Test du HP Laptop 17 (2022) : un gros portable pour les petits budgets

HP propose quatre gammes d’ordinateurs portables grand public : Spectre, Envy, Pavilion et l’ordinateur portable HP clairement nommé. Disponible en tailles 14, 15 et 17 pouces, la gamme d’ordinateurs portables HP d’entrée de gamme se concentre principalement sur la fourniture des meilleures performances possibles pour moins d’argent. Les corps sont en plastique, ils ont peu de ports, et quand il s’agit de fonctionnalités et de commodités supplémentaires, il n’y en a vraiment pas. C’est tout à fait compréhensible (jusqu’à un certain point, de toute façon); des prix quand en vente .

Les prix bas s’étendent également à la taille de 17,3 pouces, de sorte que vous pouvez obtenir un écran plus grand dans un boîtier portable et raisonnablement mince avec de bonnes performances pour les tâches de bureau à domicile, le divertissement et simplement l’informatique générale. La durée de vie de la batterie était correcte également à près de 9 heures lors de nos tests. Plus, afin que vous puissiez équilibrer prix et performances en fonction de vos besoins. (Si vous avez besoin d’aide pour déterminer vos besoins, consultez notre guide complet pour acheter un ordinateur portable économique.)

Comme Bonnes performances, autonomie de la batterie

De nombreuses options de configuration

Commence à moins de 500 $ N’aime pas Le port USB-C ne peut pas être utilisé pour l’alimentation ou la sortie d’affichage

Pas d’option pour ajouter un clavier rétro-éclairé

HP vend plusieurs versions personnalisables du Laptop 17 ou . je recommande le si votre budget le permet. Même si le modèle que j’ai testé était , le 17z-cp100 construit sur commande vous donne la possibilité de le modifier avec les mêmes composants haut de gamme pour mieux s’adapter à votre budget. Cependant, si vous souhaitez accéder à tous les composants proposés par HP pour le Laptop 17, consultez ou . HP propose également un Laptop 17 personnalisable . HP Australie ne vend pas la taille 17 pouces, mais les modèles 14 et 15 pouces sont disponibles .

Ordinateur portable HP 17 Prix ​​tel que revu 650 $ Taille/résolution d’affichage Écran 17 pouces 1 920 x 1 080 CPU AMD Ryzen 55625U 2,3 GHz Mémoire 8 Go de RAM DDR4 3 200 MHz Graphique Carte graphique AMD Radeon intégrée de 512 Mo Stockage Disque SSD PCIe NVMe M.2 de 256 Go Ports USB-C (5 Gbit/s), USB-A (x2, 5 Gbit/s), HDMI 1.4b, prise audio combinée La mise en réseau Combo MediaTek Wi-Fi 6 MT7921 (2×2) et Bluetooth 5.2 Système opérateur Windows 11 Famille

Josh Goldman/Crumpe



Encore une fois, HP propose de nombreuses combinaisons de composants. Avec les processeurs Intel ou AMD, il peut être configuré avec 8, 12 ou 16 gigaoctets de mémoire ; jusqu’à un disque SSD de 1 To ou une combinaison d’un disque dur de 1 To et d’un SSD ; un écran 1920×1080 pixels ou un écran 1600×900 avec ou sans tactile ; et un choix de Wi-Fi 5 (802.11ac) ou Wi-Fi 6 plus rapide (802.11ax). HP vous propose également un choix de couleurs de carrosserie, notamment le blanc, l’argent, le bleu et l’or, bien que les options varient selon la configuration.

Ce qui est décevant, c’est que HP n’offre pas la possibilité de mettre à niveau le clavier vers un clavier avec rétroéclairage. Le clavier de l’ordinateur portable HP 17 se sent bien avec une touche tactile sur les touches, et les grandes légendes de touches blanches se détachent sur les touches noires de mon unité d’examen. Les claviers sont de couleur assortie au corps (le corps blanc a des touches blanches) et les couleurs plus claires ont des légendes noires. Cependant, aucune des configurations n’est livrée avec un clavier rétroéclairé. Ce n’est pas inhabituel étant donné le faible prix de départ. Mais il n’est pas rare non plus d’offrir le rétroéclairage en tant que mise à niveau.

