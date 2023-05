Test du Google Pixel 7a – Tests GSMArena.com

Introduction

N’achetez pas un Pixel 7 – choisissez plutôt le 7a. Cela a plus ou moins résumé nos réflexions lors de notre première rencontre avec le dernier smartphone de la série A de Google, et nous sommes ici maintenant avec l’examen complet pour établir à quel point cette première évaluation était correcte.

C’est une conclusion assez naturelle à laquelle tout le monde peut arriver, vraiment, même en regardant simplement la fiche technique – et, simultanément, la liste de prix. Le 7a se rapproche des modèles « haut de gamme » que n’importe quelle offre précédente avec un « a » dans son nom, et arrive à un prix non négligeable de 100 $/100 € de moins (ou à peu près, selon à qui vous demandez et à quel prix). temps) – qu’est-ce qu’il ne faut pas aimer ? Mais ne mettons pas le verdict avant l’examen.

Le 7a améliore certains domaines clés qui ont retenu le 6a. Peut-être plus important encore, vous obtenez maintenant un écran 90 Hz à la place de l’unité 60 Hz datée de l’ancien modèle. Oui, le gros de la concurrence est déjà à 120 Hz, mais le saut de 60 à 90 est le plus notable du point de vue de la convivialité, alors peut-être que nous pouvons donner un laissez-passer au 7a.

Le système de caméra reçoit également un coup de pouce. Une nouvelle unité principale Quad Bayer de 64MP remplace celle de base de 12,2MP du 6a – ce sont plus de pixels que vous n’obtiendriez avec un Pixel 7 (50MP), même s’il s’agit d’un capteur plus petit. De même, l’ultra large 13MP est également plus haute résolution (si ce n’est que juste) que celui du 6a et du 7, mais avec un capteur plus petit. Il n’y a pas d’AF sur celui-ci, mais alors c’est seulement le 7 Pro qui a une mise au point automatique ultra large, donc le 7a ne perd pas vraiment de points ici contre le 7. La caméra selfie est une autre affaire de 13MP, celle-là aussi étant nominalement supérieure à sa configurations des frères.

Un ajout remarquable à l’ensemble des fonctionnalités de la série a est le chargement sans fil. Vous pouvez vous moquer du débit de 7,5 W, mais il est peu probable que vous soyez pressé lorsque vous dormez. Et ce n’est pas comme si les Pixels étaient connus pour leur charge rapide.

Vous obtenez le même chipset Tensor G2 sur le 7a que celui fourni avec le 7. Bien qu’il soit quelque peu sous-alimenté par rapport aux autres SoC haut de gamme contre lesquels le 7 se bat, il semble beaucoup mieux dans le contexte du 7a.

La capacité de la batterie est essentiellement la même entre les deux modèles, et le 7a peut gagner quelques minutes supplémentaires d’autonomie grâce à son écran légèrement plus petit et son taux de rafraîchissement maximal inférieur – nous verrons en temps voulu si moins finit par être plus dans cet égard.

Moins, c’est moins dans l’indice IP du 7a, mais l’IP67 devrait être aussi bon que l’IP68 du 7 pour ce dunk accidentel unique dans la salle de bain. L’absence d’une option de stockage autre que 128 Go n’est pas aussi facile à rejeter, cependant – peut-être que la version 256 Go reste l’élément clé que le 7 a dans ce tête-à-tête.

Spécifications Google Pixel 7a en un coup d’œil :

Corps: 152,0 x 72,9 x 9,0 mm, 194 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 3), cadre en aluminium, dos en plastique ; IP67 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1 m pendant 30 min).

152,0 x 72,9 x 9,0 mm, 194 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 3), cadre en aluminium, dos en plastique ; IP67 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1 m pendant 30 min). Afficher: OLED 6,1 pouces, HDR, 90 Hz, résolution 1 080 x 2 400 px, format d’image 20:9, 429 ppi ; affichage permanent.

OLED 6,1 pouces, HDR, 90 Hz, résolution 1 080 x 2 400 px, format d’image 20:9, 429 ppi ; affichage permanent. Jeu de puces : Google Tensor G2 (5 nm) : Octa-core (2×2,85 GHz Cortex-X1 & 2×2,35 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) ; Mali-G710 MP7.

Google Tensor G2 (5 nm) : Octa-core (2×2,85 GHz Cortex-X1 & 2×2,35 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) ; Mali-G710 MP7. Mémoire: 128 Go 8 Go de RAM ; UFS 3.1.

128 Go 8 Go de RAM ; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 13.

Android 13. Caméra arrière: Large (principal) : 64 MP, f/1.9, 26 mm, 1/1.73″, 0.8µm, PDAF double pixel, OIS ; Ultra grand angle : 13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12µm.

: 64 MP, f/1.9, 26 mm, 1/1.73″, 0.8µm, PDAF double pixel, OIS ; : 13 MP, f/2.2, 120˚, 1.12µm. Caméra frontale: 13 MP, f/2.2, 20 mm (ultra large), 1,12 µm.

13 MP, f/2.2, 20 mm (ultra large), 1,12 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps, OIS ; Caméra frontale : [email protected], [email protected].

: [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps, OIS ; : [email protected], [email protected]. Batterie: 4385 mAh ; 18 W filaire, PD3.0, 7,5 W sans fil.

4385 mAh ; 18 W filaire, PD3.0, 7,5 W sans fil. Connectivité : 5G ; eSIM ; WiFi 6e ; BT 5.3 ; NFC.

5G ; eSIM ; WiFi 6e ; BT 5.3 ; NFC. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); haut-parleurs stéréo.

Déballage Google Pixel 7a

Nous en sommes venus à nous attendre à des offres groupées minimales de la part de certaines entreprises, et Google en fait partie. Il n’est donc pas surprenant que le Pixel 7a soit livré dans une boîte à peine plus grande que le combiné lui-même. L’emballage en carton blanc en deux parties ressemble au téléphone sur le couvercle, de couleur assortie à l’unité réelle à l’intérieur.

Le contenu comprend un câble USB-C et un adaptateur USB-C mâle vers USB-A femelle – des éléments standard de Google. Il n’y a pas de chargeur à l’intérieur, mais sur certains marchés, vous pouvez obtenir l’adaptateur 30 W de Google (dans son propre emballage de vente au détail séparé) inclus dans le prix – c’était le cas avec notre unité d’examen allemande. Nous avons obtenu le nôtre auprès d’un détaillant tiers, par opposition à la boutique en ligne Google, et tous les détaillants ne semblent pas proposer la même promotion. Il y a de fortes chances que vous deviez trouver votre propre chargeur, c’est ce que nous disons.

Désormais, bien que la situation du chargeur ne soit pas exclusive au Pixel 7a, de nombreux concurrents du segment sont livrés avec des adaptateurs dans la boîte. Un étui de protection fourni n’est pas non plus inconnu. Peut-être qu’un consommateur axé sur la valeur comme ceux qui envisagent un 7a apprécierait d’en avoir un peu plus pour son argent.