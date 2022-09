Test du Honor MagicBook 14 2022

Introduction

Honor s’est fait un nom sur le marché des ordinateurs portables avec des ordinateurs portables élégants et puissants qui sapent de nombreux joueurs établis et sa dernière tentative est le MagicBook 14 2022. Il apporte un châssis repensé, un processeur Intel de 12 génération, une batterie de 75 Wh et un GPU discret Nvidia RTX 2050 en option.

MagicBook 14 2022 a été initialement annoncé en Chine avec les processeurs Ryzen 6000 d’AMD et aucune option GPU discrète. Heureusement pour nous, nous avons la variante internationale, qui vient d’être lancée plus récemment et c’est le modèle haut de gamme avec la carte graphique discrète.

Honor vante cet ordinateur portable comme une taille unique – adaptée au travail et aux jeux, mais est-ce vraiment le cas et cela devrait-il figurer sur votre liste restreinte pour un nouvel ordinateur portable en 2022 ? Ce critique a passé près de deux semaines avec le MagicBook 14 2022 et l’a utilisé pour travailler et jouer pour voir à quel point il résiste.

Conception, affichage, clavier

Honor MagicBook 14 est un ordinateur portable unibody en aluminium élégant mesurant un peu moins de 17 mm à son point le plus épais et pesant 1,58 kg. Transporter l’ordinateur portable dans un sac à dos lors de vos déplacements quotidiens ou d’une pièce à l’autre est assez facile et ne fatiguera pas vos bras. Le châssis en alliage d’aluminium usiné est froid au toucher et semble solide. L’ordinateur portable est proposé dans une couleur Single Space Gray, qui a l’air assez furtive bien qu’il soit susceptible de ramasser des taches.

L’écran de 14,2 pouces du MagicBook 14 est de la variété A-Si TFT LCD qui est une alternative plus ancienne et plus abordable aux écrans LCD LTPS et AMOLED des ordinateurs portables haut de gamme plus récents. La résolution ici est de 1440 x 2160px, tandis que le taux de rafraîchissement n’est que de 60 Hz. Après avoir utilisé des ordinateurs portables avec des écrans à taux de rafraîchissement élevé, vous remarquez la différence, bien que le panneau à 60 Hz devrait entraîner une meilleure endurance de la batterie.

Comme pour de nombreux ordinateurs portables récemment annoncés, le MagicBook 14 2022 dispose d’un écran au format 3:2, idéal pour la productivité et le multitâche, mais laisse les vidéos avec de grandes barres noires par rapport aux écrans 16:9. L’écran est protégé par Corning Gorilla Glass Victus.

Honor revendique 300 nits de luminosité sur le panneau alors que nous avons mesuré 347 nits de luminosité maximale avec notre équipement spécialisé. Une luminosité supérieure à 300 nits est solide pour une utilisation à l’intérieur, bien que loin des ordinateurs portables de pointe qui peuvent produire 500 nits ou plus. Les angles de vision ne sont pas géniaux sur ce panneau avec des changements de contraste notables lorsque l’on regarde de côté.

La visibilité extérieure n’est pas excellente sur l’écran brillant. L’écran est évalué à 100% de couverture sRGB. Le panneau a un angle d’ouverture de 145 degrés et vous pouvez ouvrir et fermer le couvercle d’une seule main – ce n’est pas un facteur de vente clé, mais néanmoins une marque d’ordinateur portable haut de gamme.

Honor a également ajouté une caméra HD 720P assez moyenne pour les appels vidéo et la bonne nouvelle est qu’elle réside désormais dans la partie supérieure du cadre de l’écran, contrairement au précédent MagicBook 14, qui avait la caméra cachée sous un capuchon. La sélection de ports est solide avec deux ports USB-C de la variété 3.2 Gen2 sur le côté gauche aux côtés d’une prise combo casque/micro de 3,5 mm. Le côté opposé a un port USB-A 3.2 Gen1 et une sortie HDMI.









2 ports USB-C 3.2, combo casque/microphone • un port HDMI standard et un port USB 3.2 (interface de type A)

L’ordinateur portable contient deux microphones et deux haut-parleurs à déclenchement par le bas. Les haut-parleurs deviennent très bruyants bien que leur positionnement ne soit pas idéal et que vous perdiez en clarté. Il y a un lecteur d’empreintes digitales intégré dans le bouton d’alimentation pour des connexions sécurisées tandis que la connectivité est gérée par Bluetooth 5.2 et Wi-Fi 6. Le côté logiciel est géré par l’édition Windows 11 Home de Microsoft.

