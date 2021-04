Introduction, déballage, par rapport au modèle AMD

Il s’agit du Honor MagicBook Pro et c’est le champion de 16,1 pouces de la gamme d’ordinateurs portables Honor pour le moment.

Nous avons eu un rodage avec cette machine en septembre et en avons fait un examen complet, mais elle était alimentée par l’AMD Ryzen 5 4600H avec le GPU Radeon RX Vega 6 intégré.

L’unité que nous avons aujourd’hui est le modèle Intel Core i5-10210U avec un GPU NVIDIA GeForce MX350 avec le reste inchangé.

Nous passerons en revue les aspects matériels du Honor MagicBook Pro mais n’entrerons pas dans les détails, car tout ce qui se trouve en dehors du processeur, du GPU et de la durée de vie de la batterie est identique et vous devriez simplement vous référer à notre examen initial.

Le Honor MagicBook Pro est livré avec un chargeur d’alimentation de 65 W avec un câble USB-C vers USB-C 5A. C’est tout – ordinateur portable, chargeur et câble. Ce qui est bien, c’est que le chargeur est compatible avec les principales normes PD et peut charger votre téléphone à 10W, 18W, 24W, 45W et 65W.

Le MagicBook Pro alimenté par Intel que nous avons reçu est le modèle Mystic Silver, mais vous avez également le choix entre Space Grey.







Version Intel vs AMD

Écran, pavé tactile, clavier, E / S

L’écran du MagicBook Pro est un panneau 16,1 pouces 16: 9 1920x1080px IPS 60Hz avec une surface mate. C’est un très bon panneau avec un excellent contraste de 1340: 1 et une luminosité maximale de 330 nits au centre.







Même très bon affichage

Le clavier et le pavé tactile sont bons. Le clavier a une course adéquate et une bonne réponse. Nous avons eu besoin d’un peu de temps pour nous ajuster aux grilles des haut-parleurs de chaque côté, nous avons continué à frapper la grille au lieu du bouton d’entrée. Certains d’entre nous auraient préféré un pavé numérique sur un ordinateur portable de 16 pouces, tandis que d’autres aiment leur mise en page plus simple et leur pavé tactile centré. Cet critique pense que Honor a fait le bon choix.

Les touches haut et bas plus petites sont un peu inexcusables sur un appareil aussi grand que celui-ci.

Le pavé tactile est grand et facile à utiliser. Il prend en charge les gestes multi-touch et il y a un écran de configuration soigné où vous pouvez activer différents gestes à trois et quatre doigts. La surface est en plastique, ce qui est bien pour cette classe de machine, mais elle vacille un peu lorsque vous appuyez dans le coin inférieur gauche. C’est un peu inquiétant pour la durabilité à long terme du pavé tactile, bien que le modèle Ryzen semble tenir beaucoup six mois.

En termes d’E / S, le MagicBook Pro est bien équipé. Il y a un port USB-C (qui est utilisé pour le chargement), un port HDMI et USB-A (USB 3.2, Gen.1, 5 Gbps) pleine taille à gauche et deux ports USB-A et une prise 3,5 mm à droite . Nous aurions également accueilli un port USB-C sur la droite, afin que nous puissions avoir le choix du côté de charge, mais au moins, Honor a choisi le bon côté par défaut.







Les ports

Il y a un scanner d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation sur le côté supérieur droit de l’ordinateur portable. Il prend en charge la mise en cache, ce qui signifie qu’il se souviendra de votre empreinte digitale lorsque vous appuyez sur pour allumer l’ordinateur, puis vous connectez directement.

Le positionnement de la webcam est inconfortable. Il se trouve à l’écart dans un bouton spécial entre les boutons F6 et F7 afin qu’il soit caché sous le clavier lorsque vous n’en avez pas besoin.

Mais c’est une caméra en haut du nez qui vous regarde du fond de votre clavier et qui est facilement bloquée par toute sorte de frappe. C’est aussi de mauvaise qualité. Il est 720p, a des couleurs médiocres, une faible netteté et une plage dynamique très limitée. Cela fera le travail, mais pas beaucoup au-delà.







Lecteur d’empreintes digitales et webcam

Pour accéder aux composants internes du Honor MagicBook Pro, il faut une vis torx et un levier en plastique pour détacher le panneau de l’ordinateur portable. Il y a 10 vis que vous devez retirer, aucune d’entre elles n’est cachée.

En dessous, vous êtes accueilli par la carte mère, la batterie, le système de refroidissement et les deux seuls composants remplaçables – la carte Wi-Fi et le SSD M.2.

Il n’y a pas de deuxième emplacement de stockage, bien qu’il semble y avoir une baie vide pour un disque dur de 2,5 « , mais il n’y a pas de connexion SATA présente.

La RAM est soudée, mais comme vous ne pouvez choisir qu’une seule configuration 16 Go + 512 Go du MagicBook Pro, ce n’est pas grave.







