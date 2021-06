Test du Huawei FreeBuds 4 – Actualités GSMArena.com

Les derniers écouteurs TWS haut de gamme de Huawei sont les FreeBuds 4 et ils apportent une mise à niveau itérative par rapport aux FreeBuds 3 de 2019. À ne pas confondre avec les FreeBuds 4 récemment lancés.je, les FreeBuds 4 sont dotés d’une conception à oreille ouverte avec suppression active du bruit qui prétend filtrer jusqu’à 25 dB de bruit environnant. Vous bénéficiez également de la dernière connectivité Bluetooth 5.2 et d’une durée de vie de la batterie plus longue dans un facteur de forme légèrement plus compact par rapport au modèle de l’année dernière.

J’ai eu la chance de tester les nouveaux FreeBuds 4 pendant une longue période, en les utilisant comme seule paire d’écouteurs pour le travail, les voyages, la gym et tout le reste. Voyons si les FreeBuds 4 sont vraiment une mise à niveau tangible par rapport à leurs prédécesseurs. Plus important encore, pouvez-vous vraiment obtenir un ANC fiable à partir d’écouteurs ouverts ?

Conception et qualité de fabrication

FreeBuds 4 apporte un style ouvert avec de longues tiges qui rappellent immédiatement les AirPod réguliers d’Apple et avec la ressemblance visuelle entre les écouteurs est certainement présente. L’étui de chargement est légèrement plus petit et pèse moins que celui des FreeBuds 3, ce qui devrait les rendre plus faciles à ranger dans les poches de pantalon et les sacs. On dirait toujours que vous transportez un kit de fil dentaire et je préfère personnellement le look plus carré du boîtier des AirPods.

Au moment où j’ai mis FreeBuds 4 dans mes oreilles, j’ai remarqué qu’ils ne restaient pas vraiment en place et avaient tendance à se desserrer avec le temps au point où j’ai senti qu’ils allaient glisser et tomber. D’autres personnes qui les ont essayées ont déclaré qu’elles s’adaptaient parfaitement à leurs récepteurs sonores, donc le problème était apparemment de mon côté.

Malgré l’ajustement terne, j’ai toujours apprécié le facteur de forme léger et non gênant qui a contribué à plusieurs sessions d’écoute d’une heure sans aucune fatigue ou douleur aux oreilles.

Le boîtier de charge a bénéficié d’une construction plus robuste cette fois-ci par rapport au FreeBuds 3 et se sent définitivement plus haut de gamme. Le mécanisme d’ouverture est solide comme le roc et apporte un claquement satisfaisant lors de la fermeture. Le couvercle supérieur peut désormais supporter le poids de l’ensemble du boîtier sans se fermer, ce qui est un signe clair de l’amélioration de la construction. Les écouteurs eux-mêmes sont bien assemblés et ont survécu à la chute occasionnelle de près de 2 mètres au sol sans aucune éraflure ni égratignure.

Huawei vend deux versions du FreeBuds 4 en ce qui concerne le boîtier – une version de charge filaire qui a été utilisée pour cet examen et un modèle de charge sans fil qui n’est pas encore disponible. Le contenu de la boîte comprend les écouteurs dans leur étui de chargement, un câble USB-C pour le chargement et quelques manuels. Les têtes sont classées IPX4 pour la résistance à l’eau et à la poussière.

Caractéristiques

Dès que vous placez les écouteurs dans votre oreille, vous obtenez un son d’accompagnement pour vous faire savoir qu’ils sont connectés. Vous pouvez utiliser l’un ou l’autre séparément, ce qui est bien si vous souhaitez partager votre musique avec un ami. La suppression de l’un ou l’autre des boutons met instantanément en pause tous les médias, y compris les vidéos sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables.

Le processus d’appairage est le même que pour la plupart des autres écouteurs TWS – vous ouvrez le boîtier et maintenez le bouton d’appairage enfoncé pendant quelques secondes, puis sélectionnez le FreeBuds 4 dans le menu Bluetooth. L’appairage sur les appareils Huawei est instantané dès que vous ouvrez le couvercle supérieur. Vous obtenez également une animation élégante des bourgeons pour vous faire savoir qu’ils sont connectés.

