Test du Huawei Mate X3 – Tests GSMArena.com

Introduction

Le Huawei Mate X3 est une pièce d’ingénierie vraiment impressionnante. Huawei a réussi à fabriquer un appareil incroyable à plusieurs niveaux. Tout d’abord, le X3 est fin et léger. Il pèse juste 239g (le modèle Feathered Sand pèse 241 g), soit 24 g de moins que le Galaxy Z Fold4. Une fois déplié, le Mate X3 mesure également juste 5,3 mm en épaisseur. Pendant tout ce temps, le Mate X3 contient toujours une grosse batterie de 4 800 mAh.

Malgré sa taille relativement petite, le Mate X3 possède une paire de très grands écrans. L’écran de couverture mesure 6,4 pouces et offre une résolution de 2504x1080px et un aspect de 20,9:9. À l’intérieur, vous obtenez un panneau de 7,85 pouces avec une résolution de 2496x2224px et un aspect presque carré de 8: 7,1.

Spécifications du Huawei Mate X3 en un coup d’œil :

Corps: 156,9 x 141,5 x 5,3 mm, 239 g ; Façade en verre, dos en verre ou dos en cuir écologique, cadre en aluminium ; IPX8.

HarmonyOS 3.1 (Chine), EMUI (Europe), pas de services Google Play. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.8, 23 mm, PDAF, Laser AF, OIS ; Téléobjectif : 12 MP, f/3.4, 125 mm, PDAF, OIS, zoom optique 5x ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2, 13 mm, AF.

: 8 MP, f/2.4 ; : 8 MP, f/2.4. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS ; Caméra frontale : [email protected], [email protected]

: [email protected]/60fps, [email protected]/60fps, gyro-EIS ; : [email protected], [email protected] Batterie: 4800 mAh ; 66 W filaire, 50 W sans fil, 7,5 W sans fil inversé.

4800 mAh ; 66 W filaire, 50 W sans fil, 7,5 W sans fil inversé. Connectivité : LTE ; Double SIM hybride ; Wi-Fi 6 ; BT 5.2 ; NFC ; Port infrarouge.

LTE ; Double SIM hybride ; Wi-Fi 6 ; BT 5.2 ; NFC ; Port infrarouge. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté); haut-parleurs stéréo; Message satellite BDS.

Le Mate X3 se sent également incroyablement bien fait, avec pratiquement aucun flex à proprement parler. Sa conception de charnière est vraiment impressionnante, permettant à l’écran de se replier sur lui-même et à l’ensemble de se plier à plat. Bien qu’il y ait toujours un pli sur le panneau pliable, il est très bien contenu et difficile à remarquer dans la pratique.

De plus, le Mate X3 est le premier pliable non-Samsung à obtenir un indice de protection contre les infiltrations. Tout comme le Galaxy Z Fold4, le Mate X3 est classé IPX8.

Bien sûr, nous serions négligents, sans parler de la configuration de la caméra sur le Mate X3. Le Huawei Mate X3 contient une triple caméra à l’arrière et deux caméras selfie 8MP – une sur chaque écran. L’appareil photo large 50MP f/1.8 est rejoint par des téléobjectifs ultra larges 13MP f/2.2 et 12MP f/3.4 5x.

Malheureusement, étant un appareil Huawei, le Mate X3 présente également quelques défauts évidents. Le géant chinois n’est toujours pas autorisé à utiliser des modems 5G, donc le Mate X3 est livré avec un Snapdragon 8+ Gen 1 avec seulement une connectivité 4G. Le téléphone fonctionne également sur Harmony OS 3.1, qui est basé sur Android, mais ce n’est pas la même chose et manque cruellement de services et d’applications Google et d’un accès au Google Play Store.

Rien de tout cela n’est un nouveau développement, cependant, et tout acheteur potentiel du Mate X3, qui vient d’arriver sur les marchés internationaux, devrait maintenant être bien conscient de ces limitations. La vraie question est de savoir si le reste du matériel impressionnant du téléphone est suffisant pour influencer les gens.

Déballage

Avant d’aborder tout cela, nous devons jeter un coup d’œil au package de vente au détail du Mate X3. Le téléphone est livré dans une boîte en deux parties très épaisse et robuste. Il a même un berceau supplémentaire à l’intérieur pour loger le Mate X3 dans un état déplié.

L’une des boîtes en dessous contient le chargeur mural propriétaire de 66 W pour le Mate X3 ainsi qu’un câble propriétaire USB Type-A vers Type-C de 6 A. Assurez-vous de conserver les deux car ils ne sont pas standard. Huawei fournit également un étui en plastique transparent à encliqueter pour le Mate X3 à l’intérieur de la boîte. Il protège un peu la moitié du téléphone, mais c’est quand même quelque chose.