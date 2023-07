Test du Hisense U6K (2023) : mini-LED, mini prix

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Excellente couleur et contraste

Abordable (plutôt)

Mode de jeu à faible latence Les inconvénients Logiciel irritant (en dehors des États-Unis)

Télécommande encombrante

Peu de fonctionnalités sophistiquées Notre avis Les ensembles Hisense U6K sont une offre Mini-LED sans fioritures, offrant aux acheteurs la grande technologie d’affichage à un prix inférieur à celui de ses concurrents. Il n’y a pas beaucoup de fonctionnalités sophistiquées et le logiciel VIDAA livré en dehors des États-Unis n’est pas génial, mais le rapport qualité-prix est difficile à battre.

Prix ​​lors de l’examen

À partir de 579 $

La série U6K de Hisense s’en tient au succès récent de l’entreprise avec des téléviseurs relativement abordables, offrant la dernière et la meilleure technologie d’affichage Mini-LED à un prix que peu de rivaux peuvent égaler.

La qualité d’image est excellente pour le prix, tant que vous êtes satisfait d’un taux de rafraîchissement de 60 Hz, bien que le logiciel soit variable : alors que les modèles américains exécutent l’excellent système d’exploitation Google TV, mon unité d’examen britannique est alimentée par le système d’exploitation VIDAA beaucoup moins attrayant. .

Concevoir et construire

Tailles 55 ou 65 pouces

Fine construction

Énorme télécommande britannique

Il n’y a pas grand chose à dire sur la conception de l’U6K, qui est agréablement simple. La gamme est disponible en tailles 55 ou 65 pouces, et j’ai passé en revue le plus grand modèle de la gamme – officiellement le 65U6KQTUK avec le numéro de modèle complet.

Une lunette mince s’étend tout autour de l’écran, seulement légèrement plus épaisse sur le bord inférieur argenté, qui arbore également le logo Hisense. Rien ici n’est conçu pour attirer votre attention, en veillant à ce que l’affichage lui-même soit toujours au centre de l’attention.

Dominic Preston / Fonderie

Le téléviseur est livré avec une paire de pieds incroyablement minces, et mon modèle 65 pouces comprenait deux points de montage différents, vous devriez donc pouvoir travailler le positionnement autour de la taille de votre meuble TV, de votre barre de son ou d’autres obstacles.

Le montage mural VESA est également pris en charge, bien que le support soit vendu séparément, et le téléviseur est suffisamment mince pour pouvoir être posé assez à plat contre le mur si vous le souhaitez.

Rien ici n’est conçu pour attirer votre attention, en veillant à ce que l’affichage lui-même soit toujours au centre

Ce qui est un peu moins impressionnant, c’est la télécommande livrée avec mon modèle britannique. C’est absolument énorme, s’intégrant dans un ridicule 12 boutons de raccourci préprogrammés en haut (trois ou quatre est typique), et pourtant n’inclut même pas un bouton de paramètres dédié.

Dominic Preston / Fonderie

Pour ce que ça vaut, la télécommande américaine semble être beaucoup plus compacte, même si je ne sais pas comment elle varie sur d’autres marchés.

Qualité d’image et de son

Affichage mini-LED

60Hz et 4K

Pas le panneau le plus brillant

L’argument de vente de l’U6K est qu’il offre un panneau Mini-LED relativement abordable – une technologie de rétroéclairage qui peut offrir une partie du contraste et de la séparation des couleurs de l’OLED sans le coût (ou le risque de brûlure).

Les panneaux ici sont dans une résolution 4K standard et un taux de rafraîchissement de 60 Hz, donc il n’y a rien de trop excitant là-bas.

Dominic Preston / Fonderie

Ce qui compte, c’est que vous obteniez un excellent contraste et une excellente reproduction des couleurs de l’U6K, avec des noirs profonds et des teintes riches et vibrantes sur tout ce que vous regardez.

Il prend en charge les normes Dolby Vision, HDR10 + et HLG, couvre donc une gamme assez large de contenu HDR.

Le seul inconvénient ici est que le panneau n’est pas aussi brillant que des alternatives plus chères. Cela signifie qu’il n’offre pas le meilleur HDR absolu, ce qui exige un panneau plus lumineux, mais aussi que la visualisation de jour peut devenir un exercice de réduction de l’éblouissement.

Le panneau peut plafonner à 60 Hz – vous devrez dépenser plus pour un téléviseur à panneau 120 Hz qui peut tirer le meilleur parti de la PS5 ou de la Xbox Series X – mais il prend en charge un taux de rafraîchissement variable de 48 à 60 Hz pour un gameplay plus fluide, mais sans prise en charge d’AMD FreeSync ou de Nvidia G-Sync.

Ce qui compte, c’est que vous obteniez un excellent contraste et une excellente reproduction des couleurs de l’écran.

Au lieu de cela, l’objectif du mode de jeu officiel – qui peut s’activer automatiquement sur les entrées compatibles – est une latence plus faible, capable de descendre jusqu’à 8 ms pour des performances fluides lorsqu’une console est connectée.

En ce qui concerne l’audio, l’ensemble prend en charge Dolby Atmos, donc lorsqu’il est associé à des haut-parleurs compatibles, il devrait être capable de fournir un son surround impressionnant.

Quand pas jumelé avec des haut-parleurs, l’audio intégré est comme vous vous en doutez : un peu mince et insatisfaisant, mais assez bon si vous n’êtes pas difficile. Une barre de son de base représentera toujours une mise à niveau audio considérable.

