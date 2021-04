Huawei pourrait avoir des problèmes dans le domaine des smartphones, mais il fait un travail formidable avec les appareils portables audio. Nous avons eu la chance de passer en revue le TWS phare de la société, le Huawei Freebuds Pro, et maintenant nous avons le Freebuds 4i – une option plus abordable qui conserve la suppression active du bruit et une grande autonomie de la batterie.

Design et confort

Les Huawei Freebuds 4i que nous avons reçus étaient en noir de carbone, mais vous pouvez également les avoir en rouge ou en céramique blanche (pas de céramique incluse). Nous avons trouvé que celui que nous avons est le meilleur choix de tous, car il peut toujours être assorti à n’importe quelle tenue sans être un accent (comme la version rouge) ou avoir l’ambiance similaire aux AirPods comme l’option blanche.

Les têtes sont une légère amélioration par rapport aux Freebuds 3i avec des tiges légèrement plus épaisses et des embouts en caoutchouc pour un meilleur ajustement. Une chose intéressante que Huawei fait est d’expédier les embouts en caoutchouc de différentes tailles dans des emballages étiquetés séparés, ce qui permet de trouver un peu plus rapidement la taille souhaitée.

Les tiges ont des aimants puissants à la toute fin, de sorte que les têtes ne tombent pas du boîtier. Cependant, avec leur finition brillante, il est parfois difficile de sortir les têtes, mais vous finissez par comprendre.

Les bourgeons eux-mêmes sont vraiment à l’aise dans l’oreille, et ils peuvent y rester pendant tout le marathon d’écoute de cinq heures. Il y a aussi un capteur tactile sur la potence, qui est facile à naviguer et n’affecte pas le confort ou le placement.

Fonctionnalités

Le Huawei Freebuds 4i peut être connecté à n’importe quel appareil via Bluetooth et faire office d’écouteurs sans fil standard. Cependant, pour obtenir toutes les fonctionnalités supplémentaires, vous avez besoin de l’application Huawei AI Life. Conseil de pro – obtenez l’application depuis l’AppGallery ou le code QR sur la boîte car, comme la société nous l’a confirmé, la version Google Play peut avoir des problèmes avec certains smartphones non Huawei.

L’application vous permet de vérifier la charge de la batterie et de personnaliser les commandes des écouteurs – par défaut, appuyez deux fois pour la lecture / pause, touchez et maintenez les modes de contrôle du bruit. Il existe trois de ces modes: suppression du bruit, désactivation et prise de conscience. Pendant que vous appuyez longuement sur chacun d’entre eux, vous pouvez désactiver certains d’entre eux via l’application.











Captures d’écran de Huawei AI Life

Le mode Off est le mode par défaut sur les Freebuds 4i – et voici peut-être l’endroit pour noter que la suppression passive du bruit est assez forte en raison de l’ajustement serré des bourgeons. Nous pouvons confirmer que c’est la manière optimale d’écouter de la musique – elle produit le son le plus naturel et la plus longue durée de vie de la batterie.

La prise de conscience active le micro externe et amplifie le bruit environnant. Cela fonctionne très bien avec de courtes interactions comme parler à un caissier, mais ce n’est pas la façon dont vous voudriez vous promener.

La suppression du bruit est la caractéristique clé, et c’est pourquoi nous l’avons laissée pour le dessert. Il n’y a pas beaucoup de TWS sur le marché avec ANC dans cette gamme de prix, et Huawei a fait un travail formidable avec la mise en œuvre de la fonctionnalité. Les microphones détectent parfaitement le bruit ambiant et le réduisent, que ce soit au bureau ou à la maison.

Les écouteurs offrent également une excellente expérience sonore pendant les appels. Les Freebuds 4i ont un système à double micro qui réduit le bruit du vent extérieur, et grâce à la technologie de formation de faisceaux (localiser d’où vient votre voix), parler au téléphone est sans effort.

Vie de la batterie

Les Huawei Freebuds 4i ont une cellule d’alimentation de 55 mAh dans chaque bourgeon et le boîtier a une capacité de 215 mAh. La société revendique une durée de lecture continue de 10 heures à 50% du volume et avec ANC désactivé et le mode AAC activé.

Plus impressionnant encore, nous avons réussi à reproduire ce type d’endurance dans des tests réels. Nous avons réussi le même résultat avec un Huawei P40 Pro ainsi qu’un téléphone non Huawei, il n’y a donc pas de quoi s’inquiéter.

Avec ANC ou Awareness activé et le volume à 100%, les Freebuds 4i peuvent jouer en continu pendant plus de 4 heures, mais nous doutons que quiconque ira aussi fort pendant si longtemps.

Vous bénéficiez également d’un temps de recharge décent d’environ 30 minutes pour les Freebuds 4i, ce qui signifie que vous aurez rarement des problèmes avec leur chargement. Bourgeons complètement égouttés et le cas prend un peu moins d’une heure pour se recharger.

La seule chose qui manque aux Freebuds 4i est le chargement sans fil, mais certains coins doivent être coupés pour faire le prix.

Qualité audio

Les Huawei Freebuds 4i ont des diaphragmes en polymère et des pilotes de bobine dynamique de 10 mm, qui fonctionnent bien ensemble et offrent un son clair.

Les bourgeons sont un choix solide pour un conducteur quotidien. La musique sur Spotify ou Tidal semble percutante, le son est équilibré et la voix est bien définie. Il n’y a pas d’égaliseur dans l’application AI Life, vous ne pouvez donc régler le son que si votre smartphone dispose de Dolby Atmos ou d’un égaliseur similaire à l’échelle du système.

Les Freebuds 4i ont donné la priorité à la durée de vie de la batterie, ce qui nécessitait apparemment une plus petite pour faire de la place à la batterie. Cependant, les aigus sont plutôt bons et les graves sont toujours prononcés.

Le son des appels est également pur et clair; les microphones font un excellent travail en choisissant votre voix même à travers deux masques. Nous avons eu quelques problèmes en couvrant les microphones avec les mains pendant les conversations, mais le port d’un chapeau n’affecte pas les performances, tant que la pointe de la tige dépasse.

Verdict

Les Huawei Freebuds 4i font facilement partie des écouteurs ANC sans fil les plus impressionnants dans leur catégorie de prix. La société a fait un excellent travail pour réparer tout ce qui n’allait pas avec les Freebuds 3i tout en conservant le prix agressif – une meilleure conception à la fois pour le bourgeon et le boîtier, une suppression active du bruit et une navigation facile.

Le temps de jeu continu de 10 heures est une aubaine lorsque nous devons travailler sans être distraits à la maison. La charge rapide et l’expérience sonore solide en font un ensemble génial.

En parlant de prix, les Huawei Freebuds 4i sont disponibles dans toute l’Europe pour 79 £ / 99 €, mais il existe plusieurs offres et offres. Il existe un Huawei Band 4 gratuit avec l’achat des écouteurs dans la plupart des marchés, mais vous pouvez également obtenir une montre Fit à prix réduit, des haut-parleurs, des étuis et même un abonnement gratuit de six mois à Huawei Music.

Si Huawei propose les Freebuds 4i chez vous, vous devriez certainement les avoir sur votre liste. Il n’y a tout simplement pas beaucoup de TWS qui apportent autant de fonctionnalités dans cette gamme de prix et encore moins qui n’ont pas un son désastreux ou une application très médiocre pour aiguiser l’expérience.