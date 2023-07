Test du Honor 90 : milieu de gamme centré sur l’écran

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Affichage de premier ordre

Caméra principale décente

Beaucoup de stockage Les inconvénients Pas cher, sensation plastique

Pas de charge sans fil

Seulement promis deux mises à jour Android Notre avis La meilleure caractéristique du Honor 90 est son écran quadri-courbé, avec des spécifications de pointe et des fonctionnalités de soins oculaires supplémentaires — mais le reste de l’ensemble n’est que moyen, il y a donc une meilleure valeur à trouver ailleurs.

Prix ​​lors de l’examen

Indisponible aux États-Unis

À l’époque où il était une filiale de Huawei, Honor était toujours le meilleur de ses tueurs phares à prix réduits – des téléphones qui offraient des fonctionnalités haut de gamme sans le prix élevé.

Désormais indépendant, Honor a commencé à se tailler un créneau phare avec des modèles comme le Magic 5 Pro et le Magic Vs pliable, mais le Honor 90 voit la société s’en tenir à ce qu’elle a toujours fait de mieux.

Avec une construction élancée et un écran éblouissant, le Honor 90 surpasse son prix abordable, et l’appareil photo principal capable est également digne d’Instagram. Vous devrez supporter un design désagréablement plastifié, et il n’y a pas de subtilités comme la charge sans fil ou l’étanchéité, mais la valeur ici reste décente.

Concevoir et construire

Fin et léger

Arrière en plastique texturé bon marché sur le modèle Diamond Silver

Pas d’étanchéité ni de verre trempé

Le Honor 90 est mince et élégant, malgré son grand écran. Avec des bords incurvés qui garantissent une prise en main confortable, et conviendront à ceux qui ne veulent pas d’un téléphone qui ressemble à une brique dans leur poche.

Tout cela est malheureusement déçu par la décision de finir ma version Diamond Silver du téléphone dans un plastique texturé franchement horrible, parmi les pires finitions de téléphone que j’ai vues depuis des années.

déçu par la décision de finir ma version Diamond Silver du téléphone dans un plastique texturé franchement horrible

Dominic Preston / Fonderie

La moitié inférieure du dos est parsemée d’un effet qui ressemble à des bulles piégées sous un protecteur d’écran – en fait, mon premier instinct a été d’essayer de décoller ce que je supposais être une couche protectrice installée en usine jusqu’à ce que je réalise que c’était un élément fondamental du téléphone.

Je suppose que cela ajoute un peu d’adhérence supplémentaire au combiné, mais ce n’est pas suffisant pour rendre le téléphone moins glissant lorsqu’il repose sur une surface plane – il a réussi à glisser des machines de gym plus de fois que je ne voudrais compter.

Le Honor 90 est mince et élégant, malgré son grand écran

Il faut souligner que le modèle Diamond Silver est le seul à emballer cette finition désagréable et qu’en toute honnêteté, un collègue en était fan même si je ne le suis pas. Honor dit que les modèles Emerald Green et Peacock Blue ont une texture « givrée », tandis que le Midnight Black est « brillant », alors faites-en ce que vous voulez.

Dominic Preston / Fonderie

Un grand point d’interrogation final concerne la durabilité. Bien que le dos en plastique soit probablement assez résistant aux chocs, Honor ne semble pas utiliser de verre Gorilla trempé sur l’écran, et il n’annonce pas non plus un indice de résistance à l’eau pour le téléphone, il semble donc probable que ce sera un peu moins difficile que certaines autres options.

L’écran est la principale raison d’envisager sérieusement d’acheter le Honor 90.

Écran et haut-parleurs

Panneau OLED 6,7 pouces 120 Hz

Technologie de soins oculaires à la pointe de l’industrie

Orateurs moyens

L’écran est la principale raison d’envisager sérieusement d’acheter le Honor 90.

Dominic Preston / Fonderie

Ce grand panneau AMOLED incurvé (sur les quatre côtés) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz est proche de la norme phare – la seule chose qui manque vraiment est la prise en charge de la technologie LTPO pour faire varier ce taux de rafraîchissement, qui ne peut à la place se déplacer qu’entre 60-, 90- , et 120Hz.

Il est net, avec une haute résolution de 2644 × 1200 et suffisamment lumineux pour être utilisé dans à peu près n’importe quel éclairage.