Vous pouvez coupler deux appareils simultanément (votre téléphone et votre ordinateur portable par exemple) et les écouteurs sont suffisamment intelligents pour savoir quel appareil vous utilisez au moment exact et peuvent basculer entre eux. Cette fonctionnalité fonctionnait également parfaitement sur les appareils autres que Huawei, ce qui est un ajout bienvenu si vous n’êtes pas pleinement investi dans l’écosystème de Huawei.

L’application AI Life de Huawei est votre guichet unique pour contrôler toutes les fonctions des FreeBuds 4. Même si vous utilisez un téléphone autre que Huawei, il est préférable de télécharger l’application depuis l’AppGallery Store de Huawei car la version Google Play ne prend pas en charge le FreeBuds 4 pour une raison quelconque. Une fois la configuration terminée, l’état de la batterie des écouteurs gauche et droit ainsi que leur étui vous est présenté, un centre de connexion de tous vos appareils couplés et de nombreux raccourcis pour les commandes gestuelles.











Contrôles de l’application Huawei AI Life

Les tiges tactiles des FreeBuds 4 sont définitivement un point fort et ont fonctionné de manière exceptionnelle lors de mes tests associés aux appareils Huawei et aux smartphones, tablettes et ordinateurs portables d’autres marques. Il y a un double appui et un geste d’appui long sur chaque bouton ainsi qu’un balayage vertical pour régler le volume. Vous pouvez remapper les actions d’appui double et long tandis que les balayages sont à juste titre réservés au réglage du volume.

La fonction Find My Earphones est assez explicite. Les Buds peuvent jouer un bruit très aigu pour vous aider à les localiser s’ils ont été égarés.

Une grande nouveauté dans FreeBuds 4 est le système Open-fit Active Noise Cancellation 2.0. Il apporte des ajustements automatiques à la suppression du bruit en fonction de l’environnement environnant avec un système de réduction de bruit hybride à double microphone au lieu du système à micro unique sur les FreeBuds 3.

Sur le papier, cela signifie une meilleure captation du son ambiant et une meilleure suppression du bruit, mais en réalité, je ne pouvais pas faire la différence par rapport à l’ancien modèle. Le FreeBuds 4 peut également détecter la forme de votre conduit auditif, puis appliquer le meilleur mode de suppression du bruit correspondant.

C’est ici qu’il faut mentionner que la qualité de l’ANC dépend de l’étanchéité créée par les écouteurs dans votre conduit auditif. Ainsi, les oreilles plus petites seront naturellement mieux positionnées ici. Par rapport aux écouteurs intra-auriculaires avec ANC, les FreeBuds 4 ont sous-performé pour isoler les bruits extérieurs dans mon expérience personnelle. Les personnes ayant des cavités d’oreille plus petites pourraient voir des résultats différents, donc si vous en avez l’occasion, testez l’ajustement avant de sortir et de les acheter.

Huawei propose également des micros à sensibilité plus élevée qui peuvent enregistrer des sons avec une fréquence d’échantillonnage allant jusqu’à 48 kHz, ce qui permet une prise de voix claire même dans les environnements les plus bruyants. Vous pouvez trouver plus de détails dans la section qualité sonore ci-dessous. Il existe également un mode à faible latence avec un délai de 90 ms sur les téléphones HarmonyOS 2 (que nous n’avons pas encore pu tester) et de 150 ms sur les appareils EMUI, ce qui est certainement un ajout bienvenu pour les joueurs.

Qualité sonore

Les FreeBuds 4 sont dotés de haut-parleurs à bobine dynamique de 14,3 mm. Pendant ma période de test, j’ai écouté divers genres musicaux aux côtés de podcasts occasionnels, de vidéos YouTube et de quelques matchs de basket-ball. Les écouteurs délivrent un son net, clair et riche dans tous les cas d’utilisation sans trop prononcer les basses. Ce ne sont pas les paires d’écouteurs TWS les plus bruyantes du marché, mais elles offrent tout de même un profil sonore équilibré, ce qui est une avancée notable par rapport aux options plus abordables que nous avons testées l’année dernière.

