Test du Honor V Purse – Actualités GSMArena.com

Il existe une nette division en ce qui concerne les téléphones pliables, les modèles à clapet les plus compacts étant souvent commercialisés comme accessoires de mode tendance, tandis que les plus grands pliables de type livre sont destinés aux utilisateurs expérimentés qui ont besoin d’espace pour effectuer plusieurs tâches en déplacement. Honor a décidé d’essayer de fusionner style et productivité avec son V Purse et nous avons finalement pu passer du temps avec l’appareil pour voir comment il se comporte au quotidien.

George Zhao, PDG de Honor, a décrit le V Purse comme une « déclaration de mode phy-numérique » lors de son dévoilement : un sac à main numérique avec des bretelles interchangeables qui se trouve également être un grand écran pliable avec un spacieux écran OLED enveloppant de 7,71 pouces. Ce n’était censé être qu’un appareil conceptuel jusqu’à ce que Honor décide de lancer le V Purse en Chine.

Déballage

Honor V Purse est livré dans une grande boîte qui abrite le téléphone avec son écran déplié. Il y a une brique de chargement de 35 W, un câble USB-C vers USB-A pour le chargement et une broche d’éjection SIM. Honor nous a également envoyé son accessoire de sangle qui se fixe au cadre du téléphone sur le côté droit et vous permet de le porter littéralement autour de votre épaule comme un sac à main.

Maintenant, cet critique a utilisé le téléphone sans la chaîne car cela ne convenait pas à son style personnel, mais de nombreux utilisateurs portent déjà leur téléphone-barre autour de leurs épaules avec des étuis similaires.

Conception

L’exploit le plus remarquable du V Purse est sa taille. Une fois plié, il mesure 156,5 mm de haut et 74,7 mm de large tout en mesurant 8,6 mm à son point le plus épais et ne pèse que 214 grammes. Pour référence, un Samsung Galaxy S23 Ultra mesure 163,4 x 78,1 x 8,9 mm et pèse 234 g, tandis qu’un iPhone 15 Pro Max mesure 159,9 x 76,7 x 8,3 mm et pèse 221 g. Cela signifie que le V Purse prendra moins de place et de poids dans votre poche qu’un téléphone à barre phare tout en offrant un immense écran OLED de 7,71 pouces sur simple pression d’un bouton.

Honor V Purse est également le « pliable le plus fin au monde » mesurant seulement 4,3 mm à l’état déplié, ce qui semble dangereusement fin, mais cela le rend encore plus facile à manipuler d’une seule main et rend également le téléphone beaucoup plus facile à transporter.







Honor V Purse est remarquablement mince

Honor V Purse apporte un design pliable vers l’extérieur qui enveloppe l’écran autour de l’arrière de l’appareil. Il s’agit d’un choix moins courant pour les appareils pliables de nos jours, Huawei ayant sorti son dernier Mate Xs 2 pliable vers l’extérieur en 2022. Vous obtenez un écran de 6,45 pouces lorsque l’appareil est plié avec un rapport d’aspect de 19,4:9 comme un téléphone à barre ordinaire, ce qui rend la saisie et l’utilisation générale sont moins encombrantes que la plupart des grands téléphones pliables.

Lorsque vous avez besoin de plus d’espace sur l’écran, vous ouvrez l’écran via le mécanisme de fermoir et son bouton de déverrouillage dédié. Il est situé à l’arrière de l’appareil, juste en dessous des caméras et du flash LED. Le mécanisme de déclenchement semble solide et nous n’avons aucun souci quant à sa longévité.

Vous êtes ensuite accueilli avec l’écran complet de 7,71 pouces avec sa résolution de 2 348 x 2 016 pixels et un rapport hauteur/largeur de 10,5:9, rafraîchissant à 90 Hz et avec une luminosité maximale de 1 600 nits.