Ce grand panneau AMOLED incurvé avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz est proche de la norme phare

Plus que cela, Honor met l’accent sur ses efforts uniques pour donner la priorité à la santé oculaire dans son écran. En plus de l’option standard de l’industrie pour réduire la lumière bleue le soir, la société a utilisé la gradation dynamique et d’autres technologies qui, selon elle, devraient réduire la fatigue oculaire et aider à améliorer votre sommeil.

Dominic Preston / Fonderie

Il est difficile d’évaluer l’efficacité de tout cela après seulement une semaine d’utilisation du téléphone, mais tout effort pour atténuer l’impact des heures d’écran doit être applaudi, et Honor ouvre la voie ici.

En ce qui concerne l’audio, il n’y a pas de prise casque et les deux haut-parleurs du téléphone sont à peu près à la hauteur du cours. Ils feront l’affaire pour un peu de YouTube ou de la musique lorsque vous n’avez pas de haut-parleur, mais il n’y a rien ici pour distinguer le téléphone de ses rivaux.

Spécifications et performances

Jeu de puces Snapdragon 7 Gen 1 de niveau intermédiaire

Jusqu’à 12 Go de RAM

Jusqu’à 512 Go de stockage

Le Honor 90 est alimenté par le Snapdragon 7 Gen 1, un chipset de milieu de gamme de Qualcomm qui correspond parfaitement aux prix d’Honor.

Dominic Preston / Fonderie

Techniquement, il s’agit d’une « édition accélérée » de la 7 Gen 1, bien que cela signifie simplement un léger overclock de 2,4 GHz à 2,5 GHz sur le cœur principal de la puce.

Quoi qu’il en soit, le résultat est une performance comparable à celle des combinés à prix similaire, à l’exception du Google Pixel 7a exceptionnellement puissant avec sa puce Tensor G2 de la gamme phare.

Il est utile que le téléphone démarre à partir de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage, allant jusqu’à 12 Go et 512 Go (bien que la disponibilité varie selon le marché).

La mise en réseau est tous les suspects habituels, avec la connectivité 5G et la plupart des dernières normes Bluetooth, Wi-Fi et NFC.

Appareils photo

Appareil photo principal impressionnant

Performances limitées en basse lumière

Ultra large décent

Le Honor 90 intègre techniquement une triple caméra arrière, mais pour la plupart, vous pouvez ignorer le capteur de profondeur 2Mp et vous concentrer sur les objectifs principaux et ultra larges.

Dominic Preston / Fonderie

Le premier est la star, bien sûr, et Honor a tout mis en œuvre sur le matériel ici avec un capteur de 200Mp. L’ouverture f/1,9 n’est pas la plus rapide, mais à 1/1,4 pouce, elle est assez grande, ce qui signifie qu’elle est capable de capturer une bonne quantité de lumière.

Les photos sont sans surprise excellentes pendant la journée, avec des couleurs attrayantes et beaucoup de détails de ce capteur haute résolution. Je pourrais probablement pinailler un peu sur la plage dynamique, mais il y a vraiment très peu de choses à redire.

Il se comporte également admirablement dans des conditions de faible luminosité, prenant de superbes photos de nourriture dans un éclairage de restaurant faible et maussade, bien qu’avec un peu de bruit. Il y a cependant des limites, et une fois que vous avez atteint la bonne obscurité, la qualité diminue considérablement les domaines dans lesquels vous trouverez toujours que les téléphones phares font leurs preuves.

Il n’y a pas de téléobjectif ici, mais l’application appareil photo offre un raccourci vers un zoom numérique 2x à partir de l’objectif principal, ce qui devrait aider à la rigueur.

L’ultra large 12Mp semble beaucoup moins impressionnant sur le papier, mais ne fait pas mal tant que l’éclairage est bon. Il a vraiment du mal quand il fait noir, assez pour que cela ne vaille même pas la peine d’essayer de l’utiliser dans des conditions plus sombres.

Retournez vers l’avant et vous trouverez un seul appareil photo selfie 50Mp, bien que Honor vous permette de prendre des photos à deux niveaux de zoom différents par défaut. J’ai aimé cet objectif beaucoup plus que ce à quoi je m’attendais aussi, même si la détection des contours en mode Portrait laisse à désirer.

Batterie en charge

Autonomie de la batterie toute la journée

Charge filaire rapide de 66 W

Pas de charge sans fil

Avec une grande batterie de 5000 mAh, il n’est pas vraiment surprenant que le Honor 90 dure longtemps.