Josh Goldman/Crumpe



Le long de cette ligne, alors que l’ordinateur portable HP 17 a un assortiment de ports correct pour son prix, il manque quelques connexions que vous pourriez rechercher. Il n’y a pas de fente pour carte SD ou microSD. Il n’y a pas de prise Ethernet. Et, bien qu’il existe une sortie HDMI pour un écran externe, le port USB-C de l’ordinateur portable ne prend pas en charge un deuxième écran. Le port USB-C ne peut pas non plus être utilisé pour alimenter ou charger l’ordinateur portable ; il utilise à la place un adaptateur secteur avec un connecteur cylindrique.

Si un clavier rétroéclairé et un meilleur assortiment de ports sont importants pour vous, envisagez de passer à la ligne Pavillon. Malheureusement, HP ne vend pas actuellement d’ordinateur portable Pavilion de 17 pouces. Le grand écran du Laptop 17 est définitivement un plus pour le prix.

Josh Goldman/Crumpe



Soutenu par de bonnes performances de traitement et une bonne autonomie de la batterie, le HP Laptop 17 est une bonne affaire. Sa taille n’est pas idéale pour les déplacements fréquents, mais il n’est pas non plus extraordinairement lourd comme les anciens modèles de 17 pouces. De plus, comme HP utilisait des cadres plus minces autour de l’écran, j’ai pu ranger l’ordinateur portable 17 dans un sac à dos conçu pour les ordinateurs portables de 16 pouces.

Ce qui est bien avec la taille de 17 pouces, c’est qu’il y a suffisamment d’espace pour travailler confortablement avec plusieurs fenêtres côte à côte. La sortie HDMI peut être utilisée avec un moniteur externe lorsque vous voulez plus d’espace, mais vous pouvez également constater que vous n’en avez pas besoin. La taille et le prix en font également un bon choix pour un ordinateur familial. Il prend moins de place qu’une configuration de bureau complète, il est potentiellement moins cher et il peut facilement être déplacé dans la maison. Encore une fois, le HP Laptop 17 vous permet d’obtenir les meilleures performances possibles pour moins d’argent. Vous aurez toujours envie d’attendre une vente, cependant.

Le processus d’examen des ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes et autres appareils de type informatique se compose de deux parties : des tests de performance dans des conditions contrôlées dans les laboratoires CNET et une utilisation pratique intensive par nos examinateurs experts. Cela comprend l’évaluation de l’esthétique, de l’ergonomie et des fonctionnalités d’un appareil. Un verdict de révision final est une combinaison de jugements objectifs et subjectifs. La liste des logiciels d’analyse comparative que nous utilisons change au fil du temps à mesure que les appareils que nous testons évoluent. Les tests de base les plus importants que nous exécutons actuellement sur chaque ordinateur compatible incluent : Primate Labs Geekbench 5, Cinebench R23, PC Mark 10 et 3DMark Fire Strike Ultra. Une description plus détaillée de chaque référence et de la façon dont nous l’utilisons peut être trouvée dans notre page Comment nous testons les ordinateurs.

Geekbench 5 (multicœur) Dell Inspiron 14 7420 2-en-1 Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Processeur Cinebench R23 (multicœur) Dell Inspiron 14 7420 2-en-1 Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



PCMark 10 Édition Pro Dell Inspiron 14 7420 2-en-1 Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



3DMark Wild Life Extreme Illimité Dell Inspiron 14 7420 2-en-1 Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances



Test de vidange de la batterie de lecture vidéo en streaming (minutes) Dell Inspiron 14 7420 2-en-1 Noter: Des barres plus longues indiquent de meilleures performances