L’écran est magnifique et offre une résolution suffisante, une grande précision des couleurs et une luminosité élevée pour que votre contenu soit aussi immersif que possible pour un smartphone. Le problème majeur des téléphones pliables vers l’extérieur est le fait que leur écran recouvert de plastique est toujours exposé, ce qui est particulièrement inquiétant ici car le V Purse se positionne également comme un accessoire de mode qui augmente les chances que l’écran entre en contact avec des objets et des objets durs. surfaces. L’avantage est que le pli de l’écran est beaucoup moins proéminent que sur les téléphones pliables vers l’intérieur, ce qui permet une expérience visuelle plus immersive.

Une autre caractéristique intéressante du design du V Purse est qu’il est plus ergonomique pour la lecture grâce au renflement sur le côté qui agit comme une position de repos naturelle pour votre main. Cela rend la lecture sur le V Purse beaucoup plus confortable que celle de ses concurrents pliables vers l’intérieur.

Logiciel et performances

Honor V Purse fonctionne sur MagicOS 7.2 basé sur Android 13. L’interface vous sera familière si vous avez utilisé des smartphones Honor au cours des deux dernières années. MagicOS est un skin Android fortement modifié avec un look distinct. Vous bénéficiez d’une prise en charge complète de l’application Google, d’aucun tiroir d’applications et d’une multitude d’options de personnalisation de l’écran d’accueil et de l’écran de verrouillage.

Magic Wallet est l’un des ajouts logiciels clés pour le V Purse. Il permet à la partie arrière de l’écran d’afficher un fond d’écran AOD personnalisé avec un total de 47 options parmi lesquelles choisir et la possibilité d’ajouter des images de votre galerie. Certains modèles de Honor sont interactifs et comportent des éléments mobiles qui simulent le type d’objets que vous trouverez dans un vrai sac à main, comme du maquillage et des bijoux.

Vous pouvez également ajouter une invite de texte sur le côté de l’appareil pour une touche de personnalité supplémentaire. Magic Wallet fonctionne via un triple appui sur la partie secondaire de l’écran ou via un raccourci widget sur l’écran d’accueil. Il peut également être activé pour rester allumé jusqu’à 30 minutes, ce qui sera extrêmement éprouvant pour la batterie.





















Le Honor V Purse comme sac à main

Les grands dossiers vous permettent de regrouper des applications sur votre écran d’accueil et de les lancer directement d’un simple clic. Vous bénéficiez également de la prise en charge de l’assistant Yoyo et du Multi Dock de Honor, qui permettent un changement d’application plus rapide. Honor a déployé des efforts pour optimiser l’interface utilisateur pour un écran plus grand avec la possibilité de redimensionner toutes les applications Android pour s’adapter au grand écran en mode tablette.











Écran d’accueil du Honor V Purse, menu des paramètres, multitâche double application et Magic Wallet

L’application de paramètres comporte un double volet et vous pouvez facilement redimensionner les applications dans des fenêtres contextuelles ou les positionner côte à côte. Bien que vous puissiez utiliser deux applications côte à côte, vous ne pouvez pas avoir deux instances de la même application, ce qui constitue un domaine potentiel d’amélioration.

Dans l’ensemble, les optimisations logicielles du Magic V Purse sont un peu en retard par rapport à celles des pliables Samsung et Oppo. Nous aimerions voir un dock d’application, la possibilité d’exécuter plusieurs instances de la même application et une sorte d’option de redimensionnement rapide pour le multitâche avec plus de deux applications à la fois.

Honor V Purse est l’un des rares cas où un appareil pliable n’est pas associé à un chipset phare. Le Snapdragon 778G est une puce de milieu de gamme supérieure de 2021 qui n’est pas le type de SoC que l’on trouve normalement dans un téléphone pliable. Nous pouvons accepter l’idée qu’un concept de téléphone comme celui-ci n’a pas besoin d’une puce phare et certains pensent que le 778G est un bon choix en matière de dissipation thermique, de stabilité du CPU et du GPU. Honor a opté pour 16 Go de RAM en standard, ce qui devrait laisser une certaine marge de manœuvre en multitâche.





