Test du Google Pixel 6a – Tests GSMArena.com

Introduction

Au cours des trois dernières années, Google a tenté de reconditionner ses téléphones phares dans des téléphones de la série A qui capturent l’essence de Pixel à un prix beaucoup plus attractif. Le Google Pixel 6a a même obtenu le même chipset Tensor personnalisé que les Pixels plus chers, ce qui adoucit encore l’affaire.

Le Pixel 6a est particulièrement compact avec son écran OLED de 6,1 pouces et beaucoup plus léger à 178 g (contre 207 g pour le Pixel 6). Il capture parfaitement le design, l’apparence et la convivialité des Pixel 6 et Pixel 6 Pro plus chers tout en réduisant stratégiquement les coûts dans des endroits qui n’ont pas un grand impact sur la convivialité.

Le Pixel 6a n’a pas de chargeur dans la boîte – un changement qui est venu avec les Pixel 6 et 6 Pro. Google a également supprimé la prise casque dans une première pour la série Pixel A.

Spécifications Google Pixel 6a en un coup d’œil :

Corps: 152,2 x 71,8 x 8,9 mm, 178 g ; Façade en verre (Gorilla Glass 3), dos en plastique bicolore avec barre de caméra horizontale, cadre en aluminium; IP67 résistant à l’eau et à la poussière.

Affichage: OLED 6,1 pouces, 60 Hz, HDR, résolution de 1 080 x 2 400 px, format d'image 20:9, 429 ppi.

Jeu de puces : Google Tensor (5 nm) : Octa-core (2×2,80 GHz Cortex-X1 & 2×2,25 GHz Cortex-A76 & 4×1,80 GHz Cortex-A55) ; Mali-G78 MP20.

Mémoire: 128 Go 6 Go de RAM ; UFS 3.1.

Système d'exploitation/logiciel : Android 12.

Caméra arrière: Large (principal) : 12,2 MP, f/1,7, 27 mm, (large), 1/2,55″, 1,4 µm, PDAF double pixel, OIS ; Ultra grand angle : 12 MP, f/2.2, 17mm, 114˚ (ultra large), 1.25µm .

Caméra frontale: 8 MP, f/2.0, 24 mm (large), 1,12 µm.

Capture vidéo: Caméra arrière : [email protected]/60fps, [email protected]/60/120/240fps ; gyro-EIS, OIS ; Caméra frontale : [email protected]

La batterie: 4410 mAh ; Charge rapide 18 W, autonomie de 24 heures (annoncé), USB Power Delivery 3.0.

4410 mAh ; Charge rapide 18 W, autonomie de 24 heures (annoncé), USB Power Delivery 3.0. Divers : Lecteur d’empreintes digitales (sous écran, optique); NFC ; haut-parleurs stéréo; nanoSIM + eSIM ;

L’appareil photo du Pixel 6a est le capteur éprouvé Sony IMX 363, le même que celui utilisé depuis le Google Pixel 2. Google n’a cessé de l’utiliser sur ses Pixels premium que cette année, nous ne devrions donc probablement pas être surpris que le 6a n’a pas eu de capteur différent. Et nous pourrions encore voir le capteur vieillissant augmenter ses performances lorsqu’il est associé au Google Tensor.

La série Pixel A a toujours eu une excellente autonomie de batterie. Cette fois, Google a légèrement réduit la taille de la batterie, mais avec un écran plus petit et la puce Tensor, nous pourrions être prêts pour une autre course solide. Nous espérons également que le 6a a résolu la faiblesse des performances thermiques que nous avons constatée avec les 6 et 6 Pro. Mais commençons par le déballage.

Déballage du Google Pixel 6a

Le Google Pixel 6a est livré dans un boîtier mince qui, nous ne pouvons pas vraiment dire, couvre même l’essentiel. Vous ne trouverez plus d’adaptateur secteur dans l’emballage, donc le Pixel 6a est livré avec un outil d’éjection de carte SIM et un câble USB-C vers C de 1 mètre. Nous sommes heureux de voir également « l’adaptateur de commutation rapide » USB-C (mâle) vers USB-C (femelle) pour transférer les données d’un autre appareil Android ou iPhone via un câble.

Plongeons maintenant dans les tests, en commençant par la conception, l’apparence et la construction du téléphone. Nous sommes ravis pour celui-ci, alors prenez une boisson glacée et profitez de la balade.