Test du Galaxy A54 5G : le téléphone pas cher de Samsung se bat contre Google

8.0 SamsungGalaxy A54 5G Vous recevez des alertes de prix pour Samsung Galaxy A54 5G Comme Grand écran dynamique

Stockage extensible

Prix ​​abordable N’aime pas Les performances du processeur et de l’appareil photo sont à la traîne par rapport au Pixel 6A moins cher

Le Galaxy S23 Ultra phare de Samsung contient certaines des spécifications les plus puissantes et des caméras puissantes. Mais il est également livré avec une étiquette de prix énorme de 1 200 $ (1 249 £, 1 949 AU $) qui est tout simplement hors de question pour beaucoup d’entre nous. Regarder plus bas dans la gamme ne signifie pas souffrir d’un matériel lent et frustrant. Comme le prouve le nouveau Galaxy A54 5G de Samsung à 450 $ (499 £, 699 AU $), vous pouvez obtenir un téléphone avec des performances solides pour un prix très raisonnable.

Le Galaxy A54 contient un écran de 6,4 pouces, un processeur octa-core qui offre suffisamment de puissance pour les essentiels quotidiens (y compris les jeux légers) et un appareil photo qui fait un travail décent pour gérer vos clichés en déplacement. J’aime même le design, en particulier la version vert citron que j’ai examinée. Ses 128 Go de stockage suffiront à la plupart des gens, et ceux qui ont besoin de plus d’espace peuvent l’étendre avec des cartes microSD jusqu’à 1 To.

Il a beaucoup à offrir compte tenu de son prix raisonnable de 450 $, mais il est souvent en vente pour encore moins, avec des prix de 375 $ vus sur Best Buy et Amazon lors de la rédaction de cette critique, bien que malheureusement pas au moment de la publication. Même avec cette réduction potentielle, les téléphones économiques de Google surpassent Samsung dans des domaines clés, en particulier l’appareil photo.

L’écran de 6,4 pouces est lumineux et dynamique. Andrew Lanxon/Crumpe

Galaxy A54 ou Pixel 6A ?

Même au prix compétitif du Galaxy A54, la concurrence est féroce, avec le superbe Pixel 6A à 349 $ de Google et le dernier Pixel 7A au prix de 499 $, soit seulement 50 $ de plus que le prix de détail habituel de l’A54. Nous avons décerné au Pixel 6A un prix CNET Editors ‘Choice pour sa combinaison de performances globales solides et de prix abordable, tout en restant l’un des meilleurs téléphones économiques que l’on puisse acheter. Le nouveau Pixel 7A nous a également impressionnés par son excellent appareil photo et ses performances fluides, poussant Crumpe à le recommander par rapport au Pixel 7 car il coûte 100 $ moins cher.

Face à l’A54 5G, le Pixel 6A est toujours le téléphone à privilégier. Ses performances sont un peu meilleures, son appareil photo prend de meilleures photos et la version simple d’Android de Google est généralement plus agréable à utiliser que le skin One UI de Samsung. Si vous êtes prêt à payer 50 $ de plus, le Pixel 7A offre également de meilleures performances d’appareil photo et une recharge sans fil, ce qui manque au Galaxy A54 5G. Pourtant, l’A54 est légèrement plus grand et offre une extension de stockage sur carte microSD, ce n’est donc pas une victoire totale pour le Pixel. Voici ce que vous devez savoir sur le téléphone.

Galaxy A54 : design amusant, écran éclatant

La version vert citron de mon A54 5G est vraiment très jolie avec son dos en verre brillant et sa bordure d’aspect métallique (c’est en fait du plastique). Il est assez agréable à tenir, bien qu’il n’ait pas la sensation plus solide du Pixel 6A ou 7A. Il est classé IP67 pour la résistance à l’eau (tout comme les Pixel 6A et 7A), ce qui le gardera en sécurité pendant les appels téléphoniques sous la pluie ou autour d’amis maladroits portant de la bière.

