Test du Google Pixel 7 Pro

Introduction

Après le retour de Pixel l’année dernière sur la scène phare, 2022 apporte une mise à niveau plus évolutive de la gamme de téléphones de Google. Les Pixel 7 et 7 Pro sont livrés avec la mise à niveau habituelle du chipset, un réglage de l’appareil photo ici ou là et un design raffiné, en plus d’une poignée de nouveautés logicielles.

Naturellement, nos yeux sont plus attirés par le Pro que par la vanille, nous commençons donc notre voyage d’examen avec celui-là. L’une des deux principales différences cette année, en regardant la fiche technique, est le nouveau téléobjectif, qui échange la plus grande taille du capteur pour une portée de zoom plus longue – cela ne nous frappe pas immédiatement comme un développement entièrement positif, bien que le 5x le zoom est apprécié.

L’autre nouveauté est le chipset. Le Tensor G2 sur mesure est livré avec de nouveaux cœurs de processeur et un nouveau GPU, ainsi que qui sait exactement combien d’améliorations sous le capot, mais est toujours fabriqué sur un processus de 5 nm, lorsque les concurrents sont à 4 nm.

Physiquement, le combiné est le même que l’an dernier, mais aussi différent. La bande de caméra à l’arrière est toujours là et tout aussi proéminente, seulement maintenant elle fait partie du cadre en aluminium et non une pièce de verre séparée comme l’année dernière.

Et c’est plus ou moins ce qui a changé pour le Pixel Pro 2022. Voici quelques-uns des chiffres importants avant de commencer.

Spécifications Google Pixel 7 Pro en un coup d’œil :

Corps: 162,9 x 76,6 x 8,9 mm, 212 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), arrière en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes).

162,9 x 76,6 x 8,9 mm, 212 g ; Façade en verre (Gorilla Glass Victus), arrière en verre (Gorilla Glass Victus), cadre en aluminium; IP68 résistant à la poussière et à l’eau (jusqu’à 1,5 m pendant 30 minutes). Affichage: 6,7″ LTPO AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (crête), résolution 1440x3120px, format 19,5:9, 512ppi ; Affichage permanent.

6,7″ LTPO AMOLED, 120 Hz, HDR10+, 1000 nits (HBM), 1500 nits (crête), résolution 1440x3120px, format 19,5:9, 512ppi ; Affichage permanent. Jeu de puces : Google Tensor G2 (5 nm) : Octa-core (2×2,85 GHz Cortex-X1 & 2×2,35 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) ; Mali-G710 MC10.

Google Tensor G2 (5 nm) : Octa-core (2×2,85 GHz Cortex-X1 & 2×2,35 GHz Cortex-A78 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) ; Mali-G710 MC10. Mémoire: 128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 128 Go de RAM 12 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1.

128 Go de RAM 8 Go, 256 Go de RAM 8 Go, 128 Go de RAM 12 Go, 256 Go de RAM 12 Go, 512 Go de RAM 12 Go; UFS 3.1. Système d’exploitation/logiciel : Android 13.

Android 13. Caméra arrière: Large (principal) : 50 MP, f/1.9, 25mm, 1/1.31″, 1.2µm, PDAF multidirectionnel, Laser AF, OIS ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 126˚, 1/2.9″, 1.25µm, AF ; Téléobjectif : 48 MP, f/3.5, 120mm, 1/2.55″, 0.7µm, PDAF multidirectionnel, OIS, zoom optique 5x.

: 50 MP, f/1.9, 25mm, 1/1.31″, 1.2µm, PDAF multidirectionnel, Laser AF, OIS ; : 12 MP, f/2.2, 126˚, 1/2.9″, 1.25µm, AF ; : 48 MP, f/3.5, 120mm, 1/2.55″, 0.7µm, PDAF multidirectionnel, OIS, zoom optique 5x. Caméra frontale: 10,8 MP, f/2,2, 21 mm (ultra large), 1/3,1″, 1,22 µm.

10,8 MP, f/2,2, 21 mm (ultra large), 1/3,1″, 1,22 µm. Capture vidéo: Caméra arrière : 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps ; gyro-EIS, OIS, HDR 10 bits ; Caméra frontale : 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps.

: 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps ; gyro-EIS, OIS, HDR 10 bits ; : 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps. La batterie: 5000 mAh ; Charge rapide 23 W, charge sans fil rapide 23 W, charge sans fil inversée, USB Power Delivery 3.0.

5000 mAh ; Charge rapide 23 W, charge sans fil rapide 23 W, charge sans fil inversée, USB Power Delivery 3.0. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; haut-parleurs stéréo; Prise en charge de l’ultra large bande (UWB).

Déballage Google Pixel 7 Pro

L’expérience de déballage est restée la même que l’année dernière, lorsque le chargeur a disparu. À l’intérieur de la boîte en carton blanche, vous obtenez un câble USB-C et un adaptateur USB-A vers C pour transférer les données de votre ancien téléphone (peut-être un iPhone ?).

Ce n’est qu’à ce stade que notre unité d’examen Obsidian était vraiment exempte de taches, mais plus à ce sujet à la page suivante.