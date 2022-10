Test du Google Pixel 7 – Tests GSMArena.com

Présentation et spécifications

Même si la gamme Google Pixel attire beaucoup l’attention des médias, elle reste plutôt niche en raison de sa disponibilité limitée sur le marché. Cependant, Google s’est efforcé au cours des deux dernières générations d’attirer un public plus large en proposant des fonctionnalités uniques. Même le stock Android fonctionnant sur les Pixels d’aujourd’hui n’est pas exactement stock, car il a quelques ajustements soignés et des fonctionnalités exclusives. Il y a même des rapports selon lesquels Google prévoit d’expédier un nombre record de Pixels l’année prochaine.

En surface, les Pixel 7 et 7 Pro ne sont pas très différents de la série Pixel 6 tout en introduisant quelques améliorations mineures mais notables. C’est peut-être en partie la raison pour laquelle nous pensons que la 7e génération a de bonnes chances de gagner de nouveaux fans dans le monde entier. Bien que “le globe” ne soit peut-être pas le meilleur choix de mots étant donné la disponibilité limitée comme d’habitude.

Le Pixel 7 offre quelques améliorations clés par rapport à son prédécesseur, le Pixel 6. Il fonctionne maintenant sur une puce Google Tensor G2 améliorée avec de meilleures capacités d’IA, Gorilla Glass Victus construit tout autour, une meilleure caméra selfie et un écran plus petit. En conséquence, le Pixel 7 est légèrement plus petit que le Pixel 6, ce qui indique clairement que Google vise le créneau phare compact. Et bien que plus petit, l’écran du Pixel 7 est considérablement plus lumineux.

Spécifications Google Pixel 7 en un coup d’œil :

Corps: 155,6 x 73,2 x 8,7 mm, 197 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), arrière en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes).

155,6 x 73,2 x 8,7 mm, 197 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), arrière en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes). Affichage: 6,30 pouces AMOLED, 90 Hz, HDR10+, 1 000 nits (HBM), 1 400 nits (crête), résolution de 1 080 x 2 400 px, format d’image 20:9, 416 ppi ; Affichage permanent.

6,30 pouces AMOLED, 90 Hz, HDR10+, 1 000 nits (HBM), 1 400 nits (crête), résolution de 1 080 x 2 400 px, format d’image 20:9, 416 ppi ; Affichage permanent. Jeu de puces : Google Tensor G2 (5 nm) : Octa-core (2×2,85 GHz Cortex-X1 & 2×2,35 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) ; Mali-G710 MP7.

Google Tensor G2 (5 nm) : Octa-core (2×2,85 GHz Cortex-X1 & 2×2,35 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) ; Mali-G710 MP7. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 13.

Android 13. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.9, 25mm, 1/1.31″, 1.2µm, PDAF multidirectionnel, Laser AF, OIS ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.9″, 1.25µm.

: 50 MP, f/1.9, 25mm, 1/1.31″, 1.2µm, PDAF multidirectionnel, Laser AF, OIS ; : 12 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.9″, 1.25µm. Caméra frontale: 10,8 MP, f/2,2, 21 mm (ultra large), 1/3,1″, 1,22 µm.

10,8 MP, f/2,2, 21 mm (ultra large), 1/3,1″, 1,22 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps ; gyro-EIS, OIS, HDR 10 bits ; Caméra frontale : 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps.

: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps ; gyro-EIS, OIS, HDR 10 bits ; : 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps. La batterie: 4355 mAh ; Charge rapide 20W, 50% en 30 min (annoncé), Charge rapide sans fil 20W, Recharge sans fil inversée, USB Power Delivery 3.0.

4355 mAh ; Charge rapide 20W, 50% en 30 min (annoncé), Charge rapide sans fil 20W, Recharge sans fil inversée, USB Power Delivery 3.0. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; haut-parleurs stéréo.

La configuration de la caméra à l’arrière reste inchangée. Nous avons un grand capteur de 50 MP qui fait le gros du travail et un appareil photo ultra large de 12 MP qui nous aide. Il n’y a toujours pas de téléobjectif, mais pour être juste, c’est une trouvaille rare dans la classe phare compacte. Pourtant, Google promet un meilleur traitement des images et une qualité globale améliorée de la caméra grâce à des algorithmes d’apprentissage automatique et à de meilleures capacités de FAI.

Ce fut une surprise de voir le Pixel 7 diminuer la capacité de la batterie provenant du Pixel 6 – 4 355 mAh contre 4 614 mAh, mais en théorie, Google aurait pu compenser la perte avec d’autres améliorations matérielles, telles que l’affichage et la consommation d’énergie du chipset. . Comme nous le savons tous, les fiches techniques ne brossent jamais un tableau complet, alors découvrons ce dont le nouveau Pixel 7 est capable et s’il est vraiment le bon téléphone pour vous.

Déballage du Google Pixel 7

Comme on pouvait s’y attendre, la boîte de vente au détail du Google Pixel 7 est relativement petite et ne contient que les manuels d’utilisation, un câble USB-C vers USB-C pour le chargement PD et un dongle USB-C vers USB-A au cas où vous vous retrouveriez avec un standard chargeur sans connecteur USB-C.

En parlant de chargeur, il n’y en a pas. L’appareil prend en charge jusqu’à 20 W de charge Power Delivery, donc en trouver un qui fonctionne avec le Pixel 7 ne devrait pas être un gros problème.