Un lecteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran. Andrew Lanxon/Crumpe

À 6,4 pouces, l’écran est plus grand que l’écran de 6,1 pouces du Pixel 6A, ce qu’il convient de garder à l’esprit si vous passez beaucoup de temps à jouer à des jeux mobiles ou à regarder des vidéos et que vous bénéficieriez d’un écran plus grand. L’écran dynamique du Galaxy A54 est un peu plus lumineux que les Pixel 6A et 7A, ce qui le rend plus facilement lisible à l’extérieur sous la lumière directe du soleil.

Galaxy A54 : Processeur, logiciel et batterie

Le Galaxy A54 fonctionne sur un processeur Exynos 1380, soutenu par 6 Go de RAM. Il a produit des scores équitables sur les tests de référence compte tenu de son prix bas, légèrement inférieur au Pixel 6A. Pourtant, il y a assez de puissance pour rendre la navigation Web quotidienne, les SMS et les e-mails WhatsApp rapides. J’ai réussi à jouer à la fois à Genshin Impact et à Asphalt 9: Legends avec les paramètres par défaut avec un gameplay assez fluide.

Comparaison des performances entre Galaxy A54, Pixel 6A et Pixel 7A Galaxie A54 1 006 2 780 812Pixel 6A 1 449 3 486 1 746Pixel 7A 1 342 3 042 1 728 Geekbench 6 (cœur unique)

Geekbench 6 (multicœur)

Marque 3D Wild Life Extreme Note: Des barres plus longues égalent de meilleures performances



Il fonctionne sur Android 13 à la base, sur lequel Samsung a giflé son logiciel One UI. Bien que j’apprécie l’aspect général de cette peau, je n’aime pas l’encombrement que Samsung précharge sur le téléphone. Des applications comme Disney Plus, Bolt, TikTok et Booking.com sont déjà installées, ainsi qu’une pléthore d’applications propres à Samsung (y compris sa propre boutique d’applications, une application Galaxy Shop, SmartThings, Messages et diverses applications TV et multimédia). Il existe également un tas d’applications Microsoft préinstallées comme Linkedin et OneNote. J’ai acheté le téléphone déverrouillé, directement auprès de Samsung au Royaume-Uni, vous pouvez donc trouver différentes applications sur le vôtre – potentiellement encore plus d’applications spécifiques à l’opérateur si vous l’avez acheté sur un réseau.

J’aime l’interface One UI, mais je n’aime pas toutes les applications préinstallées. Andrew Lanxon/Crumpe

Bien que vous puissiez désinstaller bon nombre d’entre eux, les applications superflues rendent le téléphone désordonné dès que vous l’allumez. En revanche, l’interface par défaut du Pixel 6A est soignée, sans encombrement et ne dispose que des éléments essentiels de Google tels que Chrome, Gmail et Drive installés en standard, sans qu’aucun service tiers ne vous soit imposé dès le premier jour.

Samsung et Google promettent des mises à jour de sécurité cinq ans après le lancement afin de les garder plus sûrs à utiliser plus longtemps. Cependant, cela signifie que le Pixel 6A, lancé l’année dernière, est assuré de recevoir un support jusqu’en 2027, tandis que l’A54 devrait continuer à recevoir des mises à jour jusqu’en 2028. Samsung propose également une génération supplémentaire de mises à jour du système d’exploitation Android par rapport à Google. Ce n’est pas une énorme différence, mais cela vaut la peine de garder à l’esprit si vous voulez extraire chaque once de vie utile de votre appareil.

L’A54 est alimenté par une batterie de 5 000 mAh qui est plus grande que la batterie de 4 410 mAh du Pixel 6A. Cependant, peut-être en raison de l’écran plus grand, la durée de vie de la batterie était à peu près la même sur les deux téléphones lors de mon test de vidange en streaming sur YouTube et lors d’une utilisation générale tout au long de la journée. Avec une utilisation prudente, vous devriez profiter d’une journée complète de l’un ou l’autre des téléphones, mais l’un ou l’autre aura toujours besoin d’une recharge complète pendant la nuit.

