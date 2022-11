Test du Honor MagicBook 14 (2022) : puissance pratique

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Performances de base impressionnantes

Honor a beaucoup hérité de l’ancienne société mère Huawei, mais un élément sous-estimé est un talent pour les ordinateurs portables silencieux.

La gamme MagicBook est fiable et abordable – jamais les ordinateurs portables les plus luxueux ou les plus haut de gamme, mais toujours un excellent rapport qualité-prix.

Cela n’a pas changé avec le rafraîchissement 2022 du MagicBook 14, qui offre une puissance et une longévité impressionnantes tout en contournant le bord inférieur de la fourchette de prix premium grâce à un design sans fioritures.

Concevoir et construire

Construction solide – mais lourde – en aluminium

Uniquement disponible en gris

De nombreux ports

S’il y a un mot qui convient le mieux à la conception du MagicBook 14, c’est probablement « fonctionnel ».

Dominic Preston / Fonderie

Je ne veux pas trop salir l’ordinateur portable, mais en fin de compte, c’est une esthétique qui s’éloigne fermement de la forme, sans jamais trop s’éloigner pour devenir peu attrayante.

Uniquement disponible dans une finition grise, le MagicBook 14 est construit à partir d’un alliage d’aluminium, ce qui signifie qu’il est robuste et solide selon les normes des ordinateurs portables. L’inconvénient est qu’à plus de 1,5 kg, il semble lourd pour lui – pas tellement qu’il est lourd à transporter dans un sac à dos, mais suffisamment pour que vous hésitiez à l’appeler léger.

Une conception effilée signifie que l’ensemble du boîtier semble toujours assez mince et compact malgré l’écran de 14 pouces, bien que la lunette autour de l’écran soit un peu plus épaisse que celle que vous pourriez trouver chez certains rivaux autour du même prix.

Les ports sont un autre point fort ici. Sur le côté gauche, vous trouverez une paire de ports USB-C 3.2, qui peuvent également être utilisés pour le chargement, à côté de la prise casque 3,5 mm. À côté, il y a un port USB-A bienvenu (une rareté croissante dans les ordinateurs portables) ainsi qu’une vraie bizarrerie : un port HDMI pleine taille.

Dominic Preston / Fonderie

En fin de compte, il s’agit d’une simple plaque de métal gris solide. Il se sent dur et semble professionnel, et pour beaucoup de gens, ce sera plus que suffisant – mais si vous voulez quelque chose de plus frappant, vous devrez chercher ailleurs.

Clavier, pavé tactile et webcam

Excellent clavier confortable

Pavé tactile décent

Webcam 720p

Une chose que le MagicBook 14 offre est un très bon clavier.

Honor l’a équipé d’une carte pleine grandeur, et la distance de déplacement de 1,5 mm sur les touches leur permet de se sentir rapides et fluides. Il y a un peu de rebond à chaque presse, mais pas de clic ou de bouillie. C’est bien.

Le clavier comprend également un bouton d’alimentation et un capteur d’empreintes digitales combinés, ce qui vous permet d’allumer l’ordinateur portable et de le déverrouiller d’une simple pression sur un bouton.

Dominic Preston / Fonderie

Le trackpad est moins impressionnant que le clavier, même s’il n’est pas vraiment mauvais – ce n’est tout simplement pas si spécial. C’est une taille confortable, bien que plus petite que les pavés tactiles de certains ordinateurs portables de nos jours, mais on dirait qu’il est fait de plastique et non de verre, ce qui signifie qu’il y a un peu de friction supplémentaire lorsque vous glissez.

Enfin, au-dessus de l’écran, vous trouverez une webcam 720p. C’est à peu près ce à quoi vous vous attendez : il fait le travail sur un appel Zoom, mais la qualité n’est vraiment pas excellente, surtout avec des lumières vives ou des pièces sombres. Il n’y a pas beaucoup mieux là-bas cependant. Il ne prend pas non plus en charge la reconnaissance faciale Windows Hello, ce qui signifie que vous devrez utiliser le capteur d’empreintes digitales ou un mot de passe à l’ancienne pour vous connecter.

