute un tout nouveau niveau au défilement des sites Web et à la visualisation des images.

Vous pouvez faire glisser sur l’écran avec trois doigts pour accéder à l’outil de capture d’écran intuitif de Huawei. Il vous permet de sélectionner avec un doigt la partie de l’écran que vous souhaitez capturer.

Les quatre haut-parleurs du MateBook X Pro 2021 comprennent un woofer et un tweeter de chaque côté pour un son plus riche. Les grilles sur le côté du clavier ne sont cependant pas la source du son. Il y a des évents en dessous qui donnent le son le plus fort. Ils sont orientés vers le côté et non vers le bas, donc si l’ordinateur portable est sur un bureau, le son rebondit sur la surface plane, ce qui en fait une expérience d’écoute riche.







Regarder des vidéos sur le MateBook est charmant

Le clavier est de taille normale avec un peu plus d’un centimètre de chaque côté réservé aux haut-parleurs. Il s’agit d’un clavier à courte course, ce qui est normal pour les ordinateurs portables fins et légers, mais c’est l’un des meilleurs que j’ai utilisés.

Le déplacement des touches est court mais la réponse tactile est agréable. Chaque touche est bien équilibrée et la mise en page est très facile à utiliser. La touche Entrée est grande et facile à trouver.

Les seuls problèmes sont les petites touches haut et bas et l’absence de boutons Accueil, Fin, Page précédente et Page suivante, ce qui peut être un facteur décisif pour certains.

J’ai écrit toute cette critique du clavier du MateBook X Pro 2021 et je n’ai rencontré aucun problème. C’est une machine sur laquelle vous pouvez taper confortablement toute la journée, une fois que vous avez passé le temps à vous habituer à ses particularités.

Le pavé tactile est très gros. Cela prend plus d’un tiers du bas du pont du MateBook X Pro 2021. La surface en verre est parfaitement lisse pour le défilement et les gestes à plusieurs doigts.

Il s’agit d’un pavé tactile en verre à semi-conducteurs. Huawei l’appelle Free Touch et il peut enregistrer des clics n’importe où sur la surface. L’application Huawei Free Touch vous permet de personnaliser la sensibilité au clic et l’intensité des vibrations à votre guise. Vous pouvez même désactiver le clic, ce qui est un peu discordant.

Si vous disposez d’un smartphone Huawei pris en charge, vous pouvez le connecter à l’aide de Huawei Share. Il vous suffit d’appuyer sur le NFC du téléphone sur le pavé tactile pour initialiser la connexion. Huawei Share vous permet de contrôler votre téléphone depuis l’ordinateur portable et de partager des fichiers entre les deux appareils.

Quelque chose qui n’a pas changé par rapport aux précédents ordinateurs portables Huawei et Honor et qui n’a pas bien vieilli est la webcam cachée dans la f-rangée du clavier. C’est une came en haut du nez qui se bloque facilement si vous tapez. De plus, c’est une caméra HD avec une qualité globale médiocre.

À l’envers, les doubles microphones à l’avant de l’ordinateur portable offrent une excellente clarté pour les appels.

Le lecteur d’empreintes digitales est intégré au bouton d’alimentation. Il prend en charge l’encaissement, ce qui signifie qu’une seule pression suffit pour allumer l’ordinateur portable et vous connecter à Windows. Cependant, il n’y a pas de caméra prise en charge par Windows Hello.







Bouton d’alimentation de la caméra nasale et des empreintes digitales

Il existe une sélection de ports décente pour un appareil aussi fin et léger. Vous obtenez deux ports USB-C et une prise audio 3,5 mm sur le côté gauche et un seul USB-A pleine taille sur la droite.

Les deux ports USB-C sont des ports Thunderbolt 4 à 40 Gbit / s prenant en charge les sorties 4K à 60 Hz et 3840x2160px.







Trois ports USB et une prise jack 3,5 mm

Si nous devions pointer du doigt quelque chose dans la construction du Huawei MateBook X Pro 2021, c’est la propension au maculage du châssis. La surface métallique élégante recueille et retient avec empressement les empreintes digitales et la saleté et est un peu difficile à essuyer.

Performances et autonomie de la batterie

Notre Huawei MateBook X Pro 2021 est alimenté par le processeur Intel Core-i7-1165G7 de 11e génération – une puce avec 4 cœurs et 8 threads, construite sur un processus 10 nm avec un cache L3 de 12 Mo et un TDP allant jusqu’à 28 W.