Sous le couvercle

Thermiques, performances

Le Honor MagicBook Pro alimenté par Intel dispose d’un processeur Intel Core i5-10210U de 10e génération avec 4 cœurs physiques et 8 threads. Il s’agit de la génération Intel Comet Lake maintenant plus ancienne et non de l’actuel Tiger Lake que Huawei inclut dans sa série MateBook X.

L’Intel Core i5-10210U est une puce de 15 W avec 6 Mo de cache et une vitesse d’horloge maximale de 4,20 GHz. La version AMD dispose d’une unité Ryzen 5 4600H de 45 W plus robuste qui augmente jusqu’à 4,0 GHz et dispose de 6 cœurs et 12 threads. De plus, la puce AMD est basée sur un nœud de 7 nm, tandis que l’offre de 10e génération d’Intel est de 14 nm.

Donc, l’avantage du traitement va à la version AMD, mais en termes de graphismes, les choses sont un peu différentes. Le GPU Vega 6 est fourni avec le modèle AMD, tandis que le modèle Intel reçoit une NVIDIA GeForce MX350 discrète plus puissante.

La MX350 est une carte vidéo basée sur l’architecture Pascal et la carte GeForce GTX-1050. Contrairement au 1050, qui dispose de 4 Go de VRAM, le MX350 a 2 Go et est connecté via une connexion 64 bits, au lieu d’une connexion 128 bits.

Par rapport au Vega 6, le MX350 a presque deux fois plus d’unités d’ombrage – 640 contre 384 – et plus de mémoire. Dans certains titres de jeu, le MX350 marque deux fois plus de fps. Les tests de jeu globaux suggèrent environ 40% de performances en plus de la NVIDIA MX350, par rapport à l’AMD Vega 6.

Aucune des deux configurations ne vise de véritables performances de jeu, mais vous obtiendrez des fps décents dans les jeux modernes avec des paramètres inférieurs.

Le refroidissement sur le Honor MagicBook Pro Intel est excellent. Vous obtenez une conception à double ventilateur avec deux caloducs pour éliminer la chaleur du chipset.

Dans notre test de résistance CPU et GPU, le plus chaud de la machine était de 44 degrés Celsius. L’endroit le plus chaud était au centre du clavier, mais la chaleur était à peine perceptible. Le reste de la machine était frais et agréable au toucher.

L’Intel Core i5-10210U tourne au ralenti à environ 700 MHz et 40 ° C. Lorsqu’il est stressé, il a augmenté jusqu’à 4000 MHz pendant quelques secondes, puis a réduit sa vitesse d’environ 100 MHz toutes les quelques secondes. Il s’est finalement installé sur 3000 MHz, où il est resté pour le reste du test. Le processeur a atteint 90 ° C. Au cours du test de résistance, les ventilateurs sont arrivés à environ 45 dB à partir de la longueur de bras, ce qui n’était pas très audible dans l’environnement de bureau normalement agité dans lequel nous testons les appareils.

Le GPU NVIDIA MX350 tourne autour de 54 ° C et a atteint 65 ° C lors d’un test de résistance.

Le SSD de 512 Go est une unité Toshiba XG6 KXG60ZNV512G NVMe / PCIe m.2 2280. Nous avons mesuré des nombres solides du lecteur.

La durée de vie de la batterie était excellente. À 100% de luminosité, nous avons un peu plus 8 heures de navigation Web, tout en effectuant le même test à 50% de luminosité nous a 14 heures. À titre de comparaison, ce dernier test sur l’AMD MagicBook Pro n’a duré que 12 heures.

La charge de la batterie 56Wh d’environ 0 à 100% se fait en 1 heure et 40 minutes. Une charge de 30 minutes porte la batterie à 48%.

Devriez-vous l’acheter?

Le Honor MagicBook Pro avec Intel est une bonne proposition de valeur. Il a de bonnes performances, est parfaitement configuré avec 16 Go de RAM et un SSD rapide de 512 Go, dispose d’un grand écran également brillant pour le segment de prix. C’est un très bon ordinateur portable à acheter dès maintenant.

Mais nous ne l’achèterions pas par rapport à la version AMD. Et la raison n’est pas basée sur les performances ou les spécifications, mais sur le prix. Au moment de la publication de cette revue, le modèle AMD est de 900 €, tandis que le modèle Intel est de 1000 €. Nous préférons économiser 100 € et opter pour le processeur plus rapide, toutes choses étant à peu près égales.

Si vous avez absolument besoin de l’augmentation de 30 à 40% des performances graphiques du Vega 6 sur l’AMD MagicBook Pro au NVIDIA MX350 sur celui d’Intel, alors procurez-vous celui-ci. Mais nous ne dirions pas que la différence vaut de l’argent supplémentaire.

Pourtant, le Honor MagicBook Pro alimenté par Intel est l’un des meilleurs ordinateurs portables que vous puissiez acheter, quel que soit son prix. Un écran de plus de 16 pouces dans un ordinateur portable qui ne pèse que 1,7 kg n’est pas quelque chose que vous voyez tous les jours. Et celui dont le prix est aussi compétitif est un vrai bijou.