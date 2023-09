Test du Honor 90 – Tests GSMArena.com

Introduction

Le Honor 90 est le dernier né de la série numérotée de la société. Il ne s’agit donc pas d’une véritable offre phare. Ce rôle semble actuellement réservé à la gamme d’appareils Magic. Le Honor 90 est plutôt un milieu de gamme solide, avec des aspects et des fonctionnalités très attrayants et un design élégant et moderne.

Honor n’a pas du tout lésiné sur l’extérieur. Le Honor 90 est élégant et mince, bien construit, léger et bien équilibré, et possède un corps universellement arrondi pour une excellente sensation en main. Son design est également très élégant, voire luxueux.

Le Honor 90 est disponible dans un certain nombre de couleurs accrocheuses et de finitions intéressantes. Notre unité d’examen est disponible dans la variante Peacock Blue qui vient de sortir, qui est assez visuellement frappante. Il présente une surface uniforme, presque soyeuse au dos en termes de texture et une « touche » de couleur ludique qui capte les reflets de la lumière. Le Honor 90 peut également être disponible en Diamond Silver, comme l’unité que nous avions pour notre examen pratique. En revanche, son dos présente en réalité deux surfaces distinctes. Cela a l’air vraiment frappant en personne, avec beaucoup de reflets. Ensuite, il y a aussi Midnight Black et Emerald Green, qui semblent être les deux options de couleurs apprivoisées du groupe.

Spécifications du Honor 90 en un coup d’œil :

Corps: 161,9 x 74,1 x 7,8 mm, 183 g ; verre à l’arrière et à l’avant, cadre en plastique.

161,9 x 74,1 x 7,8 mm, 183 g ; verre à l’arrière et à l’avant, cadre en plastique. Afficher: 6,70″ AMOLED, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10+, 1600 nits (crête), résolution 1200x2664px, rapport hauteur/largeur 19,98:9, 435ppi.

6,70″ AMOLED, couleurs 1B, 120 Hz, HDR10+, 1600 nits (crête), résolution 1200x2664px, rapport hauteur/largeur 19,98:9, 435ppi. Jeu de puces : Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (4 nm) : Octa-core (1 x Cortex-A710 de 2,5 GHz et 3 x Cortex-A710 de 2,36 GHz et 4 x Cortex-A510 de 1,8 GHz) ; Adréno 644.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (4 nm) : Octa-core (1 x Cortex-A710 de 2,5 GHz et 3 x Cortex-A710 de 2,36 GHz et 4 x Cortex-A510 de 1,8 GHz) ; Adréno 644. Mémoire: 256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 256 Go 16 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM, 512 Go 16 Go de RAM.

256 Go 8 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 256 Go 16 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM, 512 Go 16 Go de RAM. Système d’exploitation/logiciel : Android 13, MagicOS 7.1.

Android 13, MagicOS 7.1. Caméra arrière: Large (principal) : 200 MP, f/1.9, 1/1.4″, 0.56µm, PDAF ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 112 degrés, AF ; Profondeur : 2 MP, f/2.4.

: 200 MP, f/1.9, 1/1.4″, 0.56µm, PDAF ; : 12 MP, f/2.2, 112 degrés, AF ; : 2 MP, f/2.4. Caméra frontale: 50 MP, f/2.4, 100 degrés (ultra-large).

50 MP, f/2.4, 100 degrés (ultra-large). Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, gyroscope-EIS ; Caméra frontale : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, gyroscope-EIS.

: 4K à 30 ips, 1080p à 30/60 ips, gyroscope-EIS ; : 4K à 30 ips, 1080p à 30 ips, gyroscope-EIS. Batterie: 5 000 mAh ; 66 W filaire, 5 W filaire inversé.

5 000 mAh ; 66 W filaire, 5 W filaire inversé. Connectivité : 5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; BT 5.2, aptXHD ; NFC.

5G ; eSIM ; Dual SIM; Wi-Fi 6 ; BT 5.2, aptXHD ; NFC. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique).

Bien qu’il soit dans l’âme un milieu de gamme, le Honor 90 est doté de fonctionnalités assez haut de gamme. L’un de ses points forts est sans aucun doute l’écran incurvé de 6,7 pouces. Il s’agit d’un panneau 10 bits avec prise en charge HDR10+ et d’une luminosité maximale annoncée de 1 600 nits. Il dispose également d’une résolution de 1,5K, d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une gradation PWM de 3 840 Hz, ainsi que d’un réglage de gradation de 400 niveaux.

Ensuite, il y a l’impressionnante configuration de l’appareil photo du Honor 90. À l’arrière, le téléphone dispose d’un énorme appareil photo principal de 200 MP, f/1.9, ainsi que d’un ultra-large de 12 MP, f/2.2, compatible avec la mise au point automatique, qui peut également servir de puissante caméra macro. Sur le devant, le Honor 90 arbore un selfie ultra-large de 50 MP. Ces deux caméras sont capables de capturer des vidéos 4K à 30 ips et prennent en charge EIS.

Une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 66 W et des fonctionnalités supplémentaires, comme NFC, font du Honor 90 un appareil globalement complet. Il présente encore quelques omissions notables, comme l’absence de protection officielle contre l’entrée et de haut-parleurs stéréo. Ce n’est rien de dramatique, mais cela mérite quand même d’être mentionné.

Déballage

Avant d’entrer dans les détails concernant le Honor 90, nous devrions jeter un œil au package de vente au détail. Le téléphone est expédié dans une simple boîte en carton en deux parties. Il n’y a rien de particulièrement accrocheur dans son design, mais on peut apprécier qu’il soit assez robuste. Il y a également un support en plastique pour le téléphone lui-même à l’intérieur pour le garder en sécurité pendant le transport.

Honor est très généreux en ce qui concerne le contenu du package de vente au détail. Tout d’abord, le Honor 90 est livré avec une charge rapide de 66 W dans la boîte et un câble USB Type-A vers Type-C. Le chargeur est propriétaire, mais le câble semble standard, ce qui fait plaisir à voir. Une coque en TPU souple et transparente de bonne qualité se trouve à l’intérieur de la boîte, vous pouvez donc commencer à utiliser votre nouveau téléphone immédiatement. Il convient de noter que certains marchés ne recevront pas de chargeur dans la boîte, tandis que d’autres recevront à la fois un chargeur et un étui de protection. Vérifiez auprès de votre fournisseur local.