Le GPU Intel Iris Xe de 11e génération est associé au chipset, qui serait environ 20% plus rapide que les graphiques intégrés de 10e génération d’Intel et plus rapide que le GPU NVIDIA MX250 du MateBook X Pro de l’année dernière.

Huawei a équipé le MateBook X Pro 2021 de 16 Go de la RAM LPDDR4x la plus rapide du moment, fonctionnant à 4266 MHz.

En mode Performance, le processeur tourne au ralenti autour de 1200 MHz avec des pics à 4100 MHz. Les températures au ralenti se situent autour de 37 ° C à 40 ° C. Lors d’un test de résistance, le processeur passe à près de 90 ° C et à une vitesse d’horloge d’environ 4100 MHz, puis ralentit rapidement à environ 2400 MHz et un peu moins de 80 ° C.

Le MateBook X Pro 2021 de cette année a ajouté un deuxième ventilateur, qui est connecté au premier via une mince chambre de refroidissement par vapeur.

Huawei a réglé le MateBook X Pro 2021 pour qu’il soit silencieux et qu’il ne chauffe pas trop. Chaque fois que la machine dépasse 80 ° C, le processeur ralentit rapidement pour lui permettre de se refroidir. Les fans interviennent rarement à moins que le système ne soit stressé, mais même dans ce cas, il atteint 45 dB à bout de bras. Le châssis n’a jamais vraiment chauffé – nous avons enregistré une température de pointe de 42 ° C au centre du clavier.

La combinaison du processeur Intel de 11e génération et des graphiques intégrés se traduit par une machine silencieuse et cool qui peut gérer la plupart des flux de travail sans problème. Le montage de photos sur le MateBook X Pro 2021 est un jeu d’enfant et vous pouvez même faire du montage vidéo avec les bons paramètres – des supports optimisés, par exemple.

Le lecteur de stockage de notre Huawei MateBook X Pro 2021 est le Samsung PM981a – un excellent lecteur avec d’excellentes performances.

La durée de vie de la batterie était très bonne depuis le MateBook X Pro 2021. Il a réussi un peu moins de 8 heures de navigation Web continue à 100% de luminosité et 12:30 heures à 50% de luminosité.

Le chargement de la machine de 0 à 100% a pris 90 minutes. Huawei dit que vous pouvez atteindre 4 heures d’autonomie avec seulement 30 minutes sur le chargeur.

Devriez-vous l’acheter?

Le Huawei MateBook X Pro 2021 offre un rapport qualité-prix incroyable. C’est cher et il y a quelques ordinateurs portables avec des spécifications similaires pour moins cher, mais un ensemble correspondant à l’ensemble coûtera plus cher. Et lorsque vous considérez que les performances réelles sont aussi bonnes que les spécifications le promettent, il n’y a pas de réels inconvénients.

Aucun autre appareil ne combine un écran tactile 3: 2 avec 480 nits de luminosité, un design aussi beau, de superbes haut-parleurs, un clavier, un pavé tactile et une autonomie de la batterie.

Mais encore une fois, c’est un ordinateur portable assez cher. Vous pourriez obtenir ce niveau de performance, sinon à ce niveau de portabilité et de savoir-faire, à un prix inférieur.

Et il y a un certain ordinateur portable Apple (ou deux) qui a un avantage en termes de performances et d’autonomie de la batterie pour un prix inférieur, mais vous devrez renoncer à Windows et à un écran tactile.

Le Huawei MateBook X Pro 2021 peut tout faire, est agréable à utiliser, ne fait aucun compromis et se sent spécial. Nous avons vu cette machine pour la première fois en 2018 et c’était époustouflant à l’époque et c’est toujours impressionnant aujourd’hui. Certainement l’une des recommandations les plus faciles que nous pouvons faire.

Avantages

Grand écran tactile lumineux et précis aux couleurs.

Le rapport hauteur / largeur 3: 2 est parfait pour naviguer sur le Web, travailler sur des documents, retoucher des photos.

Excellent clavier, trackpad, haut-parleurs.

Excellente qualité de fabrication et savoir-faire.

Bonne autonomie de la batterie.

Chargement USB-C rapide et pratique.

Très bonnes performances de la plate-forme Intel de 11e génération.

SSD très rapide.

Les inconvénients