Écran et haut-parleurs

Écran LCD 14 pouces, 1440p

Format d’image 3:2 pour la productivité

Deux haut-parleurs

Au cas où le nom ne le révélerait pas, le MagicBook 14 est équipé d’un écran de 14 pouces. C’est LCD, plutôt qu’OLED, mais ce n’est pas une surprise à ce prix. Il est également limité à un taux de rafraîchissement de 60 Hz, mais encore une fois, ce n’est pas trop rare.

Les spécifications les plus solides de l’écran sont sa résolution – un 2160 × 1440 détaillé – et son rapport hauteur / largeur – la forme carrée 3: 2. Ce dernier est de plus en plus courant sur les ordinateurs portables et vous offre un espace d’écran vertical supplémentaire, ce qui est idéal si vous l’utilisez principalement pour travailler. L’inconvénient sera une boîte aux lettres supplémentaire lorsque vous regardez des films, donc c’est moins bien adapté s’il s’agit principalement de diffuser Netflix au lit.

Dominic Preston / Fonderie

Mis à part les spécifications de base, l’écran ici semble plutôt bon. Il n’est pas réglé pour une précision parfaite des couleurs (il n’atteint que 72 % des gammes de couleurs AdobeRGB et DCI-P3 lorsqu’il est testé avec notre SpyderX), mais il est suffisamment lumineux pour être utilisé en lumière directe, détaillé et fera le travail quand il viendra au travail créatif de base ou au Netflix susmentionné au lit.

Les deux haut-parleurs ici n’ont rien d’extraordinaire, mais ils tiennent le coup. Pour une écoute prolongée de la musique, vous voudrez certainement connecter des écouteurs ou un haut-parleur, mais ceux-ci sont suffisamment nets pour un appel Zoom ou un podcast, ce qui est probablement l’endroit où ils verront la plupart de leur utilisation.

Spécifications et performances

12 e Puce Core i5 de la série H de génération H

Puce Core i5 de la série H de génération H GPU RTX 2050 en option

De solides performances à tous les niveaux

Le MagicBook 14 est livré cette année avec une seule option de processeur : un 12e-gen Intel Core i5. Il est cependant plus puissant qu’il n’y paraît, car la puce ici est la i5-12500H, qui fonctionne à une puissance et une vitesse d’horloge plus élevées que les puces des séries P et U que vous trouvez dans la plupart des ordinateurs portables non destinés aux jeux.

Le résultat est qu’il est en fait capable de surpasser certains ordinateurs portables i7 récents et qu’il a affiché certains des meilleurs scores de référence bruts que nous ayons vus cette année. Il s’agit d’un ordinateur portable puissant, et ne laissez pas le badge i5 vous décourager.

J’ai testé le modèle standard, qui utilise les graphiques Iris Xe intégrés d’Intel. Si vous avez besoin de plus de puissance, vous pouvez choisir d’acheter un modèle avec un Nvidia RTX 2050 inclus, ce qui devrait ajouter suffisamment de punch pour en faire une machine capable de faire du montage vidéo, etc.

Quel que soit le modèle que vous choisissez, il est livré avec 16 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage – vous n’avez aucune option ici, mais au moins cela simplifie les choses.

En ce qui concerne la connectivité sans fil, l’ordinateur portable comprend le Wi-Fi 6 (mais pas le 6E plus récent) et le Bluetooth 5.2.

Batterie en charge

Autonomie fantastique de la batterie

Charge rapide – mais cela varie selon le modèle

Commençons par le sans ambiguïté : la durée de vie de la batterie du MagicBook 14 est excellente. Lors du lancement du modèle, Honor a affirmé que l’ordinateur portable fonctionnerait pendant 17 heures. Nous étions, naturellement, un peu sceptiques.

Alors imaginez ma surprise lorsque j’ai exécuté notre test de batterie standard – la lecture d’une vidéo 720p en boucle à une luminosité d’affichage définie – et que l’ordinateur portable a duré 17 heures et 32 ​​minutes. Fair-play Honneur.

Bien sûr, vous ne passez normalement pas votre temps à regarder des vidéos en boucle, mais la batterie tient également dans des cas d’utilisation plus typiques. C’est plus difficile à mesurer bien sûr, mais j’ai trouvé le MagicBook 14 plus que capable de durer une journée de travail complète avec du jus restant dans le réservoir, ce qui est vraiment le seuil qui compte.

Dominic Preston / Fonderie

La charge impressionne aussi, bien qu’il y ait quelques variations ici, car Honor expédie un chargeur différent selon le modèle que vous achetez. Procurez-vous le MagicBook 14 standard et vous obtiendrez une brique de charge de 65 W, mais si vous passez au GPU RTX, Honor vous mettra à son tour à niveau vers un chargeur de 135 W beaucoup plus rapide.

Même ce chargeur plus lent est plus rapide que la plupart des ordinateurs portables – j’ai récupéré 39% de la batterie en seulement une demi-heure, et Honor dit qu’une charge complète prendrait 95 minutes.

Mieux encore, l’ordinateur portable prend en charge une charge plus rapide quel que soit le modèle que vous achetez, Honor ne fournit tout simplement pas le chargeur rapide. Donc, si vous possédez déjà un chargeur USB-C plus puissant d’un autre appareil, ou achetez un chargeur tiers, vous pouvez profiter des vitesses plus rapides sans dépenser des centaines de dollars supplémentaires pour un GPU dont vous n’avez peut-être pas besoin.

Logiciels et fonctionnalités

Livré avec Windows 11

Partage facile de fichiers et d’écran avec d’autres appareils Honor

Le MagicBook 14 est livré avec Windows 11 Home, la dernière version du système d’exploitation Microsoft, vous obtenez donc à peu près la meilleure expérience logicielle que vous pouvez attendre d’un ordinateur portable Windows.

Dominic Preston / Fonderie

Honor n’interfère pas trop avec l’expérience, mais ajoute son propre logiciel PC Manager. Cela a deux fonctions principales, la première étant de rationaliser les mises à jour du micrologiciel et du BIOS pour les différents composants de l’ordinateur portable.

La seconde consiste à faciliter le partage de fichiers et la diffusion d’écran avec d’autres appareils Honor, comme les téléphones ou les tablettes. Cela signifie qu’avec un simple toucher NFC, vous pouvez partager des fichiers ou afficher l’écran de votre téléphone sur l’ordinateur portable dans sa propre fenêtre.

C’est une excellente technologie et facile à utiliser, mais le gros inconvénient est qu’il seulement fonctionne avec d’autres matériels Honor. Donc, pour en tirer parti, vous devrez vous lancer dans l’écosystème de l’entreprise — si vous n’êtes pas prêt à prendre également un téléphone ou une tablette Honor, vous n’en tirerez pas grand-chose.

Prix ​​& disponibilité

Le MagicBook 14 est maintenant disponible sur «certains marchés européens», qui, du moins pour le moment, n’incluent pas le Royaume-Uni – mais gardez un œil sur Site britannique d’Honor. Il n’est pas non plus disponible aux États-Unis et il est peu probable qu’il y soit jamais lancé.

Le modèle de base de l’ordinateur portable vous coûtera 1 099 € (environ 1 070 $/960 £), tandis que la mise à niveau vers un GPU discret et une charge plus rapide font grimper le prix à 1 299 € (environ 1 270 $/1 130 £).

Selon les normes MagicBook, c’est cher, même si pour la puissance offerte, c’est toujours un prix assez compétitif. C’est certainement premium, mais en restant plus proche d’un grand que de deux, cela sape quelques autres options sur le marché.

Dominic Preston / Fonderie

Verdict

Le MagicBook 14 s’avérera une bonne option pour les travailleurs en déplacement qui ont besoin de performances solides et d’une longue durée de vie de la batterie et qui sont prêts à renoncer à certains luxes pour les obtenir dans un package relativement abordable.

Si vous voulez un ordinateur portable qui peut faire tourner les têtes, alors ce n’est pas ça, mais avec une bonne sélection de ports et beaucoup de puissance (dans les deux sens), c’est une option éminemment pratique, avec beaucoup à recommander.