Bien que la qualité sonore soit supérieure à la moyenne pour les écouteurs TWS, la suppression du bruit n’est pas si impressionnante. Vous vous sentez certainement moins agité avec l’ANC activé, mais c’est loin du niveau d’autres écouteurs intra-auriculaires haut de gamme comme les AirPods Pro ou le WF-1000XM4 de Sony. Lors de mes tests, j’ai trouvé que le FreeBuds 4 bloquait les bruits extérieurs subtils comme les coups de clavier ou le sifflement du distributeur d’eau au bureau.

À l’extérieur ou à la salle de sport, les FreeBuds 4 n’ont pas impressionné par leur suppression du bruit, mais cela est dû au mauvais ajustement de mes oreilles. Cela complique à son tour leur recommandation par rapport à une paire d’écouteurs intra-auriculaires avec des embouts en silicone appropriés qui peuvent créer une meilleure étanchéité dans votre conduit auditif.

La prise de voix par les microphones embarqués était correcte, mais les enregistrements sont sortis étouffés. Je n’ai pas vu de grande différence avec le taux d’enregistrement 48Khz de Huawei activé et je trouve toujours les AirPods d’Apple comme l’étalon-or pour une prise de voix fidèle à la réalité. Pendant les appels téléphoniques, les gens de l’autre côté ont signalé une réception forte et claire venant de mon côté. Huawei a placé les microphones avec un conduit coupe-vent qui fait un travail impressionnant dans les environnements venteux.

Vie de la batterie

Huawei revendique 2,5 heures d’autonomie avec ANC activé et jusqu’à 4 heures sans. Le boîtier de charge étend ces chiffres à 14 heures ou 22 heures respectivement. Une charge rapide de 15 minutes vous offre jusqu’à 2,5 heures de lecture de musique.

Lors de mes tests, j’ai trouvé que ces chiffres étaient exacts. FreeBuds 4 a réussi à me tenir deux jours complets de travail et de séances de gym avant que l’indicateur de batterie faible ne s’allume. J’écoutais généralement de la musique à 60-80% de volume. Une charge complète de 0 à 100% a pris environ 30 minutes, ce qui est assez impressionnant.

Verdict

Les FreeBuds 4 de Huawei présentent une option viable pour ceux qui recherchent une paire d’écouteurs ouverts haut de gamme qui offrent un son impressionnant et n’ont pas besoin d’un ANC stellaire. Les mises à niveau par rapport aux FreeBuds 3 sont itératives et se ressentent le plus dans le couplage multipoint, la navigation gestuelle révisée et le système de microphone amélioré.

À 150 €/130 £ pour le modèle de recharge filaire et 170 €/150 £ pour la version de recharge sans fil une fois qu’elle sera lancée en juillet, les FreeBuds 4 de Huawei offrent une vente difficile étant donné que les FreeBuds 4i plus abordables vont pour 100 €/80 £ tandis que les excellents FreeBuds Pro de l’année dernière sont tombés à 140 €/130 £.

C’est l’ajustement intra-auriculaire qui détermine le modèle que vous choisissez et si vous êtes du genre à préférer les modèles à oreille ouverte, les FreeBuds 4 sont faits pour vous, mais ne vous attendez pas au même niveau de suppression du bruit que les deux autres modèles. . La durée de vie de la batterie est décente mais n’est pas la meilleure de sa catégorie.

Il y a beaucoup à aimer ici en termes de sortie audio et de fonctionnalités supplémentaires avec un couplage multipoint et des commandes gestuelles parfaitement exécutés, mais il est difficile de recommander les FreeBuds 4 en raison de leur ajustement discutable. Si vous pouvez les saisir lors d’un événement de vente que Huawei propose généralement et que vos conduits auditifs peuvent les retenir sans problème, alors les FreeBuds 4 sont une considération digne de la rare race d’écouteurs TWS à oreille ouverte.