Introduction

Le Pixel 8 Pro apporte un système de caméra mis à jour, un écran impressionnant, un nouveau chipset amélioré, la promesse de 7 ans de support logiciel et un changement de conception inattendu – qu’est-ce que le téléphone phare de Google pour 2023 et devriez-vous en acheter un ?

Le pain et le beurre des téléphones Pixel ont été leur appareil photo, et le 8 Pro ne manque pas d’améliorations dans ce domaine. Le plus important parmi ceux-ci est l’ultra-large à l’arrière, qui reçoit un nouveau capteur plus grand, tandis que l’appareil photo principal et le téléobjectif bénéficient d’une optique remaniée. Cela peut sembler peu, mais les étapes de l’évolution peuvent avoir une grande signification lorsqu’elles s’additionnent.

L’écran Super Actua est la marque de Google pour le nouveau panneau du Pixel 8 Pro qui devrait atteindre une luminosité de 2 400 nits – même si nous n’avons pas tout à fait compris cela, nous avons mesuré des chiffres remarquables ailleurs. Les performances du chipset Tensor G3 dans les domaines que Google juge importants sont plus difficiles à mesurer, mais il s’agit sans aucun doute d’une amélioration par rapport à la génération précédente dans les domaines que nous considérons comme importants. peut quantifier. Il est également quelque peu difficile de chiffrer le support logiciel, mais 7 semble remarquable – des années de mises à jour, bien sûr.

Et bien que le langage de conception Pixel ait été principalement composé au cours des deux dernières années, il s’est avéré que 2023 avait encore quelque chose de nouveau à apporter – ou, plutôt, le vieil écran plat bien oublié. Le temps est un cercle plat et tout ça.

Voici un bref rappel sur les spécifications clés du Pixel 8 Pro avant de passer au déballage.

Spécifications du Google Pixel 8 Pro en un coup d’œil :

Corps: 162,6 x 76,5 x 8,8 mm, 213 g ; Avant et arrière en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium ; Résistant à la poussière et à l’eau IP68 (jusqu’à 1,5 m pendant 30 min).

6,7″ LTPO OLED, 120 Hz, HDR10+, 1 600 nits (HBM), 2 400 nits (crête), résolution 1 344 x 2 992 px, format d’image 20,04:9, 489 ppi ; affichage permanent. Jeu de puces : Google Tensor G3 (4 nm) : non-cœur (1 x 3,0 GHz Cortex-X3 et 4 x 2,45 GHz Cortex-A715 et 4 x 2,15 GHz Cortex-A510) ; Immortalis-G715s MC10.

Google Tensor G3 (4 nm) : non-cœur (1 x 3,0 GHz Cortex-X3 et 4 x 2,45 GHz Cortex-A715 et 4 x 2,15 GHz Cortex-A510) ; Immortalis-G715s MC10. Mémoire: 128 Go 12 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM, 1 To 12 Go de RAM ; UFS 3.1.

128 Go 12 Go de RAM, 256 Go 12 Go de RAM, 512 Go 12 Go de RAM, 1 To 12 Go de RAM ; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 14.

Android 14. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.7, 25 mm, 1/1.31″, 1.2µm, PDAF multidirectionnel, AF laser multizone, OIS ; Ultra grand angle : 48 MP, f/2.0, 126˚, 0,8 µm, PDAF double pixel ; Téléobjectif : 48 MP, f/2.8, 113mm, 1/2.55″, 0.7µm, PDAF double pixel, OIS, zoom optique 5x.

10,5 MP, f/2,2, 20 mm (ultra-large), 1/3,1″, 1,22 µm, PDAF. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K à 30/60 ips, 1080p à 24/30/60/120/240 ips ; gyroscope-EIS, OIS, HDR 10 bits ; Caméra frontale : 4K à 24/30/60 ips, 1080p à 30/60 ips.

5050 mAh ; 30 W filaire, PD3.0, PPS, 50 % en 30 min (annoncé), 23 W sans fil, sans fil inversé. Connectivité : 5G ; eSIM ; Wi-Fi 7 ; BT 5.3, aptX HD ; NFC.

5G ; eSIM ; Wi-Fi 7 ; BT 5.3, aptX HD ; NFC. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique) ; haut-parleurs stéréo; Prise en charge de l’ultra large bande (UWB).

Déballage du Google Pixel 8 Pro

Non pas qu’il y ait vraiment beaucoup de déballage à faire. Le Pixel 8 Pro se présente dans une boîte en carton blanc mi-hauteur plutôt standard avec une ressemblance du téléphone imprimée sur le couvercle.

À l’intérieur, la liste des accessoires est assez courte : vous obtenez un câble USB-C et un adaptateur USB-A-vers-C pour faciliter le transfert de données depuis autant de types de téléphones plus anciens que possible. Bien sûr, il y a aussi une broche d’éjection SIM et quelques documents, mais rien de très utile, comme un chargeur.