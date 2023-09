Test du Garmin Forerunner 265 : en avance sur le peloton

En un coup d’oeil Note d’expert Avantages Excellent écran tactile lumineux

Excellent suivi GPS

Construction légère

Fonctionnalités de suivi avancées Les inconvénients Cher

Pas de logiciel de cartographie Notre verdict Malgré son prix élevé, la Garmin Forerunner 265 est l’une des meilleures montres de course que vous puissiez acheter. Il offre d’excellentes fonctionnalités de suivi et de coaching, un bel écran OLED lumineux et une autonomie de plusieurs jours.

Prix ​​une fois examiné

449,99 $

439,99 $

Récemment, Garmin s’est hissé au sommet du jeu des montres de course, devançant ses concurrents tels que Polar, Suunto et Apple. La Forerunner 265 y cimente sa place – c’est une montre de course superlative qui maîtrise à la fois les bases et les fonctionnalités de suivi plus avancées au poignet.

C’est un peu cher, cependant, et il lui manque certaines fonctionnalités intéressantes pour le prix, notamment la cartographie. Mais tout bien considéré, c’est probablement la meilleure montre de course que vous puissiez acheter pour moins de 500 $/500 £ (au moment de la rédaction de cet article).

Concevoir et construire

Poids léger

Écran tactile AMOLED

Cote 5ATM

J’ai examiné le plus grand Forerunner 265 de 46 mm, dont la conception est assez similaire à celle du Forerunner 255. Il existe également un Forerunner 265S plus petit de 42 mm.

La principale différence est que la série 255 avait un écran MIP (Memory-in-Pixel) non tactile, lisible mais plus basique, tandis que les montres 265 ont des écrans tactiles AMOLED. C’est en partie pourquoi le 265 coûte 449,99 $/429,99 £, considérablement plus que le 349,99 $/299,99 £ 255 qui a des spécifications et des fonctionnalités très similaires.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Comparaisons mises à part, la Foreunner 265 est une montre simple mais assez légère. Même la version 46 mm n’est pas gargantuesque, et je l’ai trouvée confortable à porter toute la journée et toute la nuit pour suivre les entraînements et le sommeil. À cet égard, c’est mieux que la Samsung Galaxy Watch 6 Classic, relativement volumineuse.

Je préfère ici le bracelet en silicone et la boucle traditionnelle à la broche et au bouton popularisés par l’Apple Watch, et les bracelets sont à dégagement rapide standard de 22 mm (18 mm pour le 265S) pour que vous puissiez les échanger avec des bracelets Garmin ou autre.

Bien qu’elle dispose d’un superbe écran tactile dynamique, la montre possède également les cinq boutons physiques habituels de Garmin. J’aime le bouton saillant en haut à droite sur lequel est gravé « RUN » en gros caractères blancs. Continuez, implore la montre.

Je l’ai trouvé confortable à porter toute la journée et toute la nuit pour suivre les entraînements et dormir

Cet écran est audacieux et lumineux et ses couleurs sont superbes. Il est beaucoup plus réactif que celui lent du Polar Ignite 3.

Le dessous abrite les capteurs de fréquence cardiaque et d’oxygène dans le sang, à côté du port de chargement exclusif. Et la montre est classée 5ATM pour une résistance à l’eau jusqu’à 50 m de profondeur.

La visibilité à la lumière du jour est idéale pour un écran OLED Henry Burrell / Fonderie

Suivi de la santé et de la forme physique

Conçu pour la course à pied, le vélo et la natation

Capteurs de fréquence cardiaque et d’oxygène dans le sang

GPS très précis

Certaines montres de fitness se dispersent trop avec le suivi, ou pire, prétendent pouvoir suivre des entraînements de niche spécifiques tels que l’escrime, le badminton ou le tir à l’arc. En réalité, ce n’est qu’une façon de catégoriser vos entraînements, mais les montres ne suivent que des mesures de base telles que la fréquence cardiaque.

Garmin ne vous dérange pas avec tout ça. La Forerunner 265 porte ce nom car elle est avant tout une montre de running, et c’est là qu’elle est la meilleure de sa catégorie, mais elle dispose de modes spécifiques pour le HIIT (entraînement par intervalles à haute intensité), le yoga et le pilates.