Le MagicBook 14 est livré avec un clavier QWERTY rétroéclairé. Il offre une bonne expérience de frappe avec sa course de touche de 1,5 mm et les touches sont dotées d’un revêtement en résine moins sujet aux doigts gras.

Le seul inconvénient, comme avec la plupart des autres ordinateurs portables de taille similaire, est les touches fléchées étroites, sur lesquelles j’ai constamment manqué. Le trackpad en plastique est de taille décente et tous les gestes fonctionnent comme prévu.

Performance

Les variantes internationales du Honor MagicBook 14 2022 sont équipées de processeurs Intel i5-12500H basés sur l’architecture Alder Lake. Vous obtenez 16 threads avec 4 cœurs de performance qui prennent en charge l’Hyper-Threading et 8 cœurs économes en énergie. Les douze cœurs partagent le cache L3 de 18 Mo. L’horloge de base du cluster de performances varie de 2,5 GHz à 4,5 GHz, tandis que les cœurs d’efficacité reviennent entre 1,8 GHz et 3,3 GHz. Le TDP est évalué à 45W.

L’ordinateur portable dispose d’un «mode intelligent» de 50 W par défaut qui aide à préserver la durée de vie de la batterie, ce qui devrait gérer la plupart des tâches quotidiennes. Le « mode Performance » de 70 W est un combo clavier Fn + P rapide, bien que vous deviez être branché sur l’alimentation pour l’utiliser. Nous avons utilisé le mode Performance pour nos tests de référence.

Honor a également son système d’optimisation des performances et de la consommation d’énergie appelé OS Turbo. Il identifie des scénarios d’utilisation spécifiques et règle le système pour équilibrer les performances et la consommation d’énergie. Honor affirme qu’OS Turbo peut augmenter l’autonomie de votre batterie de travail quotidienne d’environ 20 %. Vous pouvez également utiliser Honor Connect et Honor Share, qui vous permettent de lier et de mettre en miroir votre téléphone ou tablette Honor et de transférer des fichiers de manière transparente entre les appareils.

Notre unité d’examen est également livrée avec la carte graphique discrète NVIDIA GeForce RTX 2050 avec 4 Go de mémoire vidéo GDDR6 et une enveloppe de puissance de 60 W. Il s’agit d’une carte graphique de milieu de gamme pour les ordinateurs portables prenant en charge DirectX 12 et OpenGL 4.6, bien qu’elle ne prenne vie que pendant les jeux ou le montage vidéo – tout le reste est géré par l’unité graphique intégrée Intel Iris Xe.

Avec la vue d’ensemble du matériel à l’écart, examinons quelques scores de référence.

Geek Bench 5 révèle un score monocœur de 1 630 points et 10 033 points au test multicœur. Nous pouvons voir une légère amélioration dans le département monocœur par rapport à l’année dernière MagicBook 14 que nous avons testé avec le chipset Intel Core i7-1165G7 de 11e génération.

La grande différence réside dans le score multicœur où la nouvelle puce Intel de 12e génération détient une avance de 96% sur son prédécesseur. La nouvelle puce Intel de 12 génération est également plus rapide en termes de performances monocœur et multicœur par rapport au processeur Ryzen 7 6800H d’AMD (1 500 pts monocœur ; 9 300 pts multicœur).







MagicBook 14 2022 Scores Geekbench

En passant à Cinebench R23, nous voyons à nouveau la puissance de la dernière puce Intel. Il a réussi un score de processeur monocœur de 1 720 pts et 12 072 pts sur le test multicœur. Un Ryzen 7 6800H comparable s’en tirerait 15% moins bien dans le test monocœur, bien que le Ryzen détienne toujours un avantage de 8% sur la puce Intel dans le test multicœur.







Scores Cinebench R23

Avoir une carte graphique discrète aide certainement dans les tâches plus exigeantes. Nous avons testé le GPU RTX 2050 dans GFXBench 5.0 sous les modes DirectX 12 et Vulkan. Le test Aztec Ruins a montré de meilleures performances sous Vulkan avec un solide 130fps en mode High Tier. Le mode DirectX 12 nous a donné 100 images par seconde dans l’option High Tier, ce qui est toujours aussi impressionnant pour un ordinateur portable de cette taille et de ce poids.









