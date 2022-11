Test du HP Pavilion 14 (2022): créez votre propre ordinateur portable à petit budget

Le HP Pavilion 14 est un ordinateur portable économique qui ressemble et fonctionne au-dessus de son prix. À 3,2 livres (1,4 kilogramme), l’ordinateur portable peut facilement être transporté quotidiennement pour l’école ou le travail. Il pourrait également s’agir d’un bon ordinateur portable de bureau à domicile qui peut être facilement connecté à un moniteur, un clavier et une souris sur un bureau, mais qui dispose également d’un écran suffisamment grand pour une utilisation à plein temps. C’est juste un ordinateur portable solide de tous les jours avec un design épuré.

L’ordinateur portable de 14 pouces est ou avec des prix à partir de 650 $. HP propose une variété d’options, notamment des processeurs AMD et Intel, des graphiques discrets et même un choix de quatre couleurs de boîtier. Cela vous donne beaucoup de marge pour trouver un équilibre entre votre budget et vos besoins de performance. Mais même au maximum, le Pavilion 14 coûte 1 340 $. Et c’est avant toute remise pour adoucir l’affaire. (Lisez la suite pour plus de détails sur les prix, y compris les prix internationaux.)

Comme De nombreuses options de configuration, y compris des graphiques discrets

Conception attrayante et légère avec un bon assortiment de ports N’aime pas Flex dans le pont du clavier, couvercle

La durée de vie de la batterie pourrait décevoir

Le modèle préconfiguré que j’ai testé coûte normalement 800 $, ce qui n’est pas mal pour un ordinateur portable 14 pouces 1080p avec un processeur Intel Core i5 de 12e génération, 16 Go de mémoire et un SSD de 256 Go. Mais au moment de cet examen, . Le HP Pavilion 14 est également disponible au Royaume-Uni et en Australie avec des processeurs AMD avec des prix et – ceux-ci sont également réduits à 400 £ et 1 199 AU $.

Il n’est pas inhabituel que certains modèles et configurations soient mis en vente et hors vente. Donc, si vous pouvez vous permettre d’attendre une remise, cela en vaut vraiment la peine car elle peut être importante. Pour le Black Friday et le Cyber ​​Monday, HP a même et versions personnalisables – une rareté – afin que vous puissiez choisir les spécifications exactes que vous souhaitez.

Pavillon HP 14 (2022) Prix ​​tel que revu 800 $ Taille/résolution d’affichage Écran 14 pouces 1 920 x 1 080 CPU Processeur Intel Core i5-1235U à 1,3 GHz Mémoire 16 Go de RAM DDR4 3 200 MHz Graphique Carte graphique Intel Iris Xe de 128 Mo Stockage Disque SSD PCIe M.2 de 256 Go Ports USB-C (10 Gbit/s), USB-A (x2, 5 Gbit/s), HDMI 2.1, prise audio combinée La mise en réseau Combo MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 (2×2) et Bluetooth 5.2 Système opérateur Windows 11 Famille

Les choix de composants incluent deux processeurs AMD et trois puces Intel jusqu’à un Core i7-1255U. Avec le modèle Intel, vous pouvez ajouter un processeur graphique Nvidia GeForce MX550 d’entrée de gamme de 2 Go pour les jeux en basse résolution et la création de contenu simple. Le Pavilion 14 peut également être configuré avec 8 Go, 12 Go ou 16 Go de mémoire et jusqu’à un disque SSD de 1 To. Ce qui est bien, c’est que ni la mémoire ni le stockage ne sont soudés sur la carte mère, et c’est assez facile pour entrer dans l’ordinateur portable vous pouvez donc potentiellement ajouter plus de RAM ou un SSD plus grand et plus rapide plus tard si vous commencez avec une version moins chère.