Démarrer un entraînement est aussi simple que d’appuyer sur le bouton RUN, puis de choisir la course, la course sur piste, le tapis roulant ou la randonnée (par défaut). En fonction de votre utilisation récente et des objectifs de remise en forme définis, la montre vous proposera une suggestion d’entraînement personnalisée, comme courir 5,5 km en 30 minutes.

Vous pouvez ignorer la suggestion, mais cela explique en partie pourquoi le 265 est si bon : il est diablement simple mais offre un coaching clair et utile sans abonnement logiciel. Fitbit, Apple, Whoop et d’autres cachent des fonctionnalités derrière un paywall. Pas Garmin.

J’ai trouvé le suivi GPS très précis, le suivi des cartes adhérant plus constamment aux chemins et aux routes que l’Apple Watch Series 8, la Samsung Galaxy Watch 6 Classic et la Polar Ignite 3. Vous pouvez même choisir de colorer l’itinéraire en fonction de différentes mesures telles que votre rythme. , la fréquence cardiaque et l’élévation. C’est granulaire et j’adore ça.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Il existe également une tonne de fonctionnalités logicielles intéressantes. L’instantané de santé est un test de deux minutes qui capture votre fréquence cardiaque moyenne, votre oxygène dans le sang, votre respiration, votre niveau de stress et la variabilité de votre fréquence cardiaque.

Le rapport du matin est également utile : portez la montre la nuit et lorsque vous vous réveillez, la première chose qu’elle vous indiquera est la façon dont vous avez dormi, votre calendrier de la journée, la météo, une séance d’entraînement suggérée et éventuellement le suivi de votre cycle, entre autres. métrique. C’est un ajout réfléchi.

Une fois portée quelques jours d’affilée, l’excellente application Garmin Connect vous donne un score de préparation à l’entraînement pour vous aider à décider si vous devez prendre la route ou lever les pieds.

La Forerunner 265 porte ce nom car elle est avant tout une montre de running, et c’est là qu’elle est la meilleure de sa catégorie.

Cela s’étend de la même manière aux résultats des conditions de performance sur votre poignet à mi-course, qui analysent votre allure et votre fréquence cardiaque et vous permettent de savoir à quel point vous devez pousser. Cela renforce la façon dont la montre peut être un coach, et pas seulement un collecteur de données. C’est dommage à ce prix qu’il n’y ait pas de logiciel de cartographie, donc on ne peut pas voir où l’on est allé.

Il existe des tonnes de cadrans de montre préchargés et vous pouvez en télécharger davantage depuis la boutique Garmin Connect IQ. J’ai également gardé l’affichage permanent activé, et une quantité décente d’informations s’affiche en fonction du cadran de montre que vous choisissez.

J’ai testé un grand nombre de montres de fitness et de suivi, mais la Forerunner 265 est ma préférée dans la manière dont elle collecte les données et me les présente plus tard de manière utile.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Fonctionnalités et logiciels de la montre intelligente

Notifications

Musique pour une écoute hors ligne

Garmin Pay n’est pas génial au Royaume-Uni

J’ai choisi de désactiver la plupart des fonctionnalités de la montre intelligente du 265 et de l’utiliser uniquement comme montre de fitness, mais les notifications de votre téléphone sont là si vous les souhaitez. Le 265 est entièrement compatible avec iPhone et Android – il vous suffit de télécharger l’application Garmin Connect.

Ce qui m’est plus utile, c’est de pouvoir télécharger des chansons Spotify sur la mémoire de 8 Go de la montre pour les écouter via des écouteurs Bluetooth. Cela signifie que vous pouvez laisser votre téléphone à la maison et avoir toujours de la musique avec laquelle vous entraîner.

J’ai testé un grand nombre de montres de fitness et de suivi, mais la Forerunner 265 est ma préférée du lot.

C’est assez déroutant à mettre en place, mais une fois terminé, cela a bien fonctionné. Il existe également le support Deezer et Amazon Music, mais les fans d’Apple Music et de YouTube Music n’ont pas de chance.

Garmin Pay est intégré pour que vous puissiez effectuer des paiements mobiles via NFC, mais il prend en charge si peu de banques britanniques courantes que je n’ai pas pu le tester. Si vous utilisez Revolut, vous êtes en or, mais Monzo et toutes les grandes banques traditionnelles ne sont pas encore à bord. Consultez la liste complète sur le site Web de Garmin.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Le logiciel ici est le même que sur les autres montres Garmin, mais il est plus joli grâce à l’écran AMOLED lumineux. Vous pouvez facilement faire défiler des mesures telles que la préparation à l’entraînement, la fréquence cardiaque, les notifications, la météo et les commandes musicales avec des boutons ou via le toucher.

