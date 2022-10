Test du Huawei Mate 50 Pro

Introduction

La série Huawei Mate 50 a fait ses débuts en septembre avec quatre Mates sur les étagères en Chine – Mate 50, Mate 50 Pro, Mate 50E et Mate 50 RS Porsche Design. Un seul de ces smartphones haut de gamme a finalement quitté son pays natal – le Huawei Mate 50 Pro – et nous avons maintenant sa version Orange pour un test.

Le Huawei Mate 50 Pro a commencé à se vendre en Europe et c’est tout naturellement que nous lui accordons l’attention qu’il mérite. Oui, il est toujours livré sans les services mobiles Google et l’accès 5G, mais c’est un appareil photo exceptionnel et un excellent appareil multimédia, alors annulez le Mate 50 Pro à vos risques et périls.

Il y a beaucoup plus dans la fiche technique du Mate 50 Pro qui impressionne aussi. Il s’agit d’un téléphone fin et incurvé avec un indice de protection IP68 et un verre durable sur l’écran. L’OLED de 6,74 pouces est magnifique – il utilise un panneau haute résolution 1212p avec des couleurs 1B, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge HDR10+.

L’encoche de l’écran n’est pas aussi désagréable que sur les iPhones, car elle est nettement plus fine. Il contient du matériel similaire, comme une caméra selfie, un scanner 3D ToF pour une identification correcte du visage et un haut-parleur/écouteur. La caméra selfie ultra large de 13 MP offre trois options pour le champ de vision. Il semble que le capteur ait en fait une résolution plus grande, car les cultures sont sans pénalité de résolution.

La caméra arrière est le véritable clou du spectacle sur le Huawei Mate 50 Pro et c’est aussi cool que vous pouvez l’imaginer. Le capteur principal RYYB 50MP est livré avec un objectif stabilisé unique avec une véritable ouverture variable (f/1.4-f/4.0). Ensuite, il y a l’appareil photo ultra-large de 13 MP avec des capacités de mise au point automatique et de macro.

Le téléobjectif 64MP a un objectif périscopique pour un zoom optique 3,5x, bien que Huawei promette une bonne qualité photo jusqu’à un zoom 10x grâce au capteur haute résolution. L’ensemble du système de caméra est aidé par un capteur multispectral à 10 canaux et un autofocus laser.

Être un produit phare nécessite un chipset haut de gamme et c’est pourquoi le Mate 50 Pro est basé sur le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 même s’il est limité à la connectivité 4G. Vous pouvez choisir entre 256 Go et 512 Go de stockage.

La batterie de 4 700 mAh du Mate 50 Pro se charge également à des vitesses impressionnantes – vous pouvez utiliser une charge filaire rapide de 66 W dès la sortie de la boîte ou opter pour le chargeur sans fil 50 W de Huawei.

Le Huawei Mate 50 Pro fonctionne sur EMUI 13, qui intègre le noyau Android 12 à l’intérieur. Il n’y a pas de GMS et il n’y a pas de solution pour mettre Google Play Store ou d’autres applications Google sur ce téléphone.

Spécifications du Huawei Mate 50 Pro en un coup d’œil :

Corps: 162,1 x 75,5 x 8,5 mm, 205 g ; façade en verre, cadre en aluminium, dos en verre ou en cuir ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes).

162,1 x 75,5 x 8,5 mm, 205 g ; façade en verre, cadre en aluminium, dos en verre ou en cuir ; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 6 m pendant 30 minutes). Affichage: OLED 6,74″, couleurs 1B, 120Hz, résolution 1212x2616px, format 19,43:9, 428ppi.

OLED 6,74″, couleurs 1B, 120Hz, résolution 1212x2616px, format 19,43:9, 428ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730.

Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G (4 nm) : Octa-core (1×3,19 GHz Cortex-X2 & 3×2,75 GHz Cortex-A710 & 4×2,0 GHz Cortex-A510) ; Adréno 730. Mémoire: 256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1 ; NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (utilise un emplacement SIM partagé).

256 Go de RAM 8 Go, 512 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1 ; NM (Nano Memory), jusqu’à 256 Go (utilise un emplacement SIM partagé). Système d’exploitation/logiciel : EMUI 13 (International); HarmonyOS 3.0 (Chine).

EMUI 13 (International); HarmonyOS 3.0 (Chine). Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.4-f/4.0, 27 mm, PDAF, AF laser, OIS ; Téléobjectif : 64 MP, f/3.5, 95 mm, PDAF, OIS, zoom optique 3.5x ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚, PDAF.

: 50 MP, f/1.4-f/4.0, 27 mm, PDAF, AF laser, OIS ; : 64 MP, f/3.5, 95 mm, PDAF, OIS, zoom optique 3.5x ; : 13 MP, f/2.2, 13 mm, 120˚, PDAF. Caméra frontale: Large (principal) : 13 MP, f/2.4, 18 mm ; Profondeur : TOF 3D.

: 13 MP, f/2.4, 18 mm ; : TOF 3D. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS ; Caméra frontale : 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps.

: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS ; : 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps. La batterie: 4700 mAh ; Charge rapide 66W, charge sans fil rapide 50W, charge sans fil inversée 5W.

4700 mAh ; Charge rapide 66W, charge sans fil rapide 50W, charge sans fil inversée 5W. Divers : lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; Port infrarouge; haut-parleurs stéréo.

Outre les omissions inévitables, il y a encore une chose qui mérite d’être mentionnée. La version orange du Mate 50 Pro, celle avec le dos en similicuir, est la seule à être dotée de la protection durable Kunlun Glass. Les modèles Black et Silver ont du verre trempé des deux côtés, mais les feuilles sont d’origine inconnue et moins durables (le verre Kunlun est 10 fois plus résistant aux chutes que ceux utilisés sur les versions Black et Silver).

Attention, la version européenne du Mate 50 Pro n’offre pas la prise en charge des messages satellites BDS de son homologue chinois.

Huawei a déjà construit un solide écosystème de produits, vous pouvez donc le trouver vendu avec une montre Huawei GT3, ou des Freebuds, ou d’autres technologies Huawei. Si vous possédez déjà des gadgets Huawei, y compris des ordinateurs portables, le Mate 50 Pro s’intégrera parfaitement à ceux-ci – ce qui explique pourquoi vous devriez le considérer comme votre pilote quotidien.

Déballage du Huawei Mate 50 Pro

Le pack de vente au détail Huawei Mate 50 Pro est aussi riche que prévu. La boîte contient un chargeur de 66 W, un câble USB-A vers USB-C de 6 A et un étui souple transparent.

Le téléphone arrive également avec un mince film incurvé sur son écran pour une protection supplémentaire, mais c’est tout à fait l’aimant des empreintes digitales, nous avons donc choisi de nous en débarrasser rapidement.