Josh Goldman/Crumpe



HP propose également un choix de trois écrans. Tous sont en Full HD (1 920 x 1 080 pixels). Mon ordinateur portable d’examen avait l’écran de base, qui, comme le reste de la configuration, convient à une utilisation générale. Il n’est pas particulièrement brillant – il est évalué à 250 nits – et le revêtement brillant n’est pas idéal si vous travaillez régulièrement à proximité de fenêtres ou de lumières lumineuses. À partir de cet écran, vous pouvez passer à un écran tactile. L’option supérieure a une luminosité nominale de 400 nits et une gamme de couleurs 100 % sRGB, ce qui en fait le meilleur choix si vous souhaitez éditer des photos ou des vidéos ou si vous souhaitez une meilleure couleur en général.

Josh Goldman/Crumpe



L’une des rares choses qui ne peuvent pas être mises à niveau est la webcam. C’est une caméra HD 720p qui était standard avant que tout le monde ne commence à passer plus de temps sur les appels vidéo et elle nécessite vraiment beaucoup de lumière pour une image décente. Ce serait bien si une mise à niveau vers la webcam 5 mégapixels de HP était disponible. HP inclut son application d’éclairage amélioré qui transforme une partie de votre écran en un anneau lumineux pour vous aider à mieux paraître devant l’appareil photo.

Si la webcam est importante pour vous, pensez à le Pavillon 14 Plus. C’est un peu plus cher mais ajoute la webcam de 5 mégapixels pour des vidéos plus nettes et plus détaillées, un deuxième port USB-C et un emplacement pour carte microSD, un lecteur d’empreintes digitales, des processeurs et des graphiques plus performants et une option d’affichage OLED.

Josh Goldman/Crumpe



Dans l’ensemble, HP a mis au point un ordinateur portable solide et économique avec le Pavilion 14. Il y a quelques lacunes relativement mineures. La durée de vie de la batterie n’est pas géniale. Il a atteint 6 heures et 51 minutes lors de notre test de vidéo en streaming avec l’affichage à 50% de luminosité et le volume via les écouteurs à 50%. En outre, le couvercle et le clavier sont flexibles. C’est particulièrement visible au centre du clavier et lorsque vous appuyez sur le pavé tactile. Cela rend simplement ce joli ordinateur portable moins cher.

Sinon, compte tenu de son prix, le HP Pavilion 14 est un ordinateur portable très sympathique. Si la durée de vie de la batterie est importante et que cela ne vous dérange pas d’être plus petit, envisagez fortement le Pavillon Aéro 13. C’est et a duré plus de 10 heures dans nos tests, en plus il ne pèse que 2 livres. En dehors de HP, considérez le . Ce deux-en-un est légèrement plus cher mais surpasse le Pavilion 14, a une autonomie de batterie plus longue et possède des fonctionnalités telles qu’un port Thunderbolt 4 USB-C, un lecteur de carte SD, une webcam 1080p avec un obturateur de confidentialité et un lecteur d’empreintes digitales.

Le processus d’examen des ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes et autres appareils de type informatique se compose de deux parties : des tests de performance dans des conditions contrôlées dans les laboratoires CNET et une utilisation pratique intensive par nos examinateurs experts. Cela comprend l’évaluation de l’esthétique, de l’ergonomie et des fonctionnalités d’un appareil. Un verdict de révision final est une combinaison de jugements objectifs et subjectifs. La liste des logiciels d’analyse comparative que nous utilisons change au fil du temps à mesure que les appareils que nous testons évoluent. Les tests de base les plus importants que nous exécutons actuellement sur chaque ordinateur compatible incluent : Primate Labs Geekbench 5, Cinebench R23, PC Mark 10 et 3DMark Fire Strike Ultra. Une description plus détaillée de chaque référence et de la façon dont nous l’utilisons peut être trouvée dans notre page Comment nous testons les ordinateurs.

Geekbench 5 (multicœur) Dell Inspiron 14 7420 2-en-1 Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Processeur Cinebench R23 (multicœur) Dell Inspiron 14 7420 2-en-1 Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



PCMark 10 Édition Pro Dell Inspiron 14 7420 2-en-1 Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark Wild Life Extreme Illimité Dell Inspiron 14 7420 2-en-1 Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Test de vidange de la batterie de lecture vidéo en streaming (minutes) Dell Inspiron 14 7420 2-en-1 Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances