Test du HTC U23 Pro – Tests GSMArena.com

Introduction

Cela fait une minute chaude que nous n’avons pas vu un téléphone HTC au bureau de GSMArena. Il y a de fortes chances que la plupart d’entre vous n’aient pas non plus vu beaucoup de combinés HTC dans la nature. Il est difficile de déterminer avec précision l’état actuel de la recherche, de la production et de la fabrication de smartphones de l’ancien géant taïwanais. Vous vous souvenez peut-être qu’après une étroite collaboration avec Google sur la gamme Pixel, HTC a vendu à Google environ la moitié de ses talents en matière de conception et de recherche ainsi que ses droits non exclusifs sur la propriété intellectuelle liée aux smartphones en 2017 pour 1,1 milliard de dollars.

Depuis lors, les téléphones de marque HTC sont rares et se situent principalement dans le segment des prix économiques. Beaucoup de ces rares téléphones des marques Wildfire et Desire ont également été exclusifs au marché taïwanais de la société. Nous ne savons même pas exactement qui fabrique ces appareils et tous les appareils HTC actuels comme le U23 Pro que nous avons à examiner aujourd’hui.

Historiquement, HTC fabriquait tous ses téléphones dans ses propres usines. D’après ce que nous avons réussi à découvrir, ce n’est plus le cas depuis au moins 2020, lorsque l’entreprise a commencé à sous-traiter une partie de sa fabrication au fabricant sous contrat basé à Taiwan Compal Electronics Inc. et au groupe chinois Wingtech. Notre unité HTC U23 Pro prétend être fabriquée « en Chine », qui pourrait être la Chine continentale ou potentiellement Taïwan, selon l’interprétation. La vérité est que nous ne le savons pas vraiment, et le fait que nous voyons même un téléphone HTC avec ce qui semble être une version internationale est assez surprenant.

Spécifications du HTC U23 Pro en un coup d’œil :

Corps: 166,6 x 77,1 x 8,9 mm, 205 g ; corps en plastique; Résistant à la poussière et à l’eau IP67 (jusqu’à 1 m pendant 30 min).

166,6 x 77,1 x 8,9 mm, 205 g ; corps en plastique; Résistant à la poussière et à l’eau IP67 (jusqu’à 1 m pendant 30 min). Afficher: OLED 6,70″, 120 Hz, résolution 1080 x 2400 px, format d’image 20:9, 393 ppi.

OLED 6,70″, 120 Hz, résolution 1080 x 2400 px, format d’image 20:9, 393 ppi. Jeu de puces : Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1 x Cortex-A710 de 2,4 GHz et 3 x Cortex-A710 de 2,36 GHz et 4 x Cortex-A510 de 1,8 GHz) ; Adréno 644.

Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 (4 nm) : Octa-core (1 x Cortex-A710 de 2,4 GHz et 3 x Cortex-A710 de 2,36 GHz et 4 x Cortex-A510 de 1,8 GHz) ; Adréno 644. Mémoire: 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM ; microSDXC.

256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM ; microSDXC. Système d’exploitation/logiciel : Android 13.

Android 13. Caméra arrière: Large (principal) : 108 MP, f/1.7, 1/1.67″, 0.64µm, PDAF, OIS ; Ultra grand angle : 8 MP, f/2,4, 120 degrés, 1/4,0″, 1,12 µm ; Macro : 5 MP, f/2.2 ; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 108 MP, f/1.7, 1/1.67″, 0.64µm, PDAF, OIS ; : 8 MP, f/2,4, 120 degrés, 1/4,0″, 1,12 µm ; : 5 MP, f/2.2 ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 32 MP, f/2,5, (large), 1/3,2″, 0,7 µm.

32 MP, f/2,5, (large), 1/3,2″, 0,7 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, gyroscope-EIS ; Caméra frontale : 1080p à 30 ips.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, gyroscope-EIS ; : 1080p à 30 ips. Batterie: 4600 mAh ; 30 W filaire, 15 W sans fil, 5 W inversé sans fil, inversé filaire.

4600 mAh ; 30 W filaire, 15 W sans fil, 5 W inversé sans fil, inversé filaire. Connectivité : 5G ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; BT 5.2 ; NFC ; Prise 3,5 mm.

5G ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; BT 5.2 ; NFC ; Prise 3,5 mm. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (monté sur le côté).

En effet, au moment de la rédaction de cet article, le HTC U23 Pro semble être en vente sur Amazon aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Allemagne. Une RAM de 12 Go et une unité de stockage de 256 Go vous coûteront environ 550 €/670 $, ce qui n’est pas exactement un prix budgétaire. En regardant les spécifications de l’U23 Pro, il peut probablement être décrit comme un milieu de gamme selon les normes actuelles, avec des éléments comme un écran OLED 120 Hz, un chipset Snapdragon 7 Gen 1 et un appareil photo principal de 108 MP compatible OIS. Techniquement, cependant, en l’absence de téléphones HTC actuels supérieurs, le U23 Pro est l’offre phare de l’entreprise. Fais-en ce que tu veux.

Dans tous les cas, le U23 Pro est un appareil extrêmement intrigant que nous avons hâte de découvrir, ne serait-ce que pour des raisons de nostalgie.

Déballage

Cependant, avant de passer aux bonnes choses, déballons rapidement le HTC U23 Pro. Il est livré dans une boîte en carton en deux parties très simpliste et de couleur unie. Ce n’est pas du tout accrocheur, avec un design bicolore très sobre. Là encore, le téléphone lui-même n’essaie pas non plus d’être flashy. Quoi qu’il en soit, l’étui est très robuste et devrait parfaitement protéger le téléphone, même en l’absence de supports en plastique à l’intérieur.

La situation accessoire est assez décevante. À moins que vous ne considériez le petit autocollant HTC inclus comme un accessoire, tout ce que vous obtenez est un câble USB Type-C vers Type-C robuste. Le câble est très basique et n’inclut même pas de puce e-marker. Il n’y a pas de chargeur dans la boîte, ce qui est vraiment dommage.