Honor V Fold apporte un SoC Snapdrgaon 778G ainsi que 16 Go de RAM et 512 Go de stockage

Malheureusement, notre unité d’évaluation du Honor V Purse ne nous permet pas d’installer des applications d’analyse comparative et nous ne pouvons donc pas tester ses performances avec notre gamme habituelle de tests. Nous ne pouvons que commenter l’expérience utilisateur qui est fluide et rapide en utilisation générale. Nous n’avons rencontré aucun décalage apparent lors de la navigation dans l’interface utilisateur et du basculement entre les applications.

Le Snapdragon 778G est une puce performante avec suffisamment de puissance pour la plupart des tâches, y compris les jeux avec des graphismes de haute qualité. Le téléphone n’est jamais chaud au toucher, même lors de tâches plus exigeantes, ce qui est également impressionnant compte tenu de son profil mince.

Caméra

Honor a opté pour une caméra principale de 50 MP dotée d’un capteur Sony IMX800 avec une ouverture f/1,9 et produisant des photos en résolution de 12,5 MP par défaut. La caméra principale est rejointe par un objectif ultra-large de 12 MP avec une ouverture f/2,2. Armé de ces deux capteurs, le V Purse couvre une plage de zoom de 0,6x, 1x et 2x avec une option de recadrage 2x sur le capteur principal. Malheureusement, aucun des deux tireurs ne propose OIS.















Caméra principale

Les images de la caméra principale offrent de bons détails même si le rendu des couleurs laisse un peu à désirer. Vous pouvez remarquer que les verts semblent délavés dans certains cas.

Les prises de vue 2x sont comparables aux prises de vue 1x classiques en termes de détails et de rendu des couleurs.











Caméra principale 2x

L’objectif ultra-large de 12 MP offre moins de détails et prend du recul dans la reproduction des couleurs. Les photos prises à la lumière du jour lors d’une journée de janvier typiquement terne semblent atténuées et laissent beaucoup à désirer, tant en termes de détails que de dynamisme.









Caméra ultra-large

Lorsque l’appareil est plié, vous pouvez utiliser la partie arrière de l’écran comme viseur pour prendre des selfies avec les caméras principales ou ultra-larges. Alternativement, l’arrière peut servir de miroir dynamique pour la personne photographiée.

Les selfies sur l’objectif frontal de 8 MP offrent un bon contraste et une reproduction des couleurs décente. Il y a suffisamment de détails et les tons chair sont fidèles à la réalité.







Selfies

Batterie et vitesse de charge

Honor a installé une batterie de 4 500 mAh à l’intérieur du V Purse qui, associée à l’écran à taux de rafraîchissement de 90 Hz et au chipset de milieu de gamme, suggérerait un score comparable à celui de certains des autres pliables grand écran populaires comme le Samsung Galaxy Z Fold5, le OnePlus Open et l’Oppo Find N3. Ce n’était pas le cas ici, car le V Purse a gagné un 8h08 note dans notre score d’utilisation active qui est loin derrière ces trois.

Les temps de charge n’étaient pas non plus particulièrement impressionnants, le V Purse ayant besoin de 66 minutes pour une charge complète. Nous avons utilisé l’adaptateur SuperCharge 35 W fourni par Honor pour notre test. Le téléphone a géré une charge de 0 à 32 % 15 minutes et était assis à 60 % après 30 minutes sur l’horloge. Le téléphone est resté relativement frais et n’a pas dépassé 34° pendant les pics de charge.

Conclusion

Honor V Purse n’est pas un téléphone pliable typique. Il se plie vers l’extérieur, sert également de pochette et fonctionne avec du matériel de milieu de gamme. Il se démarque sûrement de la foule des pliables par son design extravagant.

Les spécifications n’ont jamais été le facteur déterminant ici et si vous regardez le V Purse sur papier, cela peut ressembler à un midranger déguisé en phare pliable. Comme nous l’avons découvert, ce n’est pas exactement le cas, car la construction haut de gamme et le superbe écran conviennent à un téléphone haut de gamme, tandis que les performances du Snapdragon 778G sont assez solides, voire nécessairement à la pointe de la technologie.

L’écran OLED de 7,71 pouces est superbe pour la consommation multimédia et il devient très lumineux sans avoir de pli gênant…