Il est très réactif et je n’ai rencontré aucun décalage. C’est rare sur n’importe quelle montre intelligente, sans parler des logiciels de montre de fitness personnalisés. Colorez-moi impressionné. Cela rend la plongée dans les données beaucoup plus accessible, amusante et utile.

Garmin évalue la durée de vie de la batterie à 13 jours en mode montre intelligente complète

Autonomie et charge de la batterie

Jusqu’à 13 jours d’autonomie

20 heures d’utilisation constante du GPS

Se recharge via un câble USB-C

Garmin évalue la durée de vie de la batterie à 13 jours en mode montre intelligente complète, que j’ai utilisé la plupart du temps. Cependant, vous n’atteindrez ce chiffre que si vous vous prélassez sur la plage.

Avec le GPS utilisé, j’ai régulièrement eu environ cinq jours d’utilisation constante, ce qui est toujours en avance sur l’Apple Watch Ultra mais bien moins que sur la Garmin Instinct 2 Solar. Si vous prévoyez un marathon ou un triathlon, tout ira bien aussi, avec jusqu’à 20 heures d’utilisation constante du GPS promises.

Curieusement, le plus petit 265S que je n’ai pas testé est en fait évalué à 15 jours et 24 heures respectivement, car l’écran AMOLED du plus grand modèle consomme plus d’énergie. Habituellement, des écrans plus grands signifient également des batteries plus grosses et donc une durée de vie plus longue, mais pas ici.

Si vous souhaitez les mêmes fonctionnalités avec une meilleure autonomie de la batterie, recherchez un Garmin Forerunner 255 sans écran MIP.

Il y a un câble USB-C dans la boîte avec le chargeur exclusif de Garmin à l’autre extrémité, et le chargement prend quelques heures après la mort. Il n’y a pas de recharge sans fil Qi.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Prix ​​et disponibilité

Le Garmin Forerunner 265 coûte 449,99 $/429,99 £ pour la version plus grande de 46 mm. C’est le même prix que le Forerunner 265S de 42 mm, qui possède les mêmes fonctionnalités.

Vous pouvez acheter les deux directement auprès de Garmin US et Garmin UK.

Il est beaucoup plus cher que les Forerunner 255 et 255S (tous deux 349,99 $/299,99 £), qui possèdent la plupart des mêmes fonctionnalités mais un écran MIP plutôt qu’OLED. Si vous n’avez pas besoin d’écran tactile, vous économiserez beaucoup d’argent.

La Polar Pacer est une excellente alternative moins chère à 199,95 $/169,50 £, mais elle n’a pas la finesse et l’ensemble des fonctionnalités de la Forerunner 265. Si vous voulez vraiment que votre montre soit également une excellente montre intelligente, vous pouvez opter pour l’Apple Watch SE qui démarre à 249 $/219 £, mais il n’a qu’environ un jour d’autonomie et des fonctionnalités de fitness moins avancées.

Verdict

La Garmin Forerunner 265 est un peu chère, mais c’est encore ma montre de course préférée. Il reprend toutes les fonctionnalités les meilleures et les plus essentielles des meilleurs appareils de suivi de Garmin et les distille dans une montre facile à utiliser mais avancée qui dure plusieurs jours avec une charge et est confortable à porter 24h/24 et 7j/7.

Le nouvel écran AMOLED, plus lumineux, explique en partie pourquoi il coûte plus cher, et la durée de vie de la batterie n’est pas aussi bonne que celle des anciens modèles, mais à moins que vous ne participiez à une expédition de deux semaines et que vous puissiez vous le permettre, le compromis en vaut la peine. Le grand écran lumineux et toujours allumé est un plaisir à regarder et ajoute des commandes tactiles aux côtés des boutons familiers.

Ajoutez à cela la lecture de musique hors ligne, un suivi GPS de haut niveau et l’excellente application Connect de Garmin (qui ne nécessite aucun abonnement mais peut vous accompagner dans une routine de course) et vous obtenez l’une des meilleures montres de course du marché.