Ports et fonctionnalités

Trois ports HDMI 2.0

Télécommande vocale

Le Hisense U6K contient une sélection de ports assez typique, bien que les options HDMI puissent décevoir un peu : même le plus grand modèle de 65 pouces est limité à seulement trois ports HDMI 2.0, ce qui sera suffisant pour de nombreux utilisateurs mais peut frustrer ceux, comme moi, avec une gamme de consoles de jeux et de bâtons de streaming.

C’est particulièrement vrai si vous décidez d’utiliser l’un de ces trois ports HDMI pour sa fonctionnalité eArc, en connectant votre barre de son de cette façon — bien que la sortie audio numérique vous offre une autre option ici.

Dominic Preston / Fonderie

Il existe également deux ports USB pour la connexion et l’alimentation, une prise casque, Ethernet pour Internet filaire, entrée AV, prises d’antenne et un emplacement pour carte d’interface commune.

Le téléviseur ne contient pas beaucoup de fonctionnalités exceptionnelles ou uniques, mais un avantage intéressant est que la télécommande prend en charge les commandes vocales. Sur les modèles américains de Google TV, cela signifiera l’assistant Google, mais Amazon Alexa est inclus sur mon modèle à la place.

Logiciel

Exécute Google TV ou VIDAA

VIDAA semble basique

Performances un peu peu fiables

Le côté logiciel de l’U6K est difficile à examiner, simplement parce qu’il est si variable.

Les modèles américains du navire de télévision exécutant Google TV, un système d’exploitation simple et propre que je n’ai pas testé moi-même sur un téléviseur, mais dont j’ai entendu de bonnes choses.

Mon modèle de révision – et le modèle vendu au Royaume-Uni et en Europe – exécute à la place le propre système d’exploitation VIDAA de Hisense.

Dominic Preston / Fonderie

Je vais être franc : VIDAA est maladroit, moche et lent. Il est clairement construit autour d’espaces publicitaires, mais pour le moment, même ils ne fonctionnent pas – la bannière supérieure sur mon écran d’accueil est composée de six diapositives identiques annonçant le propre magasin d’applications du système d’exploitation.

La bonne nouvelle est qu’il prend en charge la plupart des applications de base dont vous aurez probablement besoin, et les grands noms, tels que Netflix et Disney+, sont préinstallés pour plus de commodité. La seule omission que j’ai repérée était l’application Now du Royaume-Uni, qui n’était pas du tout disponible.

Les téléspectateurs britanniques peuvent également être légèrement ennuyés de découvrir que les applications ITV et Channel 4 ici sont les versions FreeviewPlay, qui ne prennent pas en charge le streaming TV en direct, mais sinon, il n’y a pas grand-chose à redire.

Dominic Preston / Fonderie

J’ai été plus frustré par la performance générale. L’installation du téléviseur m’a pris plusieurs tentatives car il a refusé à plusieurs reprises de se connecter à mon réseau Wi-Fi.

Il est parfois lent de reconnaître les entrées à distance, donc il semble lent, et une fois, il a simplement cessé de reconnaître la télécommande jusqu’à ce que j’allume le téléviseur pour le redémarrer.

Je l’ai principalement testé connecté à une barre de son Sonos via un câble optique, mais le configurer de cette façon a eu l’effet secondaire inattendu que chaque fois que j’augmente ou baisse le son, une fenêtre contextuelle apparaît pour avertir « Cette fonctionnalité est actuellement indisponible » – même bien qu’il fait changer le volume avec succès.

Je vais être direct : VIDAA est maladroit, moche et lent

Rien de tout cela n’est un véritable dealbreaker, et je suis sûr que les acheteurs s’habitueront aux bizarreries du logiciel, mais c’est la principale chose qui rend cela se sentir comme un téléviseur moins cher qu’il ne l’est en réalité.

Prix ​​& disponibilité

Le Hisense U6K commence à partir de 579 $ / 999 £ pour le modèle 55 pouces, passant à 799 $ / 1 299 £ pour la version 65 pouces.

C’est un prix assez compétitif au Royaume-Uni où il est également disponible à partir de Trèsmais c’est exceptionnel aux États-Unis, surtout si l’on considère que les modèles américains exécutent de meilleurs logiciels.

À titre de comparaison, le modèle Mini-LED (Neo QLED) le moins cher de la gamme 2023 de Samsung commence à 1 199 $ / 1 399 £ pour une taille de 43 pouces.

Cela fait varier les conseils d’achat aussi. Les acheteurs américains auront du mal à faire mieux pour le prix, ou à trouver un bon panneau Mini-LED pour moins cher.

Au Royaume-Uni et ailleurs, l’U6K n’est pas un tel KO. C’est un bon achat, et c’est toujours une valeur solide pour la qualité de l’écran, mais la décision la plus intelligente peut être de regarder l’un des produits phares OLED ou Mini-LED de l’année dernière, souvent maintenant disponible pour un prix similaire – le LG C2 OLED 2022 est un premier exemple.

Découvrez notre meilleur tour d’horizon des téléviseurs pour plus d’options haut de gamme, ou les meilleurs téléviseurs à petit budget pour les modèles moins chers qui coûtent moins de 500 $ / 500 £.

Verdict

Le Hisense U6K offre le meilleur de la mini-LED à petit prix, avec certains des meilleurs contrastes et couleurs que vous trouverez sur n’importe quel téléviseur pour environ un grand.

Le compromis est qu’il s’agit d’un ensemble sans fioritures – il est à 60 Hz, a peu de fonctionnalités spéciales et en dehors des États-Unis est gêné par le système d’exploitation VIDAA terne de Hisense.

Pourtant, si vous voulez le meilleur rapport qualité-prix en ce qui concerne la qualité d’affichage seule – un objectif admirable lors de l’achat d’un téléviseur – alors ce sera difficile à battre, surtout si vous êtes un acheteur américain.

Spécifications