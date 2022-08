Test du Huawei Mate Xs 2

Introduction

Pionnier des téléphones pliables, Huawei fabrique toujours deux types différents – ceux qui se replient sur eux-mêmes et ceux dont l’écran s’enroule autour de l’extérieur du corps lorsqu’il est plié. Une autre itération sur le deuxième type est ce que nous avons pour vous ici – le Mate Xs 2.

Apparaissant deux ans après la sortie précédente, le Mate Xs 2 est livré avec plusieurs ajustements matériels. Une légère diminution de la taille de l’écran de 8 “à 7,8” aura peu d’impact sur la convivialité, mais doit avoir contribué à réduire le poids à un 255 g beaucoup plus gérable. Cet écran est désormais également livré avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, dépassant même les 90 Hz du Mate X2 repliable à l’intérieur, et une caméra selfie (ou devrions-nous dire une caméra d’appel vidéo) est apparue dans le coin supérieur droit – le Mate Xs ne l’a pas fait en avoir un du tout.

Les choses ont également changé dans la configuration de la caméra arrière. Un module principal de 50MP similaire à celui du P50 Pro (moins l’OIS) remplace celui de 40MP sur l’ancien modèle, bien que l’ultra large ait été ramené à 13MP à partir de 16MP sur les Xs. À l’opposé de la plage de zoom, le télé 3x détient une puissance de zoom supérieure à celle que vous pouvez obtenir sur la plupart des pliables au moment d’écrire ces lignes.

Une mise à niveau du chipset est également en place, bien que ce ne soit pas du silicium de pointe que vous trouverez dans les Mate Xs. Au lieu de cela, nous voyons le Snapdragon 888 de l’année dernière sous une forme 4G uniquement – le différend américano-chinois qui a le plus frappé Huawei continue de faire des ravages. Cela se manifeste également dans le progiciel sans Google, qui reste l’un des arguments les plus solides contre l’obtention d’un téléphone Huawei – bien que nous ayons entendu certaines personnes l’énumérer en tant que pro également.

Il est peu probable que l’augmentation mineure de la capacité de la batterie (4 500 mAh à 4 600 mAh) se fasse sentir, même s’il est toujours agréable qu’elle n’ait pas souffert des réductions de poids. Pendant ce temps, le support de charge de 66 W promet des recharges rapides.

Spécifications du Huawei Mate Xs 2 en un coup d’œil :

Corps: Déplié : 156,5 x 139,3 x 5,4 mm ; plié : 156,5 x 75,5 x 11,1 mm ; 255g.

Déplié : 156,5 x 139,3 x 5,4 mm ; plié : 156,5 x 75,5 x 11,1 mm ; 255g. Affichage: OLED pliable de 7,80″, couleurs 1B, 120Hz, résolution 2200x2480px, format d’image 10,15:9, 424ppi; écran plié : 6,50″, 1176x2480px, format d’image 19:9.

OLED pliable de 7,80″, couleurs 1B, 120Hz, résolution 2200x2480px, format d’image 10,15:9, 424ppi; écran plié : 6,50″, 1176x2480px, format d’image 19:9. Jeu de puces : Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) : Octa-core (1×2,84 GHz Cortex-X1 & 3×2,42 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) ; Adréno 660.

Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) : Octa-core (1×2,84 GHz Cortex-X1 & 3×2,42 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) ; Adréno 660. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS ; NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (utilise un emplacement SIM partagé).

256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS ; NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : HarmonyOS 2.0.

HarmonyOS 2.0. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, PDAF, AF laser ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2, 120˚ ; Téléobjectif : 8 MP, f/2.4, 81mm, PDAF, OIS, zoom optique 3x.

: 50 MP, f/1.8, PDAF, AF laser ; : 13 MP, f/2.2, 120˚ ; : 8 MP, f/2.4, 81mm, PDAF, OIS, zoom optique 3x. Caméra frontale: 10,7 MP, f/2,2.

10,7 MP, f/2,2. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected]/60fps, [email protected]/60/960fps ; Caméra frontale : [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps.

: [email protected]/60fps, [email protected]/60/960fps ; : [email protected]/60fps, [email protected]/60/240fps. La batterie: 4600 mAh ; Charge rapide 66W, charge inversée.

4600 mAh ; Charge rapide 66W, charge inversée. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); NFC ; Port infrarouge.

Déballage du Huawei Mate Xs 2

Le Mate Xs 2 arrive dans un emballage correspondant à son prix et à son statut exclusif – il s’agit d’une boîte correctement grande selon les normes d’aujourd’hui, en carton gris foncé épais et avec des lettres dorées. Le téléphone est ouvert dans un plateau sur le dessus et les accessoires sont davantage compartimentés dans des boîtes séparées en dessous.

La solution de boîtier de cette année offre un peu plus de protection par rapport au protecteur de cadre en plastique adhésif du Xs, bien qu’il ait ses propres particularités, dont nous parlerons à la page suivante. Pourtant, avoir un étui dans la boîte signifie que Huawei ne décharge pas tout la responsabilité de garder cet écran pliable exposé sur vous en tant qu’utilisateur final, ce qui est bien.

Un adaptateur Huawei Super Charge évalué pour une sortie de 66 W est également inclus, bien qu’il ait une sortie USB-A et nous avons tendance à froncer les sourcils sur ceux en 2022. Nous spéculerions prudemment qu’il a quelque chose à voir avec la charge des deux batteries séparées en les deux moitiés du téléphone, ce qui est plus facile à faire rapidement avec une technologie de charge propriétaire. Mais le modèle précédent avait un adaptateur basé sur USB-C, donc ce n’est pas ça, et cette situation nous laisse un peu perplexe. Vous obtenez, bien sûr, un câble USB-A-to-C inclus.

Ce qui a disparu, c’est la paire d’écouteurs filaires USB-C avec lesquels les 2020 X ont été livrés. Cela fait déjà deux déclassements, même si les écouteurs en particulier ne manqueront pas, nous estimons.