Il exécute Android 13 en son cœur, avec quatre ans de mises à jour de la génération Android promises par Samsung. Andrew Lanxon/Crumpe

Le Galaxy A54 de base dispose de 128 Go de stockage, mais c’est l’un des derniers téléphones restants à prendre en charge le stockage extensible via des cartes microSD jusqu’à 1 To. C’est une grosse tique en sa faveur car cela signifie que vous pouvez opter en toute sécurité pour le modèle de stockage le plus bas et simplement acheter une carte bon marché de 128 Go pour doubler le stockage, offrant beaucoup d’espace pour les photos, la musique ou les applications.

Galaxy A54 : trois caméras pour des clichés éclatants

À l’arrière du téléphone se trouvent trois caméras ; un appareil photo principal de 50 mégapixels, un appareil photo ultra large de 12 mégapixels et un appareil photo macro de 5 mégapixels. J’ai trouvé que les prises de vue de l’appareil photo principal étaient généralement correctes, bien que les optimisations logicielles se traduisent souvent par des images assez sursaturées qui ne semblent pas naturelles à mes yeux. Les images semblent nettes cependant et le zoom numérique préréglé 2x (il n’y a pas de zoom optique ici) a fourni des images nettes.

Pris avec l’objectif principal, l’appareil photo a réussi à équilibrer le ciel lumineux et les bâtiments les plus sombres. Andrew Lanxon/Crumpe

Les couleurs sont vives ici, mais un peu froides. Andrew Lanxon/Crumpe

En passant à l’objectif ultra-large, la prise de vue semble beaucoup plus chaude, ce que je préfère. Andrew Lanxon/Crumpe

L’objectif super large a également bien fonctionné, avec des expositions correctes et beaucoup de détails. J’ai souvent trouvé un décalage de couleur assez notable entre les objectifs principaux et larges. L’objectif large produit généralement des couleurs légèrement plus chaudes, ce que je préfère généralement aux images souvent froides capturées par l’appareil photo principal.

Prise à partir de l’appareil photo principal de l’A54, cette prise de vue en extérieur est bien exposée, mais les couleurs sont tellement saturées qu’elles ne semblent pas naturelles. Andrew Lanxon/Crumpe

La prise de vue du Pixel 6A a des couleurs beaucoup plus fidèles à la réalité. Andrew Lanxon/Crumpe

Les images en basse lumière sont correctes, l’objectif principal capturant des photos lumineuses et nettes qui correspondent à peu près à ce que nous avons trouvé sur le Pixel 6A.

L’objectif macro de 5 mégapixels vous permet de faire une mise au point rapprochée sur votre sujet. Mais comme avec la plupart des objectifs macro sur les téléphones que nous avons vus auparavant de OnePlus et Samsung, c’est assez décevant. La mise au point est parfois faussée et les couleurs semblent plus ternes par rapport aux photos prises avec l’appareil photo principal. Personnellement, je préférerais que Samsung n’essaye pas de presser un appareil photo supplémentaire ici et simplement coupé un peu plus du prix demandé.

L’objectif macro vous permet de vous rapprocher de votre sujet, mais les résultats ne sont généralement pas excellents et je trouve l’objectif un peu inutile. Andrew Lanxon/Crumpe

Il y a un appareil photo selfie de 32 mégapixels qui fait un bon travail pour capturer des selfies détaillés et bien exposés. Andrew Lanxon/Crumpe

Bien que la configuration de l’appareil photo de l’A54 ne plaise pas aux photographes parmi vous qui veulent des images réalistes, il fera bien le travail si vous voulez juste des photos éclatantes de vos enfants lors de vos prochaines vacances à la plage. Mais je préfère les photos des Pixel 6A et 7A, qui produisent des images moins sursaturées avec une exposition ponctuelle.

Faut-il acheter le Samsung Galaxy A54 5G ?

La combinaison de performances décentes, de design amusant, d’appareils photo dynamiques et de prix bas de l’A54 en fait une option économique potentiellement intéressante. Son écran lumineux, son stockage extensible et sa prise en charge logicielle plus longue sont en sa faveur par rapport au Pixel 6A de Google, mais le Pixel 6A gagne à presque tous les autres égards. Le logiciel est plus agréable à utiliser, les caméras sont meilleures et c’est encore moins cher. Entre les deux, mon argent irait sur le Pixel 6A.