La puce 7 Gen 1 légèrement moins économe en énergie signifie que ce n’est pas parmi les meilleurs téléphones absolus pour la durée de vie de la batterie, mais j’ai trouvé qu’il fonctionnait bien toute la journée, et il faudrait une utilisation assez intensive pour vider la batterie avant le coucher.

Dominic Preston / Fonderie

La charge filaire rapide de 66 W garantit que le rechargement est assez rapide – j’ai réussi à faire passer le téléphone de vide à 70% en seulement une demi-heure avec le chargeur inclus.

Avec une grande batterie de 5000 mAh, il n’est pas vraiment surprenant que le Honor 90 dure longtemps

Le seul véritable inconvénient est qu’il n’y a pas de prise en charge de la charge sans fil. Les goûts du Pixel 7a, du Samsung Galaxy A54 et du Nothing Phone (1) incluent tous le sans fil à peu près au même prix, de sorte que l’omission commence à se sentir inacceptable dans le milieu de gamme supérieur.

Exécute Android 13

MagicOS légèrement ennuyeux d’Honor en haut

Seulement promis deux mises à jour majeures d’Android

Comme vous vous en doutez, le Honor 90 est livré avec Android 13 – la dernière version au moment de la rédaction – avec le skin MagicOS de la société sur le dessus.

Dominic Preston / Fonderie

MagicOS n’est pas la pire des différentes versions d’Android, mais j’avoue qu’elle est également assez loin de ma préférée.

Il y a une quantité bienvenue de personnalisation, en particulier pour l’affichage permanent, et je suis fan de son système de dossiers flexible.

Mais les systèmes d’alimentation et de mise en réseau agressifs signifient que les applications fonctionnent souvent mal – je n’ai pas pu faire en sorte que mon application en cours d’exécution accède au GPS pour un suivi correct, tandis qu’une application audio qui doit fonctionner en arrière-plan est incohérente depuis que je suis passé à le Honor 90.

Vous devrez également accepter plusieurs applications Honor préinstallées qui côtoient les versions supérieures de Google. J’ai actuellement des applications de calendrier, d’horloge, de calculatrice et de contacts en double, et ce ne sont que celles qui commencent par « c ».

Dominic Preston / Fonderie

Une poignée de jeux trash ajoutent à la mauvaise première impression : je n’ai aucune idée de ce qu’est « Game of Sultans », mais je ne vais certainement pas y jouer de si tôt.

Cela n’aide pas que Honor ait confirmé qu’il prévoyait uniquement d’offrir au téléphone deux mises à jour Android majeures, ce qui signifie qu’il recevra Android 14 et 15. Au-delà de cela, il y aura une troisième année de support de sécurité, mais alors vous êtes sur votre posséder.

Avec du matériel qui devrait encore bien fonctionner dans quelques années, c’est vraiment dommage que Honor suspende les utilisateurs ici, et c’est une autre raison d’envisager un téléphone comme le Pixel 7a ou le Galaxy A54, qui recevra des mises à jour logicielles pour ans après l’arrêt du Honor 90.

Prix ​​& disponibilité

Le Honor 90 est disponible dès maintenant au Royaume-Uni et en Europe, où il coûte soit 449 £/549 € pour 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, soit 499 £/599 € pour passer à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Cela lui donne une concurrence étroite avec le Pixel 7a et le Galaxy A54, sans parler des derniers téléphones de OnePlus et Nothing. Le Honor 90 est probablement le choix du pack pour la qualité d’affichage et une allocation de stockage généreuse, mais si ce n’est pas votre priorité, vous trouverez peut-être les autres plus attrayants dans l’ensemble.

Consultez notre classement des meilleurs téléphones Honor et des meilleurs téléphones milieu de gamme pour plus d’options.

Verdict

Le Honor 90 est une option de milieu de gamme performante, en particulier pour ceux qui sont tentés par l’excellent écran – parmi les meilleurs au prix – ou la perspective d’obtenir 512 Go de stockage à un prix abordable.

Dominic Preston / Fonderie

Ailleurs le téléphone impressionne un peu moins. Des caméras décentes et des performances solides sont les bienvenues mais n’excitent pas exactement, et la conception plastifiée est une déception.

Combiné avec le logiciel maladroit et le support à long terme limité, cela ressemble malheureusement à une course également. À un prix réduit, cela vaudrait la peine d’être acheté, mais sinon, les dernières offres de Google et Samsung vous en offrent plus et dureront plus longtemps.