Nvidia RTX 2050 GFXBench (Vulkan) • GFXBench (DirectX 12)

Vous pouvez vous attendre à jouer à des jeux AAA dans des paramètres moyens à élevés avec cette configuration, ainsi qu’à éditer des vidéos 4K et d’autres travaux créatifs dans des applications comme Photoshop avec de nombreuses couches. Nous avons également testé quelques jeux pour voir comment l’ordinateur portable fonctionnerait et il a réussi à atteindre 160 images par seconde en résolution native dans Rocket League. Évidemment, l’écran ne fait que 60 Hz, donc tout ce qui est au-dessus est gaspillé.

Le MagicBook 14 2022 est livré avec 16 Go de RAM LPDDR5 double canal et un SSD Samsung PCIe 4.0 NVMe de 512 Go. Les vitesses de lecture séquentielle atteignent plus de 6 700 Mo/s tandis que les performances d’écriture sont légèrement supérieures à 4 800 Mo/s – il va sans dire qu’il s’agit d’un stockage rapide. Un démarrage à froid prend un peu moins de 8 secondes.







Scores CrystalDiskMark

La configuration de refroidissement du MagicBook se compose de deux ventilateurs et d’un dissipateur thermique à deux cornes. L’ordinateur portable fonctionne à 32-3 ° C en mode veille et les ventilateurs sont silencieux à environ 20 dB.









MagicBook 14 2022 en mode inactif et sous stress

Les jeux et les benchmarks exécutés en mode performance ont rendu l’ordinateur portable aussi chaud que 49 ° C et les niveaux de décibels ont augmenté en conséquence.

Autonomie et charge de la batterie

Honor a emballé une impressionnante batterie au lithium polymère de 75 Wh dans son MagicBook 14 2022, qui fait partie des cellules les plus grandes que nous ayons vues dans les ordinateurs portables de 14 pouces. Honor revendique 15 heures de lecture vidéo locale 1080p et 10,5 heures d’utilisation mixte.

Dans notre test de résistance du navigateur Web, MagicBook 14 2022 a géré 14 heures et 20 minutes avec l’écran réglé sur 50 % de luminosité. C’est l’un des scores les plus élevés que nous ayons vus sur un ordinateur portable de cette taille et témoigne de l’efficacité améliorée des chipsets Intel de 12e génération. Nous avons également effectué un test de lecture YouTube (vidéo 1080p) sur Chrome avec une luminosité et un volume réglés à 50 % et nous avons eu exactement 7 heures avant que la batterie ne soit épuisée.

Honor a vraiment cloué l’endurance de la batterie ici et nous pouvons supposer en toute sécurité que la plupart des utilisateurs pourront obtenir une journée entière de travail de bureau sur cette machine sans avoir besoin de recharger. L’ordinateur portable est livré avec un SuperCharger USB-C de 135 W qui est un peu encombrant mais qui gère une charge complète en seulement 80 minutes. Vous pouvez charger à partir de l’un des deux ports USB-C de l’ordinateur portable.

Verdict

Un ordinateur portable mince avec un chipset Intel de 12 génération, un écran spacieux de 14 pouces au format 3: 2 et une carte graphique Nvidia RTX 2050, le tout enveloppé dans un châssis en aluminium et surmonté d’une batterie de 75 Wh – c’est le Honor MagicBook 14 2022 En résumé. À 1 099 € pour le modèle de base i5 et 1 299 € pour la variante de GPU discret RTX 2050, MagicBook 14 a beaucoup de sens.

Il n’y a pas beaucoup d’ordinateurs portables de 14 pouces avec des spécifications similaires et ceux qui sont disponibles coûtent plus cher. Nous avons trouvé l’IdeaPad 5i Pro 14 de Lenovo pour 1 399 € et le HP Pavilion Plus 14 pour un prix encore plus élevé de 1 649 € comme deux principales alternatives.

Les performances du MagicBook 14 sont parmi les meilleures du segment, la batterie tient le coup, la construction est solide et il y a une quantité décente de ports. Nous ne pouvons pas ignorer l’écran et les haut-parleurs de qualité inférieure qui sont un cran en dessous des ultrabooks haut de gamme concurrents de cette classe.

Honor MagicBook 14 2022 est un véritable polyvalent capable de travailler et de jouer grâce à son puissant chipset et à sa carte graphique discrète. L’endurance de la batterie est stellaire et la sélection de ports est plus que suffisante. Si vous recherchez un ordinateur portable élégant et performant capable de tout faire, le Honor MagicBook 14 2022 est une valeur sûre et obtient notre recommandation.

Avantages

Puissant processeur Intel de 12e génération

Carte graphique Nvidia RTX 2050 en option

Autonomie stellaire de la batterie

Bon choix de ports

Design haut de gamme et clavier solide

Les inconvénients